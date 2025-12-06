video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum
Zugo.md, 6 decembrie 2025 13:10
La Chișinău a avut loc inaugurarea târgului și a pomului de Crăciun. Ceremonia s-a desfășurat vineri seara în Piața Marii Adunări Naționale. Cu această ocazie, autoritățile au restricționat circulația rutieră pe bd. Ștefan cel mare, pe segmentul cuprins între str. Pușkin și str. Bănulescu-Bodoni, fapt ce a cauzat ambuteiaje enorme în întreg sectorul Centru al
• • •
Acum 10 minute
13:20
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuții privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia, în timp ce forțele rusești își continuă avansul pe front și bombardamentele nocturne, relatează AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ambele părți au convenit că orice progres
13:20
Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală. Cum se pregătește Europa în fața amenințării rusești # Zugo.md
Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri totală de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de cetățeni europeni angajați direct de industria apărării a ajuns la un nivel istoric, de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport anual publicat de Asociația
Acum 30 minute
13:10
video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum # Zugo.md
La Chișinău a avut loc inaugurarea târgului și a pomului de Crăciun. Ceremonia s-a desfășurat vineri seara în Piața Marii Adunări Naționale. Cu această ocazie, autoritățile au restricționat circulația rutieră pe bd. Ștefan cel mare, pe segmentul cuprins între str. Pușkin și str. Bănulescu-Bodoni, fapt ce a cauzat ambuteiaje enorme în întreg sectorul Centru al
Acum 24 ore
14:10
Oamenii legii au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, cu vârste între 18 și 20 de ani, suspectați că vindeau hașiș, în special în instituțiile de învățământ din Chișinău. Operațiunea a avut loc după două luni de investigații. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Suspecții sunt elevi ai unui colegiu cu profil sportiv din
13:40
Comitetul Parlamentar RM–UE cere deschiderea negocierilor pe trei clustere până la finalul anului 2025 # Zugo.md
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la sfârșitul acestui an. Declarația a fost adoptată la Chișinău în cadrul celei de-a 16-a reuniuni, anunțul fiind făcut de copreședinții Comitetului, Siegfried Mureșan și Marcel Spatari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit eurodeputatului Mureșan,
Ieri
13:20
Eurodeputat: Situația din regiunea transnistreană nu influențează cursul R. Moldova spre UE # Zugo.md
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a menționat eurodeputatul Siegfried Mureșan într-un interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului și asigurarea unei vieți pașnice pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 2025, a unor modificări importante aduse Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reglementări introduc reguli mai stricte pentru etichetarea produselor care conțin doar arome, cu scopul de a preveni inducerea în eroare a consumatorilor. Urmărește-ne pe
12:30
video | Doi suspecți, dintre care un minor, reținuți pentru omor. Victima a fost incendiată # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații Criminale a INI, împreună cu polițiștii din Telenești și cu suportul Direcției investigații analitice, au reținut doi tineri suspectați de implicare în omorul unui bărbat de 58 de ani din localitatea Văsieni, raionul Telenești. Crima a fost comisă în septembrie 2025, iar victima fusese declarată dispărută la 5 octombrie. Urmărește-ne pe Telegram
12:10
video | Ministrul Sănătății, despre mașina de lux din declarația de avere: „Am comandat-o când nu știam că o să fiu deputat” # Zugo.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu precizări privind veniturile familiei sale și achiziția unei mașini noi, din anul 2025, afirmând că toate bunurile sunt obținute legal și declarate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră" de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Eu nu spun la nimeni că prima înscriere a
11:00
Ucraina acuză Rusia că trimite copii ucraineni „răpiţi” în tabere de „reeducare” în Coreea de Nord # Zugo.md
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite copii ucraineni, „răpiţi" de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, în tabere de „reeducare" în Coreea de Nord, transmite Agerpres. Ombudsmanul ucrainean Dmitro Lubineţ menţionează într-un comunicat joi noi „informaţii" despre existenţa unor tabere în Coreea de Nord, unde copii ucraineni ar fi supuşi – potrivit lui
10:40
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, afirmă că aderarea Republicii Moldova la UE este posibilă până în anul 2029, dacă autoritățile de la Chișinău mențin și accelerează ritmul reformelor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diplomata a subliniat că această estimare nu este
10:10
Rețeaua de magazine sociale „Merișor", lansată de fugarul politic Ilan Șor, își încetează activitatea în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de acesta într-un mesaj video postat pe rețelele sociale. Potrivit lui Șor, procesul de lichidare a firmelor care administrau proiectul va dura aproximativ trei luni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El afirmă că proiectul
09:50
Serviciul Fiscal de Stat a stabilit prețul de referință pentru comercializarea țigaretelor și a țigărilor de foi în anul 2026. Astfel, un pachet de 20 de unități nu va putea fi vândut la un preț mai mic de 46,59 lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instituția subliniază că orice vânzare sub această limită este interzisă,
09:20
Guvernul pregătește taxe pentru coletele Temu, Shein și AliExpress. Munteanu: „Reglementarea este necesară” # Zugo.md
Autoritățile discută introducerea unor taxe pentru coletele livrate în Republica Moldova prin platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte servicii similare. În prezent, aceste expedieri nu sunt taxate, însă Ministerul Finanțelor consideră necesară reglementarea sectorului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oficialii menționează că schimbările sunt legate atât de siguranța coletelor, ce anume intră în țară
08:40
R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, afirmă viceprim-ministra Gherasimov # Zugo.md
Republica Moldova este pregătită, din punct de vedere tehnic și politic, să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, prezentă la două evenimente internaționale dedicate extinderii UE și securității europene: Summitul UE – Balcanii de Vest și Grand Continent Summit.
