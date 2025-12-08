Dosarul achizițiilor trucate de la Primăria Chișinău: Cinci învinuiți, arestați pentru 30 de zile
Radio Moldova, 8 decembrie 2025 08:50
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
08:50
Dosarul achizițiilor trucate de la Primăria Chișinău: Cinci învinuiți, arestați pentru 30 de zile # Radio Moldova
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți.
08:50
Atacuri în Ucraina: un mort și mai mulți răniți în regiunea Dnipropetrovsk. Dronele rusești au lovit și Cernigău și Sumî # Radio Moldova
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, printre care doi copii, în urma atacurilor lansate, în noaptea de 7 spre 8 decembrie, de forțele ruse asupra regiunii Dnipropetrovsk, anunță autoritățile ucrainene.
Acum o oră
08:40
Companiile străine, inclusiv cele din România, pot primi până la 75% sprijin de stat pentru investiții industriale în Republica Moldova # Radio Moldova
Companiile străine, inclusiv cele din România, care vor să investească în industria din Republica Moldova pot beneficia de un sprijin financiar generos din partea statului. Este vorba despre schema de ajutor regional de stat, prin care investitorii pot primi până la 75% din valoarea totală a unui proiect.
08:40
Rusia a majorat brusc reducerile la petrolul livrat Chinei, în încercarea de a găsi cumpărători pentru barilii de care rafinăriile chineze, de stat și private, au început să se dezică. Potrivit Reuters, care citează traderi, sortul rusesc ESPO Blend, cu încărcare în decembrie, este vândut în porturile chineze cu un discount record de 5 - 6 dolari pe baril față de Brent.
08:30
În Ucraina, ultima propunere a Statelor Unite pentru încetarea războiului cu Rusia este primită cu entuziasm, însă președintele Volodimir Zelenski încă nu a luat cunoștință de conținutul acesteia. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, duminică, 7 decembrie, în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor în marja ceremoniei de decernare a premiilor Centrului Kennedy, la Washington, scrie DW.
Acum 2 ore
08:10
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a sărbătorit 85 de ani de excelență în muzică și dans. Absolvenți și elevi din întreaga țară s-au reunit pentru a omagia instituția care a format generații întregi de artiști talentați. În sălile colegiului, muzica răsună de peste opt decenii, iar fiecare colț păstrează amintiri ale momentelor unice de creație și emoție.
07:50
Programul „Atlantic Bastion”: cum vrea Marea Britanie să își apere infrastructura subacvatică de Rusia # Radio Moldova
Regatul Unit testează un nou tip de dronă submarină pentru a-și consolida capacitatea de supraveghere în Atlantic, pe fondul intensificării activităților navale ale Rusiei în apropierea apelor britanice. Dispozitivul, denumit SG-1 Fathom, este un planor subacvatic autonom, dezvoltat de o companie germană de apărare și aflat în prezent în teste ale Marinei Regale Britanice, scrie BBC.
07:30
Rezultatele finale din București: Ciucu obține peste 36% și câștigă cinci din șase sectoare # Radio Moldova
Ciprian Ciucu (PNL) este noul primar general al municipiului București, după ce a câștigat alegerile locale din 7 decembrie cu 36,16% din voturi, potrivit rezultatelor după centralizarea a 100% din voturi. Candidatul liberal s-a impus detașat în fața contracandidaților săi, într-un scrutin marcat de cea mai scăzută prezență la vot din ultimul deceniu – doar 32,71%.
07:20
Cu iarna începută și sărbătorile apropiindu-se pe fundal de război care curând va intra în al patrulea an, Uniunea Europeană se arată din nou complet dezechilibrată în fața lui Donald Trump, a cărui lipsă de nuanțe în negocieri este demonstrată de „planul de pace” rusesc aprobat recent de Washington. Deși este cu siguranță de înțeles că eliberarea de optzeci de ani de influență americană este dificilă, inacțiunea persistentă a Europei poate avea acum consecințe nefaste, deoarece riscă să împingă Ucraina și UE în sfera de influență a Rusiei.
