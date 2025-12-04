Peste 50 de percheziții în toată R. Moldova: investigație privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare
Peste 50 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o operațiune amplă desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii BPDS „Fulger". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale legate de pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini
Acum 30 minute
09:30
Peste 50 de percheziții în toată R. Moldova: investigație privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare # Zugo.md
Peste 50 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o operațiune amplă desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii BPDS „Fulger". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale legate de pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini
Acum o oră
09:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară în această dimineață o serie de percheziții în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, descinderile au loc atât la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, cât
Acum 2 ore
08:30
video | Fără compensații pentru energia electrică în 2026. Precizările ministrei Muncii și Protecției Sociale # Zugo.md
Începând cu anul 2026, cetățenii R. Moldova nu vor mai primi compensații în factură pentru energia electrică. Despre acest lucru a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent, anul viitor, nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne
Acum 24 ore
18:10
video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție # Zugo.md
În satul Pepeni (Sîngerei) a fost găsită o dronă. Aparatul de zbor era transportat pe motocultorul unui locuitor al comunei. Anunțul a fost făcut de către primarul localității, Oleg Cernei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primarul localității a anunțat poliția. Oamenii legii au identificat bărbatul care a găsit, sâmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea
14:00
Rețeaua lui „ȘOR", în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi # Zugo.md
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR" a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale". Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda" au o bunăstare financiară neașteptată.
13:40
O nouă regulă introdusă în Statele Unite va obliga pasagerii care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un loc suplimentar înainte de zbor, iar rambursarea acestuia nu va mai fi garantată. Măsura, care intră în vigoare pe 27 ianuarie, riscă să facă zborurile mai scumpe și mai complicate pentru călători, informează The Independent, citat
13:30
„Am fost șantajați 30 de ani cu gazul": Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici # Zugo.md
Gazul ieftin nu va mai reveni, iar tarifele mici de altădată au fost posibile doar datorită dependenței politice față de Federația Rusă. Declarația îi aparține lui Dorin Junghietu, ministrul Energiei, care a explicat că prețul de aproximativ 4 lei pentru un metru cub de gaz nu avea legătyură cu piața, ci cu influența geopolitică exercitată
12:40
Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii" # Zugo.md
San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate", a declarat
12:20
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul
12:00
Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au desfășurat, miercuri dimineață, percheziții la conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca și la un deținut, într-un dosar de corupere activă și pasivă, în care un șef de secție este suspectat că ar fi cerut bani pentru a permite introducerea obiectelor interzise în instituția de detenție. Urmărește-ne pe Telegram și
12:00
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate marți pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, informează miercuri EFE, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe
11:30
Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 # Zugo.md
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei
11:20
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu un pistol în timpul unei intervenții, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Incidentul a avut loc pe 2 decembrie 2025, în timpul unei solicitări pentru o femeie de 47 de ani, care suferise o sincopă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.
10:50
Judecătorii au acceptat 27 dintre cei 168 de martori propuși de apărare în dosarul lui Plahotniuc # Zugo.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi la o nouă ședință de judecată. Acesta a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13. Instanța a admis doar 27 de martori din cei peste 160 propuși de avocații inculpatului, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre martorii ce vor fi audiați din partea lui
10:30
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia, la scurt timp după ce Ilan Șor a declarat că își suspendă „proiectele sociale" din Republica Moldova și retrage sprijinul politic pentru aleșii formațiunilor pe care le controlează. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o adresare video, Lupov afirmă că demisia este „singura decizie posibilă" și acuză autoritățile
10:00
video | Un pasager cere traducător la un control al INP: „De ce nu vreți să vorbiți cu noi în limba rusă?" # Zugo.md
Un videoclip apărut pe rețelele sociale arată un episod petrecut la Comrat, în timpul unui control al Inspectoratului Național de Patrulare. În imaginile video, pasagerul unui automobil, care nu se afla la volan, intervine în procedura poliției și solicită ca discuția să aibă loc în limba rusă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Din înregistrare se
Ieri
09:20
Maia Sandu, reacție după retragerea „proiectelor" lui Ilan Șor: „Rusia nu și-a schimbat atitudinea față de R. Moldova" # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la anunțul făcut de Ilan Șor, fugit din țară, care a declarat că își suspendă „proiectele" din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a subliniat că, în ultimii ani, Kremlinul a continuat să se implice în procesele interne ale Moldovei, indiferent de ciclurile electorale: „Nu
08:50
Atenționare Premier Energy: Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale sub pretextul schimbării contoarelor # Zugo.md
Premier Energy Distribution atenționează populația cu privire la apeluri telefonice efectuate de persoane necunoscute, care pretind că reprezintă compania și solicită date personale sub pretextul înlocuirii contoarelor electrice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit operatorului, escrocii cer numele complet, adresa și date din actul de identitate, folosind inclusiv amenințări cu deconectarea pentru a presa consumatorii.