4 decembrie 2025
13:50
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia vizează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva „activităților maligne de interferență a
13:30
video | Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ” # Zugo.md
Drona descoperită la Pepeni a fost găsită din întâmplare de un localnic care credea că este un sac de îngrășăminte. Bărbatul afirmă că nu era informat că trebuie să sune la 112 și plănuia să ducă obiectul militar la Primărie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, drona i-a părut inițial un sac de îngrășăminte.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
O femeie de 48 de ani din raionul Anenii Noi a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" din Chișinău. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, intervenția fiind realizată de echipa medicală a instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit reprezentanților spitalului, procedura s-a desfășurat fără complicații.
12:20
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Această operaţiune vizează „anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus" utilizaţi de pacienţii diabetici, a
12:10
Autoritățile spun că ferma din colonia evreiască Petza'el a suferit ani de încălcări ale normelor de siguranță, evadări repetate ale crocodililor și înrăutățirea condițiilor, ceea ce a dus la sacrificare; grupurile pentru bunăstarea animalelor condamnă decizia și acuză autoritățile de reglementare că au reținut informații cheie, relatează Ynet News, citat de G4Media. Urmărește-ne pe Telegram
11:10
Guvernul a aprobat, joi, 4 decemrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile". Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, în ultimii ani, autoritățile au reușit să protejeze veniturile populației și să stabilizeze economia. Această stabilitate permite
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei depistate în apropierea localității Pepeni # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu declară că a aflat din presă despre incidentul de la Sîngerei, unde o dronă de tip Gerbera, găsită sâmbătă pe un deal din apropierea localității Pepeni, a fost dezmembrată de doi localnici înainte ca autoritățile să fie anunțate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „E o istorie pe care am privit-o ieri la
10:50
Program european de 5 milioane € pentru R. Moldova și vecinătatea estică în fața propagandei străine # Zugo.md
Republica Moldova se numără printre principalii beneficiari ai unui nou program regional de 5 milioane de euro lansat de Uniunea Europeană pentru combaterea manipulării informaționale și a dezinformării în țările Parteneriatului Estic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inițiativa a fost anunțată miercuri, 3 decembrie, în cadrul Summitului Societății Civile din Parteneriatul Estic 2025, desfășurat la
10:20
video | Mai multe investiții și salarii mai mari. Alexandru Munteanu anunță planul pentru 2026 # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a prezentat astăzi, înaintea ședinței de Guvern, principalele direcții ale proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, document denumit de Executiv „Bugetul investițiilor responsabile". Conform autorităților, proiectul mizează pe consolidarea creșterii economice, reducerea discrepanțelor salariale și extinderea investițiilor capitale în infrastructura locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, proiectul bugetar este
10:00
Rada Supremă de la Kiev a aprobat, cu 264 de voturi, un proiect de lege privind traducerea corectă a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, decizie prin care a fost eliminată „limba moldovenească" din lista limbilor protejate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, rusa nu va mai beneficia de statutul de limbă protejată
09:30
Peste 50 de percheziții în toată R. Moldova: investigație privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare # Zugo.md
Peste 50 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o operațiune amplă desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii BPDS „Fulger". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale legate de pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini
09:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară în această dimineață o serie de percheziții în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, descinderile au loc atât la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, cât
08:30
video | Fără compensații pentru energia electrică în 2026. Precizările ministrei Muncii și Protecției Sociale # Zugo.md
Începând cu anul 2026, cetățenii
3 decembrie 2025
18:10
video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție # Zugo.md
În satul Pepeni (Sîngerei) a fost găsită o dronă. Aparatul de zbor era transportat pe motocultorul unui locuitor al comunei. Anunțul a fost făcut de către primarul localității, Oleg Cernei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primarul localității a anunțat poliția. Oamenii legii au identificat bărbatul care a găsit, sâmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea … The post video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Dronă descoperită în raionul Sîngerei, pe motocultorul unui cetățean. Detalii de la poliție apare prima dată în ZUGO.
