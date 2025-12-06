Mii de elevi germani au protestat împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar

Veridica.md, 6 decembrie 2025 07:30

Un proiect care introduce un nou serviciu militar voluntar ar putea intra în vigoare în ianuarie 2026.

• • •

Acum o oră
07:30
Acum 4 ore
05:50
Tensiuni în creştere pe axa Beijing - Tokyo Veridica.md
China afirmă că Japonia "va răspunde în fața istoriei" pentru creșterea cheltuielilor în domeniul apărării.
Acum 12 ore
20:40
Un bloc zgârie-nori din capitala cecenă Groznîi ar fi fost lovit de o dronă ucraineană Veridica.md
De la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022, Cecenia, la fel ca alte regiuni rusești situate la sute de kilometri de front, a fost în mod repetat ținta atacurilor cu drone.
Acum 24 ore
18:00
Militarii francezi au deschis focul asupra unor drone care survolau o bază navală Veridica.md
Unitatea se află în apropierea portului Brest, unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică.
17:20
R. Moldova își propune să devină un hub logistic și de transport pentru reconstrucția Ucrainei, spune vicepremierul Osmochescu Veridica.md
Guvernul de la Chișinău mizează pe atragerea companiilor internaționale pentru a sprijini extinderea investițiilor în Ucraina după încheierea războiului.
15:30
Parlamentul Greciei aprobă achiziționarea de sisteme de rachete din Israel Veridica.md
Acordul, în valoare de 650 de milioane de euro, include și fabricarea de componente în Grecia.
15:00
Comitetul Parlamentar de Asociere RM – UE solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European Veridica.md
Într-o declarație comună, comitetul a remarcat buna organizare a alegerilor parlamentare din toamnă și a menționat că țara a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere.
13:30
Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg Veridica.md
Provocările cu care se confruntă R. Moldova și modalitățile prin care SUA pot sprijini întărirea instituțiilor statului, au fost subiectele centrale ale discuțiilor.
13:30
Economia României a crescut în primele nouă luni ale anului cu 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024 Veridica.md
Au avut contribuţii pozitive construcţiile, agricultura şi comunicaţiile.
13:10
Se termină campania electorală pentru Primăria Bucureştiului Veridica.md
Sâmbătă e aşa-numita zi de reflecţie, iar duminică bucureştenii sunt aşteptaţi la urne.
13:00
Bucureşti: moţiune de cenzură contra guvernului condus de Ilie Bolojan Veridica.md
Iniţiatorii spun că echipa executivă şi-„a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică.”
13:00
Veridica.ro: Economia Rusiei nu e într-o stare atât de bună pe cât vrea Kremlinul să ne facă să credem Veridica.md
În ciuda creșterii declarate și a afirmațiilor privind stabilitatea în timp de război, economia Rusiei post-invazie trece prin cea mai mare redistribuire a bogăției din anii 1990 încoace. În spatele fațadei de reziliență se ascunde un sistem care se bazează din ce în ce mai mult pe confiscarea de bunuri, loialitatea politică și îmbogățirea unei noi elite.
12:00
Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova are loc la Chișinău Veridica.md
Șase membri ai Parlamentului European, conduși de Siegfried Mureșan, au discutat cu liderii moldoveni despre reforme, legislație și parcursul european al țării.
11:20
Cinci spitale strategice din R. Moldova vor fi reabilitate în 2026 Veridica.md
Guvernul va investi peste 240 de milioane de lei pentru modernizarea a cinci dintre cele mai importante spitale.
11:00
Ucraina susține că a distrus un avion de luptă MiG-29 al Rusiei în Crimeea Veridica.md
Aparatul ar fi fost lovit pe aerodromul militar Kacha, potrivit Serviciului de spionaj militar al Ucrainei.
10:10
Garda Națională, autorizată temporar să-și prelungească desfășurarea la Washington Veridica.md
Justiția a blocat în octombrie desfășurări similare la Chicago și Portland.
10:00
Vaccinurile anticovid19 cu ARNm nu au cauzat creșterea mortalității Veridica.md
Concluzia aparține unui studiu realizat în Franța pe aproximativ 30 de milioane de persoane.
10:00
FMI a început o misiune de evaluare economică în R. Moldova Veridica.md
Premierul Alexandru Munteanu le-a spus experților FMI, că R. Moldova intenționează să accelereze reformele economice și cele din domeniul justiției pentru a îmbunătăți climatul investițional.
10:00
Israelul va putea să participe la Eurovision 2026 Veridica.md
Patru state au anunțat deja că vor boicota concursul, iar altele și-au manifestat aceeași intenție.
09:50
Acord de pace între RD Congo și Rwanda, prezidat de Donald Trump Veridica.md
În estul RDC, luptele între armata congoleză și gruparea M23 sprijinită de Rwanda continuă.
09:00
Primăria comisioanelor (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Trei milioane de lei, echivalentul a 150.000 de euro, au ridicat, joi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în urma unor descinderi la Primăria Chișinău într-un dosar legat de corupție.
Ieri
07:50
Șapte persoane reținute după pechezițiile de la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău Veridica.md
Primarul Ion Ceban acuză presiuni.
4 decembrie 2025
21:50
Israelian arestat preventiv în România, pentru trafic de droguri de risc Veridica.md
Voia să le vândă unor consumatori din Republica Moldova.
18:30
Kievul acuză Moscova că trimite copii ucraineni în tabere de „reeducare” în Coreea de Nord Veridica.md
Ucraina susține că Rusia a răpit cel puţin 20.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei.
15:20
