Zelenski se întâlnește la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru discuții de pace
Democracy.md, 8 decembrie 2025 10:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni un summit crucial la Londra cu liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. Scopul întâlnirii este de a evalua progresele în negocierile mediate de Statele Unite privind un potențial acord de pace și de a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina după conflict. Reuniunea are loc […] Articolul Zelenski se întâlnește la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru discuții de pace apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
10:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni un summit crucial la Londra cu liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. Scopul întâlnirii este de a evalua progresele în negocierile mediate de Statele Unite privind un potențial acord de pace și de a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina după conflict. Reuniunea are loc […] Articolul Zelenski se întâlnește la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru discuții de pace apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
10:00
China și-a reafirmat angajamentul de a extinde cooperarea economică cu Moldova, oferind Chișinăului acces la piețe largi, tehnologii moderne și parteneriate strategice. În cadrul unor declarații oficiale recente, partea chineză a subliniat deschiderea pentru colaborări în domenii precum comerț, agricultură, energie verde, industrie, tehnologie digitală și transfer de know‑how. Cooperarea vizează importul produselor moldovenești pe […] Articolul Moldova și China deschid noi perspective economice: investiții și comerț în creștere apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
09:34
Fostul premier avertizează: „Rădăcini ale regimului Plahotniuc” încă rezistă în instituțiile de stat # Democracy.md
Fostul premier și lider politic, Vlad Filat, a declarat că persoane apropiate fostului oligarh Vladimir Plahotniuc încă activează în instituţii de stat, deşi consideră că acestea nu au mai puterea de odinioară. Potrivit lui, „oamenii lui Plahotniuc” ar fi inclusiv în structuri de putere, iar unii par pregătiţi să revină prin simboluri de susţinere — […] Articolul Fostul premier avertizează: „Rădăcini ale regimului Plahotniuc” încă rezistă în instituțiile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Republica Moldova înaintează decisiv în procesul de aderare la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, un pas strategic care va alinia țara la standardele europene în domeniul protecției invențiilor. Prin acest demers, inventatorii și companiile din țară vor putea beneficia de o protecție juridică extinsă pe întreg teritoriul european, sporind astfel competitivitatea și deschizând noi oportunități […] Articolul Moldova intră în liga europeană a inovației: Pas decisiv spre sistemul de brevete UE apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Procesul în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, acuzat că ar fi accidentat mortal un minor și a părăsit locul faptei, a fost din nou amânat. Fostul primar a motivat absența sa la ședință prin probleme de sănătate, cerând ca procesul să continue fără el. Replica acuzării sugerează că absențele repetate — precum și renunțarea […] Articolul Dosarul Ciochină, din nou amânat. Fostul primar spune că e bolnav apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # Democracy.md
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din capitală. Evenimentul e însoțit de inaugurarea tuturor decorațiunilor din oraș, inclusiv luminițele de pe transportul public, unde mai multe unități au fost decorate […] Articolul LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
O deputată din Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) acuză majoritatea parlamentară — reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) — că încearcă să reducă la tăcere parlamentarii de opoziţie. Potrivit declaraţiei sale, acţiunile PAS vizează limitarea libertăţii de exprimare în legislativ, ceea ce ar submina pluralismul de opinii şi funcţionarea democratică a Parlamentului. Reacţia […] Articolul PSRM acuză PAS: Majoritatea vrea să reducă deputaţii la tăcere apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Pașapoarte mai ușor pentru moldovenii din America — biometrie acum disponibilă în Washington # Democracy.md