14:00
Rețeaua lui „ȘOR”, în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi # Zugo.md
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară neașteptată. … The post Rețeaua lui „ȘOR”, în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi first appeared on ZUGO. Articolul Rețeaua lui „ȘOR”, în haos: activiștii de rând abandonați, iar liderii cu mașini de lux și case noi apare prima dată în ZUGO.
13:40
O nouă regulă introdusă în Statele Unite va obliga pasagerii care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un loc suplimentar înainte de zbor, iar rambursarea acestuia nu va mai fi garantată. Măsura, care intră în vigoare pe 27 ianuarie, riscă să facă zborurile mai scumpe și mai complicate pentru călători, informează The Independent, citat … The post Noua regulă în SUA: pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion first appeared on ZUGO. Articolul Noua regulă în SUA: pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion apare prima dată în ZUGO.
13:30
„Am fost șantajați 30 de ani cu gazul”: Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici # Zugo.md
Gazul ieftin nu va mai reveni, iar tarifele mici de altădată au fost posibile doar datorită dependenței politice față de Federația Rusă. Declarația îi aparține lui Dorin Junghietu, ministrul Energiei, care a explicat că prețul de aproximativ 4 lei pentru un metru cub de gaz nu avea legătyură cu piața, ci cu influența geopolitică exercitată … The post „Am fost șantajați 30 de ani cu gazul”: Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici first appeared on ZUGO. Articolul „Am fost șantajați 30 de ani cu gazul”: Junghietu explică de ce nu ne vom mai întoarce la tarife mici apare prima dată în ZUGO.
12:40
Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii” # Zugo.md
San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate”, a declarat … The post Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii” first appeared on ZUGO. Articolul Un oraș din SUA a dat în judecată Coca-Cola și alte câteva companii mari pentru că „îmbolnăvesc cetățenii” apare prima dată în ZUGO.
12:20
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul … The post Guvernul simplifică procedurile pentru medicamentele compensate first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul simplifică procedurile pentru medicamentele compensate apare prima dată în ZUGO.
12:00
Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au desfășurat, miercuri dimineață, percheziții la conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca și la un deținut, într-un dosar de corupere activă și pasivă, în care un șef de secție este suspectat că ar fi cerut bani pentru a permite introducerea obiectelor interzise în instituția de detenție. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Șef de secție al unui penitenciar, reținut într-un dosar de corupere activă și pasivă first appeared on ZUGO. Articolul Șef de secție al unui penitenciar, reținut într-un dosar de corupere activă și pasivă apare prima dată în ZUGO.
12:00
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate marți pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, informează miercuri EFE, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe … The post Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă și corupție first appeared on ZUGO. Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă și corupție apare prima dată în ZUGO.
11:30
Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 # Zugo.md
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei … The post Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 first appeared on ZUGO. Articolul Între 500 și 1000 de lei. Guvernul aprobă compensațiile la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în ZUGO.
11:20
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu un pistol în timpul unei intervenții, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Incidentul a avut loc pe 2 decembrie 2025, în timpul unei solicitări pentru o femeie de 47 de ani, care suferise o sincopă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Echipaj medical, amenințat cu pistolul în timpul unei intervenții first appeared on ZUGO. Articolul Echipaj medical, amenințat cu pistolul în timpul unei intervenții apare prima dată în ZUGO.
10:50
Judecătorii au acceptat 27 dintre cei 168 de martori propuși de apărare în dosarul lui Plahotniuc # Zugo.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi la o nouă ședință de judecată. Acesta a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13. Instanța a admis doar 27 de martori din cei peste 160 propuși de avocații inculpatului, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre martorii ce vor fi audiați din partea lui … The post Judecătorii au acceptat 27 dintre cei 168 de martori propuși de apărare în dosarul lui Plahotniuc first appeared on ZUGO. Articolul Judecătorii au acceptat 27 dintre cei 168 de martori propuși de apărare în dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
10:30
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia, la scurt timp după ce Ilan Șor a declarat că își suspendă „proiectele sociale” din Republica Moldova și retrage sprijinul politic pentru aleșii formațiunilor pe care le controlează. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o adresare video, Lupov afirmă că demisia este „singura decizie posibilă” și acuză autoritățile … The post Și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, demisionează first appeared on ZUGO. Articolul Și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, demisionează apare prima dată în ZUGO.
