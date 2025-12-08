Maia Sandu: Avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația
Provincial, 8 decembrie 2025 13:40
Șefa statului, Maia Sandu a participat, astăzi, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali. Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe jurnaliști și le-a mulțumit pentru eforturile pe care le depun în apărarea democrației în fața unor amenințări
• • •
Acum 30 minute
13:40
Maia Sandu: Avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația # Provincial
Șefa statului, Maia Sandu a participat, astăzi, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali. Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe jurnaliști și le-a mulțumit pentru eforturile pe care le depun în apărarea democrației în fața unor amenințări
13:30
Droguri în valoare de peste 350.000 de lei au fost depistate în sectorul Botanica al capitalei asupra unui tânăr de 18 ani. Un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în misiune, a observat un tânăr cu comportament suspect. În urma controlului, polițiștii au descoperit asupra acestuia un pachet cu aproximativ 1
Acum o oră
13:20
(VIDEO) Ion Ceban: Este frumos în centrul capitalei și în toate sectoarele datorită eforturilor comune și hai cu toții să ne bucurăm că, în ultimii ani, Chișinăul arată ca o capitală europeană # Provincial
În Chișinău, la 5 decembrie curent, a fost lansat Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale, dar și toate decorațiunile din oraș. Primarul capitalei, Ion Ceban, a adresat mulțumiri tuturor colegilor și celor implicați în desfășurarea sărbătorilor de iarnă. „Toate propunerile le vom lua în calcul și am văzut toate subiectele legate de ambuteiaje.
13:20
Primarul municipiului Bălți a felicitat-o pe Liudmila Samusi cu prilejul împlinirii a 100 de ani # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe bălțeanca Liudmila Samusi cu ocazia unei date deosebite din viața sa — împlinirea a 100 de ani — un eveniment care reprezintă o dovadă a tăriei de caracter, a înțelepciunii și a bogatei experiențe de viață a unei persoane care a trăit un secol întreg. „Parcursul ei
13:10
Ședința săptămânală a raionului Drochia: priorități administrative și evenimente culturale # Provincial
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a convocat tradiționala ședință organizatorică săptămânală, desfășurată cu participarea vicepreședintelui raionului, Igor Jidraș, a șefilor de subdiviziuni din cadrul aparatului președintelui raionului, precum și a conducătorilor instituțiilor subordonate Consiliului raional Drochia. În cadrul ședinței, participanții au prezentat rapoarte privind activitățile realizate în săptămâna precedentă, precum și acțiunile planificate pentru perioada
Acum 2 ore
12:50
Cinci bărbați din Briceni, suspectați de trafic și consum de droguri, cercetați de poliție # Provincial
Polițiștii din Briceni au desfășurat o serie de măsuri speciale de investigație pe teritoriul raionului, vizând prevenirea și combaterea cultivării, păstrării și consumului de substanțe stupefiante. În cadrul acțiunii au fost efectuate 8 percheziții domiciliare la cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani, din localitățile Caracușenii Vechi, Bulboaca, Balasinești și orașul
12:40
În Piața Vasile Alecsandri a fost instalat bradul principal al municipiului Bălți. În următoarele zile va fi conectată iluminarea festivă. Deschiderea festivă a bradului principal din Bălți va avea loc pe 14 decembrie 2025, la ora 17:00.