Autoritățile moldovene au anunțat o veste bună pentru diasporă: cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în SUA vor putea obține documente biometrice direct la Ambasada Republicii Moldova în Washington D.C.. Noile echipamente instalate la ambasadă permit colectarea datelor biometrice necesare—fotografii, amprente, semnătură electronică—fără ca solicitanții să fie nevoiți să revină în țară pentru a-și actualiza documentele. […] Articolul Pașapoarte mai ușor pentru moldovenii din America — biometrie acum disponibilă în Washington apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, încercând să întărească cooperarea bilaterală și să discute perspective concrete de colaborare. Întâlnirea a vizat relațiile moldo-chineze existente, cu accent pe dezvoltarea cooperării economice și comerciale între cele două țări. Chiveri a subliniat că politicile de […] Articolul Reintegrare + Comerţ: Ce a discutat vicepremierul moldovean cu ambasadoarea chineză? apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Chișinăul intră în magia sărbătorilor de iarnă: startul Târgului de Crăciun și aprinderea Pomului de Crăciun # Democracy.md
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la aprinderea Pomului de Crăciun, eveniment care va începe la ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale. Programul artistic pregătit […] Articolul Chișinăul intră în magia sărbătorilor de iarnă: startul Târgului de Crăciun și aprinderea Pomului de Crăciun apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a reacționat la valul de critici apărute după ce i s-ar putea permite un al treilea mandat consecutiv. El a declarat că acuzațiile ce i se aduc, inclusiv insinuările că instituția ar deveni „moștenire” de familie, sunt motivate de frustrări personale și invidie. Bostan a explicat că mandatul […] Articolul Rectorul UTM respinge acuzațiile: „Al treilea mandat? Nu moștenire, ci vot secret” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Chiar fără urgență — Moldova vrea FMI: Munteanu vorbește de stabilitate și investiții # Democracy.md
Premierul Alexandru Munteanu afirmă că Republica Moldova nu are, în acest moment, o necesitate urgentă de finanţare externă — dar totuşi consideră utilă încheierea unui program cu FMI. El argumentează că un astfel de acord ar conferi ţării „o certificare suplimentară” şi ar îmbunătăți credibilitatea pe piețele financiare internaţionale, ceea ce ar putea reduce costul […] Articolul Chiar fără urgență — Moldova vrea FMI: Munteanu vorbește de stabilitate și investiții apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
O curte modernă și complet reabilitată pe bd. Dacia devine un model de infrastructură urbană # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități pentru toate categoriile de cetățeni. În cadrul lucrărilor, trotuarele au fost renovate și accesul către blocuri a fost reorganizat pentru confortul locatarilor. Scările de acces […] Articolul O curte modernă și complet reabilitată pe bd. Dacia devine un model de infrastructură urbană apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova cer autorităților să reducă povara fiscală și să accelereze procesul de digitalizare — măsuri esențiale pentru a stimula investițiile, competitivitatea și dezvoltarea economică. Potrivit acestora, simplificarea legislației fiscale este necesară imediat: taxele și impozitele trebuie adaptate, birocrația redusă, iar sarcinile administrative ușurate — astfel încât firmele, în special […] Articolul IMM‑urile cer Guvernului un cadru simplu: taxe reduse și servicii onlin apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că problema Transnistriei nu trebuie să fie un obstacol decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit lui, aderarea la Uniunea Europeană poate continua indiferent de situația din stânga Nistrului, iar autoritățile de la Chișinău sunt capabile să avanseze negocierile și reformele necesare pentru integrare. Mureșan subliniază că sprijinul politic și […] Articolul Mureșan: Transnistria nu blochează drumul Moldovei spre UE apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Shopping online mai scump? Munteanu analizează introducerea taxelor la coletele din străinătate # Democracy.md