10:00
video | Un pasager cere traducător la un control al INP: „De ce nu vreți să vorbiți cu noi în limba rusă?” # Zugo.md
Un videoclip apărut pe rețelele sociale arată un episod petrecut la Comrat, în timpul unui control al Inspectoratului Național de Patrulare. În imaginile video, pasagerul unui automobil, care nu se afla la volan, intervine în procedura poliției și solicită ca discuția să aibă loc în limba rusă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Din înregistrare se … The post video | Un pasager cere traducător la un control al INP: „De ce nu vreți să vorbiți cu noi în limba rusă?” first appeared on ZUGO. Articolul video | Un pasager cere traducător la un control al INP: „De ce nu vreți să vorbiți cu noi în limba rusă?” apare prima dată în ZUGO.
09:20
Maia Sandu, reacție după retragerea „proiectelor” lui Ilan Șor: „Rusia nu și-a schimbat atitudinea față de R. Moldova” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la anunțul făcut de Ilan Șor, fugit din țară, care a declarat că își suspendă „proiectele” din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a subliniat că, în ultimii ani, Kremlinul a continuat să se implice în procesele interne ale Moldovei, indiferent de ciclurile electorale: „Nu … The post Maia Sandu, reacție după retragerea „proiectelor” lui Ilan Șor: „Rusia nu și-a schimbat atitudinea față de R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu, reacție după retragerea „proiectelor” lui Ilan Șor: „Rusia nu și-a schimbat atitudinea față de R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
08:50
Atenționare Premier Energy: Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale sub pretextul schimbării contoarelor # Zugo.md
Premier Energy Distribution atenționează populația cu privire la apeluri telefonice efectuate de persoane necunoscute, care pretind că reprezintă compania și solicită date personale sub pretextul înlocuirii contoarelor electrice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit operatorului, escrocii cer numele complet, adresa și date din actul de identitate, folosind inclusiv amenințări cu deconectarea pentru a presa consumatorii. … The post Atenționare Premier Energy: Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale sub pretextul schimbării contoarelor first appeared on ZUGO. Articolul Atenționare Premier Energy: Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale sub pretextul schimbării contoarelor apare prima dată în ZUGO.
08:30
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, cercetată pentru corupție, a fost eliberată din penitenciar # Zugo.md
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, reținută anterior pentru presupuse fapte de corupție, a fost eliberată din arest, fiind plasată în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit reprezentanților Procuraturii Generale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urmă cu aproximativ o lună, oficiala și un reprezentant al unui … The post Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, cercetată pentru corupție, a fost eliberată din penitenciar first appeared on ZUGO. Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, cercetată pentru corupție, a fost eliberată din penitenciar apare prima dată în ZUGO.
2 decembrie 2025
14:00
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebat de presă dacă vor fi depuse cereri în fața instanței, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a răspuns că „veți afla pe parcurs”. La … The post video | Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus escortat pe banca acuzaților first appeared on ZUGO. Articolul video | Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus escortat pe banca acuzaților apare prima dată în ZUGO.
13:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întregul lot a fost pus sub … The post video | ANSA retrage de pe piață peste două tone de carne de pui infectată cu Salmonella first appeared on ZUGO. Articolul video | ANSA retrage de pe piață peste două tone de carne de pui infectată cu Salmonella apare prima dată în ZUGO.
13:20
Administratoarea unei agenții turistice, trimisă în judecată pentru escrocherie. 60 de persoane prejudiciate # Zugo.md
Procuratura Generală a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un dosar în care administratoarea unei agenții de turism din Chișinău este acuzată că ar fi obținut ilegal aproximativ 3,9 milioane de lei de la clienți, sub pretextul vânzării unor pachete turistice. Cauza a fost expediată în instanță, iar până în prezent 60 de persoane au fost identificate … The post Administratoarea unei agenții turistice, trimisă în judecată pentru escrocherie. 60 de persoane prejudiciate first appeared on ZUGO. Articolul Administratoarea unei agenții turistice, trimisă în judecată pentru escrocherie. 60 de persoane prejudiciate apare prima dată în ZUGO.
13:00
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un pachet de modificări la Codul Educației care include reintroducerea notelor în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor cu mai puțin de 50 de elevi. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă, unde au fost detaliate 12 intervenții legislative ce vizează creșterea … The post MEC propune reintroducerea notelor în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici first appeared on ZUGO. Articolul MEC propune reintroducerea notelor în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici apare prima dată în ZUGO.
12:20
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care un bărbat de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga, este învinuit de comiterea faptei de corupere electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform rechizitoriului, învinuitul, fiind susținător al unui partid electoral care a fost declarat neconstituțional, … The post Corupere electorală la trei scrutine. Un bărbat, trimis în judecată first appeared on ZUGO. Articolul Corupere electorală la trei scrutine. Un bărbat, trimis în judecată apare prima dată în ZUGO.
11:40
Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului # Zugo.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a participat la discuţiile cu delegaţia ucraineană, se îndreaptă spre Rusia, unde … The post Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului apare prima dată în ZUGO.
