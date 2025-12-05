Maia Sandu cere claritate și angajament: Moldova vrea UE — eurodeputații oferă sprijin
Democracy.md, 5 decembrie 2025 09:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit recent cu un grup de eurodeputați pentru a discuta perspectivele de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În cadrul dialogului, subiectele abordate au vizat progresele realizate de Chișinău în domeniul reformelor, necesitatea asigurării stabilității democratice și sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru parcursul de aderare. Sandu a solicitat din
• • •
Acum 10 minute
09:10
Maia Sandu cere claritate și angajament: Moldova vrea UE — eurodeputații oferă sprijin # Democracy.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit recent cu un grup de eurodeputați pentru a discuta perspectivele de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În cadrul dialogului, subiectele abordate au vizat progresele realizate de Chișinău în domeniul reformelor, necesitatea asigurării stabilității democratice și sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru parcursul de aderare. Sandu a solicitat din
Acum 24 ore
18:10
Europa avertizează: negocierea Trump‑Putin fără Ucraina, o trădare a securității continentului # Democracy.md
Liderii din statele europene au transmis îngrijorări serioase legate de recentele inițiative de negociere dintre Statele Unite și Rusia. Ei se tem că o posibila „înțelegere de pace" negociată unilateral de Washington cu Moscova ar putea fi realizată în detrimentul Ucrainei și securității întregului continent. Potrivit oficialilor europeni, orice acord care exclude Ucraina — și ignoră
17:30
Ion Ceban: Investim în cartiere: terenuri de joacă, asfalt și zone de fitness pentru locuitor # Democracy.md
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și colegii din subdiviziunile municipale pe străzile Grădescu 1–6. Reabilităm stratul asfaltic, accesul către curți, trotuarele și alte obiective de infrastructură, pentru ca fiecare locuitor să aibă condiții mai bune chiar
17:10
Huiduieli la Primăria Chișinău: angajații acuză PAS că nu muncește, dar primește 3.000 de lei # Democracy.md
La Primăria Chișinău a izbucnit un scandal după ce angajați ai instituției au venit la ușa aleșilor de la PAS, scandând mesaje dure: „Nu munciți, dar primiți 3.000 de lei!", „Vrem salarii!" și „PAS, la lucru!". Ei cer consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal și să aprobe bugetul Capitalei, acuzînd că amânările închid
16:40
După discuțiile recente cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, emisarul special al Statelor Unite se va întâlni cu șeful securității Ucrainei. Această întâlnire are loc într-un context tensionat, pe fundalul conflictului continuu din Ucraina și al eforturilor internaționale de mediere și stabilizare. Emisarul american urmează să discute aspecte strategice legate de securitate, sprijin militar și cooperarea
16:10
PSRM protestează la Ministerul Muncii: guvernul, acuzat de politici împotriva populației # Democracy.md
Membri și simpatizanți ai PSRM au organizat un protest în fața Ministerului Muncii, acuzând actuala guvernare de adoptarea unor „politici antisociale". În centrul nemulțumirilor — reducerea plafonului compensațiilor la energie destinat gospodăriilor vulnerabile, măsură considerată ca o lovitură directă asupra veniturilor populației. Lideri ai protestaților au cerut demisia ministrului și avertizează că deciziile recente cresc
15:40
Un politician — Denis Șova — afirmă că partidele PAS și PSRM tergiversează, intenționat, aprobarea bugetului capitalei. Potrivit lui, blocajul politic repetat împiedică adoptarea unui buget stabil, ceea ce riscă să blocheze investiții, lucrări de infrastructură și servicii publice esențiale pentru locuitorii orașului. De mai multe ori proiectul bugetului a fost scos de pe ordinea
15:10
Guvernul a anunțat că compensațiile incluse direct în facturile la energia electrică — acordate anul acesta — nu vor mai continua sub aceeași formă în 2026. Măsura fusese introdusă ca răspuns la creșterea tarifelor, pentru a reduce povara asupra gospodăriilor. Măsura a fost de natură temporară, spun autoritățile: sprijinul va fi reconfigurat, iar de anul
15:10
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii și deservirii datoriei publice. Condamnăm cu fermitate lejeritatea cu care actuala guvernare tratează această problemă crucială și presiunea uriașă pe care plata serviciilor datoriei o
14:10
Un expert, Laurențiu Pleșca, avertizează că Republica Moldova riscă să piardă controlul asupra dosarului transnistrean — dacă autoritățile nu acționează rapid și eficient. Potrivit acestuia, e nevoie de voință politică, coerență strategică și adaptarea reacțiilor la evoluțiile regionale; altfel, problemele persistente din relația cu regiunea separatistă riscă să scape de sub control. Expertul subliniază că
