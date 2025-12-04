CNA lovește puternic: șef și funcționari ai Primăriei prinși în scheme ilegale
Democracy.md, 4 decembrie 2025 12:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii au reținut mai multe persoane într-un dosar de corupție de la Primăria Chișinău. Printre cei reținuți se numără Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ‑Comunală și Amenajare, alături de mai mulți funcționari publici și trei operatori economici. Ancheta vizează o schemă prin care funcționarii ar fi pretins, acceptat și primit […] Articolul CNA lovește puternic: șef și funcționari ai Primăriei prinși în scheme ilegale apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 30 minute
12:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii au reținut mai multe persoane într-un dosar de corupție de la Primăria Chișinău. Printre cei reținuți se numără Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ‑Comunală și Amenajare, alături de mai mulți funcționari publici și trei operatori economici. Ancheta vizează o schemă prin care funcționarii ar fi pretins, acceptat și primit […] Articolul CNA lovește puternic: șef și funcționari ai Primăriei prinși în scheme ilegale apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Guvernul a prezentat bugetul de stat pentru 2026, anunțând investiții record și creșteri salariale importante. Investițiile capitale vor crește cu peste 50%, fiind alocate miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură, social‑edilitare și dezvoltare economică. Salariul minim va fi majorat de la 5 500 la 6 300 de lei, iar valoarea de referință pentru veniturile mici va […] Articolul Deficit mai mare, dar promisiuni mari: investiții masive și creșteri salariale apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
11:50
„5+2” utilizat în procesul de reglementare a conflictului din stânga Nistrului. Potrivit lui, schema internaţională — care include Chișinăul, Tiraspol, Rusia, Ucraina, OSCE, plus observatori – „contravine esenţei conflictului”, deoarece prezintă Federaţia Rusă ca mediator, deşi, în opinia sa, este, de fapt, parte agresoare. Nantoi a declarat că menţinerea acestui format este „o capcană pentru […] Articolul Oazu Nantoi:Nu are sens să discuţi despre pace cu actorul care a creat conflictul. apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Mark Rutte: NATO rămâne alături de Ucraina – sprijin incondiţionat în fața agresiunii ruse # Democracy.md
Mark Rutte, secretarul-general al NATO, a reafirmat astăzi angajamentul Alianței față de Ucraina și a subliniat importanța continuării sprijinului militar și diplomatic pentru Kiev. În cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai statelor membre, Rutte a declarat că NATO rămâne „piatra de temelie a securității transatlantice” și că alianța este pregătită să susțină Ucraina […] Articolul Mark Rutte: NATO rămâne alături de Ucraina – sprijin incondiţionat în fața agresiunii ruse apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
10:20
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost împărțit în mai multe zone dedicate fotbalului, voleiului, handbalului și baschetului, astfel încât fiecare sportiv, indiferent de nivelul de pregătire, să își poată desfășura activitatea […] Articolul Modernizare și dezvoltare sportivă: Cricova beneficiază de un teren public de top apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Ofertă-șoc: investitorul din industria divertismentului pentru adulți țintește pachetul de 22 miliarde USD al Lukoil # Democracy.md
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair — fostul proprietar al Pornhub — a depus o solicitare oficială la Departamentul Trezoreriei SUA prin care își manifestă intenția de a achiziționa activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată acum sub sancțiuni. Activele vizează filiale, rafinării și participații de peste hotare deținute de Lukoil prin subsidiara internațională, gestionate […] Articolul Ofertă-șoc: investitorul din industria divertismentului pentru adulți țintește pachetul de 22 miliarde USD al Lukoil apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
SUA ar putea interzice dubla cetăţenie — un proiect de lege care zguduie Hollywood şi Casa Albă # Democracy.md