Autoritățile din Republica Moldova analizează introducerea unor taxe pentru coletele comandate online de pe platforme precum Temu și AliExpress. Premierul a declarat că astfel de modificări sunt necesare: se caută un cadru care să reglementeze importurile, să asigure siguranță pentru consumatori și să ofere un tratament echitabil companiilor locale. În prezent, sumele și forma exactă […] Articolul Shopping online mai scump? Munteanu analizează introducerea taxelor la coletele din străinătate apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că măsura limitează libertatea de exprimare și reduce rolul Legislativului la o simplă „mașinărie de vot”. El avertizează că astfel de practici, dacă sunt generalizate, pot […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de restrângerea libertății de exprimare apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Avionul care îl transporta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost urmărit de patru drone de tip militar în momentul în care se apropia de aeroportul din Dublin. Dronele au pătruns într-o zonă cu restricție de zbor, special instituită pentru vizita oficială, și s-au apropiat de traiectoria avionului, generând o alertă majoră de securitate. Echipajul […] Articolul Avionul lui Zelenski, urmărit de drone militare înainte de aterizarea la Dublin apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe aspecte: Școli și grădinițe reabilitate – Primăria Chișinău a continuat modernizarea și redeschiderea instituțiilor de învățământ, în timp ce PAS la nivel de țară închide școli […] Articolul PAS și 5 ani de minciuni! Ceban atacă partidul la conferința de presă apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Viceprimari impuși fără vot: Pruteanu și Pșenițchi, numiți la Chișinău fără aprobarea CMC # Democracy.md
În timp ce Consiliul Municipal Chișinău continuă să blocheze includerea pe ordinea de zi a subiectului privind desemnarea noilor viceprimari, Primăria este pregătită să recurgă la o soluție alternativă: numirea directă a candidaților propuși, fără aprobarea CMC. Astfel, Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi ar urma să preia funcțiile de viceprimari ai capitalei chiar și în […] Articolul Viceprimari impuși fără vot: Pruteanu și Pșenițchi, numiți la Chișinău fără aprobarea CMC apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, se distanțează de scandalul de fraudă care a izbucnit recent la nivel înalt în instituțiile europene, spunând că acuzațiile vizând foști oficiali nu o privesc personal. Ancheta vizează presupuse ilegalități la atribuire de contracte pentru formarea de diplomați, iar funcționari importanți — inclusiv din serviciul diplomatic — au […] Articolul Criză la Bruxelles: von der Leyen, vizată indirect în mega‑scandalul de corupție apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Moldova își întărește direcția europeană: determinare și credibilitate, spune Anca Dragu # Democracy.md
Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a declarat că țara își consolidează parcursul european prin determinare, credibilitate și stabilitate economică. Ea a subliniat progresele în adoptarea normelor europene, modernizarea infrastructurii financiare și implementarea reformelor structurale, care sporesc atractivitatea Moldovei pentru investitori. Un accent deosebit a fost pus pe aderarea la standarde europene și dezvoltarea piețelor […] Articolul Moldova își întărește direcția europeană: determinare și credibilitate, spune Anca Dragu apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Republica Moldova a reiterat în cadrul reuniunii OSCE solicitarea fermă privind retragerea completă a trupelor ruse și evacuarea munițiilor aflate ilegal pe teritoriul țării. Secretarul de stat Valeriu Mija a declarat că această prezență militară reprezintă o încălcare gravă a suveranității și neutralității prevăzute de Constituția Republicii Moldova, dar și un obstacol major în procesul […] Articolul Miza securităţii: Moldova cere retragerea trupelor ruse — declaraţia ţării la OSCE apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Maia Sandu cere claritate și angajament: Moldova vrea UE — eurodeputații oferă sprijin # Democracy.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit recent cu un grup de eurodeputați pentru a discuta perspectivele de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În cadrul dialogului, subiectele abordate au vizat progresele realizate de Chișinău în domeniul reformelor, necesitatea asigurării stabilității democratice și sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru parcursul de aderare. Sandu a solicitat din […] Articolul Maia Sandu cere claritate și angajament: Moldova vrea UE — eurodeputații oferă sprijin apare prima dată în DemocracyMD.
