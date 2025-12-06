Mii de elevi germani au protestat împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar
Veridica.md, 6 decembrie 2025 07:30
Un proiect care introduce un nou serviciu militar voluntar ar putea intra în vigoare în ianuarie 2026.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum o oră
07:30
Mii de elevi germani au protestat împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar # Veridica.md
Un proiect care introduce un nou serviciu militar voluntar ar putea intra în vigoare în ianuarie 2026.
Acum 4 ore
05:50
China afirmă că Japonia "va răspunde în fața istoriei" pentru creșterea cheltuielilor în domeniul apărării.
Acum 12 ore
20:40
Un bloc zgârie-nori din capitala cecenă Groznîi ar fi fost lovit de o dronă ucraineană # Veridica.md
De la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022, Cecenia, la fel ca alte regiuni rusești situate la sute de kilometri de front, a fost în mod repetat ținta atacurilor cu drone.
Acum 24 ore
18:00
Unitatea se află în apropierea portului Brest, unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică.
17:20
R. Moldova își propune să devină un hub logistic și de transport pentru reconstrucția Ucrainei, spune vicepremierul Osmochescu # Veridica.md
Guvernul de la Chișinău mizează pe atragerea companiilor internaționale pentru a sprijini extinderea investițiilor în Ucraina după încheierea războiului.
15:30
Acordul, în valoare de 650 de milioane de euro, include și fabricarea de componente în Grecia.
15:00
Comitetul Parlamentar de Asociere RM – UE solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European # Veridica.md
Într-o declarație comună, comitetul a remarcat buna organizare a alegerilor parlamentare din toamnă și a menționat că țara a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere.
13:30
Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg # Veridica.md
Provocările cu care se confruntă R. Moldova și modalitățile prin care SUA pot sprijini întărirea instituțiilor statului, au fost subiectele centrale ale discuțiilor.
13:30
Economia României a crescut în primele nouă luni ale anului cu 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024 # Veridica.md
Au avut contribuţii pozitive construcţiile, agricultura şi comunicaţiile.
13:10
Sâmbătă e aşa-numita zi de reflecţie, iar duminică bucureştenii sunt aşteptaţi la urne.
13:00
Iniţiatorii spun că echipa executivă şi-„a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică.”
13:00
Veridica.ro: Economia Rusiei nu e într-o stare atât de bună pe cât vrea Kremlinul să ne facă să credem # Veridica.md
În ciuda creșterii declarate și a afirmațiilor privind stabilitatea în timp de război, economia Rusiei post-invazie trece prin cea mai mare redistribuire a bogăției din anii 1990 încoace. În spatele fațadei de reziliență se ascunde un sistem care se bazează din ce în ce mai mult pe confiscarea de bunuri, loialitatea politică și îmbogățirea unei noi elite.
12:00
Șase membri ai Parlamentului European, conduși de Siegfried Mureșan, au discutat cu liderii moldoveni despre reforme, legislație și parcursul european al țării.
11:20
Guvernul va investi peste 240 de milioane de lei pentru modernizarea a cinci dintre cele mai importante spitale.
11:00
Aparatul ar fi fost lovit pe aerodromul militar Kacha, potrivit Serviciului de spionaj militar al Ucrainei.
10:10
Justiția a blocat în octombrie desfășurări similare la Chicago și Portland.
10:00
Concluzia aparține unui studiu realizat în Franța pe aproximativ 30 de milioane de persoane.
10:00
Premierul Alexandru Munteanu le-a spus experților FMI, că R. Moldova intenționează să accelereze reformele economice și cele din domeniul justiției pentru a îmbunătăți climatul investițional.
10:00
Patru state au anunțat deja că vor boicota concursul, iar altele și-au manifestat aceeași intenție.
09:50
În estul RDC, luptele între armata congoleză și gruparea M23 sprijinită de Rwanda continuă.
09:00
Trei milioane de lei, echivalentul a 150.000 de euro, au ridicat, joi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în urma unor descinderi la Primăria Chișinău într-un dosar legat de corupție.
Ieri
07:50
Șapte persoane reținute după pechezițiile de la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău # Veridica.md
Primarul Ion Ceban acuză presiuni.