Un senator american a depus recent un proiect de lege care ar interzice cetăţenilor SUA să deţină simultan o altă cetăţenie. Dacă va fi adoptată, legislaţia ar cere dual-cetăţenilor să aleagă: fie rămân cu cetăţenia americană, fie renunță la cetăţenia străină — într-un termen de un an. Iniţiativa vizează mii de persoane care deţin „paşapoarte […] Articolul SUA ar putea interzice dubla cetăţenie — un proiect de lege care zguduie Hollywood şi Casa Albă apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Potrivit estimărilor actualizate, economia Republicii Moldova ar urma să înregistreze o creştere de circa 1,8% în 2024, iar Produsul Intern Brut (PIB) ţării ar putea depăşi pragul de 20 de miliarde de dolari. Această evoluție ar marca o relansare modestă după dificultăţile economice din ultimii ani, semnalând stabilitate macroeconomică și potenţial pentru dezvoltare pe termen mediu. Creșterea […] Articolul Economie în creștere — R. Moldova se apropie de 20 de miliarde de dolari în 2024 apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:00
Primăria Chișinău continuă să susțină aceste instituții, inclusiv la solicitarea părinților. # Democracy.md
Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr rezultatele frumoase ale elevilor, să le admir talentul și creativitatea și să-i încurajez să se bucure din plin de copilărie. Instituții de acest tip funcționează […] Articolul Primăria Chișinău continuă să susțină aceste instituții, inclusiv la solicitarea părinților. apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Demilitarizarea Transnistriei, cheia pentru reluarea negocierilor și stabilitatea regională # Democracy.md
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rogovei, a declarat că demilitarizarea regiunii transnistrene este esențială pentru reluarea unui proces real de reglementare pașnică a conflictului. Retragerea trupelor străine, lichidarea munițiilor stocate ilegal și transformarea oricărei prezențe militarizate în format civil ar putea crea condițiile pentru negocieri serioase și reintegrarea regiunii sub autoritatea Republicii Moldova. Diplomatul a […] Articolul Demilitarizarea Transnistriei, cheia pentru reluarea negocierilor și stabilitatea regională apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Guvernul asigură transparență totală: Noi reguli pentru investițiile publice în Moldova # Democracy.md
Guvernul a aprobat modificări importante la Regulamentul privind investițiile publice, menite să asigure o utilizare mai transparentă și eficientă a fondurilor statului. Noile reguli prevăd ca toate proiectele de investiții să fie gestionate printr-un sistem IT dedicat, care va monitoriza conformitatea și transparența. În mai multe ministere vor fi create puncte focale responsabile de planificarea […] Articolul Guvernul asigură transparență totală: Noi reguli pentru investițiile publice în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a reafirmat angajamentul ferm al României față de parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că integrarea în Uniunea Europeană rămâne „singura opțiune viabilă” pentru securitatea și prosperitatea țării. În cadrul unui interviu, diplomatul a punctat că aderarea la UE nu este doar un obiectiv politic, ci un proces care […] Articolul Ambasadorul României la Chișinău: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană” apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Partidul Nostru cere o comisie de anchetă asupra cheltuielilor din perioada stării de urgență # Democracy.md
Partidul Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de hotărâre pentru instituirea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica toate achizițiile și cheltuielile publice realizate de ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Scopul comisiei este de a analiza dacă, în contextul deciziilor urgente și procedurilor accelerate, au existat supraprețuri, conflicte […] Articolul Partidul Nostru cere o comisie de anchetă asupra cheltuielilor din perioada stării de urgență apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Anatolie Nosatîi anunță: Moldova va primi radare „de ultimă generație” pentru protejarea spațiului aerian # Democracy.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova urmează să achiziționeze noi radare performante pentru consolidarea securității spațiului aerian al țării. Noua tehnică va completa sistemul existent de supraveghere aeriană și va crește semnificativ capacitatea de detectare a eventualelor amenințări — inclusiv drone și alte aeronave care pot survola ilegal teritoriul național. Potrivit oficialului, […] Articolul Anatolie Nosatîi anunță: Moldova va primi radare „de ultimă generație” pentru protejarea spațiului aerian apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” # Democracy.