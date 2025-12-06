Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist



A încheiat sezonul pe locul 43 în clasamentul mondial.







Armata ucraineană anunță că a atacat o rafinărie de petrol rusească
Ar fi fost lovită și o fabrică din regiunea ocupată Lugansk.


Operatorul naţional al sistemului energetic din Republica Moldova, compania Moldelectrica, a cerut ajutor de avarie din România
Cetaţenii sunt îndemnaţi să consume energia în mod raţional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină şi eventuale deconectări de la reţea.


IA fură mai bine decât IN - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (44)
Inteligența Artificială fură mai bine decât Inteligența Naturală - Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.

Donație de la Patriarhia Română pentru o biserică din Siria lovită de un atac terorist
Aproape o sută de creștini au fost uciși sau răniți în atentat.


Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, vine în România
Pe când era ministru de Interne în Saxonia Inferioară, el a promovat o inițiativă legislativă care prevedea „consecințe penale” în landul său pentru oricine își exprimă public aprobarea față de invazia rusă din Ucraina.

Statele Unite, Paraguay şi Australia ar fi adversarele României la Cupa Mondială de fotbal din 2026
Ca să ajungă acolo, românii trebuie să câștige două meciuri de baraj, ambele în deplasare.

Armata rusă a lansat noi atacuri aeriene masive împotriva infrastructurii ucrainene
Zeci de mii de locuințe au rămas fără încălzire și fără apă curentă.


Noi confruntări între Afganistan și Pakistan
Cel puțin cinci persoane au fost ucise în schimburile de focuri de la granița celor două state.


Friedrich Merz, primele vizite oficiale în Israel şi Iordania
Cancelarul german se va întâlni cu regele Iordaniei, şi cu preşedintele şi premierul Israelului.

Scutul de protecție de la Cernobîl necesită reparații majore
Acesta a fost lovit în februarie de o dronă și nu mai blochează radiațiile.

Administraţia Trump a prezentat noua strategie de securitate naţională a SUA
Aceasta are un caracter vădit naţionalist, anticipând "declinul civilizaţional" al Europei şi pledează pentru lupta împotriva "migraţiilor în masă".


Mii de elevi germani au protestat împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar
Un proiect care introduce un nou serviciu militar voluntar ar putea intra în vigoare în ianuarie 2026.

Tensiuni în creştere pe axa Beijing - Tokyo
China afirmă că Japonia "va răspunde în fața istoriei" pentru creșterea cheltuielilor în domeniul apărării.


Un bloc zgârie-nori din capitala cecenă Groznîi ar fi fost lovit de o dronă ucraineană
De la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022, Cecenia, la fel ca alte regiuni rusești situate la sute de kilometri de front, a fost în mod repetat ținta atacurilor cu drone.

Militarii francezi au deschis focul asupra unor drone care survolau o bază navală
Unitatea se află în apropierea portului Brest, unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică.

R. Moldova își propune să devină un hub logistic și de transport pentru reconstrucția Ucrainei, spune vicepremierul Osmochescu
Guvernul de la Chișinău mizează pe atragerea companiilor internaționale pentru a sprijini extinderea investițiilor în Ucraina după încheierea războiului.

Parlamentul Greciei aprobă achiziționarea de sisteme de rachete din Israel
Acordul, în valoare de 650 de milioane de euro, include și fabricarea de componente în Grecia.

Comitetul Parlamentar de Asociere RM – UE solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European
Într-o declarație comună, comitetul a remarcat buna organizare a alegerilor parlamentare din toamnă și a menționat că țara a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere.

Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg
Provocările cu care se confruntă R. Moldova și modalitățile prin care SUA pot sprijini întărirea instituțiilor statului, au fost subiectele centrale ale discuțiilor.

Economia României a crescut în primele nouă luni ale anului cu 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024
Au avut contribuţii pozitive construcţiile, agricultura şi comunicaţiile.

Se termină campania electorală pentru Primăria Bucureştiului
Sâmbătă e aşa-numita zi de reflecţie, iar duminică bucureştenii sunt aşteptaţi la urne.

Bucureşti: moţiune de cenzură contra guvernului condus de Ilie Bolojan
Iniţiatorii spun că echipa executivă şi-„a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică.”

Veridica.ro: Economia Rusiei nu e într-o stare atât de bună pe cât vrea Kremlinul să ne facă să credem
În ciuda creșterii declarate și a afirmațiilor privind stabilitatea în timp de război, economia Rusiei post-invazie trece prin cea mai mare redistribuire a bogăției din anii 1990 încoace. În spatele fațadei de reziliență se ascunde un sistem care se bazează din ce în ce mai mult pe confiscarea de bunuri, loialitatea politică și îmbogățirea unei noi elite.

Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova are loc la Chișinău
Șase membri ai Parlamentului European, conduși de Siegfried Mureșan, au discutat cu liderii moldoveni despre reforme, legislație și parcursul european al țării.

Cinci spitale strategice din R. Moldova vor fi reabilitate în 2026
Guvernul va investi peste 240 de milioane de lei pentru modernizarea a cinci dintre cele mai importante spitale.

Ucraina susține că a distrus un avion de luptă MiG-29 al Rusiei în Crimeea
Aparatul ar fi fost lovit pe aerodromul militar Kacha, potrivit Serviciului de spionaj militar al Ucrainei.

Garda Națională, autorizată temporar să-și prelungească desfășurarea la Washington
Justiția a blocat în octombrie desfășurări similare la Chicago și Portland.

Vaccinurile anticovid19 cu ARNm nu au cauzat creșterea mortalității
Concluzia aparține unui studiu realizat în Franța pe aproximativ 30 de milioane de persoane.

FMI a început o misiune de evaluare economică în R. Moldova
Premierul Alexandru Munteanu le-a spus experților FMI, că R. Moldova intenționează să accelereze reformele economice și cele din domeniul justiției pentru a îmbunătăți climatul investițional.

Israelul va putea să participe la Eurovision 2026
Patru state au anunțat deja că vor boicota concursul, iar altele și-au manifestat aceeași intenție.

Acord de pace între RD Congo și Rwanda, prezidat de Donald Trump
În estul RDC, luptele între armata congoleză și gruparea M23 sprijinită de Rwanda continuă.

Primăria comisioanelor (O sinteză a săptămânii)
Trei milioane de lei, echivalentul a 150.000 de euro, au ridicat, joi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în urma unor descinderi la Primăria Chișinău într-un dosar legat de corupție.

Șapte persoane reținute după pechezițiile de la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău
Primarul Ion Ceban acuză presiuni.


Israelian arestat preventiv în România, pentru trafic de droguri de risc
Voia să le vândă unor consumatori din Republica Moldova.


Kievul acuză Moscova că trimite copii ucraineni în tabere de „reeducare" în Coreea de Nord
Ucraina susține că Rusia a răpit cel puţin 20.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei.

Organizatorii JO de iarnă din 2026 au preluat flacăra olimpică
Aceasta urmează să fie purtată de mii de oameni pe aproximativ 12.000 de kilometri.

Comisia Europeană anunță măsuri pentru integrarea deplină a piețelor financiare din UE
Pachetul legislativ va crea un sistem financiar „mai integrat, mai eficient și mai competitiv”.

Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului pentru 2026
Veniturile bugetului de stat pentru anul 2026 au fost estimate la 79,6 miliarde de lei, iar cheltuielile – la 100,5 miliarde de lei.

Povara întreprinderilor de stat
De mai mulţi ani autorităţile încearcă să reformeze sectorul întreprinderilor de stat, cu scopul declarat de a le face mai eficiente şi ca să genereze profit în loc de pierderi. Cifrele din rapoarte arată că măsurile luate nu aduc încă rezultatul scontat.

București: va fi vernisată expoziţia-eveniment „Duşmance ale poporului"
Sunt prezentate şi câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă fiindcă s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării.

Putin vrea să ajungă la graniţele R. Moldova şi României
„Rusia va elibera Donbasul și Novorossiya prin mijloace militare sau de altă natură.”

Cetățean ceh condamnat de ruși la 13 ani de închisoare, fiindcă a luptat de partea ucrainenilor
Omul a ajuns în Ucraina în mai și a fost luat prizonier pe linia frontului în august.

Şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol prin folosirea aplicaţiei Signal
Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor asupra rebelilor Houthi din Yemen cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc.

Kievul susține că n-a pierdut nicio dronă maritimă în apele teritoriale românești
În ultimii aproape patru ani, de când rușii au invadat Ucraina, în Marea Neagră au fost neutralizate circa 150 de mine.

Percheziții într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă
Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul R. Moldova, în cadrul unei cauze penale privind destabilizarea și dezordini în masă, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia.

Expert: Drona de pe motocultor nu e glumă
Astfel de cazuri se pot solda cu consecințe grave, atenționează expertul Andrei Curăraru.

SUA vrea să trimită astronauți americani pe Lună înaintea celor chinezi
Miliardarul Jared Isaacman revine la conducerea NASA, după demiterea din aprilie 2025.

Netanyahu va călători la New York în ciuda amenințărilor primarului ales Mamdani
Premierul israelian este vizat de un mandat de arestare al CPI, dar SUA nu recunoaşte jurisdicţia acestei instanţe.

Nicolas Maduro a discutat telefonic cu Donald Trump
SUA acuză Venezuela că este un jucător cheie în traficul de droguri care inundă piața americană.
