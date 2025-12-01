Cutremur de mică intensitate în CT Vancicăuți

Libertatea Cuvântului, 1 decembrie 2025 23:30

La 1 decembrie, în Bucovina a fost înregistrat un cutremur în CT Vancicăuți. Despre aceasta a informat Centrul Principal de Control Special. Se

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
23:30
Cutremur de mică intensitate în CT Vancicăuți Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie, în Bucovina a fost înregistrat un cutremur în CT Vancicăuți. Despre aceasta a informat Centrul Principal de Control Special. Se
23:20
Un dar pentru satul natal Libertatea Cuvântului
Vladimir Lupoi, primarul CT Vancicăuți și Alexandru Rotar, starostele satelor Cerlena, Șcerbinți, Forosna și Jilovka, îi mulțumesc lui Iurie Dârda, originar din Forosna
Acum o oră
23:00
Atacul cu rachete asupra orașului Dnipro: numărul victimelor a crescut, majoritatea rămân în spital Libertatea Cuvântului
În urma atacului rusesc de dimineață asupra orașului Dnipro, conform datelor actualizate, 43 de persoane au fost rănite, iar 30 dintre ele rămân
Acum 2 ore
22:50
Emmanuel Macron: „Coaliția celor dispuși” a finalizat lucrul la garanțiile de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Participanții la „coaliția celor hotărâți” au finalizat lucrul la problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Acum sunt așteptate contacte cu SUA. După cum
22:40
Serviciul de Securitate a reținut un agent al Federației Ruse care corecta loviturile cu rachete asupra Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut în Cernăuți un agent rus care corecta loviturile cu rachete asupra orașului și se bucura deschis
Acum 4 ore
20:10
Se studiază chestiunea construirii unei autostrăzi către Cernăuți Libertatea Cuvântului
În Ucraina se analizează problema construirii, din fonduri europene, a unei autostrăzi de la Punctul de Trecere a Frontierei „Porubne – Siret” până
20:00
Și-a dat viața pentru Ucraina. Un militar din Bucovina, Ruslan Apostoliuk, a murit în război Libertatea Cuvântului
Pe front și-a pierdut viața locuitorul orașului Storojineț, soldatul Ruslan Apostoliuk, care efectua serviciul militar prin contract, a informat Consiliul Orășenesc Storojineț. Pe
Acum 6 ore
18:40
Sărbătoarea Națională a României marcată la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie România a sărbătorit Ziua Națională. Pentru statul vecin, aceasta este o sărbătoare națională a unității, identității și specificului național. Consulatul
18:40
Zelenski a vorbit despre rezultatele negocierilor din SUA și pașii următori Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele Finlandei, Alexander Stubb, informându-l despre munca de ieri a delegației ucrainene în
Acum 24 ore
08:10
ROMÂNIA SUSȚINE CU TĂRIE EFORTURILE UCRAINEI DE A-ȘI APĂRA INDEPENDENȚA ȘI DE A OBȚINE O PACE JUSTĂ ȘI DURABILĂ Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie este Ziua Națională a României, marcată nu numai în granițele acestei țări comunitare, ci și de românii de pretutindeni. În
Ieri
22:00
 Zelenski a discutat cu Rutte și Von der Leyen și a anunțat „zile importante” pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire cu Secretarul general al NATO, Mark Rutte, după care a anunțat „zile importante” pentru Ucraina.
21:50
Eveniment caritabil la Cernăuți de Ziua Forțelor Armate Libertatea Cuvântului
La Cernăuți va avea loc un eveniment caritabil literar-artistic cu ocazia sărbătoririi Zilei Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta anunță Facultatea de Pedagogie,
21:40
„A fost o persoană luminoasă și sinceră…” Libertatea Cuvântului
Serghii Mykytei, apărător din Cernăuți, șa pierdut viața pe linia frontului.  Despre aceasta se anunță pe pagina de Facebook a Gimnaziului nr. 16
21:30
Recuperare la un sanatoriu din Vijnița Libertatea Cuvântului
Administrația Militară Raională Vijnița și pensiunea „Bukovinska Cereșenka” au oferit odihnă gratuită eroilor din ținutul Putilei. Informația a fost comunicată de voluntara Oksana
10:50
Diplome câștigate prin muncă și stăruință Libertatea Cuvântului
Despre succesele și reușitele bine cunoscutului Ansamblu folcloric de dansuri „Mugurel” din Pătrăuții de Jos, am scris nu odată pe paginile ziarelor noastre.