13:30
Oficialii de la DG ENEST subliniază că reformele din domeniul justiției reprezintă un pilon esențial în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru ca negocierile să avanseze, este necesară consolidarea independenței sistemului judiciar, transparență în aplicarea legilor și funcționarea eficientă a instituțiilor de justiție. Este vital ca legislația națională să fie armonizată cu
13:10
Guvernul Republicii Moldova a fost criticat pentru că a prezentat proiectul bugetului pentru 2026 fără consultări reale cu sindicatele și partenerii sociali. Documentul a fost transmis târziu și supus unor termene-limită scurte, care nu permit analizarea în detaliu și formularea de sugestii sau amendamente. Criticii susțin că lipsa dialogului social subminează transparența procesului bugetar și
12:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii au reținut mai multe persoane într-un dosar de corupție de la Primăria Chișinău. Printre cei reținuți se numără Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ‑Comunală și Amenajare, alături de mai mulți funcționari publici și trei operatori economici. Ancheta vizează o schemă prin care funcționarii ar fi pretins, acceptat și primit
12:40
Guvernul a prezentat bugetul de stat pentru 2026, anunțând investiții record și creșteri salariale importante. Investițiile capitale vor crește cu peste 50%, fiind alocate miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură, social‑edilitare și dezvoltare economică. Salariul minim va fi majorat de la 5 500 la 6 300 de lei, iar valoarea de referință pentru veniturile mici va
11:50
„5+2" utilizat în procesul de reglementare a conflictului din stânga Nistrului. Potrivit lui, schema internaţională — care include Chișinăul, Tiraspol, Rusia, Ucraina, OSCE, plus observatori – „contravine esenţei conflictului", deoarece prezintă Federaţia Rusă ca mediator, deşi, în opinia sa, este, de fapt, parte agresoare. Nantoi a declarat că menţinerea acestui format este „o capcană pentru
11:10
Mark Rutte: NATO rămâne alături de Ucraina – sprijin incondiţionat în fața agresiunii ruse # Democracy.md
Mark Rutte, secretarul-general al NATO, a reafirmat astăzi angajamentul Alianței față de Ucraina și a subliniat importanța continuării sprijinului militar și diplomatic pentru Kiev. În cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai statelor membre, Rutte a declarat că NATO rămâne „piatra de temelie a securității transatlantice" și că alianța este pregătită să susțină Ucraina
10:20
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost împărțit în mai multe zone dedicate fotbalului, voleiului, handbalului și baschetului, astfel încât fiecare sportiv, indiferent de nivelul de pregătire, să își poată desfășura activitatea
10:10
Ofertă-șoc: investitorul din industria divertismentului pentru adulți țintește pachetul de 22 miliarde USD al Lukoil # Democracy.md
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair — fostul proprietar al Pornhub — a depus o solicitare oficială la Departamentul Trezoreriei SUA prin care își manifestă intenția de a achiziționa activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată acum sub sancțiuni. Activele vizează filiale, rafinării și participații de peste hotare deținute de Lukoil prin subsidiara internațională, gestionate
09:40
SUA ar putea interzice dubla cetăţenie — un proiect de lege care zguduie Hollywood şi Casa Albă # Democracy.md
Un senator american a depus recent un proiect de lege care ar interzice cetăţenilor SUA să deţină simultan o altă cetăţenie. Dacă va fi adoptată, legislaţia ar cere dual-cetăţenilor să aleagă: fie rămân cu cetăţenia americană, fie renunță la cetăţenia străină — într-un termen de un an. Iniţiativa vizează mii de persoane care deţin „paşapoarte
Ieri
09:10
Potrivit estimărilor actualizate, economia Republicii Moldova ar urma să înregistreze o creştere de circa 1,8% în 2024, iar Produsul Intern Brut (PIB) ţării ar putea depăşi pragul de 20 de miliarde de dolari. Această evoluție ar marca o relansare modestă după dificultăţile economice din ultimii ani, semnalând stabilitate macroeconomică și potenţial pentru dezvoltare pe termen mediu. Creșterea
3 decembrie 2025
18:00
Primăria Chișinău continuă să susțină aceste instituții, inclusiv la solicitarea părinților. # Democracy.md
Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr rezultatele frumoase ale elevilor, să le admir talentul și creativitatea și să-i încurajez să se bucure din plin de copilărie. Instituții de acest tip funcționează
17:40
Demilitarizarea Transnistriei, cheia pentru reluarea negocierilor și stabilitatea regională # Democracy.md
