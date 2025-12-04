Organizatorii JO de iarnă din 2026 au preluat flacăra olimpică
Veridica.md, 4 decembrie 2025 15:20
Aceasta urmează să fie purtată de mii de oameni pe aproximativ 12.000 de kilometri.
• • •
Acum 30 minute
15:20
15:10
Comisia Europeană anunță măsuri pentru integrarea deplină a piețelor financiare din UE # Veridica.md
Pachetul legislativ va crea un sistem financiar „mai integrat, mai eficient și mai competitiv”.
Acum 2 ore
14:30
Veniturile bugetului de stat pentru anul 2026 au fost estimate la 79,6 miliarde de lei, iar cheltuielile – la 100,5 miliarde de lei.
Acum 4 ore
12:50
De mai mulţi ani autorităţile încearcă să reformeze sectorul întreprinderilor de stat, cu scopul declarat de a le face mai eficiente şi ca să genereze profit în loc de pierderi. Cifrele din rapoarte arată că măsurile luate nu aduc încă rezultatul scontat.
12:20
Sunt prezentate şi câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă fiindcă s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării.
11:50
„Rusia va elibera Donbasul și Novorossiya prin mijloace militare sau de altă natură.”
11:40
Cetățean ceh condamnat de ruși la 13 ani de închisoare, fiindcă a luptat de partea ucrainenilor # Veridica.md
Omul a ajuns în Ucraina în mai și a fost luat prizonier pe linia frontului în august.
Acum 6 ore
11:20
Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor asupra rebelilor Houthi din Yemen cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc.
10:40
În ultimii aproape patru ani, de când rușii au invadat Ucraina, în Marea Neagră au fost neutralizate circa 150 de mine.
10:30
Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul R. Moldova, în cadrul unei cauze penale privind destabilizarea și dezordini în masă, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia.
10:20
Astfel de cazuri se pot solda cu consecințe grave, atenționează expertul Andrei Curăraru.
Acum 12 ore
07:00
Miliardarul Jared Isaacman revine la conducerea NASA, după demiterea din aprilie 2025.
06:40
Premierul israelian este vizat de un mandat de arestare al CPI, dar SUA nu recunoaşte jurisdicţia acestei instanţe.
05:20
SUA acuză Venezuela că este un jucător cheie în traficul de droguri care inundă piața americană.
05:20
Emisarul preşedintelui american s-a întâlnit, marţi, şi cu liderul rus Vladimir Putin.
Acum 24 ore
21:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
20:20
Acesta este menit a asigura protecție împotriva amenințării reprezentate de rachetele Rusiei.
19:10
Drona a fost dezmembrată de doi localnici înainte de a fi raportată autorităților.
17:30
Rugby, Cupa Mondială: România va juca împotriva cvadruplei campioane a lumii Africa de Sud # Veridica.md
Italia şi Georgia sunt celelalte adversare în grupele turneului final.
16:40
Primarul orașului Taraclia s-a plecat din funcție după ce politicianul fugar Ilan Șor a anunțat că oprește toate „proiectele sociale” și își retrage sprijinul pentru aleșii locali.
16:10
Ieri
15:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan: decizia pentru numirea unui nou ministru al Apărării este, pentru moment, la USR # Veridica.md
Șeful statului mai susține că lipsa unui ministru nu reprezintă o vulnerabilitate, fiindcă în prezent există un responsabil care se ocupă interimar de domeniu.
14:50
Țara balcanică a organizat șapte rânduri de alegeri parlamentare în patru ani.
14:40
R. Moldova lucrează la o nouă strategie de reintegrare a Transnistriei, dar detaliile rămân secrete # Veridica.md
Formatul de negocieri „5+2”, „nu mai este valabil”, spune Vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
13:20
Se discută tot mai intens în ultima vreme despre garanțiile de securitate care îi pot fi oferite Ucrainei în cazul în care acceptă planul de pace propus de americani. Ce e de făcut dacă, după o perioadă de încetare a focului, Rusia își recapătă forța necesară, economică, financiară, militară, și atacă din nou statul ucrainean?
13:00
Al cincilea punct de frontieră cu control unificat va fi introdus la Lipcani – Rădăuți Prut.
12:50
Guvernul de la Chișinău a selectat încă 133 de localități pentru investiții în infrastructură # Veridica.md
Ministerul Infrastructurii a anunțat extinderea programului „Europa este acasă”.
12:40
Ross David Cutmore este acuzat și că ar fi ajutat la uciderea a doi activiști și a unui politician din Ucraina.
12:40
Victor Chirilă și Dumitru Braghiș, retrași din posturile diplomatice după încheierea mandatelor.
