Mesajul lui Igor Grosu după victoria lui Ciprian Ciucu în București: „Votul confirmă angajamentul față de democrație”
Zugo.md, 8 decembrie 2025 11:40
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare Partidului Național Liberal, după victoria formațiunii la alegerile din București. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook.
• • •
Acum 10 minute
11:50
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că, în 2025, au fost finalizate lucrări de reparație pe 206 kilometri de drumuri regionale. Intervențiile au vizat sectoare cu îmbrăcăminte rutieră degradată. Potrivit AND, în cadrul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale au fost lansate lucrări pe 57 de
Acum 30 minute
11:40
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare Partidului Național Liberal, după victoria formațiunii la alegerile din București. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă … The post Mesajul lui Igor Grosu după victoria lui Ciprian Ciucu în București: „Votul confirmă angajamentul față de democrație” first appeared on ZUGO. Articolul Mesajul lui Igor Grosu după victoria lui Ciprian Ciucu în București: „Votul confirmă angajamentul față de democrație” apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
11:10
Și-a reclamat mama. O femeie a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului ei # Zugo.md
O femeie din Funen, Danemarca, a postat pe Facebook fotografii intime cu fiica sa în timpul nașterii, fără consimțământul acesteia. Gestul a determinat-o pe fiică să-și reclame mama la poliție. Curtea Districtuală din Odense a pronunțat recent condamnarea unei bunici de 50 de ani într-un caz rar, pentru agresiune indecentă
Acum 2 ore
10:50
Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni. Trump îl acuză că nu a citit planul de pace # Zugo.md
Volodimir Zelenski se întâlneşte luni la Londra cu liderii europeni, în timp ce Donald Trump îl critică pentru că nu ar fi citit planul american de pace. Preşedintele ucrainean va fi primit de prim-ministrul britanic, însoţit de preşedintele francez şi de cancelarul german. Reuniunea are ca scop evaluarea „negocierilor în
10:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident". Instanța a stabilit pedepse pentru fiecare faptă în parte, iar prin cumul,
10:10
Procuratura Generală anunță că un șofer din raionul Hîncești, cu multiple condamnări anterioare pentru șofat în stare de ebrietate, a rămas fără automobil și a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare. Decizia a fost emisă recent de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni.
Acum 4 ore
09:34
Moldelectrica oferă clarificări privind fluxurile de energie: „Sistemul Național funcționează stabil” # Zugo.md
Î.S. Moldelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri stabili, asigurând fără întreruperi alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova. Operatorul precizează că stabilitatea operațională, continuitatea serviciului și echilibrul energetic sunt menținute în permanență de dispecerii instituției. Potrivit comunicatului, datele afișate pe pagina web oficială, inclusiv
09:10
Mihai Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiți pentru rețelele proruse din R. Moldova # Zugo.md
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanțare ilicită a unor formațiuni politice proruse din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, scrie Moldova1.
08:40
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București (PMB) și devine, astfel, cel de-al 17-lea primar al Capitalei, de la Revoluție încoace. Primul contact al lui Ciucu cu politica a fost în anul 2000, dar abia ani mai târziu a intrat în administrația locală, unde a început cu funcția de consilier local.