08:30
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi", cercetată pentru corupție, a fost eliberată din penitenciar # Zugo.md
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău, Natalia Bulat, reținută anterior pentru presupuse fapte de corupție, a fost eliberată din arest, fiind plasată în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit reprezentanților Procuraturii Generale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urmă cu aproximativ o lună, oficiala și un reprezentant al unui
2 decembrie 2025
14:00
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebat de presă dacă vor fi depuse cereri în fața instanței, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a răspuns că „veți afla pe parcurs". La
13:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întregul lot a fost pus sub
13:20
Administratoarea unei agenții turistice, trimisă în judecată pentru escrocherie. 60 de persoane prejudiciate # Zugo.md
Procuratura Generală a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un dosar în care administratoarea unei agenții de turism din Chișinău este acuzată că ar fi obținut ilegal aproximativ 3,9 milioane de lei de la clienți, sub pretextul vânzării unor pachete turistice. Cauza a fost expediată în instanță, iar până în prezent 60 de persoane au fost identificate
13:00
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un pachet de modificări la Codul Educației care include reintroducerea notelor în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor cu mai puțin de 50 de elevi. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă, unde au fost detaliate 12 intervenții legislative ce vizează creșterea … The post MEC propune reintroducerea notelor în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici first appeared on ZUGO. Articolul MEC propune reintroducerea notelor în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici apare prima dată în ZUGO.
12:20
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care un bărbat de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga, este învinuit de comiterea faptei de corupere electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform rechizitoriului, învinuitul, fiind susținător al unui partid electoral care a fost declarat neconstituțional, … The post Corupere electorală la trei scrutine. Un bărbat, trimis în judecată first appeared on ZUGO. Articolul Corupere electorală la trei scrutine. Un bărbat, trimis în judecată apare prima dată în ZUGO.
11:40
Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului # Zugo.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a participat la discuţiile cu delegaţia ucraineană, se îndreaptă spre Rusia, unde … The post Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului apare prima dată în ZUGO.
11:30
Compania chineză de robotică AgiBot a stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă deplasare continuă parcursă pe jos de un robot umanoid. Modelul A2 al AgiBot a mers 106,286 kilometri potrivit Guinness World Records, care a omologat oficial recordul, relatează Gizmodo, citat de HotNews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Robotul a călătorit între … The post Un robot a stabilit un record mondial și a intrat în Guinness World Records first appeared on ZUGO. Articolul Un robot a stabilit un record mondial și a intrat în Guinness World Records apare prima dată în ZUGO.
11:10
Producătorii de vinuri spumante din Republica Moldova au obținut 20 de medalii la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundy, Franța. Rezultatele includ 10 medalii de aur și 10 de argint. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Participarea Moldovei a fost coordonată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), în cadrul … The post R. Moldova, în Top 10 mondial la vinuri spumante first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova, în Top 10 mondial la vinuri spumante apare prima dată în ZUGO.
10:50
video | O firmă din construcții din capitală, suspectată de spălare de bani și evaziune fiscală # Zugo.md
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 8 milioane de lei, comisă de o companie din Chișinău activă în domeniul construcțiilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor din dosarul penal, conducerea firmei ar … The post video | O firmă din construcții din capitală, suspectată de spălare de bani și evaziune fiscală first appeared on ZUGO. Articolul video | O firmă din construcții din capitală, suspectată de spălare de bani și evaziune fiscală apare prima dată în ZUGO.