4 decembrie 2025
18:10
Europa avertizează: negocierea Trump‑Putin fără Ucraina, o trădare a securității continentului # Democracy.md
Liderii din statele europene au transmis îngrijorări serioase legate de recentele inițiative de negociere dintre Statele Unite și Rusia. Ei se tem că o posibila „înțelegere de pace” negociată unilateral de Washington cu Moscova ar putea fi realizată în detrimentul Ucrainei și securității întregului continent. Potrivit oficialilor europeni, orice acord care exclude Ucraina — și ignoră […] Articolul Europa avertizează: negocierea Trump‑Putin fără Ucraina, o trădare a securității continentului apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Ion Ceban: Investim în cartiere: terenuri de joacă, asfalt și zone de fitness pentru locuitor # Democracy.md
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și colegii din subdiviziunile municipale pe străzile Grădescu 1–6. Reabilităm stratul asfaltic, accesul către curți, trotuarele și alte obiective de infrastructură, pentru ca fiecare locuitor să aibă condiții mai bune chiar […] Articolul Ion Ceban: Investim în cartiere: terenuri de joacă, asfalt și zone de fitness pentru locuitor apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Huiduieli la Primăria Chișinău: angajații acuză PAS că nu muncește, dar primește 3.000 de lei # Democracy.md
La Primăria Chișinău a izbucnit un scandal după ce angajați ai instituției au venit la ușa aleșilor de la PAS, scandând mesaje dure: „Nu munciți, dar primiți 3.000 de lei!”, „Vrem salarii!” și „PAS, la lucru!”. Ei cer consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal și să aprobe bugetul Capitalei, acuzînd că amânările închid […] Articolul Huiduieli la Primăria Chișinău: angajații acuză PAS că nu muncește, dar primește 3.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
După discuțiile recente cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, emisarul special al Statelor Unite se va întâlni cu șeful securității Ucrainei. Această întâlnire are loc într-un context tensionat, pe fundalul conflictului continuu din Ucraina și al eforturilor internaționale de mediere și stabilizare. Emisarul american urmează să discute aspecte strategice legate de securitate, sprijin militar și cooperarea […] Articolul Emisarul SUA, după discuțiile cu Putin, se întâlnește cu șeful securității Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
PSRM protestează la Ministerul Muncii: guvernul, acuzat de politici împotriva populației # Democracy.md
Membri și simpatizanți ai PSRM au organizat un protest în fața Ministerului Muncii, acuzând actuala guvernare de adoptarea unor „politici antisociale”. În centrul nemulțumirilor — reducerea plafonului compensațiilor la energie destinat gospodăriilor vulnerabile, măsură considerată ca o lovitură directă asupra veniturilor populației. Lideri ai protestaților au cerut demisia ministrului și avertizează că deciziile recente cresc […] Articolul PSRM protestează la Ministerul Muncii: guvernul, acuzat de politici împotriva populației apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Un politician — Denis Șova — afirmă că partidele PAS și PSRM tergiversează, intenționat, aprobarea bugetului capitalei. Potrivit lui, blocajul politic repetat împiedică adoptarea unui buget stabil, ceea ce riscă să blocheze investiții, lucrări de infrastructură și servicii publice esențiale pentru locuitorii orașului. De mai multe ori proiectul bugetului a fost scos de pe ordinea […] Articolul Șova sună alarma: PAS și PSRM blochează bugetul Capitalei și pun pe hold Chișinăul apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Guvernul a anunțat că compensațiile incluse direct în facturile la energia electrică — acordate anul acesta — nu vor mai continua sub aceeași formă în 2026. Măsura fusese introdusă ca răspuns la creșterea tarifelor, pentru a reduce povara asupra gospodăriilor. Măsura a fost de natură temporară, spun autoritățile: sprijinul va fi reconfigurat, iar de anul […] Articolul Măsura compensării la energie, temporară: ce urmează în 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii și deservirii datoriei publice. Condamnăm cu fermitate lejeritatea cu care actuala guvernare tratează această problemă crucială și presiunea uriașă pe care plata serviciilor datoriei o […] Articolul Moldova sub presiune: datorie record plus indiferență guvernamentală apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Un expert, Laurențiu Pleșca, avertizează că Republica Moldova riscă să piardă controlul asupra dosarului transnistrean — dacă autoritățile nu acționează rapid și eficient. Potrivit acestuia, e nevoie de voință politică, coerență strategică și adaptarea reacțiilor la evoluțiile regionale; altfel, problemele persistente din relația cu regiunea separatistă riscă să scape de sub control. Expertul subliniază că […] Articolul Alarmă pe dosarul transnistrean: Moldova, în pericol să cedeze teren apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Oficialii de la DG ENEST subliniază că reformele din domeniul justiției reprezintă un pilon esențial în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru ca negocierile să avanseze, este necesară consolidarea independenței sistemului judiciar, transparență