A sărit dintr-un microbuz și a murit: un tragic accident rutier a avut loc în Bucovina

Libertatea Cuvântului, 4 decembrie 2025 22:30

Tragedie în Bucovina: un tânăr de 25 de ani a sărit dintr-un microbuz și a fost lovit de o mașină care venea din

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
23:00
Drone neidentificate ar fi încercat să atace avionul lui Zelenski Libertatea Cuvântului
Se pare că dronele ar fi fost observate de către observatorii de pe puntea unei nave a forțelor navale irlandeze. Patru drone neidentificate
Acum o oră
22:50
Berestia l-a condus astăzi pe ultimul drum pe apărătorul Oleksandru Grobovyi Libertatea Cuvântului
Dacă nu ar fi fost acest blestemat de război, tânărul, care a împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii noiembrie, cel mai probabil
22:40
Comunitățile din Bucovina au trimis cadouri copiilor din teritoriile din prima linie de Ziua Sfântului Nicolae Libertatea Cuvântului
Comunitățile teritoriale Novodnistrovsk și Nedoboivți au trimis articole de papetărie, jocuri de societate și dulciuri în regiunea Mykolaiv. Despre acest lucru a informat
22:30
A sărit dintr-un microbuz și a murit: un tragic accident rutier a avut loc în Bucovina Libertatea Cuvântului
Tragedie în Bucovina: un tânăr de 25 de ani a sărit dintr-un microbuz și a fost lovit de o mașină care venea din
Acum 2 ore
22:20
Anul acesta în Cernăuți au fost tăiați 1105 de copaci Libertatea Cuvântului
Toți erau în pericol sau uscați. În același timp, au fost plantați de cinci ori mai puțini copaci noi. Printre motive se numără
Acum 24 ore
08:30
Sfaturi pentru părinţi. Înțelegerea mofturilor alimentare la copii. Cauzele şi gestionarea lor Libertatea Cuvântului
Deși este normal ca cei mici să treacă prin perioade în care sunt selectivi la mâncare, înțelegerea mofturilor alimentare la copii și cauzele
Ieri
20:30
Timp îndelungat a fost considerat dispărut: un luptător din regiunea Cernăuți a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Pentru Vitejie” Libertatea Cuvântului
Pe front, apărătorul a fost șofer principal în plutonul de recunoaștere. Pentru curajul personal manifestat în apărarea suveranității de stat și a integrității
20:20
Peste 4 milioane de grivne nedeclarate, confiscate de la un ucrainean la granița cu România în Bucovina Libertatea Cuvântului
Astăzi, 3 decembrie, la punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii au prevenit o tentativă de transfer ilegal de valută peste hotare, în
19:50
Iese o cifră înfiorătoare: demografa a estimat pierderile Ucrainei din cauza războiului Libertatea Cuvântului
Pierderile Ucrainei ca urmare a războiului se ridică la 10 milioane de persoane. Această estimare a fost dată de directoarea Institutului de Demografie
15:20
O persoană a fost lovită mortal în Cernăuți, lângă Fabrica de Drojdie Libertatea Cuvântului
O pietonă a fost lovită pe strada Galyțki Șliah. Femeia a murit pe loc din cauza rănilor primite. Acest lucru a fost comunicat
15:10
În regiunea Cernăuți va fi judecat adjunctul șefului administrației raionale care a ajutat un evazionist contra cost Libertatea Cuvântului
În Bucovina va fi judecat adjunctul șefului Administrației Militare Raionale, care a promis că va influența angajații Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin
15:00
Repararea șoselei de centură a Cernăuțiului se apropie de final Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost anunțat de Serviciul de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. Antreprenorul de pe șoseaua de centură a
10:40
Intrarea Maicii Domnului în Biserică –  sărbătoarea Luminii Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 3 decembrie pe stil vechi (21 noiembrie – pe stil nou), creștinii ortodocși  prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătoare
09:50
Politico: Negocierile de la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat Libertatea Cuvântului
Negocierile reprezentanților speciali ai SUA cu dictatorul rus la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat. În cadrul negocierilor privind încetarea războiului împotriva Ucrainei,
09:40
Președintele Poloniei a spus fără ce nu este posibilă apărarea Ucrainei Libertatea Cuvântului
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că apărarea Ucrainei de la primele zile ale războiului la scară largă este asigurată în mare măsură
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Papa de la Roma propune Italia ca mediator în negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Papa de la Roma, Leon al XIV-lea, consideră că Europa ar trebui să fie implicată activ în elaborarea unui „plan de pace” pentru
22:50
S-a stins steaua unui original poet român din Cernăuți – Gheorghe Ungureanu Libertatea Cuvântului