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rogovei, a declarat că demilitarizarea regiunii transnistrene este esențială pentru reluarea unui proces real de reglementare pașnică a conflictului. Retragerea trupelor străine, lichidarea munițiilor stocate ilegal și transformarea oricărei prezențe militarizate în format civil ar putea crea condițiile pentru negocieri serioase și reintegrarea regiunii sub autoritatea Republicii Moldova. Diplomatul a
17:10
Guvernul asigură transparență totală: Noi reguli pentru investițiile publice în Moldova # Democracy.md
Guvernul a aprobat modificări importante la Regulamentul privind investițiile publice, menite să asigure o utilizare mai transparentă și eficientă a fondurilor statului. Noile reguli prevăd ca toate proiectele de investiții să fie gestionate printr-un sistem IT dedicat, care va monitoriza conformitatea și transparența. În mai multe ministere vor fi create puncte focale responsabile de planificarea
16:40
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a reafirmat angajamentul ferm al României față de parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că integrarea în Uniunea Europeană rămâne „singura opțiune viabilă" pentru securitatea și prosperitatea țării. În cadrul unui interviu, diplomatul a punctat că aderarea la UE nu este doar un obiectiv politic, ci un proces care
16:10
Partidul Nostru cere o comisie de anchetă asupra cheltuielilor din perioada stării de urgență # Democracy.md
Partidul Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de hotărâre pentru instituirea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica toate achizițiile și cheltuielile publice realizate de ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Scopul comisiei este de a analiza dacă, în contextul deciziilor urgente și procedurilor accelerate, au existat supraprețuri, conflicte
15:40
Anatolie Nosatîi anunță: Moldova va primi radare „de ultimă generație” pentru protejarea spațiului aerian # Democracy.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova urmează să achiziționeze noi radare performante pentru consolidarea securității spațiului aerian al țării. Noua tehnică va completa sistemul existent de supraveghere aeriană și va crește semnificativ capacitatea de detectare a eventualelor amenințări — inclusiv drone și alte aeronave care pot survola ilegal teritoriul național. Potrivit oficialului,
15:10
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” # Democracy.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022-2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte
14:30
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlament propune introducerea unui moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ, ca răspuns la planul Ministerului Educației și Cercetării de a reorganiza 73 de școli mici. Unele dintre aceste școli urmau să devină grădinițe, altele școli primare, iar câteva să combine ambele niveluri educaționale. Deputata PSRM, Ala Ursu-Antoci, susține că închiderea școlilor
14:20
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 pornește cu un deficit mai mare decât cel estimat inițial. Oficialul a subliniat că perioada următoare trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării economice și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie susținute sustenabil, fără a afecta datoria publică. Gavriliță a precizat că obiectivul principal […] Articolul Ministrul Finanțelor: Bugetul pentru 2026 începe cu un deficit mai mare apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Propunere pentru iarnă: Compensațiile la căldură ar putea ajunge la 3.000 de lei pentru familiile cu venit mic # Democracy.md
Ion Ceban propune majorarea plafonului pentru compensațiile la încălzire, astfel încât să fie de 2.000 de lei. În plus, pentru familiile al căror venit pe membru este mai mic de 2.000 de lei, compensația ar urma să fie de 3.000 de lei, inclusă direct în factură. Ceban subliniază că, în contextul în care Ministerul Energiei […] Articolul Propunere pentru iarnă: Compensațiile la căldură ar putea ajunge la 3.000 de lei pentru familiile cu venit mic apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Reintegrarea Transnistriei în atenția Chișinăului: Autoritățile lucrează la un nou roadmap secret # Democracy.