10:00
APOSTOLUL ANDREI, VENERAT ÎN MOD DEOSEBIT DE ROMÂNI  ŞI UCRAINENI Libertatea Cuvântului
Logosul sfânt a pătruns pe teritoriile actuale ale Ucrainei şi României încă în epoca apostolică prin propovăduirea Evangheliei de către Apostolul Andrei Întâiul
10:00
Sărbători creştine. Sfântul Apostol Andrei – Părintele spiritual al românilor Libertatea Cuvântului
Sfântul Apostol Andrei se celebrează în fiecare an pe data de 30 noiembrie (stil nou). Aceasta este o sărbătoare specială pentru toți românii,
09:30
Rezervele de apă din Europa, inclusiv din Ucraina, se epuizează din cauza schimbărilor climatice Libertatea Cuvântului
O nouă analiză a datelor satelitare din anii 2002–2024 arată: zone semnificative din Europa pierd rapid rezervele de apă dulce. Studiul a fost
09:20
Franța l-a amenințat pe Putin cu consecințe dacă refuză să înceteze focul în Ucraina Libertatea Cuvântului
  Rusia eșuează pe front. Înaintarea zilnică de un milimetru în estul Ucrainei o costă o mie de ocupanți uciși. Tocmai de aceea,
08:20
30 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 30 noiembrie 1811, la Miziurinţi  (în prezent localitate în regiunea Ternopil a Ucrainei) s-a născut scriitorul Alexandru Hâjdău, militant pentru cauza românilor basarabeni,
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Iarna adevărată va veni totuși: când va începe să ningă în toată Ucraina Libertatea Cuvântului
Vremea în Ucraina în luna decembrie va fi anormal de caldă. Zăpada ar trebui așteptată doar în a treia decadă a lunii. Acest
19:30
Putin l-a transformat pe Orban într-un complice al terorii sale Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, pe fondul noului atac masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei, a vorbit despre modul în care
19:00
Ziua Bucovinei la Storojineț și Cernăuți Libertatea Cuvântului
La 28 noiembrie a fost marcată Ziua Bucovinei – ecou viu al evenimentului din 28 noiembrie 1918, când în Sala Sinodală de la
17:50
Sfântul Nicolae deschide reședința în Cernăuți: cum să ajungi în basm Libertatea Cuvântului
Începând cu 1 decembrie, copiii din regiunea noastră se vor putea întâlni cu Moș Nicolae la reședința sa din Cernăuți. El îi va
17:40
Scurt concediu la baștină Libertatea Cuvântului
„Am fost foarte bucuros să mă întâlnesc personal cu consăteanul nostru, militarul Marian Chimac, care a venit în mult-așteptatul concediu de scurtă durată.
17:30
Două drone inamice au survolat Bucovina în timpul nopții: în urma atacului nu există victime sau distrugeri Libertatea Cuvântului
În timpul atacului rusesc masiv și combinat asupra Ucrainei, două drone inamice au intrat în spațiul aerian al Bucovinei, dar au ieșit în
12:00
Sfaturi utile pentru părinţi.  Cum ajuți copilul să se concentreze mai bine la școală și acasă Libertatea Cuvântului
E un lucru des întâlnit ca un copil în clasele primare să aibă dificultăți în a se concentra la școală, în timpul orelor
10:50
LUMINA CUVÂNTULUI ARTISTIC SAU ZIUA REVISTELOR LITERARE LA FĂLTICENI Libertatea Cuvântului
Duminică, 23 noiembrie, la Fălticeni a avut loc ședința ordinară a Cenaclului literar transfrontalier „Mașina cu poeți” (Cernăuți – Suceava). Ea s-a încadrat
10:30
The Telegraph: „Demisia lui Yermak oferă ucrainenilor speranța unei reînnoiri politice pe fondul scandalului de corupție” Libertatea Cuvântului
Zelenski, totuși, și-a pierdut „amortizorul” politic care absorbea o mare parte din disprețul aruncat asupra Oficiului Președintelui Ucrainei. Andrii Yermak a fost, probabil,
10:00
Întors de pe front, a revenit la activitatea sa pașnică Libertatea Cuvântului
Trei ani și două luni a petrecut pe front Ivan Drobot, starostele satului Ciornivka (Cernauca). Satului i-a fost greu fără conducătorul care avea
09:30
Atacuri masive asupra Kievului Libertatea Cuvântului
În timpul nopții și dimineții, Federația Rusă a atacat Kievul din toate părțile: orașul este fără electricitate și apă, există morți și distrugeri
08:30
29 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
În ziua de 29 noiembrie a anului 1474, Ştefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea,  făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor. Ştefan
28 noiembrie 2025
22:30
Axios: Yermak trebuia să zboare mâine pentru o întâlnire cu Witkoff și ginerele lui Trump Libertatea Cuvântului
Fostul șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Yermak, urma să zboare în acest weekend la Miami pentru a discuta cu trimișii speciali ai
