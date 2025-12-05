Vaccinurile anticovid19 cu ARNm nu au cauzat creșterea mortalității

Veridica.md, 5 decembrie 2025 10:00

Concluzia aparține unui studiu realizat în Franța pe aproximativ 30 de milioane de persoane.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 15 minute
10:10
Garda Națională, autorizată temporar să-și prelungească desfășurarea la Washington Veridica.md
Justiția a blocat în octombrie desfășurări similare la Chicago și Portland.
Acum 30 minute
10:00
Vaccinurile anticovid19 cu ARNm nu au cauzat creșterea mortalității Veridica.md
Concluzia aparține unui studiu realizat în Franța pe aproximativ 30 de milioane de persoane.
10:00
FMI a început o misiune de evaluare economică în R. Moldova Veridica.md
Premierul Alexandru Munteanu le-a spus experților FMI, că R. Moldova intenționează să accelereze reformele economice și cele din domeniul justiției pentru a îmbunătăți climatul investițional.
10:00
Israelul va putea să participe la Eurovision 2026 Veridica.md
Patru state au anunțat deja că vor boicota concursul, iar altele și-au manifestat aceeași intenție.
Acum o oră
09:50
Acord de pace între RD Congo și Rwanda, prezidat de Donald Trump Veridica.md
În estul RDC, luptele între armata congoleză și gruparea M23 sprijinită de Rwanda continuă.
Acum 2 ore
09:00
Primăria comisioanelor (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Trei milioane de lei, echivalentul a 150.000 de euro, au ridicat, joi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în urma unor descinderi la Primăria Chișinău într-un dosar legat de corupție.
Acum 4 ore
07:50
Șapte persoane reținute după pechezițiile de la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău Veridica.md
Primarul Ion Ceban acuză presiuni.
Acum 12 ore
21:50
Israelian arestat preventiv în România, pentru trafic de droguri de risc Veridica.md
Voia să le vândă unor consumatori din Republica Moldova.
Acum 24 ore
18:30
Kievul acuză Moscova că trimite copii ucraineni în tabere de „reeducare” în Coreea de Nord Veridica.md
Ucraina susține că Rusia a răpit cel puţin 20.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei.
15:20
Organizatorii JO de iarnă din 2026 au preluat flacăra olimpică Veridica.md
Aceasta urmează să fie purtată de mii de oameni pe aproximativ 12.000 de kilometri.
15:10
Comisia Europeană anunță măsuri pentru integrarea deplină a piețelor financiare din UE Veridica.md
Pachetul legislativ va crea un sistem financiar „mai integrat, mai eficient și mai competitiv”.
14:30
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului pentru 2026 Veridica.md
Veniturile bugetului de stat pentru anul 2026 au fost estimate la 79,6 miliarde de lei, iar cheltuielile – la 100,5 miliarde de lei.
12:50
Povara întreprinderilor de stat Veridica.md
De mai mulţi ani autorităţile încearcă să reformeze sectorul întreprinderilor de stat, cu scopul declarat de a le face mai eficiente şi ca să genereze profit în loc de pierderi. Cifrele din rapoarte arată că măsurile luate nu aduc încă rezultatul scontat.
12:20
București: va fi vernisată expoziţia-eveniment „Duşmance ale poporului” Veridica.md
Sunt prezentate şi câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă fiindcă s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării.
11:50
Putin vrea să ajungă la graniţele R. Moldova şi României Veridica.md
„Rusia va elibera Donbasul și Novorossiya prin mijloace militare sau de altă natură.”
11:40
Cetățean ceh condamnat de ruși la 13 ani de închisoare, fiindcă a luptat de partea ucrainenilor Veridica.md
Omul a ajuns în Ucraina în mai și a fost luat prizonier pe linia frontului în august.
11:20
Şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol prin folosirea aplicaţiei Signal Veridica.md
Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor asupra rebelilor Houthi din Yemen cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc.