Acum 8 ore
02:00
Bucureștiul are primar: Ciucu a înregistrat o victorie categorică în cinci sectoare ale capitalei # Radio Moldova
Bucureștiul și-a ales duminică, 7 decembrie 2025, noul primar general, iar numărătoarea aproape finalizată – 99% dintre secții centralizate – confirmă o victorie categorică pentru Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL). Acesta a câștigat cinci dintre cele șase sectoare ale Capitalei, inclusiv Sectorul 5, unde a răsturnat rezultatul provizoriu al Ancăi Alexandrescu cu o diferență strânsă de doar 480 de voturi. Singurul sector unde nu conduce este Sectorul 4, al lui Daniel Băluță, dar și aici diferența este de doar câteva sute de voturi.
01:50
Bucureștiul are primar: Ciucu a înregistrat o victorie categorică și cinci sectoare câștigate # Radio Moldova
Bucureștiul și-a ales duminică, 7 decembrie 2025, noul primar general, iar numărătoarea aproape finalizată – 99% dintre secții centralizate – confirmă o victorie categorică pentru Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL). Acesta a câștigat cinci dintre cele șase sectoare ale Capitalei, inclusiv Sectorul 5, unde a răsturnat rezultatul provizoriu al Ancăi Alexandrescu cu o diferență strânsă de doar 480 de voturi. Singurul sector unde nu conduce este Sectorul 4, al lui Daniel Băluță, dar și aici diferența este de doar câteva sute de voturi.
Acum 12 ore
23:00
Ciprian Ciucu conduce în București după primele 10% din voturi. Băluță și Alexandrescu, pe locurile următoare # Radio Moldova
Primele rezultate parțiale ale alegerilor anticipate pentru Primăria Capitalei arată o cursă strânsă, dar cu un favorit conturat. După centralizarea a 10% din voturi – adică 133 din cele 1.289 de procese-verbale – Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc, cu 33% din opțiuni.
22:20
Primele rezultate parțiale ale alegerilor anticipate pentru Primăria Capitalei arată o cursă strânsă, dar cu un favorit conturat. După centralizarea a 10% din voturi – adică 133 din cele 1.289 de procese-verbale – Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc, cu 33% din opțiuni.
21:50
Colinde, poezii și istorie: troleibuzul cu Moș Crăciun revine pe străzile Chișinăului # Radio Moldova
În Chișinău, magia sărbătorilor a pornit deja la drum la propriu. O nouă ediție a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” i-a urcat pe cei mici și pe cei mari în Troleibuzul Turistic, transformând o simplă plimbare prin oraș într-o adevărată călătorie prin istorie și tradiții. În fiecare weekend, până pe 6 ianuarie, curioșii pot afla detalii inedite despre capitală, ghidați în română sau rusă, iar pe parcursul traseului atmosfera devine și mai caldă: copiii cântă colinde și recită poezii.
21:40
Un spectacol floral a avut loc în acest weekend la Chișinău, găzduit de Universitatea Tehnică a Moldovei. Șase floriști din Republica Moldova și România și-au prezentat lucrările în cadrul concursului „Hora florilor”, organizat anual de Asociația Floriștilor din Moldova. Tema ediției din acest an a fost „Miracolul Crăciunului”.
21:30
„Cumpăr BUN de-acasă” | Cumpărătorii au făcut cozi la unele tarabe: „Susținem producătorii locali” # Radio Moldova
Fiecare produs autohton cumpărat aduce bani înapoi în economie, prin locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii. Campania atrage atenția că un consum mic de produse locale afectează continuitatea producției și limitează investițiile, iar fără cerere stabilă, unele culturi se reduc sau dispar.
21:20
Femeile care schimbă Republica Moldova au fost celebrate duminică la prima ediție a Galei Femeilor. Evenimentul, organizat de Alianța Femeilor din Moldova, a adus în prim-plan povești inspiraționale și performanțe remarcabile, punând în valoare liderii care contribuie esențial la transformarea societății. Gala își propune să evidențieze meritele femeilor, să ofere modele de urmat și să stimuleze implicarea lor activă în viața publică.