Spre sfârșitul zilei de 2 decembrie, o veste fulger s-a răspândit în societatea românească din regiunea Cernăuți, precum și în mediul literar din
22:10
„Era o persoană luminoasă, sinceră”: un luptător din Bucovina, Oleksandr Vladiiciuk, a murit în război Libertatea Cuvântului
Apărătorul din satul Mosorivka, sergentul major Oleksandr Vladiiciuk, a murit în războiul cu Rusia. Despre aceasta a anunțat Comunitatea Teritorială rurală Vikno. Luptătorul
22:00
Rusia are nevoie de o victimă: Portnikov a numit principalul pericol al negocierilor Libertatea Cuvântului
Ucraina este o „victimă foarte avantajoasă” pentru Rusia, spune publicistul. Căci prin capturarea ei se creează probabilitatea restabilirii imperiului. Principalul pericol al procesului
22:00
Bucovina a fost vizitată de reprezentanți ai organizațiilor turistice din Moldova, România și Ucraina Libertatea Cuvântului
Recent, comunitatea Vijnița a găzduit o delegație de lucru a reprezentanților Administrației Naționale de Turism, ANAT Moldova, ANAT România și a unui număr
22:00
Ajutor puternic pentru front Libertatea Cuvântului
Fondul de caritate „Uniți pentru Victorie” a donat un Volkswagen T5 apărătorilor din Brigada 4 Tancuri. Acesta este necesar soldaților pentru a livra
22:00
Au ajutat „Leii de Oțel” Libertatea Cuvântului
Comunitatea Teritorială Herța a achiziționat și a trimis un SUV luptătorilor din compania de inginerie a Brigăzii 63 Mecanizate Separate. Militarului Vasile Surdu,
21:50
Kaja Kallas: „Trebuie să sprijinim victima, nu să răsplătim agresorul” Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană subliniază necesitatea de a sprijini Ucraina și de a ajunge la o pace justă, fără a încuraja agresorul. Șefa politicii externe
08:00
Moment astrologic. Decembrie nu aduce miracole, ci claritate pentru toate zodiile Libertatea Cuvântului
Află ce te așteaptă în ultima lună a anului și cum să închei 2025 cu claritate și echilibru. Claritate asupra a ceea ce
1 decembrie 2025
23:30
Cutremur de mică intensitate în CT Vancicăuți Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie, în Bucovina a fost înregistrat un cutremur în CT Vancicăuți. Despre aceasta a informat Centrul Principal de Control Special. Se
23:20
Un dar pentru satul natal Libertatea Cuvântului
Vladimir Lupoi, primarul CT Vancicăuți și Alexandru Rotar, starostele satelor Cerlena, Șcerbinți, Forosna și Jilovka, îi mulțumesc lui Iurie Dârda, originar din Forosna
23:00
Atacul cu rachete asupra orașului Dnipro: numărul victimelor a crescut, majoritatea rămân în spital Libertatea Cuvântului
În urma atacului rusesc de dimineață asupra orașului Dnipro, conform datelor actualizate, 43 de persoane au fost rănite, iar 30 dintre ele rămân
22:50
Emmanuel Macron: „Coaliția celor dispuși” a finalizat lucrul la garanțiile de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Participanții la „coaliția celor hotărâți” au finalizat lucrul la problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Acum sunt așteptate contacte cu SUA. După cum
22:40
Serviciul de Securitate a reținut un agent al Federației Ruse care corecta loviturile cu rachete asupra Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut în Cernăuți un agent rus care corecta loviturile cu rachete asupra orașului și se bucura deschis
20:10
Se studiază chestiunea construirii unei autostrăzi către Cernăuți Libertatea Cuvântului
În Ucraina se analizează problema construirii, din fonduri europene, a unei autostrăzi de la Punctul de Trecere a Frontierei „Porubne – Siret” până
20:00
Și-a dat viața pentru Ucraina. Un militar din Bucovina, Ruslan Apostoliuk, a murit în război Libertatea Cuvântului
Pe front și-a pierdut viața locuitorul orașului Storojineț, soldatul Ruslan Apostoliuk, care efectua serviciul militar prin contract, a informat Consiliul Orășenesc Storojineț. Pe
18:40
Sărbătoarea Națională a României marcată la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie România a sărbătorit Ziua Națională. Pentru statul vecin, aceasta este o sărbătoare națională a unității, identității și specificului național. Consulatul
18:40
Zelenski a vorbit despre rezultatele negocierilor din SUA și pașii următori Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele Finlandei, Alexander Stubb, informându-l despre munca de ieri a delegației ucrainene în
08:10
ROMÂNIA SUSȚINE CU TĂRIE EFORTURILE UCRAINEI DE A-ȘI APĂRA INDEPENDENȚA ȘI DE A OBȚINE O PACE JUSTĂ ȘI DURABILĂ Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie este Ziua Națională a României, marcată nu numai în granițele acestei țări comunitare, ci și de românii de pretutindeni. În
30 noiembrie 2025
22:00
 Zelenski a discutat cu Rutte și Von der Leyen și a anunțat „zile importante” pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire cu Secretarul general al NATO, Mark Rutte, după care a anunțat „zile importante” pentru Ucraina.