10:40
Kievul susține că n-a pierdut nicio dronă maritimă în apele teritoriale românești Veridica.md
În ultimii aproape patru ani, de când rușii au invadat Ucraina, în Marea Neagră au fost neutralizate circa 150 de mine.
10:30
Percheziții într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă Veridica.md
Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul R. Moldova, în cadrul unei cauze penale privind destabilizarea și dezordini în masă, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia.
Ieri
10:20
Expert: Drona de pe motocultor nu e glumă Veridica.md
Astfel de cazuri se pot solda cu consecințe grave, atenționează expertul Andrei Curăraru.
07:00
SUA vrea să trimită astronauți americani pe Lună înaintea celor chinezi Veridica.md
Miliardarul Jared Isaacman revine la conducerea NASA, după demiterea din aprilie 2025.
06:40
Netanyahu va călători la New York în ciuda amenințărilor primarului ales Mamdani Veridica.md
Premierul israelian este vizat de un mandat de arestare al CPI, dar SUA nu recunoaşte jurisdicţia acestei instanţe.
05:20
Nicolas Maduro a discutat telefonic cu Donald Trump Veridica.md
SUA acuză Venezuela că este un jucător cheie în traficul de droguri care inundă piața americană.
05:20
Steve Witkoff se întâlneşte astăzi cu Rustem Umerov, în Florida Veridica.md
Emisarul preşedintelui american s-a întâlnit, marţi, şi cu liderul rus Vladimir Putin.
3 decembrie 2025
21:20
Cum n-o dai! (13) - Balalaika lui Witkoff Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local,   pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
20:20
Germania desfășoară sistemul de apărare antiaeriană Arrow Veridica.md
Acesta este menit a asigura protecție împotriva amenințării reprezentate de rachetele Rusiei.
19:10
O dronă de tip Gerbera a fost găsită în Pepeni, în nordul R. Moldova Veridica.md
Drona a fost dezmembrată de doi localnici înainte de a fi raportată autorităților.
17:30
Rugby, Cupa Mondială: România va juca împotriva cvadruplei campioane a lumii Africa de Sud Veridica.md
Italia şi Georgia sunt celelalte adversare în grupele turneului final.
16:40
Încă un primar afiliat lui Ilan Șor și-a dat demisia Veridica.md
Primarul orașului Taraclia s-a plecat din funcție după ce politicianul fugar Ilan Șor a anunțat că oprește toate „proiectele sociale” și își retrage sprijinul pentru aleșii locali.
16:10
Un fost deputat croat și fiul său, poreclit de presă „Copilul Corona”, ar fi vândut peste un milion de teste Covid-19 contrafăcute în țări europene Veridica.md
Pe listă figurează și România.
15:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan: decizia pentru numirea unui nou ministru al Apărării este, pentru moment, la USR Veridica.md
Șeful statului mai susține că lipsa unui ministru nu reprezintă o vulnerabilitate, fiindcă în prezent există un responsabil care se ocupă interimar de domeniu.
14:50
Bulgaria: președintele Rumen Radev cere demisia guvernului Veridica.md
Țara balcanică a organizat șapte rânduri de alegeri parlamentare în patru ani.
14:40
R. Moldova lucrează la o nouă strategie de reintegrare a Transnistriei, dar detaliile rămân secrete Veridica.md
Formatul de negocieri „5+2”, „nu mai este valabil”, spune Vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
13:20
Securitatea Republicii Moldova din „pachetul” ucrainean Veridica.md
Se discută tot mai intens în ultima vreme despre garanțiile de securitate care îi pot fi oferite Ucrainei în cazul în care acceptă planul de pace propus de americani. Ce e de făcut dacă, după o perioadă de încetare a focului, Rusia își recapătă forța necesară, economică, financiară, militară, și atacă din nou statul ucrainean?
13:00
R. Moldova și România lansează un nou punct de control coordonat la frontieră Veridica.md
Al cincilea punct de frontieră cu control unificat va fi introdus la Lipcani – Rădăuți Prut.