10:30
video | Primărița de la Orhei și-a anunțat demisia după mesajul lui Ilan Șor că închide „proiectele sociale” # Zugo.md
Primărița orașului Orhei, Tatiana Cociu, aleasă din partea Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (PPFASM), afiliat politicianului fugar Ilan Șor, și-a anunțat demisia din funcție. Aceasta acuză autoritățile centrale că ar fi blocat proiectele administrației locale și ar fi exercitat presiuni asupra echipei sale. Anunțul a fost făcut printr-o înregistrare video publicată … The post video | Primărița de la Orhei și-a anunțat demisia după mesajul lui Ilan Șor că închide „proiectele sociale” first appeared on ZUGO. Articolul video | Primărița de la Orhei și-a anunțat demisia după mesajul lui Ilan Șor că închide „proiectele sociale” apare prima dată în ZUGO.
09:50
Dramă, poveste magică și comedie: Decembrie începe la Ionesco cu trei spectacole de neratat # Zugo.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” anunță programul spectacolelor programate în perioada 4–7 decembrie, care cuprinde monodrama „Adi”, spectacolul „Poveste de Crăciun” și comedia „Arta conviețuirii”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ADI #monodramă 16+ de Constantin Cheianu Regia: Diandra Gherghel Joi, 04 decembrie, ora 18.30 Monospectacol cu Anatol Guzic Piesa îl aduce în prim-plan pe Adolf Hitler … The post Dramă, poveste magică și comedie: Decembrie începe la Ionesco cu trei spectacole de neratat first appeared on ZUGO. Articolul Dramă, poveste magică și comedie: Decembrie începe la Ionesco cu trei spectacole de neratat apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Membrii CNS vor analiza riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și a societății în fața amenințărilor hibride. Potrivit anunțului, pe agenda ședinței se află … The post Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate apare prima dată în ZUGO.
09:20
Guvernul Republicii Moldova anunță lansarea celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, prin care cetățenii sunt invitați să doneze cărți pentru bibliotecile școlare din întreaga țară. Volumele colectate vor fi plasate sub bradul din Casa Guvernului și ulterior distribuite elevilor din localități diverse. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Campania se desfășoară în … The post Guvernul lansează a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul lansează a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” apare prima dată în ZUGO.
08:50
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie, anunță instituția internațională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului FMI, experții vor analiza evoluțiile economice recente, vor evalua perspectivele și riscurile macroeconomice și vor discuta cu autoritățile de la Chișinău … The post O echipă de experți ai FMI vine la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul O echipă de experți ai FMI vine la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
08:40
Primăria Chișinău a dat startul campaniei anuale de distribuire a cadourilor de sărbători pentru copiii din instituțiile de educație preșcolară din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În total, 30.451 de daruri vor ajunge la micuți, iar procesul a început pe 28 noiembrie, primele 1.726 de pachete fiind deja repartizate în opt grădinițe din sectorul … The post Grădinițele din capitală vor primi peste 30 000 de cadouri de Crăciun first appeared on ZUGO. Articolul Grădinițele din capitală vor primi peste 30 000 de cadouri de Crăciun apare prima dată în ZUGO.
08:20
Atac cu drone în apropierea frontierei R. Moldova. Punctul de trecere Giurgiulești – Reni a fost închis temporar # Zugo.md
Atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina) a dus, în noaptea de 1 spre 2 decembrie 2025, la ora 01:20, la suspendarea temporară a activității punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat Poliția de Frontieră că pe radare au fost detectate drone pe … The post Atac cu drone în apropierea frontierei R. Moldova. Punctul de trecere Giurgiulești – Reni a fost închis temporar first appeared on ZUGO. Articolul Atac cu drone în apropierea frontierei R. Moldova. Punctul de trecere Giurgiulești – Reni a fost închis temporar apare prima dată în ZUGO.