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022-2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […] Articolul Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlament propune introducerea unui moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ, ca răspuns la planul Ministerului Educației și Cercetării de a reorganiza 73 de școli mici. Unele dintre aceste școli urmau să devină grădinițe, altele școli primare, iar câteva să combine ambele niveluri educaționale. Deputata PSRM, Ala Ursu-Antoci, susține că închiderea școlilor […] Articolul PSRM cere moratoriu la închiderea școlilor: „Riscăm depopularea regiunilor” apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 pornește cu un deficit mai mare decât cel estimat inițial. Oficialul a subliniat că perioada următoare trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării economice și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie susținute sustenabil, fără a afecta datoria publică. Gavriliță a precizat că obiectivul principal […] Articolul Ministrul Finanțelor: Bugetul pentru 2026 începe cu un deficit mai mare apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Propunere pentru iarnă: Compensațiile la căldură ar putea ajunge la 3.000 de lei pentru familiile cu venit mic # Democracy.md
Ion Ceban propune majorarea plafonului pentru compensațiile la încălzire, astfel încât să fie de 2.000 de lei. În plus, pentru familiile al căror venit pe membru este mai mic de 2.000 de lei, compensația ar urma să fie de 3.000 de lei, inclusă direct în factură. Ceban subliniază că, în contextul în care Ministerul Energiei […] Articolul Propunere pentru iarnă: Compensațiile la căldură ar putea ajunge la 3.000 de lei pentru familiile cu venit mic apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Reintegrarea Transnistriei în atenția Chișinăului: Autoritățile lucrează la un nou roadmap secret # Democracy.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat că autoritățile de la Chișinău lucrează la o nouă strategie pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Documentul va stabili direcțiile și pașii necesari pentru soluționarea conflictului din stânga Nistrului, însă detalii despre conținutul său nu au fost făcute publice din cauza sensibilității procesului. „Lucrăm la un road map de reintegrare. […] Articolul Reintegrarea Transnistriei în atenția Chișinăului: Autoritățile lucrează la un nou roadmap secret apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
12:40
Astăzi, 3 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, un prilej de a sublinia respectul pentru drepturile, demnitatea și contribuția fiecărei persoane cu dizabilități. În Chișinău, sprijinul pentru persoanele cu dizabilități rămâne o prioritate, iar serviciile municipale urmăresc promovarea incluziunii sociale, comunitare și umane. Potrivit datelor Primăriei, în evidența Direcției Generale Asistență Medicală și Socială […] Articolul Peste 22 000 de persoane cu dizabilități în evidența municipalității apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Deputatul Alexandr Berlinschii cere Guvernului claritate privind reforma administrativ-teritorială # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să ofere informații clare și oficiale despre planurile privind reforma administrativ-teritorială. Parlamentarul afirmă că, la fiecare întâlnire cu cetățenii și aleșii locali, este întrebat despre posibilele amalgamări ale localităților și despre direcția în care se îndreaptă Executivul. Berlinschii a adresat o interpelare Guvernului, cerând prezentarea poziției oficiale față […] Articolul Deputatul Alexandr Berlinschii cere Guvernului claritate privind reforma administrativ-teritorială apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Centura Chișinăului, curțile blocurilor și obiective culturale, pe lista priorităților MAN pentru Bugetul 2026 # Democracy.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a prezentat mai multe propuneri pentru Bugetul de Stat pe anul 2026, vizând dezvoltarea municipiului Chișinău și a întregii țări. Printre inițiative se numără egalarea salariilor angajaților din administrațiile publice locale cu cele din instituțiile centrale, pentru a preveni deficitul de specialiști la nivel local. De asemenea, se propune alocarea […] Articolul Centura Chișinăului, curțile blocurilor și obiective culturale, pe lista priorităților MAN pentru Bugetul 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a declarat astăzi, 3 decembrie, că demisionează din funcție. În mesajul publicat către locuitorii orașului, el a motivat decizia prin faptul că autoritățile centrale nu permit dezvoltarea orașului și împiedică buna desfășurare a activităților administrației locale. Lupov a scris că, deși localitatea a beneficiat de mai multe proiecte — renovări, […] Articolul Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Vladimir Plahotniuc, prezent și azi la ședința de judecată în dosarul „frauda bancară” # Democracy.