21:00
Analistă CSIS: „Rusia își pierde instrumentele de control, iar regiunea se ancorează economic în UE” # Radio Moldova
Republica Moldova se află în fața „unei oportunități istorice” pentru progres real în reintegrarea regiunii transnistrene, în contextul în care Rusia își pierde treptat pârghiile economice și politice asupra zonei, a declarat experta americană Leah Kieff, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), în cadrul conferinței Hudson Institute de la Washington. Potrivit ei, schimbările din ultimele luni au creat un cadru strategic fără precedent, pe care Chișinăul și partenerii occidentali ar trebui să-l valorifice rapid și responsabil.
20:40
Viitorii jurnaliști au marcat începutul parcursului profesional prin depunerea jurământului # Radio Moldova
Peste o sută de studenți ai anului întâi de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat (USM) au depus jurământul profesional, marcând un moment important în parcursul lor academic. Prin acest act simbolic, viitorii jurnaliști și specialiști în comunicare și-au asumat angajamentul față de integritate, veridicitate și responsabilitate. Ceremonia a fost completată de mesajele invitaților de onoare și de semnarea Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.
20:30
Bahmut: Ministrul Culturii spune că a discutat pași concreți pentru conservarea conacului Ciolac-Malski # Radio Moldova
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat recent conacul Ciolac-Malski din satul Bahmut, raionul Călărași, atrăgând atenția asupra stării îngrijorătoare a acestui monument istoric. Oficialul a discutat cu autoritățile locale despre pașii necesari pentru salvarea și valorificarea patrimoniului, subliniind necesitatea unei intervenții urgente.
Acum 24 ore
20:00
Tihanovskaia cere sprijin pentru Ucraina și Belarus la ceremonia de decernare a Premiului pentru Democrație # Radio Moldova
Svetlana Tikhanovskaia a primit Premiul Internațional pentru Democrație și Suprematia Legii. Liderul forțelor democratice din Belarus a făcut apel, în cadrul unei ceremonii organizate la Bonn, la continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina, transmite DW.
19:40
Alegeri cu miză mare și participare mică: bucureștenii decid cine va conduce primăria capitalei # Radio Moldova
Bucureștenii își aleg duminică primarul general, poziție rămasă vacantă după ce Nicușor Dan a devenit președinte. Pe listă sunt 17 candidați. Doi din ei s-au retras din cursă pe ultima sută de metri. Prezența la vot până acum este scăzută, cea mai redusă din ultimul deceniu. Secțiile se închid la ora 21:00, când vor fi anunțate și primele estimări ale exit-poll-urilor. Oamenii spun că își doresc stabilitate și o capitală protejată de amenințări.
18:50
Ucraina îngheață activele lui Victor Gușan suspectându-l de legături cu industria militară a Rusiei # Radio Moldova
Autoritățile ucrainene au pus sub sechestru companii controlate de oligarhul transnistrean Victor Gușan, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate holdingului „Sheriff” ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse. O investigație a platformei „Zona de Securitate” arată cum uzina „Moldavizolit”, controlată prin intermediari apropiați lui Gușan, ar fi devenit o verigă esențială în lanțul de aprovizionare al industriei ruse de apărare.
18:20
„O fereastră istorică pentru Moldova”: Oficialii de la Chișinău și experți americani discută securitatea regională și reziliența democratică la Hudson Institute # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne ferm angajată pe drumul său european, în pofida presiunilor hibride ale Federației Ruse, au transmis vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu, la evenimentul „Parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Hudson Institute la Washington.
18:00
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al treilea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 19-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a remizat, scor 1:1, pe teren propriu, cu Wisla Cracovia, iar fundașul central a marcat în minutul 4 din penalty. Igor Łasicki a restabilit egalitatea în minutul 64, iar Artur Crăciun a fost integralist.
