Ar fi bus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute

Agora.md, 8 decembrie 2025 12:10

Ar fi bus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
12:20
Ar fi pus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute Agora.md
12:20
Conflict în trafic: Un pasager a ajuns la spital după ce ar fi fost lovit de mașina unui taximetrist (VIDEO) Agora.md
Acum 15 minute
12:10
Ar fi bus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute Agora.md
12:10
Ucraina: Un mort și mai mulți răniți în atacurile rusești. Un bloc de locuințe, lovit de dronă (VIDEO) Agora.md
Acum 30 minute
12:00
Explozie în raionul Șoldănești: Un bărbat s-a ales cu arsuri după ce a turnat benzină în sobă Agora.md
12:00
Zelenski va fi primit la Londra pentru discuții despre planul de pace. Trump: „Președintele ucrainean nu a citit încă propunerea” Agora.md
Acum o oră
11:50
Premieră: Premiul Național de Etică și Deontologie 2025, decernat unei jurnaliste. Viorica Tătaru, câștigătoare a concursului Agora.md
11:40
EXIMBANK alături de cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate (VIDEO) Agora.md
11:30
Consilierii PAS propun un concurs public pentru șefia Direcției Educație din Chișinău: „Avem o rețea educațională dezechilibrată” Agora.md
Acum 2 ore
11:10
Reacția lui Ceban după ambuteiajele de la inaugurarea Târgului de Crăciun: „Mulțumesc pentru organizarea excelentă” Agora.md
11:00
Ceban cu reacție după ambuteiajele generate de inaugurarea Târgului de Crăciun: „Mulțumesc pentru organizarea excelentă” Agora.md
11:00
Pesticide peste limita admisă, depistate într-un lot de ceai. Peste 11 mii de pachețele, nimicite Agora.md
10:50
Șefa statului, la Forumul Mass-Media : „Educația media nu mai este un lux, ci o necesitate” Agora.md
10:40
Serviciul Vamal anunță încasări de circa 943 milioane de lei într-o singură săptămână Agora.md
10:30
Mașină confiscată după ce proprietarul ar fi condus beat și fără permis. Inculpatul, condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare Agora.md
Acum 4 ore
10:20
Moldelectrica: Sistemul Electroenergetic Național funcționează „în parametrii stabiliți” Agora.md
10:10
BNM: Activele oficiale de rezervă în scădere cu 60,56 milioane de euro față de luna octombrie Agora.md
10:10
„Ruda implicată în accident”: Tânăr de 22 de ani, condamnat la șapte ani de închisoare pentru prejudicii de aproape un milion de lei Agora.md
09:40
Lux și opulență. Viața de viceprimară a Irinei Gutnic (VIDEO) Agora.md
09:34
Schimburi de focuri la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Ambele state se acuză reciproc de declanșarea atacului Agora.md
09:00
Cutia Neagră PLUS: Lux și opulență. Viața de viceprimar a Irinei Gutnic (VIDEO) Agora.md
08:30
Alegeri locale parțiale București: Ciprian Ciucu obține victoria cu peste 36% din sufragii Agora.md
Acum 24 ore
19:20
Iran: Organizatorii unui maraton au fost arestați pentru că femeile au participat fără hijab Agora.md
18:30
Incendiu într-un club din Goa, India: Cel puțin 25 de morți, printre care și turiști Agora.md
17:20
Sănătate fără mituri | Depresia este de la lene? (VIDEO) Agora.md
16:50
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești, renovat cu 971 de mii de lei Agora.md
15:40
Trump lansează o nouă strategie de securitate: Abordare mai agresivă față de UE și schimbări în politica regională Agora.md
14:40
Elon Musk a cerut desființarea Uniunii Europene: „Suveranitatea trebuie să revină țărilor individuale” Agora.md
14:10
Spectacol în La Liga: Barcelona o învinge pe Betis într-un meci cu 8 goluri Agora.md
13:50
UFC 323: Petr Yan îl învinge în mod surprinzător pe Merab Dvalishvili și câștigă titlul pentru a doua oară în carieră Agora.md
13:30
Lionel Messi și Inter Miami cuceresc MLS Cup pentru prima dată în istorie Agora.md
13:20
Oraș ucrainean lovit de un atac masiv în timp ce negocierile de pace din SUA se încheie Agora.md
Ieri
12:00
Cererea de angajați crește în R. Moldova. Aproape 5% din locurile de muncă sunt vacante la sfârșitul anului 2025 Agora.md
11:20
Aeroportul din Vilnius își suspendă zborurile pentru a treia oară în această săptămână din cauza aparițiilor de baloane suspecte Agora.md
10:40
R. Moldova oferă sprijin financiar de până la 75% pentru investitorii români din sectorul industrial Agora.md
09:40
Bucureștiul își alege astăzi noul primar general. Circa 1,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne Agora.md
6 decembrie 2025
19:20
AIEA: Scutul de protecție deasupra reactorului de la Cernobîl și-a pierdut din „capacitatea de izolare” și are nevoie de reparații Agora.md
18:50
Șefa statului și-a revocat decretul: Golban și Postica, fără distincții de stat, la două luni după ce le-au primit Agora.md
18:00
Zona de Securitate: Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan Agora.md
17:30
Comisia Europeană sancționează X cu 120 de milioane de euro: Bifa albastră și reclamele, în centrul încălcărilor (UPDATE) Agora.md
16:50
Ministrul Mediului solicită demisia celor care au permis „tăierile de la Strășeni”: „Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi” Agora.md
15:50
Chișinăul își propune un buget de peste 10,7 miliarde lei în 2026. Ce domenii vor primi cei mai mulți bani Agora.md
15:30
PeScurt // Transport festiv. 80 de troleibuze și autobuze, decorate cu luminițe, vor circula pe străzile capitalei, inclusiv în suburbii. „Majoritatea unităților de transport au fost împodobite cu sprijinul partenerilor”, scriei Primăria Chișinău.. Agora.md
14:30
Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică: Liniile de interconexiune, încărcate „aproape de limită” Agora.md
14:20
Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică din R. Moldova: Moldelectrica cere ajutor din România Agora.md
14:00
Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat riscă până la 13 ani de închisoare Agora.md
12:50
Comisia Europeană sancționează X cu 120 de milioane de euro: Bifa albastră și reclamele, în centrul încălcărilor Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
O altă promisiune pentru „anul viitor”? Șeful de la Cultură, despre finalizarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul Agora.md
10:40
Vlad Musteață, în atenția oamenilor legii și din România? Percheziții la compania sa din București, într-un dosar de evaziune fiscală Agora.md
09:40
Un polițist de frontieră a ajuns la spital, după ce ar fi fost rănit cu arma din dotare Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.