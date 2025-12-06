13:45

Controlul teritoriilor a devenit unul dintre principalele obstacole în calea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Propunerea inițială a Statelor Unite presupunea ca forțele Kievului să abandoneze așa-numita „centură de fortărețe” din vestul regiunii Donețk - un lanț de orașe critice pentru apărarea Ucrainei. Este o condiție pe care liderii ucraineni nu o pot accepta.