21:50
Eveniment caritabil la Cernăuți de Ziua Forțelor Armate Libertatea Cuvântului
La Cernăuți va avea loc un eveniment caritabil literar-artistic cu ocazia sărbătoririi Zilei Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta anunță Facultatea de Pedagogie,
21:40
„A fost o persoană luminoasă și sinceră…” Libertatea Cuvântului
Serghii Mykytei, apărător din Cernăuți, șa pierdut viața pe linia frontului.  Despre aceasta se anunță pe pagina de Facebook a Gimnaziului nr. 16
21:30
Recuperare la un sanatoriu din Vijnița Libertatea Cuvântului
Administrația Militară Raională Vijnița și pensiunea „Bukovinska Cereșenka” au oferit odihnă gratuită eroilor din ținutul Putilei. Informația a fost comunicată de voluntara Oksana
10:50
Diplome câștigate prin muncă și stăruință Libertatea Cuvântului
Despre succesele și reușitele bine cunoscutului Ansamblu folcloric de dansuri „Mugurel” din Pătrăuții de Jos, am scris nu odată pe paginile ziarelor noastre.
10:00
APOSTOLUL ANDREI, VENERAT ÎN MOD DEOSEBIT DE ROMÂNI  ŞI UCRAINENI Libertatea Cuvântului
Logosul sfânt a pătruns pe teritoriile actuale ale Ucrainei şi României încă în epoca apostolică prin propovăduirea Evangheliei de către Apostolul Andrei Întâiul
10:00
Sărbători creştine. Sfântul Apostol Andrei – Părintele spiritual al românilor Libertatea Cuvântului
Sfântul Apostol Andrei se celebrează în fiecare an pe data de 30 noiembrie (stil nou). Aceasta este o sărbătoare specială pentru toți românii,
09:30
Rezervele de apă din Europa, inclusiv din Ucraina, se epuizează din cauza schimbărilor climatice Libertatea Cuvântului
O nouă analiză a datelor satelitare din anii 2002–2024 arată: zone semnificative din Europa pierd rapid rezervele de apă dulce. Studiul a fost
09:20
Franța l-a amenințat pe Putin cu consecințe dacă refuză să înceteze focul în Ucraina Libertatea Cuvântului
  Rusia eșuează pe front. Înaintarea zilnică de un milimetru în estul Ucrainei o costă o mie de ocupanți uciși. Tocmai de aceea,
08:20
30 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 30 noiembrie 1811, la Miziurinţi  (în prezent localitate în regiunea Ternopil a Ucrainei) s-a născut scriitorul Alexandru Hâjdău, militant pentru cauza românilor basarabeni,
29 noiembrie 2025
19:50
Iarna adevărată va veni totuși: când va începe să ningă în toată Ucraina Libertatea Cuvântului
Vremea în Ucraina în luna decembrie va fi anormal de caldă. Zăpada ar trebui așteptată doar în a treia decadă a lunii. Acest
19:30
Putin l-a transformat pe Orban într-un complice al terorii sale Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, pe fondul noului atac masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei, a vorbit despre modul în care
19:00
Ziua Bucovinei la Storojineț și Cernăuți Libertatea Cuvântului
La 28 noiembrie a fost marcată Ziua Bucovinei – ecou viu al evenimentului din 28 noiembrie 1918, când în Sala Sinodală de la
17:50
Sfântul Nicolae deschide reședința în Cernăuți: cum să ajungi în basm Libertatea Cuvântului
Începând cu 1 decembrie, copiii din regiunea noastră se vor putea întâlni cu Moș Nicolae la reședința sa din Cernăuți. El îi va
17:40
Scurt concediu la baștină Libertatea Cuvântului
„Am fost foarte bucuros să mă întâlnesc personal cu consăteanul nostru, militarul Marian Chimac, care a venit în mult-așteptatul concediu de scurtă durată.
17:30
Două drone inamice au survolat Bucovina în timpul nopții: în urma atacului nu există victime sau distrugeri Libertatea Cuvântului
În timpul atacului rusesc masiv și combinat asupra Ucrainei, două drone inamice au intrat în spațiul aerian al Bucovinei, dar au ieșit în
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.