12:10
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, audiat din nou în dosarul privind frauda bancară # Veridica.md
Judecătorii au admis parțial cererea apărării de a audia noi martori, printre care foști premieri, miniștri și oficiali ai BNM.
11:10
Organizarea unei expoziții dedicate Holodomorului din Ucraina din anii '30 ai secolului trecut, decizia finală a instanțelor judecătorești în cazul legalității dizolvării Comisiei electorale centrale din Gagauzia și discuția privind contrabanda cu arme la granița moldo-română sunt temele abordate în mass-media de la Comrat în ultima săptămână.
10:30
Guvernul de la Belgrad nu a primit licență pentru a furniza petrol companiei NIS.
10:20
Mii de persoane sunt rănite și alte sute sunt încă date dispărute.
09:00
Liderul francez va încerca să determine China să-și reducă sprijinul pentru Rusia.
08:40
Președintele rus amenință Europa cu războiul.
2 decembrie 2025
21:10
Un episod despre pacea din Ucraina ca operațiune de diversiune politică și mediatică ruso-americană, petrecută pe fondul încercării lui Trump de a-și impulsiona guvernarea și de a salva regimul Putin. Cum și de ce împuternicitul american pentru procesul de pace a preluat obiectivele și narativele rusești privitoare la Ucraina și de ce intervenția Europei este vitală pentru ea însăși. În timp ce mimează negocierile, Putin ia măsuri de natură să facă imposibilă orice compromis rezonabil în Ucraina, știind că o astfel de politică îl aduce în coliziune directă cu Europa.
20:40
Avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut în ședința de judecată de marți, 2 decembrie, audierea a 164 de persoane în dosarul fraudei bancare.
18:10
Maia Sandu, despre dronele rusești: Acest pericol există atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfășurare. Soluții magice nu sunt # Veridica.md
Șefa statului a spus că Guvernul investește în radare, echipamente de apărare și tehnică necesară pentru detectarea obiectelor neautorizate. În paralel, continuă discuțiile cu partenerii externi pentru obținerea de tehnologie suplimentară destinată protejării spațiului aerian.
18:00
Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care R. Moldova a fost ținta unor interferențe străine fără precedent, prin finanțări ilegale ale activităților politice, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare a ordinii publice.
17:20
Măsura ar putea fi accelerată de scurgerile de informații privind contactele lui Steve Witkoff cu Kremlinul.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Este pentru prima dată când acesta apare în fața instanței de judecată de când a început procesul în dosarul „frauda bancară”.
13:40
Populaţia României ar putea ajunge la 14 milioane de persoane în 2080, de la circa 19 milioane acum # Veridica.md
Într-un scenariu optimist, s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane.
13:30
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a devenit acţionarul majoritar al site-ului francez de ştiri şi opinii de dreapta Atlantico # Veridica.md
Tranzacția ar fi depășit două milioane de euro.
13:10
Echipa naţională feminină de handbal a României joacă, miercuri, cu Ungaria, în grupele principale ale Campionatului Mondial # Veridica.md
Urmează, vineri, Senegal şi, duminică, Elveţia.
13:10
Igor Cobileanski: În spatele acestui conglomerat de premiere stau, de fapt, ani buni de muncă # Veridica.md
Igor Cobileanski e cineastul care în 2025 contabilizează trei premiere de film. Serialul „Plaha”, care a generat emoții multiple, lungmetrajul „Comatogen” și „Nebunul”, un film de metraj mediu. Povești absolut diferite, de consistență impresionantă, cu personaje fabuloase și toate acestea recreează profilul cinematografic al regizorului, perceput de cele mai dese ori ca fiind un regizor al comediilor dramatice.
13:00
București: premierul Ilie Bolojan merge în Parlament, pentru a-şi angaja răspunderea pe noul proiect de lege privind pensiile magistraţilor # Veridica.md
Acesta prevede că pensia nu poate depăşi 70% din ultima indemnizaţie netă, iar vârsta de pensionare va creşte progresiv la 65 de ani, cu o perioadă de tranziţie de 15 ani, calculată de la 1 ianuarie 2026.
13:00
Oraşul a fost revendicat de armata rusă.
12:20
DEZINFORMARE: Prin încălcarea Acordurilor de la Minsk, Occidentul și Ucraina pregăteau războiul împotriva Rusiei # Veridica.md
Liderii europeni nu au respectat Acordurile de la Minsk și au încurajat Ucraina să se pregătească pentru războiul împotriva Rusiei, potrivit presei pro-Kremlin.
12:00
Un alt bărbat condamnat pentru crimă a fost executat pe un stadion în Afganistan.
11:50
Oficialii vor discuta despre negocierile de aderare a R. Moldova la Uniunea European și despre situația de securitate din regiune.