în aplicarea legilor și funcționarea eficientă a instituțiilor de justiție. Este vital ca legislația națională să fie armonizată cu […] Articolul Reforma justiției, esențială pentru aderarea Moldovei la UE apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Guvernul Republicii Moldova a fost criticat pentru că a prezentat proiectul bugetului pentru 2026 fără consultări reale cu sindicatele și partenerii sociali. Documentul a fost transmis târziu și supus unor termene-limită scurte, care nu permit analizarea în detaliu și formularea de sugestii sau amendamente. Criticii susțin că lipsa dialogului social subminează transparența procesului bugetar și […] Articolul Bugetul 2026, contestat: sindicate ignorate de Guvern apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii au reținut mai multe persoane într-un dosar de corupție de la Primăria Chișinău. Printre cei reținuți se numără Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ‑Comunală și Amenajare, alături de mai mulți funcționari publici și trei operatori economici. Ancheta vizează o schemă prin care funcționarii ar fi pretins, acceptat și primit […] Articolul CNA lovește puternic: șef și funcționari ai Primăriei prinși în scheme ilegale apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Guvernul a prezentat bugetul de stat pentru 2026, anunțând investiții record și creșteri salariale importante. Investițiile capitale vor crește cu peste 50%, fiind alocate miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură, social‑edilitare și dezvoltare economică. Salariul minim va fi majorat de la 5 500 la 6 300 de lei, iar valoarea de referință pentru veniturile mici va […] Articolul Deficit mai mare, dar promisiuni mari: investiții masive și creșteri salariale apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
„5+2” utilizat în procesul de reglementare a conflictului din stânga Nistrului. Potrivit lui, schema internaţională — care include Chișinăul, Tiraspol, Rusia, Ucraina, OSCE, plus observatori – „contravine esenţei conflictului”, deoarece prezintă Federaţia Rusă ca mediator, deşi, în opinia sa, este, de fapt, parte agresoare. Nantoi a declarat că menţinerea acestui format este „o capcană pentru […] Articolul Oazu Nantoi:Nu are sens să discuţi despre pace cu actorul care a creat conflictul. apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Mark Rutte: NATO rămâne alături de Ucraina – sprijin incondiţionat în fața agresiunii ruse # Democracy.md
Mark Rutte, secretarul-general al NATO, a reafirmat astăzi angajamentul Alianței față de Ucraina și a subliniat importanța continuării sprijinului militar și diplomatic pentru Kiev. În cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai statelor membre, Rutte a declarat că NATO rămâne „piatra de temelie a securității transatlantice” și că alianța este pregătită să susțină Ucraina […] Articolul Mark Rutte: NATO rămâne alături de Ucraina – sprijin incondiţionat în fața agresiunii ruse apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost împărțit în mai multe zone dedicate fotbalului, voleiului, handbalului și baschetului, astfel încât fiecare sportiv, indiferent de nivelul de pregătire, să își poată desfășura activitatea […] Articolul Modernizare și dezvoltare sportivă: Cricova beneficiază de un teren public de top apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Ofertă-șoc: investitorul din industria divertismentului pentru adulți țintește pachetul de 22 miliarde USD al Lukoil # Democracy.md
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair — fostul proprietar al Pornhub — a depus o solicitare oficială la Departamentul Trezoreriei SUA prin care își manifestă intenția de a achiziționa activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată acum sub sancțiuni. Activele vizează filiale, rafinării și participații de peste hotare deținute de Lukoil prin subsidiara internațională, gestionate […] Articolul Ofertă-șoc: investitorul din industria divertismentului pentru adulți țintește pachetul de 22 miliarde USD al Lukoil apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
SUA ar putea interzice dubla cetăţenie — un proiect de lege care zguduie Hollywood şi Casa Albă # Democracy.md
Un senator american a depus recent un proiect de lege care ar interzice cetăţenilor SUA să deţină simultan o altă cetăţenie. Dacă va fi adoptată, legislaţia ar cere dual-cetăţenilor să aleagă: fie rămân cu cetăţenia americană, fie renunță la cetăţenia străină — într-un termen de un an. Iniţiativa vizează mii de persoane care deţin „paşapoarte […] Articolul SUA ar putea interzice dubla cetăţenie — un proiect de lege care zguduie Hollywood şi Casa Albă apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Potrivit estimărilor actualizate, economia Republicii Moldova ar urma să înregistreze o creştere de circa 1,8% în 2024, iar Produsul Intern Brut (PIB) ţării ar putea depăşi pragul de 20 de miliarde de dolari. Această evoluție ar marca o relansare modestă după dificultăţile economice din ultimii ani, semnalând stabilitate macroeconomică și potenţial pentru dezvoltare pe termen mediu. Creșterea […] Articolul Economie în creștere — R. Moldova se apropie de 20 de miliarde de dolari în 2024 apare prima dată în DemocracyMD.
3 decembrie 2025
18:00
Primăria Chișinău continuă să susțină aceste instituții, inclusiv la solicitarea părinților. # Democracy.md
Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr rezultatele frumoase ale elevilor, să le admir talentul și creativitatea și să-i încurajez să se bucure din plin de copilărie. Instituții de acest tip funcționează […] Articolul Primăria Chișinău continuă să susțină aceste instituții, inclusiv la solicitarea părinților. apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Demilitarizarea Transnistriei, cheia pentru reluarea negocierilor și stabilitatea regională # Democracy.md
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rogovei, a declarat că demilitarizarea regiunii transnistrene este esențială pentru reluarea unui proces real de reglementare pașnică a conflictului. Retragerea trupelor străine, lichidarea munițiilor stocate ilegal și transformarea oricărei prezențe militarizate în format civil ar putea crea condițiile pentru negocieri serioase și reintegrarea regiunii sub autoritatea Republicii Moldova. Diplomatul a […] Articolul Demilitarizarea Transnistriei, cheia pentru reluarea negocierilor și stabilitatea regională apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Guvernul asigură transparență totală: Noi reguli pentru investițiile publice în Moldova # Democracy.md
Guvernul a aprobat modificări importante la Regulamentul privind investițiile publice, menite să asigure o utilizare mai transparentă și eficientă a fondurilor statului. Noile reguli prevăd ca toate proiectele de investiții să fie gestionate printr-un sistem IT dedicat, care va monitoriza conformitatea și transparența. În mai multe ministere vor fi create puncte focale responsabile de planificarea […] Articolul Guvernul asigură transparență totală: Noi reguli pentru investițiile publice în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a reafirmat angajamentul ferm al României față de parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că integrarea în Uniunea Europeană rămâne „singura opțiune viabilă” pentru securitatea și prosperitatea țării. În cadrul unui interviu, diplomatul a punctat că aderarea la UE nu este doar un obiectiv politic, ci un proces care […] Articolul Ambasadorul României la Chișinău: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană” apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Partidul Nostru cere o comisie de anchetă asupra cheltuielilor din perioada stării de urgență # Democracy.md
Partidul Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de hotărâre pentru instituirea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica toate achizițiile și cheltuielile publice realizate de ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Scopul comisiei este de a analiza dacă, în contextul deciziilor urgente și procedurilor accelerate, au existat supraprețuri, conflicte […] Articolul Partidul Nostru cere o comisie de anchetă asupra cheltuielilor din perioada stării de urgență apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Anatolie Nosatîi anunță: Moldova va primi radare „de ultimă generație” pentru protejarea spațiului aerian # Democracy.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova urmează să achiziționeze noi radare performante pentru consolidarea securității spațiului aerian al țării. Noua tehnică va completa sistemul existent de supraveghere aeriană și va crește semnificativ capacitatea de detectare a eventualelor amenințări — inclusiv drone și alte aeronave care pot survola ilegal teritoriul național. Potrivit oficialului, […] Articolul Anatolie Nosatîi anunță: Moldova va primi radare „de ultimă generație” pentru protejarea spațiului aerian apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” # Democracy.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022-2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […] Articolul Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.