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus marți, 3 decembrie, la o nouă ședință de judecată în dosarul „frauda bancară”. Este a doua zi consecutivă când acesta se prezintă fizic în fața magistraților, după extrădarea sa. La sosirea în instanță, Plahotniuc a declarat că este dispus să ofere declarații de presă — […] Articolul Vladimir Plahotniuc, prezent și azi la ședința de judecată în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Retragerea și distrugerea munițiilor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și pașii necesari pentru reintegrarea țării, au fost principalele subiecte discutate de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și ambasadorul Thomas Lenk, reprezentant special al președintelui OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Potrivit MAE, Valeriu Mija a subliniat că Republica Moldova […] Articolul MAE discută cu OSCE retragerea munițiilor ruse și pașii pentru reintegrarea țării apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele rus Vladimir Putin afirmă că Rusia „nu caută un război cu Europa”, însă ar fi pregătită să răspundă în cazul în care conflictul ar fi declanșat de state europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții publice în care liderul de la Kremlin a comentat situația de securitate din regiune. Putin a spus […] Articolul Putin avertizează Europa: „Nu căutăm război, dar suntem pregătiți” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Miniștrii de externe ai statelor membre NATO se reunesc miercuri la Bruxelles pentru a discuta principalele provocări de securitate din regiune, cu accent pe războiul din Ucraina și pe implementarea deciziei istorice privind majorarea bugetelor de apărare până la 5% din PIB. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a anunțat că pe masa discuțiilor se […] Articolul NATO se reunește la Bruxelles: Discuții cruciale despre Ucraina și apărarea Europei apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Președinta Maia Sandu consideră că decizia lui Ilan Șor de a anunța retragerea proiectelor sociale din Republica Moldova nu este un gest izolat, ci o parte a unei strategii mai largi promovate de Kremlin pentru a influența situația internă a țării. După ședința Consiliului Național de Securitate, șefa statului a declarat că Moscova își menține […] Articolul Maia Sandu: Anunțul lui Ilan Șor face parte dintr-un plan mai amplu al Kremlinului apare prima dată în DemocracyMD.
2 decembrie 2025
18:50
Ion Ceban: 16 lei gaz, 3 lei energie – și tot mai scump decât în Ucraina! Ce face guvernul? # Democracy.md
Prețurile la gaz, energie și alimente în Republica Moldova sunt pur și simplu nejustificat de mari, comparativ cu țara vecină, aflată în război. În ciuda greutăților din Ucraina, moldovenii aleg să traverseze granița pentru a face cumpărături, pentru că aici guvernarea nu reușește să controleze scumpirile. Doar câteva exemple care arată diferențele uriașe: „Este inacceptabil ca într-o țară în […] Articolul Ion Ceban: 16 lei gaz, 3 lei energie – și tot mai scump decât în Ucraina! Ce face guvernul? apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM), acuză judecătorii că mențin ilegal suspendarea activității formațiunii sale. Potrivit liderului PRIM, legea prevede că o astfel de măsură poate fi aplicată doar pe durata examinării dosarului și maxim două luni, termen care ar fi expirat deja la 25 noiembrie. Cu toate acestea, Curtea de Apel Chișinău a decis […] Articolul Irina Vlah acuză instanța: Suspendarea PRIM este ilegală și abuzivă apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Plafonarea compensațiilor stârnește revoltă: Deputatul Cuiumju solicită clarificări urgente de la Minister # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, cere Ministerului Muncii și Protecției Sociale să publice transparent toate detaliile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru sezonul rece 2025–2026. Potrivit parlamentarului, anunțul Executivului a generat numeroase întrebări și îngrijorări în rândul cetățenilor, în special al celor cu venituri mici, care […] Articolul Plafonarea compensațiilor stârnește revoltă: Deputatul Cuiumju solicită clarificări urgente de la Minister apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” # Democracy.md
La ședința de astăzi a Consiliului Municipal Bălți, consilierii fracțiunilor PAS și PSRM au votat împotriva includerii pe ordinea de zi a mai multor proiecte ce vizau organizarea unor activități și aprobarea unor regulamente municipale. Printre proiectele respinse s-au numărat: organizarea iarmarocului de Anul Nou în Piața Independenței; aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a […] Articolul Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate # Democracy.md