1 decembrie 2025
13:50
Pretinse alegeri cu prezență minimă în regiunea transnistreană. Majoritatea deputaților își păstrează funcțiile # Zugo.md
Pretinsele alegeri legislative și locale desfășurate duminică în regiunea transnistreană au înregistrat una dintre cele mai mici participări din ultimii ani, cu doar 26% din alegători prezenți la urne, potrivit datelor prezentate de structurile de la Tiraspol, scrie Zona de Securitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma scrutinului, majoritatea celor 33 de deputați din … The post Pretinse alegeri cu prezență minimă în regiunea transnistreană. Majoritatea deputaților își păstrează funcțiile first appeared on ZUGO. Articolul Pretinse alegeri cu prezență minimă în regiunea transnistreană. Majoritatea deputaților își păstrează funcțiile apare prima dată în ZUGO.
13:10
În Republica Moldova urmează să fie lansat un nou partid politic. Este vorba despre formațiunea „Pentru Țară”, care va fi condusă de fostul primar al orașului Basarabeasca, Valentin Cimpoieș. Congresul de constituire a partidului a avut loc duminică, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Alegerile parlamentare din 2025 au arătat că opoziția de altă … The post Încă un partid politic va apărea în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Încă un partid politic va apărea în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:00
Doi noi directori adjuncți au preluat funcțiile de conducere în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, începând cu 1 decembrie 2025. Directorul instituției, Radu Vrabie, i-a prezentat astăzi efectivului pe Carolina Gargaun și Viorel Doagă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Carolina Gargaun a fost numită directoare adjunctă, șefă a Departamentului Venituri și Control Vamal. Cu … The post Serviciul Vamal are doi noi șefi adjuncți first appeared on ZUGO. Articolul Serviciul Vamal are doi noi șefi adjuncți apare prima dată în ZUGO.
12:40
vocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, solicită autorităților să adopte măsuri stricte privind utilizarea articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă. Într-un mesaj pe Facebook, cei doi ombudsmani atenționează că focurile de artificii, petardele și alte produse similare pot afecta drepturile fundamentale ale oamenilor și pot genera riscuri pentru … The post Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor în perioada sărbătorilor de iarnă first appeared on ZUGO. Articolul Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZUGO.
12:30
Vlad Plahotniuc a anunțat că intenționează să participe la următoarele ședințe din dosarul în care este vizat, după ce a finalizat procesul de examinare a materialelor cauzei. Potrivit declarației sale, perioada în care nu s-a prezentat la ședințe ar fi fost determinată de necesitatea de a analiza dosarul pentru a se pregăti de apărare. Urmărește-ne … The post Vlad Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată first appeared on ZUGO. Articolul Vlad Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată apare prima dată în ZUGO.
12:10
Fugarul Ilan Șor anunță închiderea „proiectelor sociale” din R. Moldova și crearea unui „front național comun” # Zugo.md
Liderul blocului „Victorie”, Ilan Șor, a anunțat că își suspendă toate proiectele sociale pe care le finanța în Republica Moldova, inclusiv programele de adaosuri la pensii și indemnizații, susținând că transferurile financiare pe care încerca să le facă ar fi fost blocate de autorități. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aflat la Moscova, politicianul, condamnat în … The post Fugarul Ilan Șor anunță închiderea „proiectelor sociale” din R. Moldova și crearea unui „front național comun” first appeared on ZUGO. Articolul Fugarul Ilan Șor anunță închiderea „proiectelor sociale” din R. Moldova și crearea unui „front național comun” apare prima dată în ZUGO.
11:40
SFS a anulat obligațiile fiscale de până la 10 lei pentru aproape 130 de mii de contribuabili # Zugo.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a finalizat procedura de anulare a obligațiilor fiscale mai mici de 10 lei per contribuabil, aflate în evidență la data de 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, au fost stinse obligații fiscale în valoare totală … The post SFS a anulat obligațiile fiscale de până la 10 lei pentru aproape 130 de mii de contribuabili first appeared on ZUGO. Articolul SFS a anulat obligațiile fiscale de până la 10 lei pentru aproape 130 de mii de contribuabili apare prima dată în ZUGO.
11:20
live | Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României. Defilează și militari moldoveni # Zugo.md
Parada militară, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a început la ora 11:00, marcând deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României. MApN a anunțat că la eveniment vor fi trase 21 de salve de tun și peste 2.900 de militari şi specialişti, dar și tehnică militară vor defila în zona Arcului de Triumf … The post live | Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României. Defilează și militari moldoveni first appeared on ZUGO. Articolul live | Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României. Defilează și militari moldoveni apare prima dată în ZUGO.
