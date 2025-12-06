De Ziua Mondială a Solului, FAO demarează o campanie de informare în școli

14:20

Republica Moldova are o rețea școlară foarte fragmentată. În prezent, 91 de școli — adică aproape una din zece — au sub 50 de elevi, iar 247 de școli — una din cinci — au mai puțin de 90 de elevi. Profesorii din aceste școli sunt nevoiți adesea să predea mai multe discipline, inclusiv din […]