12:50
Guvernul de la Chișinău a selectat încă 133 de localități pentru investiții în infrastructură Veridica.md
Ministerul Infrastructurii a anunțat extinderea programului „Europa este acasă”.
12:40
Cetățean britanic, arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei Veridica.md
Ross David Cutmore este acuzat și că ar fi ajutat la uciderea a doi activiști și a unui politician din Ucraina.
12:40
Chișinăul își recheamă ambasadorii de la București și Beijing Veridica.md
Victor Chirilă și Dumitru Braghiș, retrași din posturile diplomatice după încheierea mandatelor.
12:10
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, audiat din nou în dosarul privind frauda bancară Veridica.md
Judecătorii au admis parțial cererea apărării de a audia noi martori, printre care foști premieri, miniștri și oficiali ai BNM.
11:10
Holodomor, comisia electorală de la Comrat și contrabanda cu arme Veridica.md
Organizarea unei expoziții dedicate Holodomorului din Ucraina din anii '30 ai secolului trecut, decizia finală a instanțelor judecătorești în cazul legalității dizolvării Comisiei electorale centrale din Gagauzia și discuția privind contrabanda cu arme la granița moldo-română sunt temele abordate în mass-media de la Comrat în ultima săptămână.
10:30
Serbia va închide o rafinărie din cauza sancțiunilor americane Veridica.md
Guvernul de la Belgrad nu a primit licență pentru a furniza petrol companiei NIS.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Peste 750 de morți în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren din Indonezia Veridica.md
Mii de persoane sunt rănite și alte sute sunt încă date dispărute.
09:00
Emmanuel Macron se întâlnește cu Xi Jinping la Beijing Veridica.md
Liderul francez va încerca să determine China să-și reducă sprijinul pentru Rusia.
08:40
Discuțiile Putin - Witkoff nu au dus la niciun compromis Veridica.md
Președintele rus amenință Europa cu războiul.
2 decembrie 2025
21:10
Pacea ca operațiune de diversiune politică americano-rusă [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.md
Un episod despre pacea din Ucraina ca operațiune de diversiune politică și mediatică ruso-americană, petrecută pe fondul încercării lui Trump de a-și impulsiona guvernarea și de a salva regimul Putin. Cum și de ce împuternicitul american pentru procesul de pace a preluat obiectivele și narativele rusești privitoare la Ucraina și de ce intervenția Europei este vitală pentru ea însăși. În timp ce mimează negocierile, Putin ia măsuri de natură să facă imposibilă orice compromis rezonabil în Ucraina, știind că o astfel de politică îl aduce în coliziune directă cu Europa.
20:40
Plahotniuc cere audierea a 164 de martori în dosarul fraudei bancare Veridica.md
Avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut în ședința de judecată de marți, 2 decembrie, audierea a 164 de persoane în dosarul fraudei bancare.
18:10
Maia Sandu, despre dronele rusești: Acest pericol există atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfășurare. Soluții magice nu sunt Veridica.md
Șefa statului a spus că Guvernul investește în radare, echipamente de apărare și tehnică necesară pentru detectarea obiectelor neautorizate. În paralel, continuă discuțiile cu partenerii externi pentru obținerea de tehnologie suplimentară destinată protejării spațiului aerian.
18:00
CNS a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027 Veridica.md
Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care R. Moldova a fost ținta unor interferențe străine fără precedent, prin finanțări ilegale ale activităților politice, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare a ordinii publice.
17:20
Rusia amenință cu blocarea completă a aplicației Whatsapp pe teritoriul său Veridica.md
Măsura ar putea fi accelerată de scurgerile de informații privind contactele lui Steve Witkoff cu Kremlinul.
14:00
Plahotniuc, escortat în sala de judecată Veridica.md
Este pentru prima dată când acesta apare în fața instanței de judecată de când a început procesul în dosarul „frauda bancară”.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.