18:00
Perioada magică a sărbătorilor aduce oferte variate: Marea, muntele și destinații exotice în top # Radio Moldova
Ne apropiem de acea perioadă magică a anului, când simțim cu toții nevoia de relaxare și de evadare din cotidian. Unii visează la valurile mării, alții la aerul curat de munte - totul depinde de gusturi și de buget. Agențiile de turism vin în întâmpinarea dorințelor cu oferte variate, care se potrivesc fiecărei preferințe și portofel. Printre destinațiile de top pentru această perioadă se numără Egipt, România, Bulgaria, Ucraina și Dubai.
17:30
Britanicul Lando Norris a câștigat Campionatul Mondial de automobilism Formula 1. Pilotul de la McLaren s-a clasat pe locul 3 în ultima cursă a sezonului, Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite, suficient însă pentru a cuceri primul său titlu din carieră.
17:10
„Nicio stradă dedicată lui Lenin”: apel politic în Germania, întâmpinat cu rezistență în unele landuri # Radio Moldova
Împuternicita Bundestagului pentru problemele victimelor dictaturii Partidului Socialist Unit al Germaniei (SED), Evelyn Zupke, a îndemnat autoritățile orașelor din fosta Republică Democrată Germană (RDG) să redenumească străzile care poartă numele politicienilor asociați cu Uniunea Sovietică, transmite DW.
16:40
Academia de fotbal Petru Leucă se extinde: a fost inaugurată filiala din comuna Trușeni # Radio Moldova
Pas important pentru dezvoltarea fotbalului în comuna Trușeni din municipiul Chișinău. Atacantul Petru Leucă a inaugurat a doua filială din cadrul Academia de fotbal ce îi poartă numele. Aproximativ 50 de copii vor fi instruiți de 3 antrenori pe mini-terenul artificial al Gimnaziului numărul 99 „Gheorghe Madan".
16:30
Un locuitor din Step-Soci crește măgărițe. Laptele - un produs rar și valoros pentru proprietățile terapeutice # Radio Moldova
O idee văzută pe internet a fost transformată într-o afacere în toată regula. Este vorba despre o fermă mai neobișnuită din satul Step-Soci, raionul Orhei. De mai bine de șapte ani, Ghenadie Balan crește măgărițe pentru producerea laptelui, un produs rar și apreciat pentru proprietățile sale terapeutice. El a pornit de la 15 animale, iar astăzi are o fermă de aproximativ 50 de capete.
15:50
Meci spectaculos în La Liga: FC Barcelona a învins cu 5:3 în deplasare pe Real Betis Sevilla # Radio Moldova
FC Barcelona a obținut a 6-a victorie consecutivă în campionatul primei divizii spaniole de fotbal, după un veritabil thriller cu 8 goluri în disputa cu Real Betis Sevilla. Discipolii antrenorului german Hans-Dieter Flick au câștigat pe terenul formației andaluze cu un spectaculos 5:3, la capătul unui meci pe care l-au început cu gol primit. Gazdele au lovit deja în minutul 6, când Antony l-a învins pe portarul Joan García din câțiva metri.
15:40
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanțare ilicită a unor formațiuni politice pro-ruse din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington.
15:30
Keith Kellogg: „Războiul este aproape de final, însă ultimii 10 metri sunt cei mai grei” # Radio Moldova
Statele Unite nu iau în considerare varianta trimiterii de militari americani în Ucraina. Despre acest lucru a anunțat trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, în cadrul unui forum național pe apărare. Kellogg a subliniat că cea mai eficientă modalitate de a exercita presiune asupra Rusiei este impactul economic, în special combaterea „flotei din umbră”, scrie publicația The Moscow Times.
15:20
Formațiile bucureștene FCSB și Dinamo au încheiat nedecis, scor alb 0:0, derby-ul capitalei României disputat sâmbătă seara pe stadionul Arena Națională din București, în etapa a 19-a a Superligii românești de fotbal. Dacă în meciul-tur dintre Dinamo și FCSB a fost un spectacol total, partida încheindu-se cu 4:3 în favoarea „câinilor roșii”, aseară cele două formații au oferit cea mai urâtă partidă din ultimii 10 ani. Desfășurat pe o vreme rece, pe o ploaie măruntă și un vânt puternic, în fața a 30 de mii de spectatori, duelul a fost plictisitor, iar remiza nu a mulțumit pe niciuna dintre echipe.
15:10
Investiție de aproape 1 milion de lei în modernizarea laboratorului medical din Telenești # Radio Moldova
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost reparat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 971 de mii de lei, dintre care 871 de mii sunt alocate de CNAM, iar 100 de mii de lei constituie contribuția instituției medicale.
14:50
Lionel Messi e campion în Major League Soccer. Inter Miami a cucerit primul său titlu # Radio Moldova
Inter Miami, echipă la care joacă Lionel Messi, a cucerit primul său titlu în Major League Soccer. În marea finală, discipolii lui Javier Mascherano au învins pe teren propriu formația Vancouver Whitecaps cu 3-1.
14:30
Exportul de energie din România susține R. Moldova și Ucraina, peste 1.300 MW livrați # Radio Moldova
În urma atacurilor cu drone și rachete ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene din 5-6 decembrie, care au dus la deconectarea unei centrale de producție din Republica Moldova, România exportă către Chișinău peste 1.300 MW, susținând astfel atât necesarul intern al Republicii Moldova, cât și exportul ulterior către Ucraina, care primește aproape 1.000 MW. Fluxurile de energie sunt susținute de producția ridicată a hidrocentralelor și parcurilor eoliene din România, iar structura schimburilor transfrontaliere rămâne neschimbată: R. Moldova importă din România și redirecționează cea mai mare parte către Ucraina, scrie publicația Profit.ro.
14:00
Merz vizitează Israelul într-un moment „extrem de dificil”: între solidaritate și dileme privind livrările de arme # Radio Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a efectuat prima sa vizită oficială în Israel, declarând că Germania poartă o „responsabilitate istorică neschimbată” față de Holocaust și subliniind angajamentul Berlinului pentru securitatea statului israelian. În cadrul vizitei, Merz s-a întâlnit cu președintele Isaac Herzog și premierul Benjamin Netanyahu, a vizitat memorialul Yad Vashem și urmează să discute cu foștii ostatici ai grupării Hamas și cu familiile victimelor atacurilor teroriste din 7 octombrie 2023, transmite DW.
13:40
O delegație a Republicii Moldova aflată în vizită de lucru la Chicago a mers să-i cunoască pe moldovenii care muncesc în una dintre cele mai puternice companii din industria de transport din SUA. Vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu au vizitat C1 Holding, grup care reunește șase companii cu o flotă de 220 de camioane și 350 de remorci.
13:30
Criuleni are un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat: proiect finalizat de ADR Centru # Radio Moldova
Locuitorii orașului Criuleni dispun de un bulevard pietonal modernizat și de un parc riveran complet reamenajat, după ce Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni”. Proiectul, derulat cu sprijinul autorităților locale și finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, a transformat una dintre cele mai importante zone ale orașului în spații de recreere moderne, accesibile și sigure pentru comunitate.
12:50
Universitatea de Stat din Comrat va reduce consumul de energie datorită unui proiect finanțat de Polonia # Radio Moldova
Universitatea de Stat din Comrat face un pas important spre independența energetică. Clădirea principală a fost echipată cu panouri solare, ceea ce va reduce consumul de energie cu peste 40%. Această investiție transformă campusul într-un model de eficiență și sustenabilitate pentru întreaga regiune.
12:10
Ucraina: Atacuri rusești în șapte regiuni soldate cu victime. Zelenski cere accelerarea sprijinului antiaerian # Radio Moldova
Ultimul atac masiv al trupelor ruse, în care asupra teritoriului Ucrainei au fost lansate peste 240 de drone și cinci rachete balistice, a provocat distrugeri în șapte regiuni și victime în Sloviansk și în Cernigov, a anunțat președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram. Liderul de la Kiev subliniază că intensitatea bombardamentelor rusești a crescut semnificativ în ultima săptămână și solicită accelerarea sprijinului internațional pentru apărarea antiaeriană.
11:40
Președinta Maia Sandu îndeamnă moldovenii să aleagă produse autohtone: Sprijinim familiile și economia țării # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali, alăturându-se campaniei „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Șefa statului subliniază că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară.
10:50
Zelenski anunță că a avut o conversație „îndelungată și constructivă” cu Witkoff și Kushner # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă seară pe rețelele de socializare, că a avut o discuție telefonică „îndelungată și consistentă” cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.
09:50
Numărul locurilor vacante de muncă a crescut în trimestrul trei. Peste 13 mii de oferte sunt în sectorul bugetar # Radio Moldova
Numărul locurilor vacante de muncă a crescut în trimestrul trei al acestui an cu peste o mie, sau cu 3.5 la sută față de trimestrul precedent. La sfârșitul perioadei de referință, erau înregistrate aproximativ 39 de mii de posturi vacante, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Rata acestora a constituit aproape cinci la sută. Din totalul locurilor vacante de muncă, peste 13 mii sau circa 39 la sută au fost înregistrate în sectorul bugetar.
Ieri
08:50
Alexandru Caraman este proprietarul unei stâne din localitatea Popeasca, raionul Ștefan Vodă. El s-a născut într-o familie în care generații la rând oamenii au crescut ovine și s-au ocupat de pregătirea brânzeturilor. Tânărul este ajutat de soția sa, care, pe lângă pedagogie, știe cum să transforme laptele de oi în brânză proaspătă.
08:00
Afacerea unui tânăr din R. Moldova / Produce ceaiuri, suplimente alimentare și produse cosmetologice din plante medicinale # Radio Moldova
Cristian Melnic, un tânăr de 25 de ani, licențiat în tehnologia alimentelor, cultivă plante medicinale pe dealurile din Dobrogea, municipiul Chișinău și Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Face din ele ceaiuri, suplimente alimentare încapsulate și chiar seruri cosmetologice.
07:00
Bucureștiul votează astăzi, 7 decembrie, primarul general în cadrul alegerilor locale anticipate, organizate după ce fostul edil Nicușor Dan a devenit președintele României. Aproape 1,8 milioane de alegători din București sunt așteptați la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare sunt deschise de la ora 7:00, iar procesul de votare se va încheia la ora 21:00.
00:20
Contribuția Companiei „Teleradio-Moldova” la promovarea tinerilor din jurnalism, apreciată cu diplomă din partea USM # Radio Moldova
De 45 de ani, Universitatea de Stat din Moldova (USM) pregătește jurnaliști pentru mass-media din Republica Moldova. De-a lungul timpului, universitatea a colaborat cu mai multe instituții media, inclusiv cu postul public de televiziune Moldova 1. Aceste parteneriate sunt foarte profitabile, atât pentru studenții cu ambiții mari, cât și pentru angajații din redacțiile de știri sau divertisment.
6 decembrie 2025
22:10
Atacurile din Ucraina afectează R. Moldova: „Situația este stabilă, dar complexă”, spune ministrul Energiei # Radio Moldova
Republica Moldova a apelat sâmbătă, 6 decembrie, la ajutor energetic din partea României, în urma deconectării unui grup energetic important din Ucraina, afectat de atacurile masive asupra infrastructurii electrice. Potrivit Moldelectrica, liniile de interconexiune erau încărcate aproape de limită, iar pentru a preveni suprasarcinile, operatorul a solicitat „ajutor de avarie” din România pentru câteva ore. În direct la Mesager, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat ce cantități au fost preluate și cum funcționează mecanismul de sprijin între cele două state.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.