10:40
Cum să pornești corect o mașină înghețată iarna: Tehnici simple explicate de Radu Dieselok # Zugo.md
Ianuarie 2025, temperaturi de -18 grade în Chișinău. Peste 200 de apeluri pe zi primesc service-urile auto – mașini care nu pornesc. Radu Dieselok explică ce greșeli fac moldovenii iarna și cum să eviți să rămâi blocat în frig. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Problema reală: baterii slabe și motorină gelificată În Moldova circulă mii … The post Cum să pornești corect o mașină înghețată iarna: Tehnici simple explicate de Radu Dieselok first appeared on ZUGO. Articolul Cum să pornești corect o mașină înghețată iarna: Tehnici simple explicate de Radu Dieselok apare prima dată în ZUGO.
10:20
Argint pentru R. Moldova. Judocanul Mihail Latîșev (90 kg) s-a clasat pe locul doi la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a dispus de bulgarul Boris Georgiev, estonianul Klen Kaljulaid, sârbul Nemanja Majdov şi azerul Murad Fatiyev. În finală, Mihail Latîșev a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul … The post Argint pentru judocanul moldovean Mihail Latîșev la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi first appeared on ZUGO. Articolul Argint pentru judocanul moldovean Mihail Latîșev la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi apare prima dată în ZUGO.
10:00
A fost trimis în judecată tânărul de 23 de ani din Chișinău, acuzat că și-a ucis propria mamă, profesoară de clase primare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit probelor acumulate de procurori și polițiști, între făptuitor și victimă existau de mai mult timp tensiuni familiale și conflicte. În data de 17 iulie 2025, în urma … The post A fost trimis în judecată tânărul acuzat că și-a omorât mama, profesoară de clase primare first appeared on ZUGO. Articolul A fost trimis în judecată tânărul acuzat că și-a omorât mama, profesoară de clase primare apare prima dată în ZUGO.
09:30
Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „România este un reper pentru noi” # Zugo.md
Republica Moldova marchează astăzi, alături de România, Ziua Națională din 1 Decembrie, iar conducerea de la Chișinău a transmis mesaje de unitate cu prilejul celor 106 ani de la Marea Unire. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președinta Maia Sandu a subliniat că momentul istoric de la 1 decembrie 1918 a deschis drumul poporului român spre … The post Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „România este un reper pentru noi” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „România este un reper pentru noi” apare prima dată în ZUGO.
09:10
Pe teritoriul fostului Hotel „Național” au fost instalate 25 de camere de supraveghere. Primarul capitalei, Ion Ceban, a precizat că dispozitivele deja funcționează. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Intrările au fost securizate, închise și îngrădite. Este necesar, așa cum am spus, ca în zonă să se afle și un punct al pazei de stat”, a … The post foto | La clădirea fostului Hotel Național au fost instalate 25 de camere de supraveghere first appeared on ZUGO. Articolul foto | La clădirea fostului Hotel Național au fost instalate 25 de camere de supraveghere apare prima dată în ZUGO.
08:40
Românii sărbătoresc Ziua Națională pe data de 1 decembrie. În istoria noastră ziua de 1 decembrie are o semnificație aparte. Deși nu a marcat constituirea politică a României Mari, cum mulți cred, a reflectat totuși dorința profundă de unire a românilor – fundamentul esențial al Marii Uniri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe 1 Decembrie, … The post 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Semnificația istorică a acestei zilei first appeared on ZUGO. Articolul 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Semnificația istorică a acestei zilei apare prima dată în ZUGO.
08:30
UE investește 20 de milioane € pentru securitatea aeriană a R. Moldova, după incursiunile dronelor rusești # Zugo.md
Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas a condamnat, într-o postare pe platforma X, încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, calificându-le drept „inacceptabile” și un risc direct pentru traficul aerian civil. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești sunt inacceptabile și pun în … The post UE investește 20 de milioane € pentru securitatea aeriană a R. Moldova, după incursiunile dronelor rusești first appeared on ZUGO. Articolul UE investește 20 de milioane € pentru securitatea aeriană a R. Moldova, după incursiunile dronelor rusești apare prima dată în ZUGO.