22:20
Cetatea Hotinului nu își pierde popularitatea: aproape 50 de mii de vizitatori au fost aici anul acesta Libertatea Cuvântului
În primele 10 luni ale acestui an, Cetatea Hotin a fost vizitată de aproape 48 de mii de turiști. Aceasta este cu trei
22:10
„O combinație fatală”: Tusk a comentat demisiile din Ucraina Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a comentat remanierea din Oficiul Președintelui Ucrainei, în contextul evenimentelor active din jurul „planului de pace” al SUA. Acest
22:00
Comunitatea Herța a colectat bani pentru un SUV destinat companiei de geniști  ”Leii de oțel” Libertatea Cuvântului
Elevii au organizat târguri de caritate, s-au implicat medici, silvicultori și antreprenori, iar mașina a fost cumpărată din străinătate la cererea soldatului Vasele
21:10
Comemorarea Olgăi Kobyleanska în Gura Humorului Libertatea Cuvântului
Pe 27 noiembrie, de ziua de naștere a Olgăi Kobyleanska, în Gura Humorului din Romania – orașul în care s-a născut – a
21:10
Marcarea Zilei Naționale a României la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La 27 noiembrie, la Cernăuți a fost marcată Ziua Națională a României. La recepția cu această ocazie, oferită de Consulatul General al României
20:40
Incendiu la sinagoga din Cernăuți: Suspectatul reținut mai încercase să incendieze o biserică Libertatea Cuvântului
Poliția a ajuns la fața locului operativ și l-a reținut pe răufăcător. În Sadgora, suburbie a Cernăuțiului, pe 27 noiembrie, a fost incendiat
07:20
Pace justă sau hibridă? Libertatea Cuvântului
O nouă fază activă a procesului de negocieri „de pace” privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina durează de mai bine de
06:50
27 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei a votat unirea Bucovinei în vechile ei hotare cu regatul România. La 15/28 noiembrie, Consiliul
27 noiembrie 2025
22:20
Polițiștii de frontieră din Bucovina au demascat o schemă de trecere ilegală a persoanelor în România Libertatea Cuvântului
Grănicerii  din Detașamentul Cernăuți, împreună cu alte structuri de forță, au oprit activitatea ilegală a locuitorilor din zona de frontieră care organizaseră trecerea
22:20
Renumita noastră bucovineancă Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 27 noiembrie, marcăm ziua de naștere a vestitei scriitoare ucrainene, Olga Kobyleanska, originară din Bucovina noastră, scriitoare care cunoștea
22:20
Au parcurs pe jos 65 de km: în Bucovina s-a încheiat maratonul caritabil „Pașii celor neînvinși” Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-a încheiat maratonul caritabil „Pașii celor neînvinși”, ai cărui participanți au parcurs 65 de kilometri pe jos — de la
22:10
O femeie din Bănceni și-a înjunghiat soțul în inimă Libertatea Cuvântului
O femeie de 43 de ani l-a înjunghiat pe concubinul ei de 71 de ani. Agresoarea a fost reținută rapid de poliție. Incidentul
22:00
Ocupanții au executat cinci prizonieri ucraineni în regiunea Zaporijjia Libertatea Cuvântului
S-a întâmplat lângă localitatea Zelenyi Gai. Forțele de ocupație ruse nu încetează să încalce dreptul internațional și să execute prizonieri ucraineni. La vest
22:00
O fetiță de 12 ani, rănită în timpul atacului asupra Ternopolului, a murit în spital. Mama ei  și-a pierdut viața în același atac Libertatea Cuvântului
O fetiță de 12 ani, care a fost rănită în timpul atacului rusesc asupra Ternopolului pe 19 noiembrie, a murit în spital. Anunțul
11:30
Nutriţie şi sănătate. Ulei de avocado: beneficii și utilizări Libertatea Cuvântului
Uleiul de avocado este un derivat al deliciosului fruct de avocado, care se mândrește cu proprietăți și caracteristici impresionante pentru sănătate. „Para aligator”
10:50
ACȚIUNI CULTURALE DE ANVERGURĂ ÎN PREAJMA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI Libertatea Cuvântului
Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuți (director Iurie Levcic) a organizat în zilele de 22 și 23 noiembrie două evenimente de amploare, susținute
09:40
Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă din Cernăuți dezvoltă servicii digitale și ajută la crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități Libertatea Cuvântului
Directorul Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți, Liubov Kojolianko, a vorbit despre înregistrarea online a celor care caută un loc
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.