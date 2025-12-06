video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum

13:40

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub …