Perciun: Elevii din clasa a IV-a ar putea primi note la română și matematică, în loc de calificative, din 2026
NewsMaker, 2 decembrie 2025 20:50
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o „opțiune de compromis" în cazul sistemului de notare pentru clasa a IV-a. Potrivit lui Perciun, mai mulți părinți și învățători au solicitat revenirea la note, în schimbul evaluării în baza descriptorilor. Astfel, se intenționează ca, din septembrie 2026, să se revină la note doar la
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o „opțiune de compromis" în cazul sistemului de notare pentru clasa a IV-a. Potrivit lui Perciun, mai mulți părinți și învățători au solicitat revenirea la note, în schimbul evaluării în baza descriptorilor. Astfel, se intenționează ca, din septembrie 2026, să se revină la note doar la
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate. Instituția prezidențială a anunțat în această dimineață că, în cadrul ședinței, vor fi examinate „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de
Ouă cu reziduuri de medicamente de uz veterinar, rechemate de la consumatori. Îndemnul ANSA # NewsMaker
Un lot de ouă de găină, care aparține companiei „ADALVA", este rechemat de la consumatori, după ce s-a depistat că produsele conțin reziduuri de medicamente de uz veterinar. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Națională (ANSA) pe 2 decembrie. Potrivit ANSA, produsele sunt rechemate la inițiativa producătorului – „ADALVA". Este vorba despre
(VIDEO) Trotuare, iluminat, bănci, terenuri de joacă pentru copii: cum ar trebui să arate „Curtea Europeană” în opinia chișinăuienilor # NewsMaker
Începând cu 2026, în Chișinău urmează să fie reamenajate 380 de curți după standarde europene. Autoritățile au alocat în acest scop 1,7 miliarde de lei în cadrul programului „Curtea Europeană", care prevede modernizarea scărilor de bloc, parcărilor și terenurilor de joacă. NewsMaker a discutat cu locuitorii capitalei despre cum ar trebui să arate curtea ideală,
Sandu, după ce Șor a renunțat la proiectele și primarii din Moldova: „Nu cred că Moscova își schimbă atitudinea” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu respinge ideea că Rusia și-ar fi schimbat atitudinea față de Republica Moldova, în contextul în care oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își închide „proiectele sociale" din țară și retrage sprijinul pentru primarii afiliați, acuzând autoritățile de pretinse blocaje financiare. Declarația a fost făcută pe 2 decembrie, după ședința Consiliului Național
Măsuri fiscale noi, dar nu pentru toți antreprenorii: Cine va beneficia de facilități, din 1 ianuarie # NewsMaker
Mai mult sprijin pentru mediul de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026. Un grup de deputați PAS a înregistrat pe 2 decembrie, un proiect de lege care prevede măsuri fiscale menite să stimuleze anumite sectoare economice și să elimine discrepanțele legislative. Printre acestea se numără inițiativa Ministerului Finanțelor privind aplicarea cotei zero la impozitul pe
Sandu, despre dronele rusești care au survolat spațiul aerian al R. Moldova: „Soluții magice pot să existe doar pe Facebook” # NewsMaker
Dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un pericol real atât timp cât războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă, avertizează președinta Maia Sandu. Șefa statului a condamnat, pe 2 decembrie, tentativele de manipulare și dezinformare lansate în spațiul public de unii politicieni și a dat asigurări că autoritățile lucrează nu
(VIDEO) Coletele Temu vor fi impozitate?/ Plahotniuc nu a venit „flămând”/ Orheiul îi duce dorul lui Șor? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— „Monaco de Moldova", după demisia primarului. Ce cred orheienii?— Plahotniuc, în instantă: „Nu am venit în politică flămând"— Planul CNS pentru protejarea alegerilor și lupta cu ingerințele externe— Produsele ieftine din China, sub lupa statului: posibile taxe pentru colete— Carne de pui
Unii părinți trebuie să restituie cei 1 000 de lei pentru pregătirea elevilor de școală? Explicațiile Ministerului Educației # NewsMaker
Deputatul Blocul „Alternativa" Ion Chicu a anunțat pe 2 decembrie, într-o conferință de presă, că Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a sesizat unii beneficiari ai indemnizației unice de 1 000 de lei destinate pentru elevii din clasele I-IX că trebuie să restituie banii. Contactat de NM, Ministerul Educației și Cercetării a declarat că plata
Lucrările de reparație și modernizare a barajului Costești-Stânca încep. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder pe 2 decembrie, în timpul unei vizite la Nodul hidrotehnic Costești-Stânca. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Mediului, lucrările sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei" și reprezintă primele intervenții majore din ultimele două decenii. „Acestea vor
Patru ani de la accidentul cu 6 morți din Ștefan Vodă: cum a scăpat de pedeapsă șoferul TIR-ului, deși a fost condamnat # NewsMaker
La sfârșitul lunii noiembrie s-au împlinit patru ani de la tragicul accident rutier din raionul Ștefan Vodă, în urma căruia șase oameni au murit pe loc, după ce un camion de mare tonaj a ieșit pe contrasens și a lovit frontal automobilul în care se aflau. Deși șoferul TIR-ului a fost condamnat încă din 2022,
„Ordinul de Onoare” pentru ambasadorul Japoniei, la sfârșit de mandat. Maia Sandu laudă investițiile japoneze de peste $140 mln # NewsMaker
Președinta Maia Sandu i-a conferit „Ordinul de Onoare" ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, la finalul mandatului său. Distincția a fost acordată pentru contribuția la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Japonia și pentru sprijinul oferit în proiecte majore de dezvoltare. Șefa statului a apreciat sprijinul acordat de Japonia în ultimii ani, inclusiv în agricultură,
Compensații la căldură 2025-2026: care va fi suma minimă și maximă. Proiectul, pe masa Guvernului # NewsMaker
Compensațiile maxime la energie sub formă de plată monetară vor fi de 1000 de lei, iar cele minime de 500 de lei. Cel puțin asta prevede un proiect care se regăsește pe agenda următoarei ședințe de Guvern din 3 decembrie. Potrivit documentului, procentele de compensare vor varia în funcție de fiecare tip de resursă utilizată:
În perioada următoare, Asociația Investitorilor Străini (FIA) va lansa o nouă ediție a Cărții Albe, care include o serie set de recomandări concrete pentru îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova. Prin seria de articole „Puterea investițiilor", FIA evidențiază modul în care investițiile străine și standardele avansate contribuie la transformarea industriilor. Veaceslav Panfil, Country Manager Endava
Temperaturi peste valori sau ninsori și înghețuri? Cum va fi vremea în decembrie, în Moldova # NewsMaker
Luna decembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Potrivit instituției, temperatura medie a aerului va depăși norma climatologică pentru această perioadă, care este de 0…–2°C. În ceea ce privește precipitațiile, specialiștii estimează că acestea se vor încadra în limitele medii multianuale. Cantitatea prognozată este de aproximativ
Spumante din Moldova, în top 10 mondial: au fost distinse cu 20 de medalii de aur și argint în Franța # NewsMaker
Republica Moldova a obținut 20 de medalii și s-a clasat în Top 10 mondial la concursul internațional de vinuri spumante Effervescents du Monde 2025. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare într-un comunicat din 1 decembrie. Competiția s-a desfășurat în Burgundia, Franța, una dintre cele mai prestigioase regiuni vitivinicole ale lumii. Spumantele
15 cauze penale și 17 percheziții: Poliția a ridicat droguri de peste 20 mln lei, în doar o săptămână # NewsMaker
În doar o săptămână, polițiștii specializați și cei din subdiviziunile teritoriale au confiscat droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei. În urma operațiunilor, au fost documentate 78 de cazuri contravenționale, au avut loc 9 percheziții, iar pe linie penală au fost deschise 15 dosare și efectuate 17 percheziții la domicilii, în mijloace
(VIDEO) Dodon întreabă de Sandu despre monarhie/ Sheriff a câștigat în Transnistria/ Cât costă brazii? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PSRM propune crearea unei comisii parlamentare responsabilă de reintegrare— Dodon, mesaj către Sandu: Ce solicită liderul PSRM?— Tiraspolul publică rezultatele „alegerilor", dar nu și voturile— Vinurile spumante din Moldova în top 10 la nivel mondial— Zece persoane reținute în dosarul „Tux". Printre
Referendum pentru revocarea primăriței din Hăsnășenii Mari? CEC a înregistrat grupul de inițiativă care va colecta semnături # NewsMaker
În satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, ar putea a avea loc un referendum local privind revocarea primăriței localității, Angela Moroșanu aleasă pe lista PSRM. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței din 1 decembrie, grupul de inițiativă care va colecta semnături în susținerea organizării plebiscitului. Pentru a iniția plebiscitul este nevoie de cel
O echipă de experți ai FMI se va afla 2 săptămâni în Moldova, pentru a evalua evoluțiile din economie # NewsMaker
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) va efectua o vizită de două săptămâni în Republica Moldova, pentru a analiza evoluțiile recente din economie și a discuta cu autoritățile țării. Anunțul a fost făcut pe 1 decembrie de Reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova, Svetlana Cerovic. Potrivit lui Cerovic, delegația Fondului Monetar
„Acesta nu este limbajul diplomației”. Maia Sandu a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a comentat atacul Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de vineri spre sâmbătă, atunci când două drone au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. „Acesta nu este limbajul diplomației", a declarat șefa statului. „Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că
Alegătorii din regiunea transnistreană, la urne: 45 de candidați pentru legislativul nerecunoscut # NewsMaker
În regiunea transnistreană au loc alegeri pentru „parlamentul" local, așa-numitul Soviet Suprem, un organ legislativ nerecunoscut. Tot pe 30 noiembrie au loc alegeri în consiliile locale, totodată sunt aleși șefii administrațiilor sătești și comunale. Precizăm că aceste alegeri nu sunt recunoscute de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și de comunitatea internațională, deoarece sunt organizate de
„UE investește în acest an €20 mln în apărarea aeriană a Moldovei”. Kallas, după incidentele cu drone # NewsMaker
Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești sunt inacceptabile. Declarația a fost făcută de Kaja Kallas, Înaltă Reprezentantă pentru politică externă și de securitate a UE. Potrivit oficialului european, spațiul aerian al Republicii Moldova nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei și a adăugat că, în acest an, UE investește 20
Probleme de transparență și în noul Parlament? Promo-LEX a analizat ședința din această săptămână # NewsMaker
Ședința plenară a Parlamentului din 27 noiembrie s-a remarcat prin noi probleme de transparență decizională. Cel puțin aceasta au declarat reprezentanții asociației Promo-LEX, care au monitorizat ședința. Potrivit asociației, ordinea de zi a fost modificată în proporție de aproximativ 47%, iar trei proiecte au fost votate fără publicarea rapoartelor comisiei permanente. „Ședința plenară a Parlamentului
Ucraina a sincronizat măsurile sale de sancțiuni cu cele ale SUA, impunând restricții împotriva companiilor petroliere rusești „Rosneft" și „Lukoil". Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, pe 30 noiembrie. Totodată, el a anunțat introducerea unor sancțiuni împotriva persoanelor implicate în dezvoltarea și producția dronelor rusești. „În cadrul pachetului, sincronizat cu Statele Unite, Ucraina
„Va ajunge în toată lumea”. Ilustrația unei artiste din Moldova va fi imaginea felicitărilor de Crăciun ale Biroului pentru Integrare Europeană # NewsMaker
În Republica Moldova a fost aleasă ilustrația care va deveni imaginea felicitărilor oficiale de Crăciun 2026 ale Biroului pentru Integrare Europeană. Selecția a avut loc în urma concursului „Crăciunul mEU acasă", lansat de Birou. Lu
Judocanul din Republica Moldova, Mihail Latîșev, a obținut medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. Informația a fost comunicată pe 30 noiembrie de Comitetul național olimpic și sportiv din Republica Moldova. Potrivit Comitetului, Mihail Latîșev a concurat la categoria 90 kg. „El a dispus de bulgarul Boris Georgiev, estonianul Klen Kaljulaid, sârbul […] The post Argint pentru judocanul din Moldova, Mihail Latîșev, la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi appeared first on NewsMaker.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și-a completat declarația de avere și interese personale pentru anul 2024. Gavriliță a preluat funcția de ministru pe 1 noiembrie, în noul cabinet condus de Alexandru Munteanu. În declarația de avere pentru 2024, Gavriliță a declarat un salariu anual de aproape 55 000 de euro, venit obținut la locul său principal […] The post Averea cu care Andrian Gavriliță a venit în funcția de ministru al Finanțelor (DOC) appeared first on NewsMaker.
Salariu lunar de 105 mii lei și credit de 2 mln: ce a declarat Emil Ceban la preluarea funcției de ministru al Sănătății # NewsMaker
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a publicat declarația de avere și interese personale. Potrivit documentului, în calitate de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, el a avut un salariu de peste 105.000 de lei pe lună. În declarația de avere pentru anul 2024, Emil Ceban a declarat un salariu de circa […] The post Salariu lunar de 105 mii lei și credit de 2 mln: ce a declarat Emil Ceban la preluarea funcției de ministru al Sănătății appeared first on NewsMaker.
Explozii în Kiev: cel puțin 2 persoane au murit și 15 au fost rănite, în urma unui atac masiv cu rachete rusești # NewsMaker
Trupele ruse au lansat în noaptea de vineri un atac combinat cu drone și rachete balistice asupra Kievului și localităților din regiunea capitalei ucrainene. Explozii au fost raportate în cel puțin 5 zone ale orașului, unde mai multe blocuri rezidențiale au fost lovite. Primele informații indică doi morți și 15 răniți, printre care un copil […] The post Explozii în Kiev: cel puțin 2 persoane au murit și 15 au fost rănite, în urma unui atac masiv cu rachete rusești appeared first on NewsMaker.
Situația la aeroport: Zborurile se desfășoară în regim obișnuit după alerta cu drone din Moldova. Precizările MAI # NewsMaker
Traficul aerian în Republica Moldova a fost puternic afectat în noaptea de 28–29 noiembrie, după ce două drone au traversat ilegal spațiul aerian național, determinând autoritățile să închidă temporar cerul țării. Măsura de urgență a fost menținută timp de o oră și 10 minute, între 22:43 și 23:53, și a avut impact direct asupra mai […] The post Situația la aeroport: Zborurile se desfășoară în regim obișnuit după alerta cu drone din Moldova. Precizările MAI appeared first on NewsMaker.
Leul moldovenesc la 32 de ani. Șefa BNM: „Leul rămâne un simbol al maturității economice și al viitorului european” # NewsMaker
Astăzi, 29 noiembrie, Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea Leului moldovenesc, moneda națională care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în perioadele complexe de dezvoltare. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a subliniat că această aniversare reprezintă și un moment de reflecție asupra direcției europene […] The post Leul moldovenesc la 32 de ani. Șefa BNM: „Leul rămâne un simbol al maturității economice și al viitorului european” appeared first on NewsMaker.
Ermak a anunțat că pleacă pe front. Cine îl va întâlni pe emisarii lui Trump în locul său? # NewsMaker
Fostul șef al Cancelariei Prezidențiale a Ucrainei, Andrii Ermak, care și-a părăsit funcția în urma unui scandal de corupție, a declarat pe 28 noiembrie, într-un interviu pentru New York Post, că „pleacă pe front”. Ermak nu a precizat când și cum intenționează să ajungă în linia întâi. Între timp, s-a aflat că, în locul său, […] The post Ermak a anunțat că pleacă pe front. Cine îl va întâlni pe emisarii lui Trump în locul său? appeared first on NewsMaker.
Stagnarea veniturilor, creșterea sărăciei și a creditelor. Care este situația economiei Moldovei? # NewsMaker
Economia Moldovei se află într-o stagnare evidentă, iar populația se sărăcește, deși consumul și activitatea antreprenorială continuă să crească. Analiza situației și a paradoxurilor din economia țării a fost prezentată de centrul analitic Expert Grup în cadrul conferinței Macro 2025, care a avut loc la Chișinău pe 28 noiembrie. Conferința anuală Macro a avut loc […] The post Stagnarea veniturilor, creșterea sărăciei și a creditelor. Care este situația economiei Moldovei? appeared first on NewsMaker.
VIDEO Muzica se aude chiar și după ce tavanul s-a prăbușit. Ce a rămas din casa de cultură din satul Căzănești? # NewsMaker
Casa de cultură din satul Căzănești, raionul Telenești, construită în 1960, se transformă treptat în ruine: grinzile care susțineau tavanul s-au prăbușit de mult, decorațiunile de pe pereți cad, iar drumul spre scenă este pur și simplu periculos. Și totuși, cândva, în sala principală abia mai erau suficiente scaune – pe scenă evoluau nu doar […] The post VIDEO Muzica se aude chiar și după ce tavanul s-a prăbușit. Ce a rămas din casa de cultură din satul Căzănești? appeared first on NewsMaker.
Au început verificările cererilor pentru compensații. Ce pot face cei care nu s-au înregistrat la timp? # NewsMaker
Începând de astăzi, 29 noiembrie, cererile pentru compensațiile aferente lunii noiembrie vor fi analizate, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Informațiile declarate vor fi verificate comparativ cu date din 11 surse și baze de date, pentru a asigura corectitudinea și acuratețea procesării. Pentru gospodăriile eligibile, valoarea compensației va fi calculată individual, astfel încât să reflecte […] The post Au început verificările cererilor pentru compensații. Ce pot face cei care nu s-au înregistrat la timp? appeared first on NewsMaker.
Camere de supraveghere instalate la fostul Hotel Național. Ceban cere amplasarea unui punct de pază de stat # NewsMaker
Toate cele 25 de camere de supraveghere au fost instalate pe perimetrul clădirii abandonate a fostului Hotel Național, iar intrările au fost securizate, închise și îngrădite. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că, pe lângă aceste măsuri, este necesară și prezența unui punct al pazei de stat […] The post Camere de supraveghere instalate la fostul Hotel Național. Ceban cere amplasarea unui punct de pază de stat appeared first on NewsMaker.
„Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Ermak în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un cutremur politic # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seara că Andrii Ermak, șeful Biroului Președintelui și unul dintre cei mai influenți oameni din stat, și-a depus demisia, iar aceasta a fost acceptată. În cei cinci ani în funcție, Ermak a trecut de la statutul de consilier la cel de „emință cenușie” a administrației de la Kiev, […] The post „Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Ermak în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un cutremur politic appeared first on NewsMaker.
Două nave ale „flotei fantomă” a Rusiei au luat foc la țărmul Turciei. Presa: operațiunea ar fi fost a SBU # NewsMaker
Două petroliere atribuite așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei au luat foc aproape simultan, pe 28 noiembrie, în Marea Neagră, în zona Bosforului, lângă coastele Turciei. Potrivit presei internaționale, este vorba despre navele Kairos și Virat, ambele îndreptându-se spre Rusia și incluse pe listele de sancțiuni impuse Moscovei după invazia din 2022. Ministerul Transporturilor din […] The post Două nave ale „flotei fantomă” a Rusiei au luat foc la țărmul Turciei. Presa: operațiunea ar fi fost a SBU appeared first on NewsMaker.
Bărbatul care ar fi organizat contrabanda cu armament de la vama cu România, plasat în arest pentru 30 de zile # NewsMaker
Bărbatul de 52 de ani, suspectat că a orchestrat transportul de arme depistat la punctul vamal Leușeni, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Decizia a fost emisă de Judecătoria Chișinău, iar administratorul companiei implicate va fi cercetat în custodia statului […] The post Bărbatul care ar fi organizat contrabanda cu armament de la vama cu România, plasat în arest pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.
Tarifele la gazele naturale ar putea scădea. Luni, Energocom va transmite Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către membrul Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandr Slusari, care prognozează că tariful ar urma să fie redus cu peste 10%. […] The post Gazul se va ieftini? Energocom, pregătit să transmită calculele către ANRE appeared first on NewsMaker.
Dosarul „Evrazia” inițiat de SIS: reprezentanții organizației afiliate lui Șor vor fi audiați prin videoconferință # NewsMaker
După mai multe amânări, pe 28 noiembrie, la Curtea de Apel Centru a avut loc ședința în dosarul în care se cere declararea organizației neguvernamentale „Evrazia”, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, drept extremistă. Instanța a admis cererea reprezentaților privind desfășurarea audierilor prin videoconferință, transmite IPN. Purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel, Adelina […] The post Dosarul „Evrazia” inițiat de SIS: reprezentanții organizației afiliate lui Șor vor fi audiați prin videoconferință appeared first on NewsMaker.
Industria ospitalității din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cel mai puternic ritm de creștere din ultimii 20 de ani, într-un context marcat de investiții accelerate și extinderea prezenței brandurilor internaționale. Unul dintre actorii care au influențat decisiv această evoluție este Summa, companie prezentă pe piața locală de aproape trei decenii și un investitor constant […] The post Compania Summa continuă să investească în economia Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.
Rapperul rus Macan (pe numele real Andrei Kosolapov) a început serviciul militar obligatoriu. Acesta va servi în divizia „Dzerjinski” din orașul Balașiha, regiunea Moscova. Anunțul a fost făcut de Garda Națională a Federației Ruse (Rosgvardia) pe 28 noiembrie. „Împreună cu ceilalți recruți, va trece în curând cursul de pregătire inițială, care include instruire fizică, trageri […] The post Rapperul rus Macan a fost înrolat în armată. Ce sarcini va avea appeared first on NewsMaker.
Putin îl laudă pe Orbán pentru „poziția echilibrată” privind Ucraina. Merz critică vizita la Moscova: „Nu are mandatul UE” # NewsMaker
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, s-a întâlnit la Moscova cu președintele Vladimir Putin, cu câteva zile înainte ca Rusia să poarte discuții privind inițiativa SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie BBC. Orbán este considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin în Europa și i-a iritat constant pe partenerii săi din […] The post Putin îl laudă pe Orbán pentru „poziția echilibrată” privind Ucraina. Merz critică vizita la Moscova: „Nu are mandatul UE” appeared first on NewsMaker.
Protest la Ministerul Sănătății în cazul medicului acuzat de abuzuri sexuale: „Vrem o societate sigură pentru copii”. Poliția a inițiat anchetă # NewsMaker
Poliția a deschis o anchetă în cazul medicului acuzat de abuzuri asupra minorelor. Acțiunile vizează inclusiv posibila comitere a unor fapte de viol. Între timp, câțiva activiști și membri ai organizației „Femei pentru Femei / Women 4 Women” au ieșit în fața Ministerului Sănătății, pentru a protesta, cerând măsuri urgente pentru protejarea pacienților, în special […] The post Protest la Ministerul Sănătății în cazul medicului acuzat de abuzuri sexuale: „Vrem o societate sigură pentru copii”. Poliția a inițiat anchetă appeared first on NewsMaker.
Profesorii din Chișinău își vor primi salariile și primele. Cum și-a explicat fracțiunea PAS votul în CMC # NewsMaker
Aleșii locali din Consiliul Municipal Chișinău au votat proiectul privind transferurile bugetare pentru achitarea salariilor și primelor profesorilor. Consilierii au ajuns la un numitor comun pe acest subiect în ședința de 28 noiembrie. Totuși, nici de această dată reproșurile nu a fost lăsate la o parte. Președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din CMC, Zinaida […] The post Profesorii din Chișinău își vor primi salariile și primele. Cum și-a explicat fracțiunea PAS votul în CMC appeared first on NewsMaker.
Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, și-a dat demisia din funcție, a anunțat Zelenski. Decizia vine la câteva ore după ce NABU și Procuratura Anticorupție au efectuat vineri dimineață percheziții la domiciliul său, în cadrul unei investigații aflate în desfășurare. Zelenski i-a mulțumit lui Ermak „pentru poziția patriotică” reprezentată în negocierile internaționale. „Rusia dorește foarte […] The post Șeful Biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, și-a dat demisia appeared first on NewsMaker.
Poate Moldova să fie „coridor verde” pentru armele din Ucraina? Răspunsul șefului Centrului NATO de la Chișinău # NewsMaker
Șeful Centrului NATO de la Chișinău, Ion Tăbîrță, consideră că Moldova nu ar pututea fi „coridor verde” pentru contrabanda de arme din Ucraina. În cadrul emisiunii RealPolitik de la NewsMaker, el a declarat că, dacă unii angajați ai instituțiilor de stat au fost implicați în astfel de scheme, este vorba despre acte de corupție individuale, […] The post Poate Moldova să fie „coridor verde” pentru armele din Ucraina? Răspunsul șefului Centrului NATO de la Chișinău appeared first on NewsMaker.
Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI # NewsMaker
Averile președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan, care sunt vizați în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă, vor fi verificate. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis două procese-verbale de inițiere a controlului pe 26 noiembrie. Pe 27 octombrie, Autoritatea Națională de Integritate a recepționat o sesizare în care […] The post Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI appeared first on NewsMaker.