12:40
Blocurile Unității de Primiri Urgențe și cele curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia au fost izolate termic în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Valoarea totală a proiectului investițional este de 2,7 milioane de lei, sumă alocată integral de
12:30
Au avut loc meciurile din etapa a 7-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul meciurilor și clasamenul rundei preliminare îl găsiți aici: Nistru-Cioburciu – FC Zimbru 1-2 Au marcat: Nadejda Gorea 23 /
12:30
Un echipaj al Direcției Patrulare Nord a INSP a oprit pe traseul M-5, raionul Rîșcani un Volkswagen, condus de un bărbat de 50 de ani. În timpul verificării actelor, inspectorii au observat în salonul mașinii mai multe pachete cu țigări, ceea ce le-a trezit suspiciuni. Ulterior și în portbagaj au fost depistate mai multe pachete
12:20
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți fiind suspectați de punerea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei. Poliția a fost sesizată de un tânăr care a comunicat că ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi. Ulterior, în baza probelor și a informațiilor
12:10
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat „Cupa raionului Ialoveni" la baschet feminin, ediția 2025, în conformitate cu calendarul activităților sportive pentru anul curent. În urma desfășurării meciurilor în sala sportivă a Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă" din orașul Ialoveni, deținătoarea „Cupei raionului Ialoveni" la baschet feminin, ediția 2025 a devenit echipa orașului Ialoveni, care s-a
12:10
Un nou acord de colaborare și înfrățire ar putea fi încheiat în anul ce urmează. Este vorba de Tulcea, orașul care a găzduit, recent, delegația municipiului Ungheni, condusă de primarul Vitalie Vrabie. Unghenenii au vizitat parcul urban de transport din Tulcea, unde au avut discuții privind organizarea, digitalizarea și eficientizarea acestuia. Au vizitat Parcul Rezervorului
Acum 4 ore
11:50
CCRM marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează astăzi 31 de ani de activitate – trei decenii de consolidare a auditului public extern, de afirmare a bunei guvernanțe și de contribuție directă la dezvoltarea democratică și europeană a țării. De la fondarea sa la 8 decembrie 1994, Instituția Supremă de Audit a devenit un pilon
11:30
Secretarul General al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Anastasia Cojocari, și vicepreședintele partidului, Iurie Crăciuneac, au avut o întâlnire cu activul organizației teritoriale Cahul. Discuțiile au vizat situația politică actuală și strategiile de consolidare a structurilor partidului în teritoriu. În cadrul discuțiilor, a fost abordată necesitatea reactivării organizațiilor primare în toate localitățile Republicii Moldova,
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai" importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele
11:20
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o
11:10
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în
11:10
Atmosferă de sărbătoare în transportul public: 80 de unități decorate pentru locuitorii capitalei # Provincial
80 de unități de transport vor circula pe străzile capitalei, inclusiv în suburbii, în perioada sărbătorilor de iarnă, aducând o atmosferă magică pentru locuitorii și oaspeții orașului. Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea păstrează frumoasa tradiție de a decora troleibuzele și autobuzele în spiritul sărbătorilor de iarnă. Majoritatea unităților de transport au fost împodobite cu
11:10
Diferențe majore la examene între școlile mici și cele mari. MEC propune reorganizarea a 73 de instituții # Provincial
În Republica Moldova dimensiunea școlii este strâns legată de calitate și de rezultatele elevilor, iar examenele de la sfârșitul clasei a IX-a din acest an au confirmat încă o dată această realitate. Nota medie la examene pentru școlile cu mai puțin de 30 de elevi în gimnaziu a fost de 5,77, în timp ce în
11:10
Totalurile anului fotbalistic 2025 din raionul Dondușeni au fost făcute în cadrul unei Gale festive desfășurate pe 6 decembrie, în casa de cultură din orașul Dondușeni. În cadrul evenimentului au fost desemnați și premiați laureații sezonului recent încheiat: cele mai bune echipe din campionatul raional: locul 1 – Dondușeni, locul 2 – comuna Moșana (care a cucerit și
11:00
Î.S. Moldelectrica informează opinia publică despre faptul că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți, menținând stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova. Revenim cu clarificări privind starea SEN. Fluxurile afișate pe pagina web oficială a întreprinderii reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate
11:00
În 2025, Administraţia Națională a Drumurilor a intervenit pe mai multe drumuri regionale, a căror îmbrăcăminte rutieră prezenta degradări semnificative. Astăzi, aceste sectoare oferă cetățenilor un acces mai rapid și mai sigur către serviciile publice, instituțiile locale, școli și alte puncte de interes comunitar. În cadrul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice
10:50
La 7 decembrie s-au jucat meciurile din etapa a 2-a a turneului național „Viitorul", una dintre cele mai cunoscute competiții la nivel de juniori organizate cu scopul selecției și formării naționalei Moldovei U15. La această ediție participă 10 echipe: selecționata Nord, selecționata Sud, selecționata Centru, selecționata Est, FC Sheriff, FC Zimbru, CSCT Buiucani, UTM-AFRR, CSF Bălți
Acum 24 ore
15:00
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de Caritate, care a avut loc în capitală, la Palatul Republicii. "Sunt bucuroasă să fiu astăzi la Târgul Internațional de Caritate – o inițiativă foarte bună a ambasadelor și prietenilor țării noastre. E o ocazie prin care fiecare țară își promovează cultura
14:40
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic Național. În cadrul discuțiilor, a fost analizată participarea formațiunii la alegerile parlamentare, evaluată situația politică postelectorală și trasate direcțiile strategice pentru perioada următoare. Iurie Cazacu, secretarul general și președintele interimar al PSDE, a mulțumit membrilor Consiliului, dar și tuturor colegilor
Ieri
09:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită la Teatrul Republican „B. P. Hașdeu" din Cahul, una dintre cele mai importante instituții culturale din sudul țării. Discuțiile cu echipa de conducere au vizat necesitățile imediate legate de finalizarea construcției, recepția tehnică și dotările esențiale Noua clădire a teatrului, a cărei construcție a fost inițiată în
6 decembrie 2025
21:40
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) demarează o
16:00
O nouă inițiativă menită să sporească siguranța locuitorilor din zonele rurale a fost realizată odată cu inaugurarea unui Post teritorial de pompieri voluntari în localitatea Scoreni, raionul Strășeni. În acest sens, ieri, 5 decembrie 2025 a avut loc deschiderea oficială a noului post, menit să reducă timpul de reacție și să consolideze capacitățile de intervenție în […] Post-ul Nou post de pompieri voluntari la Scoreni apare prima dată în Provincial.