Președinta Maia Sandu convoacă marți ședința Consiliului Național de Securitate, unde vor fi analizate riscurile de securitate informațională și cibernetică, finanțarea ilegală și măsurile de consolidare a rezilienței în fața amenințărilor hibride. După ședință, șefa statului va susține o conferință de presă. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Cetățenii Republicii Moldova au economisit aproximativ 1,4 milioane de euro într-o singură lună datorită reducerii comisioanelor la transferurile bănești, după aderarea țării la SEPA – Sistemul Unic de Plăți în Euro. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională, volumul tranzacțiilor din și spre Republica Moldova a crescut spectaculos cu 300 de milioane de euro, depășind astfel 1,3 miliarde de euro. În […] Articolul Moldovenii au economisit 1,4 milioane € în doar o lună datorită SEPA apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Vladimir Plahotniuc a surprins sala de judecată după ce a anunțat în fața magistraților că deține trei cetățenii: Republica Moldova, România și Federația Rusă. Dezvăluirea a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară”, desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Apărătorul său, Lucian Rogac, a […] Articolul Plahotniuc uimește instanța: „Am trei cetățenii!” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Forum Economic Moldova-China: Oportunități de afaceri și parteneriate strategice pe 15 decembrie # Democracy.md
China a devenit al treilea partener comercial al Republicii Moldova, iar schimburile bilaterale au depășit 1,25 miliarde de dolari în 2024. Datele prezentate de președintele Camerei de comerț și industrie Moldova-China, Boris Foca, arată că importurile și exporturile dintre cele două state reprezintă acum aproape 10% din comerțul total al țării. Într-o conferință de presă […] Articolul Forum Economic Moldova-China: Oportunități de afaceri și parteneriate strategice pe 15 decembrie apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Droguri, arme și scumpiri – Mișcarea Alternativa Națională cere acțiuni urgente ale autorităților # Democracy.md
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită Consiliului Național de Securitate să includă pe ordinea de zi problemele stringente cu care se confruntă societatea, care afectează direct viața și siguranța cetățenilor. Potrivit partidului, printre aceste probleme se numără: Formațiunea subliniază că aceste probleme necesită măsuri urgente, strategice și coordonate, pentru a proteja siguranța cetățenilor, a întări economia […] Articolul Droguri, arme și scumpiri – Mișcarea Alternativa Națională cere acțiuni urgente ale autorităților apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Vladimir Plahotniuc, escortat la Judecătoria Buiucani pentru ședința în dosarul „frauda bancară” # Democracy.md
Chișinău – Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost escortat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde va participa la o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”. Ședința este programată să înceapă la ora 13:30. Conform Portalului Național al Instanțelor de Judecată, până pe 23 decembrie sunt programate alte 11 ședințe, inclusiv în zilele […] Articolul Vladimir Plahotniuc, escortat la Judecătoria Buiucani pentru ședința în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” # Democracy.md
În municipiul Bălți, au fost lansate lucrările de construcție și amenajare a unei suprafețe moderne pentru terenul de fotbal al Școlii de Fotbal. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Municipal Bălți și datorită inițiativei conducerii Primăriei, în special al primarului Alexandr Petkov. Consilierul Consiliului Municipal Bălți din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc, a informat bălțenii […] Articolul În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională solicită guvernului să inițieze un control riguros asupra procesului de formare a prețurilor, pe întreg lanțul valoric, pentru a proteja cetățenii de scumpiri nejustificate. Potrivit partidului, există o îngrijorare crescută în rândul populației privind posibilele majorări ale tarifelor la energia electrică, transportul interurban și prețurile la unele produse de bază, […] Articolul Mișcarea Alternativa Națională cere control strict asupra prețurilor și tarifelor apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Miniștrii Apărării din statele membre ale Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a analiza sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea cooperării în domeniul apărării și industriei militare. Reuniunea a fost prezidată de Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru politică externă și de securitate. Printre subiectele principale s-au numărat opțiunile de finanțare a sprijinului militar […] Articolul Europa unită pentru Ucraina: Cum pregătește UE securitatea post-război? apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Fostul președinte Igor Dodon a lansat noi critici la adresa guvernării PAS, afirmând că actuala conducere a beneficiat de un sprijin extern fără precedent, dar nu a reușit să transforme această susținere în proiecte durabile pentru economie și alte domenii. Dodon avertizează că schimbările în contextul politic extern ar putea diminua influența sprijinitorilor Maiei Sandu […] Articolul Dodon atacă din nou PAS: „Vor regreta că au ajuns la cârma țării” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Electricitate ieftină și sustenabilitate: Chișinăul lansează un plan ambițios alături de AFD # Democracy.md