08:30
Președintele Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorul Grigore Postică rămân fără distincțiile de stat oferite în octombrie 2025. Revocarea a fost dispusă printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu și poate fi contestată în instanță, transmite IPN. Andrei Golban este vizat într-un dosar penal pentru samovolnicie,
Ieri
15:30
Atacul rusesc asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova! Autoritățile îndeamnă cetățenii să consume rațional energia electrică # Zugo.md
Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova în această după-amiază. Potrivit ministerului, urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de
13:40
foto | În Chișinău vor circula 80 de unități de transport public decorate cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Zugo.md
80 de unități de transport vor circula pe străzile municipiului Chișinău (inclusiv în suburbii) în perioada sărbătorilor de iarnă, aducând o atmosferă magică pentru locuitorii și oaspeții orașului, anunță primăria capitalei. „Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea păstrează frumoasa tradiție de a decora troleibuzele și autobuzele în spiritul sărbătorilor de
13:20
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuții privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia, în timp ce forțele rusești își continuă avansul pe front și bombardamentele nocturne, relatează AFP, citat de Agerpres. „Ambele părți au convenit că orice progres
13:20
Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală. Cum se pregătește Europa în fața amenințării rusești # Zugo.md
Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri totală de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de cetățeni europeni angajați direct de industria apărării a ajuns la un nivel istoric, de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport anual publicat de Asociația
13:10
video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum # Zugo.md
La Chișinău a avut loc inaugurarea târgului și a pomului de Crăciun. Ceremonia s-a desfășurat vineri seara în Piața Marii Adunări Naționale. Cu această ocazie, autoritățile au restricționat circulația rutieră pe bd. Ștefan cel mare, pe segmentul cuprins între str. Pușkin și str. Bănulescu-Bodoni, fapt ce a cauzat ambuteiaje enorme în întreg sectorul Centru al
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Oamenii legii au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, cu vârste între 18 și 20 de ani, suspectați că vindeau hașiș, în special în instituțiile de învățământ din Chișinău. Operațiunea a avut loc după două luni de investigații. Suspecții sunt elevi ai unui colegiu cu profil sportiv din
13:40
Comitetul Parlamentar RM–UE cere deschiderea negocierilor pe trei clustere până la finalul anului 2025 # Zugo.md
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la sfârșitul acestui an. Declarația a fost adoptată la Chișinău în cadrul celei de-a 16-a reuniuni, anunțul fiind făcut de copreședinții Comitetului, Siegfried Mureșan și Marcel Spatari. Potrivit eurodeputatului Mureșan,
13:20
Eurodeputat: Situația din regiunea transnistreană nu influențează cursul R. Moldova spre UE # Zugo.md
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a menționat eurodeputatul Siegfried Mureșan într-un interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului și asigurarea unei vieți pașnice pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 2025, a unor modificări importante aduse Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reglementări introduc reguli mai stricte pentru etichetarea produselor care conțin doar arome, cu scopul de a preveni inducerea în eroare a consumatorilor.
12:30
video | Doi suspecți, dintre care un minor, reținuți pentru omor. Victima a fost incendiată # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații Criminale a INI, împreună cu polițiștii din Telenești și cu suportul Direcției investigații analitice, au reținut doi tineri suspectați de implicare în omorul unui bărbat de 58 de ani din localitatea Văsieni, raionul Telenești. Crima a fost comisă în septembrie 2025, iar victima fusese declarată dispărută la 5 octombrie.
12:10
video | Ministrul Sănătății, despre mașina de lux din declarația de avere: „Am comandat-o când nu știam că o să fiu deputat” # Zugo.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu precizări privind veniturile familiei sale și achiziția unei mașini noi, din anul 2025, afirmând că toate bunurile sunt obținute legal și declarate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră" de la TV8. „Eu nu spun la nimeni că prima înscriere a
11:00
Ucraina acuză Rusia că trimite copii ucraineni „răpiţi” în tabere de „reeducare” în Coreea de Nord # Zugo.md
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite copii ucraineni, „răpiţi" de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, în tabere de „reeducare" în Coreea de Nord, transmite Agerpres. Ombudsmanul ucrainean Dmitro Lubineţ menţionează într-un comunicat joi noi „informaţii" despre existenţa unor tabere în Coreea de Nord, unde copii ucraineni ar fi supuşi – potrivit lui
10:40
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, afirmă că aderarea Republicii Moldova la UE este posibilă până în anul 2029, dacă autoritățile de la Chișinău mențin și accelerează ritmul reformelor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Diplomata a subliniat că această estimare nu este
10:10
Rețeaua de magazine sociale „Merișor", lansată de fugarul politic Ilan Șor, își încetează activitatea în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de acesta într-un mesaj video postat pe rețelele sociale. Potrivit lui Șor, procesul de lichidare a firmelor care administrau proiectul va dura aproximativ trei luni. El afirmă că proiectul
09:50
Serviciul Fiscal de Stat a stabilit prețul de referință pentru comercializarea țigaretelor și a țigărilor de foi în anul 2026. Astfel, un pachet de 20 de unități nu va putea fi vândut la un preț mai mic de 46,59 lei. Instituția subliniază că orice vânzare sub această limită este interzisă,
09:20
Guvernul pregătește taxe pentru coletele Temu, Shein și AliExpress. Munteanu: „Reglementarea este necesară” # Zugo.md
Autoritățile discută introducerea unor taxe pentru coletele livrate în Republica Moldova prin platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte servicii similare. În prezent, aceste expedieri nu sunt taxate, însă Ministerul Finanțelor consideră necesară reglementarea sectorului. Oficialii menționează că schimbările sunt legate atât de siguranța coletelor, ce anume intră în țară
08:40
R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, afirmă viceprim-ministra Gherasimov # Zugo.md
Republica Moldova este pregătită, din punct de vedere tehnic și politic, să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, prezentă la două evenimente internaționale dedicate extinderii UE și securității europene: Summitul UE – Balcanii de Vest și Grand Continent Summit.