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat că autoritățile de la Chișinău lucrează la o nouă strategie pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Documentul va stabili direcțiile și pașii necesari pentru soluționarea conflictului din stânga Nistrului, însă detalii despre conținutul său nu au fost făcute publice din cauza sensibilității procesului. „Lucrăm la un road map de reintegrare. […] Articolul Reintegrarea Transnistriei în atenția Chișinăului: Autoritățile lucrează la un nou roadmap secret apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Astăzi, 3 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, un prilej de a sublinia respectul pentru drepturile, demnitatea și contribuția fiecărei persoane cu dizabilități. În Chișinău, sprijinul pentru persoanele cu dizabilități rămâne o prioritate, iar serviciile municipale urmăresc promovarea incluziunii sociale, comunitare și umane. Potrivit datelor Primăriei, în evidența Direcției Generale Asistență Medicală și Socială […] Articolul Peste 22 000 de persoane cu dizabilități în evidența municipalității apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Deputatul Alexandr Berlinschii cere Guvernului claritate privind reforma administrativ-teritorială # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să ofere informații clare și oficiale despre planurile privind reforma administrativ-teritorială. Parlamentarul afirmă că, la fiecare întâlnire cu cetățenii și aleșii locali, este întrebat despre posibilele amalgamări ale localităților și despre direcția în care se îndreaptă Executivul. Berlinschii a adresat o interpelare Guvernului, cerând prezentarea poziției oficiale față […] Articolul Deputatul Alexandr Berlinschii cere Guvernului claritate privind reforma administrativ-teritorială apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Centura Chișinăului, curțile blocurilor și obiective culturale, pe lista priorităților MAN pentru Bugetul 2026 # Democracy.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a prezentat mai multe propuneri pentru Bugetul de Stat pe anul 2026, vizând dezvoltarea municipiului Chișinău și a întregii țări. Printre inițiative se numără egalarea salariilor angajaților din administrațiile publice locale cu cele din instituțiile centrale, pentru a preveni deficitul de specialiști la nivel local. De asemenea, se propune alocarea […] Articolul Centura Chișinăului, curțile blocurilor și obiective culturale, pe lista priorităților MAN pentru Bugetul 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a declarat astăzi, 3 decembrie, că demisionează din funcție. În mesajul publicat către locuitorii orașului, el a motivat decizia prin faptul că autoritățile centrale nu permit dezvoltarea orașului și împiedică buna desfășurare a activităților administrației locale. Lupov a scris că, deși localitatea a beneficiat de mai multe proiecte — renovări, […] Articolul Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Vladimir Plahotniuc, prezent și azi la ședința de judecată în dosarul „frauda bancară” # Democracy.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus marți, 3 decembrie, la o nouă ședință de judecată în dosarul „frauda bancară”. Este a doua zi consecutivă când acesta se prezintă fizic în fața magistraților, după extrădarea sa. La sosirea în instanță, Plahotniuc a declarat că este dispus să ofere declarații de presă — […] Articolul Vladimir Plahotniuc, prezent și azi la ședința de judecată în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Retragerea și distrugerea munițiilor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și pașii necesari pentru reintegrarea țării, au fost principalele subiecte discutate de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și ambasadorul Thomas Lenk, reprezentant special al președintelui OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Potrivit MAE, Valeriu Mija a subliniat că Republica Moldova […] Articolul MAE discută cu OSCE retragerea munițiilor ruse și pașii pentru reintegrarea țării apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele rus Vladimir Putin afirmă că Rusia „nu caută un război cu Europa”, însă ar fi pregătită să răspundă în cazul în care conflictul ar fi declanșat de state europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții publice în care liderul de la Kremlin a comentat situația de securitate din regiune. Putin a spus […] Articolul Putin avertizează Europa: „Nu căutăm război, dar suntem pregătiți” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Miniștrii de externe ai statelor membre NATO se reunesc miercuri la Bruxelles pentru a discuta principalele provocări de securitate din regiune, cu accent pe războiul din Ucraina și pe implementarea deciziei istorice privind majorarea bugetelor de apărare până la 5% din PIB. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a anunțat că pe masa discuțiilor se […] Articolul NATO se reunește la Bruxelles: Discuții cruciale despre Ucraina și apărarea Europei apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Președinta Maia Sandu consideră că decizia lui Ilan Șor de a anunța retragerea proiectelor sociale din Republica Moldova nu este un gest izolat, ci o parte a unei strategii mai largi promovate de Kremlin pentru a influența situația internă a țării. După ședința Consiliului Național de Securitate, șefa statului a declarat că Moscova își menține […] Articolul Maia Sandu: Anunțul lui Ilan Șor face parte dintr-un plan mai amplu al Kremlinului apare prima dată în DemocracyMD.