15:40
Ieri, 5 decembrie 2025, în Piața Marii Adunări Naționale, a fost inaugurat Târgul de Crăciun și Sărbătorile de Iarnă 2025-2026 în municipiul Chișinău, cu o serie de activități pentru întreaga familie. Aprinderea luminițelor Pomului de Crăciun din PMAN a fost un eveniment cultural special, care transpune vizitatorii într-o adevărată poveste de iarnă, susținut de colective artistice […] Post-ul (FOTO) Târgul de Crăciun, inaugurat în municipiul Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:30
15:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a avut discuții cu reprezentanții autorităților publice locale și cu managerii instituțiilor de cultură din raion. În cadrul întrevederii, s-a vorbit despre necesitățile sectorului cultural, precum investiții în infrastructură, modernizarea centrelor de cultură și îmbunătățirea condițiilor salariale pentru angajații din domeniu. […] Post-ul Cristian Jardan a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Deputații vor adopta, în lectura a doua, proiectele de lege referitoare la organizarea și desfășurarea evenimentelor publice # Provincial
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele […] Post-ul Deputații vor adopta, în lectura a doua, proiectele de lege referitoare la organizarea și desfășurarea evenimentelor publice apare prima dată în Provincial.
10:40
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” # Provincial
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare importante, care au schimbat vizibil aspectul acesteia, lucru remarcat de mai mulţi vizitatori. Acestea au fost efectuate cu suportul companiei „Prologistic-Com” şi al grupului de companii „Image”, din care fac parte „Image Consulting”, „Image Marketing” şi „Image Invest”. Ion Roşca, […] Post-ul Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” apare prima dată în Provincial.
10:00
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate # Provincial
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe care am atestat-o şi în anul 2024, dar şi în primele nouă luni ale anului curent. Astfel, în ianuarie-septembrie 2025 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 24,9 miliarde lei, în creştere cu 17% (în preţuri comparabile) faţă […] Post-ul Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate apare prima dată în Provincial.
08:20
Ialoveni accelerează planurile de infrastructură prin cooperare cu Ministerul Transporturilor din România # Provincial
La Ialoveni a avut loc o întrevedere importantă cu Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Primarul a prezentat una dintre cele mai presante necesități ale orașului: reparația străzii Alexandru cel Bun, un angajament asumat față de locuitori și o prioritate pentru fluidizarea traficului în oraș. Strada, care asigură […] Post-ul Ialoveni accelerează planurile de infrastructură prin cooperare cu Ministerul Transporturilor din România apare prima dată în Provincial.
08:10
Pe data de 21 decembrie 2025, în cadrul Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a XII-a, va avea loc vernisarea Expoziției de scoarțe din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, cu genericul ,,Covoare străjuite de figuri antropomorfe”. Expoziția oferă publicului ocazia de a admira scoarțe rare și valoroase, care surprind motivul figurilor […] Post-ul Vernisaj special la Târgul Național al Covorului apare prima dată în Provincial.
5 decembrie 2025
17:20
În data de 5 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a participat la aniversarea a 85-a de la fondarea Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. Veaceslav Rusnac în numele Consiliului Raional Soroca și al său personal a adresat cele mai sincere și profunde sentimente de respect și admirație, celor care și-au adus aportul […] Post-ul Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a împlinit 85 de ani de activitate apare prima dată în Provincial.
17:10
Workshop de Grădinărit Urban la Bălți: participanții au descoperit cum pot îngriji plante în spații interioare # Provincial
Astăzi, 5 decembrie 2025, Primăria municipiului Bălți a organizat un Workshop de Grădinărit Urban în spațiu interior, desfășurat în cadrul proiectului GREETS – „Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botoșani și Bălți municipalities”, cod ROMD00684, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Peste 40 […] Post-ul Workshop de Grădinărit Urban la Bălți: participanții au descoperit cum pot îngriji plante în spații interioare apare prima dată în Provincial.
17:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost reparat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului este de 971 de mii de lei, dintre care 871 de mii sunt alocate de CNAM, iar 100 de […] Post-ul Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost reparat! apare prima dată în Provincial.
17:00
MAIA promovează transparența și corectitudinea în utilizarea termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Provincial
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” a devenit o problemă tot mai des întâlnită pe piață, iar consumatorii sunt deseori induși în eroare atunci când aleg produse care, în realitate, nu respectă standardele agriculturii ecologice. Pentru a descuraja aceste practici, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință comună cu reprezentanții ANSA, […] Post-ul MAIA promovează transparența și corectitudinea în utilizarea termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar apare prima dată în Provincial.
17:00
În aceste zile, Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Bălți au primit un nou lot de mobilier școlar, oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Această donație este rezultatul discuțiilor purtate în cadrul vizitei de lucru a primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și a viceprimarului […] Post-ul Gimnaziile din Bălți, dotate cu mobilier școlar modern oferit de Guvernul României apare prima dată în Provincial.
17:00
Postul vamal Palanca, primul alimentat cu energie solară: vizită de evaluare a conducerii Serviciului Vamal # Provincial
Conducerea Serviciului Vamal, în continuarea ședinței bilaterale desfășurate recent privind consolidarea cooperării interinstituționale, împreună cu conducerea Poliției de Frontieră, a efectuat o vizită de lucru la postul vamal Palanca, unde este instituit controlul comun moldo-ucrainean. În cadrul vizitei, delegația a realizat un tur al postului și a interacționat cu echipele operative ale autorităților vamale și […] Post-ul Postul vamal Palanca, primul alimentat cu energie solară: vizită de evaluare a conducerii Serviciului Vamal apare prima dată în Provincial.
16:50
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate în urma perchezițiilor CNA din data de 4 decembrie, în urma cărora au fost reținute 7 persoane # Provincial
Centrul Național Anticorupție anunță despre ridicarea echivalentului a peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și ale unor […] Post-ul Peste 5 milioane de lei au fost ridicate în urma perchezițiilor CNA din data de 4 decembrie, în urma cărora au fost reținute 7 persoane apare prima dată în Provincial.
16:40
Zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova! Dmitri Torner: Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint # Provincial
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a […] Post-ul Zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova! Dmitri Torner: Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, 5 decembrie 2025, s-au desfășurat lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional Drochia, convocată prin dispoziția Președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, nr. 02/1-5-63 din 25 noiembrie 2025. Din cei 33 de consilieri aleși, au fost prezenți 31, fapt ce a asigurat cvorumul necesar și caracterul deliberativ al ședinței. În calitate de președinte al ședinței a […] Post-ul Consiliul raional Drochia a aprobat bugetul pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
15:20
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din Cupa Moldovei la fotbal feminin, Cupa LFFM, Liga Tineret, Super Liga la futsal, partidele din cadrul turneului „Viitorul”, precum și meciurile finale ale campionatului raionului Ungheni. Liga Tineret 25/26 Etapa 14 5 decembrie. Ora 12:00. FC Sheriff […] Post-ul Unde mergem în weekend să privim fotbal apare prima dată în Provincial.
15:10
O nouă curte modernă și reabilitată a fost amenajată pe bd. Dacia, 17 și 21, precum și pe str. Decebal, 84, unde Primăria Chișinău a creat infrastructură completă, inclusiv peste 100 de locuri de parcare. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, la curtea din bd. Dacia au fost construite și reabilitate trotuarele și au fost amenajate […] Post-ul (VIDEO) Chișinău: curți renovate și locuri de parcare noi pe bd. Dacia și str. Decebal apare prima dată în Provincial.
14:50
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” au fost finanțate 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noiembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. Programul oferă finanțare […] Post-ul Programul FCA: 250 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă apare prima dată în Provincial.
14:40
Lucrările pe sectorul de drum care conectează satele Borceag – Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate. Pe drumul regional G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3, antreprenorul a finalizat atât lucrările de îmbunătățire a îmbrăcămintei rutiere, cât și măsurile de sporire a siguranței rutiere. Tronsonul modernizat, cu o lungime de aproape […] Post-ul Investiție de 5,9 milioane lei: drumul Borceag – Chioselia Rusă modernizat apare prima dată în Provincial.