Moldova face pași importanți spre independență și durabilitate energetică prin consolidarea cooperării cu AFD. În această săptămână, Ministerul Energiei și reprezentanții AFD au discutat principalele direcții de reformă — eficiență energetică, surse regenerabile, modernizarea infrastructurii și protecția consumatorilor — iar angajamentul comun reconfirmă prioritățile pentru perioada următoare. Una dintre pietrele de temelie ale noii strategii […] Articolul Electricitate ieftină și sustenabilitate: Chișinăul lansează un plan ambițios alături de AFD apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Drona pe trepte, anchetă pe hârtie — Stoianoglo avertizează: probelor le-a fost tăiată puținul de credibilitate # Democracy.md
Alexandr Stoianoglo izbucnește după apariția dronei expuse pe treptele Ministerului de Externe, acuzând că autoritățile au transformat o anchetă serioasă într-un „spectacol ieftin”. Potrivit lui, modul în care a fost prezentată drona — ca un trofeu în fața camerelor — nu doar că sfidează orice procedură legală de investigare, dar pune în pericol chiar credibilitatea […] Articolul Drona pe trepte, anchetă pe hârtie — Stoianoglo avertizează: probelor le-a fost tăiată puținul de credibilitate apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Chișinăul micșorează distanța cu Ankara: Parteneriat comercial și dezvoltare comună în plin avânt # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o rundă de discuții importante între Republica Moldova și Turcia, în care s-au analizat perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale — de la investiţii și comerţ, la cooperare în energie, infrastructură și dezvoltare regională. Oficialii celor două state au confirmat angajamentul comun de a extinde schimburile comerciale, de a atrage […] Articolul Chișinăul micșorează distanța cu Ankara: Parteneriat comercial și dezvoltare comună în plin avânt apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Nicu Popescu afirmă că procesul de extindere a Uniunea Europeană ar trebui să meargă mână în mână cu o integrare economică profundă, care să aducă avantaje concrete statelor candidate — infrastructură modernă, dezvoltare economică şi stabilitate socială. Potrivit lui, drumul spre aderare nu este doar o formalitate politică, ci o transformare reală pentru cetăţeni şi […] Articolul Nicu Popescu: Extinderea UE trebuie să aducă bunăstare, nu doar promisiuni apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
„E obligatoriu!” — Ion Ceban pune presiune pe consilieri înainte de votul privind salariile # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în această săptămână urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, în cadrul căreia va fi prezentat, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru 2025. Ceban subliniază că salariile pentru muncitori trebuie votate obligatoriu de Consiliul Municipal, indiferent dacă orașul funcționează cu […] Articolul „E obligatoriu!” — Ion Ceban pune presiune pe consilieri înainte de votul privind salariile apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Municipiul Chișinău marchează o transformare majoră în domeniul transportului public, după ani în care parcul de troleibuze și autobuze era format în mare parte din vehicule învechite, depășite tehnic și dificil de întreținut. În trecut, majoritatea unităților aveau peste 10 ani de exploatare, se defectau frecvent, generau costuri suplimentare și ofereau condiții insuficiente de confort […] Articolul Revoluție pe roți: toate troleibuzele și autobuzele vechi, înlocuite integral! apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Zelenski la Paris: Macron și Kievul deschid drumul spre pace și garanții de securitate # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Paris de președintele francez Emmanuel Macron pentru discuții strategice privind războiul din Ucraina, negocierile de pace și garanțiile de securitate oferite Kievului. Întâlnirea vizează identificarea unor soluții durabile care să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, cu sprijinul comunității internaționale. Zelenski a subliniat că războiul trebuie […] Articolul Zelenski la Paris: Macron și Kievul deschid drumul spre pace și garanții de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.