2 decembrie 2025
18:50
Ion Ceban: 16 lei gaz, 3 lei energie – și tot mai scump decât în Ucraina! Ce face guvernul? # Democracy.md
Prețurile la gaz, energie și alimente în Republica Moldova sunt pur și simplu nejustificat de mari, comparativ cu țara vecină, aflată în război. În ciuda greutăților din Ucraina, moldovenii aleg să traverseze granița pentru a face cumpărături, pentru că aici guvernarea nu reușește să controleze scumpirile. Doar câteva exemple care arată diferențele uriașe: „Este inacceptabil ca într-o țară în […] Articolul Ion Ceban: 16 lei gaz, 3 lei energie – și tot mai scump decât în Ucraina! Ce face guvernul? apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM), acuză judecătorii că mențin ilegal suspendarea activității formațiunii sale. Potrivit liderului PRIM, legea prevede că o astfel de măsură poate fi aplicată doar pe durata examinării dosarului și maxim două luni, termen care ar fi expirat deja la 25 noiembrie. Cu toate acestea, Curtea de Apel Chișinău a decis […] Articolul Irina Vlah acuză instanța: Suspendarea PRIM este ilegală și abuzivă apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Plafonarea compensațiilor stârnește revoltă: Deputatul Cuiumju solicită clarificări urgente de la Minister # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, cere Ministerului Muncii și Protecției Sociale să publice transparent toate detaliile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru sezonul rece 2025–2026. Potrivit parlamentarului, anunțul Executivului a generat numeroase întrebări și îngrijorări în rândul cetățenilor, în special al celor cu venituri mici, care […] Articolul Plafonarea compensațiilor stârnește revoltă: Deputatul Cuiumju solicită clarificări urgente de la Minister apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” # Democracy.md
La ședința de astăzi a Consiliului Municipal Bălți, consilierii fracțiunilor PAS și PSRM au votat împotriva includerii pe ordinea de zi a mai multor proiecte ce vizau organizarea unor activități și aprobarea unor regulamente municipale. Printre proiectele respinse s-au numărat: organizarea iarmarocului de Anul Nou în Piața Independenței; aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a […] Articolul Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate # Democracy.md
Președinta Maia Sandu convoacă marți ședința Consiliului Național de Securitate, unde vor fi analizate riscurile de securitate informațională și cibernetică, finanțarea ilegală și măsurile de consolidare a rezilienței în fața amenințărilor hibride. După ședință, șefa statului va susține o conferință de presă. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Cetățenii Republicii Moldova au economisit aproximativ 1,4 milioane de euro într-o singură lună datorită reducerii comisioanelor la transferurile bănești, după aderarea țării la SEPA – Sistemul Unic de Plăți în Euro. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională, volumul tranzacțiilor din și spre Republica Moldova a crescut spectaculos cu 300 de milioane de euro, depășind astfel 1,3 miliarde de euro. În […] Articolul Moldovenii au economisit 1,4 milioane € în doar o lună datorită SEPA apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Vladimir Plahotniuc a surprins sala de judecată după ce a anunțat în fața magistraților că deține trei cetățenii: Republica Moldova, România și Federația Rusă. Dezvăluirea a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară”, desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Apărătorul său, Lucian Rogac, a […] Articolul Plahotniuc uimește instanța: „Am trei cetățenii!” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Forum Economic Moldova-China: Oportunități de afaceri și parteneriate strategice pe 15 decembrie # Democracy.md
China a devenit al treilea partener comercial al Republicii Moldova, iar schimburile bilaterale au depășit 1,25 miliarde de dolari în 2024. Datele prezentate de președintele Camerei de comerț și industrie Moldova-China, Boris Foca, arată că importurile și exporturile dintre cele două state reprezintă acum aproape 10% din comerțul total al țării. Într-o conferință de presă […] Articolul Forum Economic Moldova-China: Oportunități de afaceri și parteneriate strategice pe 15 decembrie apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Droguri, arme și scumpiri – Mișcarea Alternativa Națională cere acțiuni urgente ale autorităților # Democracy.md
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită Consiliului Național de Securitate să includă pe ordinea de zi problemele stringente cu care se confruntă societatea, care afectează direct viața și siguranța cetățenilor. Potrivit partidului, printre aceste probleme se numără: Formațiunea subliniază că aceste probleme necesită măsuri urgente, strategice și coordonate, pentru a proteja siguranța cetățenilor, a întări economia […] Articolul Droguri, arme și scumpiri – Mișcarea Alternativa Națională cere acțiuni urgente ale autorităților apare prima dată în DemocracyMD.