4 decembrie 2025
13:50
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Decizia vizează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva „activităților maligne de interferență a
13:30
video | Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ” # Zugo.md
Drona descoperită la Pepeni a fost găsită din întâmplare de un localnic care credea că este un sac de îngrășăminte. Bărbatul afirmă că nu era informat că trebuie să sune la 112 și plănuia să ducă obiectul militar la Primărie. Potrivit acestuia, drona i-a părut inițial un sac de îngrășăminte.
12:50
O femeie de 48 de ani din raionul Anenii Noi a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" din Chișinău. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, intervenția fiind realizată de echipa medicală a instituției. Potrivit reprezentanților spitalului, procedura s-a desfășurat fără complicații.
12:20
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese. Această operaţiune vizează „anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi F
12:10
Autoritățile spun că ferma din colonia evreiască Petza’el a suferit ani de încălcări ale normelor de siguranță, evadări repetate ale crocodililor și înrăutățirea condițiilor, ceea ce a dus la sacrificare; grupurile pentru bunăstarea animalelor condamnă decizia și acuză autoritățile de reglementare că au reținut informații cheie, relatează Ynet News, citat de G4Media. Urmărește-ne pe Telegram … The post Israelul a ucis sute de crocodili, de teama că ar putea fi folosiți într-un atac terorist first appeared on ZUGO. Articolul Israelul a ucis sute de crocodili, de teama că ar putea fi folosiți într-un atac terorist apare prima dată în ZUGO.
11:10
Guvernul a aprobat, joi, 4 decemrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, în ultimii ani, autoritățile au reușit să protejeze veniturile populației și să stabilizeze economia. Această stabilitate permite … The post ultima oră | Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern. Ce prevede documentul first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern. Ce prevede documentul apare prima dată în ZUGO.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei depistate în apropierea localității Pepeni # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu declară că a aflat din presă despre incidentul de la Sîngerei, unde o dronă de tip Gerbera, găsită sâmbătă pe un deal din apropierea localității Pepeni, a fost dezmembrată de doi localnici înainte ca autoritățile să fie anunțate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „E o istorie pe care am privit-o ieri la … The post Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei depistate în apropierea localității Pepeni first appeared on ZUGO. Articolul Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei depistate în apropierea localității Pepeni apare prima dată în ZUGO.
10:50
Program european de 5 milioane € pentru R. Moldova și vecinătatea estică în fața propagandei străine # Zugo.md
Republica Moldova se numără printre principalii beneficiari ai unui nou program regional de 5 milioane de euro lansat de Uniunea Europeană pentru combaterea manipulării informaționale și a dezinformării în țările Parteneriatului Estic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inițiativa a fost anunțată miercuri, 3 decembrie, în cadrul Summitului Societății Civile din Parteneriatul Estic 2025, desfășurat la … The post Program european de 5 milioane € pentru R. Moldova și vecinătatea estică în fața propagandei străine first appeared on ZUGO. Articolul Program european de 5 milioane € pentru R. Moldova și vecinătatea estică în fața propagandei străine apare prima dată în ZUGO.
10:20
video | Mai multe investiții și salarii mai mari. Alexandru Munteanu anunță planul pentru 2026 # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a prezentat astăzi, înaintea ședinței de Guvern, principalele direcții ale proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, document denumit de Executiv „Bugetul investițiilor responsabile”. Conform autorităților, proiectul mizează pe consolidarea creșterii economice, reducerea discrepanțelor salariale și extinderea investițiilor capitale în infrastructura locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, proiectul bugetar este … The post video | Mai multe investiții și salarii mai mari. Alexandru Munteanu anunță planul pentru 2026 first appeared on ZUGO. Articolul video | Mai multe investiții și salarii mai mari. Alexandru Munteanu anunță planul pentru 2026 apare prima dată în ZUGO.
10:00
Rada Supremă de la Kiev a aprobat, cu 264 de voturi, un proiect de lege privind traducerea corectă a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, decizie prin care a fost eliminată „limba moldovenească” din lista limbilor protejate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, rusa nu va mai beneficia de statutul de limbă protejată … The post Limbile „moldovenească” și rusă, eliminate de pe lista limbilor protejate în Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Limbile „moldovenească” și rusă, eliminate de pe lista limbilor protejate în Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:30
Peste 50 de percheziții în toată R. Moldova: investigație privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare # Zugo.md
Peste 50 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o operațiune amplă desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii BPDS „Fulger”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale legate de pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini … The post Peste 50 de percheziții în toată R. Moldova: investigație privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare first appeared on ZUGO. Articolul Peste 50 de percheziții în toată R. Moldova: investigație privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare apare prima dată în ZUGO.
09:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară în această dimineață o serie de percheziții în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, descinderile au loc atât la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, cât … The post ultima oră | Percheziții la Primăria Chișinău în cadrul unui dosar de achiziții publice first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Percheziții la Primăria Chișinău în cadrul unui dosar de achiziții publice apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | Fără compensații pentru energia electrică în 2026. Precizările ministrei Muncii și Protecției Sociale # Zugo.md
Începând cu anul 2026, cetățenii R. Moldova nu vor mai primi compensații în factură pentru energia electrică. Despre acest lucru a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent, anul viitor, nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne … The post video | Fără compensații pentru energia electrică în 2026. Precizările ministrei Muncii și Protecției Sociale first appeared on ZUGO. Articolul video | Fără compensații pentru energia electrică în 2026. Precizările ministrei Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în ZUGO.
3 decembrie 2025
18:10
video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție # Zugo.md
În satul Pepeni (Sîngerei) a fost găsită o dronă. Aparatul de zbor era transportat pe motocultorul unui locuitor al comunei. Anunțul a fost făcut de către primarul localității, Oleg Cernei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primarul localității a anunțat poliția. Oamenii legii au identificat bărbatul care a găsit, sâmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea … The post video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție apare prima dată în ZUGO.
14:00
Rețeaua lui „ȘOR”, în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi # Zugo.md
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară neașteptată. … The post Rețeaua lui „ȘOR”, în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi first appeared on ZUGO. Articolul Rețeaua lui „ȘOR”, în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi apare prima dată în ZUGO.
13:40
O nouă regulă introdusă în Statele Unite va obliga pasagerii care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un loc suplimentar înainte de zbor, iar rambursarea acestuia nu va mai fi garantată. Măsura, care intră în vigoare pe 27 ianuarie, riscă să facă zborurile mai scumpe și mai complicate pentru călători, informează The Independent, citat … The post Noua regulă în SUA: pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion first appeared on ZUGO. Articolul Noua regulă în SUA: pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion apare prima dată în ZUGO.
13:30
„Am fost șantajați 30 de ani cu gazul”: Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici # Zugo.md
Gazul ieftin nu va mai reveni, iar tarifele mici de altădată au fost posibile doar datorită dependenței politice față de Federația Rusă. Declarația îi aparține lui Dorin Junghietu, ministrul Energiei, care a explicat că prețul de aproximativ 4 lei pentru un metru cub de gaz nu avea legătyură cu piața, ci cu influența geopolitică exercitată … The post „Am fost șantajați 30 de ani cu gazul”: Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici first appeared on ZUGO. Articolul „Am fost șantajați 30 de ani cu gazul”: Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici apare prima dată în ZUGO.
12:40
Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii” # Zugo.md
San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate”, a declarat … The post Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii” first appeared on ZUGO. Articolul Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii” apare prima dată în ZUGO.
12:20
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul … The post Guvernul simplifică procedurile pentru medicamentele compensate first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul simplifică procedurile pentru medicamentele compensate apare prima dată în ZUGO.
12:00
Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au desfășurat, miercuri dimineață, percheziții la conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca și la un deținut, într-un dosar de corupere activă și pasivă, în care un șef de secție este suspectat că ar fi cerut bani pentru a permite introducerea obiectelor interzise în instituția de detenție. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Șef de secție al unui penitenciar, reținut într-un dosar de corupere activă și pasivă first appeared on ZUGO. Articolul Șef de secție al unui penitenciar, reținut într-un dosar de corupere activă și pasivă apare prima dată în ZUGO.
12:00
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate marți pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, informează miercuri EFE, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe … The post Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă și corupție first appeared on ZUGO. Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă și corupție apare prima dată în ZUGO.
11:30
Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 # Zugo.md
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei … The post Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 first appeared on ZUGO. Articolul Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în ZUGO.
11:20
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu un pistol în timpul unei intervenții, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Incidentul a avut loc pe 2 decembrie 2025, în timpul unei solicitări pentru o femeie de 47 de ani, care suferise o sincopă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Echipaj medical, amenințat cu pistolul în timpul unei intervenții first appeared on ZUGO. Articolul Echipaj medical, amenințat cu pistolul în timpul unei intervenții apare prima dată în ZUGO.