Organizatorii JO de iarnă din 2026 au preluat flacăra olimpică Veridica.md
Aceasta urmează să fie purtată de mii de oameni pe aproximativ 12.000 de kilometri.
15:10
Comisia Europeană anunță măsuri pentru integrarea deplină a piețelor financiare din UE Veridica.md
Pachetul legislativ va crea un sistem financiar „mai integrat, mai eficient și mai competitiv”.
14:30
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului pentru 2026 Veridica.md
Veniturile bugetului de stat pentru anul 2026 au fost estimate la 79,6 miliarde de lei, iar cheltuielile – la 100,5 miliarde de lei.
12:50
Povara întreprinderilor de stat Veridica.md
De mai mulţi ani autorităţile încearcă să reformeze sectorul întreprinderilor de stat, cu scopul declarat de a le face mai eficiente şi ca să genereze profit în loc de pierderi. Cifrele din rapoarte arată că măsurile luate nu aduc încă rezultatul scontat.
12:20
București: va fi vernisată expoziţia-eveniment „Duşmance ale poporului” Veridica.md
Sunt prezentate şi câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă fiindcă s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării.
11:50
Putin vrea să ajungă la graniţele R. Moldova şi României Veridica.md
„Rusia va elibera Donbasul și Novorossiya prin mijloace militare sau de altă natură.”
11:40
Cetățean ceh condamnat de ruși la 13 ani de închisoare, fiindcă a luptat de partea ucrainenilor Veridica.md
Omul a ajuns în Ucraina în mai și a fost luat prizonier pe linia frontului în august.
11:20
Şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol prin folosirea aplicaţiei Signal Veridica.md
Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor asupra rebelilor Houthi din Yemen cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc.
10:40
Kievul susține că n-a pierdut nicio dronă maritimă în apele teritoriale românești Veridica.md
În ultimii aproape patru ani, de când rușii au invadat Ucraina, în Marea Neagră au fost neutralizate circa 150 de mine.
10:30
Percheziții într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă Veridica.md
Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul R. Moldova, în cadrul unei cauze penale privind destabilizarea și dezordini în masă, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia.
10:20
Expert: Drona de pe motocultor nu e glumă Veridica.md
Astfel de cazuri se pot solda cu consecințe grave, atenționează expertul Andrei Curăraru.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
SUA vrea să trimită astronauți americani pe Lună înaintea celor chinezi Veridica.md
Miliardarul Jared Isaacman revine la conducerea NASA, după demiterea din aprilie 2025.
06:40
Netanyahu va călători la New York în ciuda amenințărilor primarului ales Mamdani Veridica.md
Premierul israelian este vizat de un mandat de arestare al CPI, dar SUA nu recunoaşte jurisdicţia acestei instanţe.
05:20
Nicolas Maduro a discutat telefonic cu Donald Trump Veridica.md
SUA acuză Venezuela că este un jucător cheie în traficul de droguri care inundă piața americană.
05:20
Steve Witkoff se întâlneşte astăzi cu Rustem Umerov, în Florida Veridica.md
Emisarul preşedintelui american s-a întâlnit, marţi, şi cu liderul rus Vladimir Putin.
3 decembrie 2025
21:20
Cum n-o dai! (13) - Balalaika lui Witkoff Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local,   pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
20:20
Germania desfășoară sistemul de apărare antiaeriană Arrow Veridica.md
Acesta este menit a asigura protecție împotriva amenințării reprezentate de rachetele Rusiei.
19:10
O dronă de tip Gerbera a fost găsită în Pepeni, în nordul R. Moldova Veridica.md
Drona a fost dezmembrată de doi localnici înainte de a fi raportată autorităților.
17:30
Rugby, Cupa Mondială: România va juca împotriva cvadruplei campioane a lumii Africa de Sud Veridica.md
Italia şi Georgia sunt celelalte adversare în grupele turneului final.
16:40
Încă un primar afiliat lui Ilan Șor și-a dat demisia Veridica.md
Primarul orașului Taraclia s-a plecat din funcție după ce politicianul fugar Ilan Șor a anunțat că oprește toate „proiectele sociale” și își retrage sprijinul pentru aleșii locali.
16:10
Un fost deputat croat și fiul său, poreclit de presă „Copilul Corona”, ar fi vândut peste un milion de teste Covid-19 contrafăcute în țări europene Veridica.md
Pe listă figurează și România.
15:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan: decizia pentru numirea unui nou ministru al Apărării este, pentru moment, la USR Veridica.md
Șeful statului mai susține că lipsa unui ministru nu reprezintă o vulnerabilitate, fiindcă în prezent există un responsabil care se ocupă interimar de domeniu.
14:50
Bulgaria: președintele Rumen Radev cere demisia guvernului Veridica.md
Țara balcanică a organizat șapte rânduri de alegeri parlamentare în patru ani.
14:40
R. Moldova lucrează la o nouă strategie de reintegrare a Transnistriei, dar detaliile rămân secrete Veridica.md
Formatul de negocieri „5+2”, „nu mai este valabil”, spune Vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
13:20
Securitatea Republicii Moldova din „pachetul” ucrainean Veridica.md
Se discută tot mai intens în ultima vreme despre garanțiile de securitate care îi pot fi oferite Ucrainei în cazul în care acceptă planul de pace propus de americani. Ce e de făcut dacă, după o perioadă de încetare a focului, Rusia își recapătă forța necesară, economică, financiară, militară, și atacă din nou statul ucrainean?
13:00
R. Moldova și România lansează un nou punct de control coordonat la frontieră Veridica.md
Al cincilea punct de frontieră cu control unificat va fi introdus la Lipcani – Rădăuți Prut.