4 decembrie 2025
21:50
Voia să le vândă unor consumatori din Republica Moldova.
18:30
Kievul acuză Moscova că trimite copii ucraineni în tabere de „reeducare” în Coreea de Nord # Veridica.md
Ucraina susține că Rusia a răpit cel puţin 20.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei.
15:20
Aceasta urmează să fie purtată de mii de oameni pe aproximativ 12.000 de kilometri.
15:10
Comisia Europeană anunță măsuri pentru integrarea deplină a piețelor financiare din UE # Veridica.md
Pachetul legislativ va crea un sistem financiar „mai integrat, mai eficient și mai competitiv”.
14:30
Veniturile bugetului de stat pentru anul 2026 au fost estimate la 79,6 miliarde de lei, iar cheltuielile – la 100,5 miliarde de lei.
12:50
De mai mulţi ani autorităţile încearcă să reformeze sectorul întreprinderilor de stat, cu scopul declarat de a le face mai eficiente şi ca să genereze profit în loc de pierderi. Cifrele din rapoarte arată că măsurile luate nu aduc încă rezultatul scontat.
12:20
Sunt prezentate şi câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă fiindcă s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării.
11:50
„Rusia va elibera Donbasul și Novorossiya prin mijloace militare sau de altă natură.”
11:40
Cetățean ceh condamnat de ruși la 13 ani de închisoare, fiindcă a luptat de partea ucrainenilor # Veridica.md
Omul a ajuns în Ucraina în mai și a fost luat prizonier pe linia frontului în august.
11:20
Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor asupra rebelilor Houthi din Yemen cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc.
10:40
În ultimii aproape patru ani, de când rușii au invadat Ucraina, în Marea Neagră au fost neutralizate circa 150 de mine.
10:30
Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul R. Moldova, în cadrul unei cauze penale privind destabilizarea și dezordini în masă, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia.
10:20
Astfel de cazuri se pot solda cu consecințe grave, atenționează expertul Andrei Curăraru.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Miliardarul Jared Isaacman revine la conducerea NASA, după demiterea din aprilie 2025.
06:40
Premierul israelian este vizat de un mandat de arestare al CPI, dar SUA nu recunoaşte jurisdicţia acestei instanţe.
05:20
SUA acuză Venezuela că este un jucător cheie în traficul de droguri care inundă piața americană.
05:20
Emisarul preşedintelui american s-a întâlnit, marţi, şi cu liderul rus Vladimir Putin.
3 decembrie 2025
21:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
20:20
Acesta este menit a asigura protecție împotriva amenințării reprezentate de rachetele Rusiei.
19:10
Drona a fost dezmembrată de doi localnici înainte de a fi raportată autorităților.
17:30
Rugby, Cupa Mondială: România va juca împotriva cvadruplei campioane a lumii Africa de Sud # Veridica.md
Italia şi Georgia sunt celelalte adversare în grupele turneului final.
16:40
Primarul orașului Taraclia s-a plecat din funcție după ce politicianul fugar Ilan Șor a anunțat că oprește toate „proiectele sociale” și își retrage sprijinul pentru aleșii locali.
16:10
15:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan: decizia pentru numirea unui nou ministru al Apărării este, pentru moment, la USR # Veridica.md
Șeful statului mai susține că lipsa unui ministru nu reprezintă o vulnerabilitate, fiindcă în prezent există un responsabil care se ocupă interimar de domeniu.
14:50
Țara balcanică a organizat șapte rânduri de alegeri parlamentare în patru ani.
14:40
R. Moldova lucrează la o nouă strategie de reintegrare a Transnistriei, dar detaliile rămân secrete # Veridica.md
Formatul de negocieri „5+2”, „nu mai este valabil”, spune Vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
13:20
Se discută tot mai intens în ultima vreme despre garanțiile de securitate care îi pot fi oferite Ucrainei în cazul în care acceptă planul de pace propus de americani. Ce e de făcut dacă, după o perioadă de încetare a focului, Rusia își recapătă forța necesară, economică, financiară, militară, și atacă din nou statul ucrainean?
13:00
Al cincilea punct de frontieră cu control unificat va fi introdus la Lipcani – Rădăuți Prut.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.