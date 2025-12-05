Dinăuți – sat al voluntarilor
Libertatea Cuvântului, 5 decembrie 2025 21:30
În calendarul ucrainean este o zi – ziua voluntarilor. Este sărbătoarea oamenilor care fac bine în fiecare zi — tăcuți, modești, dar cu
• • •
Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:00
Tragedie în Bucovina: Apărătorul Andrii Kozak a murit la o lună după moartea fratelui său, și el militar # Libertatea Cuvântului
Apărătorul Andrii Kozak din Bucovina a murit. Recent, în noiembrie 2025, fratele său, Ivan Kozak, a murit, de asemenea, din cauza rănilor primite
20:50
Apărătorul Serghii Kozar, locuitor al satului Yarivka de prin părțile Hotinului, a murit pentru libertatea și independența Ucrainei. Despre aceasta a anunțat primarul
Acum 2 ore
20:40
SUA fac lobby pe lângă țările europene pentru a bloca utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui credit de reparații Ucrainei, așa
Acum 12 ore
09:00
Educaţia financiară este importantă ca proces de dezvoltare continuu, fără a stabili o vârstă optimă. Din păcate, părinţii atrag atenţie asupra acestui aspect
Acum 24 ore
07:40
Delegațiile ucrainene și americane au încheiat întâlnirea la Miami: detalii ale discuțiilor au devenit cunoscute # Libertatea Cuvântului
Conform rapoartelor mass-media, întâlnirea delegațiilor ucrainene și americane s-a încheiat la Miami. Acest lucru a fost comunicat pentru Suspilne de surse din cadrul
4 decembrie 2025
23:30
Rusia este pregătită de război cu Europa: această declarație a fost făcută zilele trecute de dictatorul de la Kremlin, Putin, deși a adăugat
23:00
Se pare că dronele ar fi fost observate de către observatorii de pe puntea unei nave a forțelor navale irlandeze. Patru drone neidentificate
22:50
Berestia l-a condus astăzi pe ultimul drum pe apărătorul Oleksandru Grobovyi # Libertatea Cuvântului
Dacă nu ar fi fost acest blestemat de război, tânărul, care a împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii noiembrie, cel mai probabil
22:40
Comunitățile din Bucovina au trimis cadouri copiilor din teritoriile din prima linie de Ziua Sfântului Nicolae # Libertatea Cuvântului
Comunitățile teritoriale Novodnistrovsk și Nedoboivți au trimis articole de papetărie, jocuri de societate și dulciuri în regiunea Mykolaiv. Despre acest lucru a informat
22:30
A sărit dintr-un microbuz și a murit: un tragic accident rutier a avut loc în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Tragedie în Bucovina: un tânăr de 25 de ani a sărit dintr-un microbuz și a fost lovit de o mașină care venea din
22:20
Toți erau în pericol sau uscați. În același timp, au fost plantați de cinci ori mai puțini copaci noi. Printre motive se numără
Ieri
08:30
Sfaturi pentru părinţi. Înțelegerea mofturilor alimentare la copii. Cauzele şi gestionarea lor # Libertatea Cuvântului
Deși este normal ca cei mici să treacă prin perioade în care sunt selectivi la mâncare, înțelegerea mofturilor alimentare la copii și cauzele
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Timp îndelungat a fost considerat dispărut: un luptător din regiunea Cernăuți a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Pentru Vitejie” # Libertatea Cuvântului
Pe front, apărătorul a fost șofer principal în plutonul de recunoaștere. Pentru curajul personal manifestat în apărarea suveranității de stat și a integrității
20:20
Peste 4 milioane de grivne nedeclarate, confiscate de la un ucrainean la granița cu România în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 3 decembrie, la punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii au prevenit o tentativă de transfer ilegal de valută peste hotare, în
19:50
Iese o cifră înfiorătoare: demografa a estimat pierderile Ucrainei din cauza războiului # Libertatea Cuvântului
Pierderile Ucrainei ca urmare a războiului se ridică la 10 milioane de persoane. Această estimare a fost dată de directoarea Institutului de Demografie
15:20
O pietonă a fost lovită pe strada Galyțki Șliah. Femeia a murit pe loc din cauza rănilor primite. Acest lucru a fost comunicat
15:10
În regiunea Cernăuți va fi judecat adjunctul șefului administrației raionale care a ajutat un evazionist contra cost # Libertatea Cuvântului
În Bucovina va fi judecat adjunctul șefului Administrației Militare Raionale, care a promis că va influența angajații Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin
15:00
Acest lucru a fost anunțat de Serviciul de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. Antreprenorul de pe șoseaua de centură a
10:40
În fiecare an, la 3 decembrie pe stil vechi (21 noiembrie – pe stil nou), creștinii ortodocși prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătoare
09:50
Negocierile reprezentanților speciali ai SUA cu dictatorul rus la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat. În cadrul negocierilor privind încetarea războiului împotriva Ucrainei,
09:40
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că apărarea Ucrainei de la primele zile ale războiului la scară largă este asigurată în mare măsură
2 decembrie 2025
23:10
Papa de la Roma propune Italia ca mediator în negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
Papa de la Roma, Leon al XIV-lea, consideră că Europa ar trebui să fie implicată activ în elaborarea unui „plan de pace” pentru
22:50
Spre sfârșitul zilei de 2 decembrie, o veste fulger s-a răspândit în societatea românească din regiunea Cernăuți, precum și în mediul literar din
22:10
„Era o persoană luminoasă, sinceră”: un luptător din Bucovina, Oleksandr Vladiiciuk, a murit în război # Libertatea Cuvântului
Apărătorul din satul Mosorivka, sergentul major Oleksandr Vladiiciuk, a murit în războiul cu Rusia. Despre aceasta a anunțat Comunitatea Teritorială rurală Vikno. Luptătorul
22:00
Rusia are nevoie de o victimă: Portnikov a numit principalul pericol al negocierilor # Libertatea Cuvântului
Ucraina este o „victimă foarte avantajoasă” pentru Rusia, spune publicistul. Căci prin capturarea ei se creează probabilitatea restabilirii imperiului. Principalul pericol al procesului
22:00
Bucovina a fost vizitată de reprezentanți ai organizațiilor turistice din Moldova, România și Ucraina # Libertatea Cuvântului
Recent, comunitatea Vijnița a găzduit o delegație de lucru a reprezentanților Administrației Naționale de Turism, ANAT Moldova, ANAT România și a unui număr
22:00
Fondul de caritate „Uniți pentru Victorie” a donat un Volkswagen T5 apărătorilor din Brigada 4 Tancuri. Acesta este necesar soldaților pentru a livra
22:00
Comunitatea Teritorială Herța a achiziționat și a trimis un SUV luptătorilor din compania de inginerie a Brigăzii 63 Mecanizate Separate. Militarului Vasile Surdu,
21:50
Uniunea Europeană subliniază necesitatea de a sprijini Ucraina și de a ajunge la o pace justă, fără a încuraja agresorul. Șefa politicii externe
08:00
Moment astrologic. Decembrie nu aduce miracole, ci claritate pentru toate zodiile # Libertatea Cuvântului
Află ce te așteaptă în ultima lună a anului și cum să închei 2025 cu claritate și echilibru. Claritate asupra a ceea ce
1 decembrie 2025
23:30
La 1 decembrie, în Bucovina a fost înregistrat un cutremur în CT Vancicăuți. Despre aceasta a informat Centrul Principal de Control Special. Se
23:20
Vladimir Lupoi, primarul CT Vancicăuți și Alexandru Rotar, starostele satelor Cerlena, Șcerbinți, Forosna și Jilovka, îi mulțumesc lui Iurie Dârda, originar din Forosna
23:00
Atacul cu rachete asupra orașului Dnipro: numărul victimelor a crescut, majoritatea rămân în spital # Libertatea Cuvântului
În urma atacului rusesc de dimineață asupra orașului Dnipro, conform datelor actualizate, 43 de persoane au fost rănite, iar 30 dintre ele rămân
22:50
Emmanuel Macron: „Coaliția celor dispuși” a finalizat lucrul la garanțiile de securitate pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Participanții la „coaliția celor hotărâți” au finalizat lucrul la problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Acum sunt așteptate contacte cu SUA. După cum
22:40
Serviciul de Securitate a reținut un agent al Federației Ruse care corecta loviturile cu rachete asupra Cernăuțiului # Libertatea Cuvântului
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut în Cernăuți un agent rus care corecta loviturile cu rachete asupra orașului și se bucura deschis
20:10
În Ucraina se analizează problema construirii, din fonduri europene, a unei autostrăzi de la Punctul de Trecere a Frontierei „Porubne – Siret” până
20:00
Și-a dat viața pentru Ucraina. Un militar din Bucovina, Ruslan Apostoliuk, a murit în război # Libertatea Cuvântului
Pe front și-a pierdut viața locuitorul orașului Storojineț, soldatul Ruslan Apostoliuk, care efectua serviciul militar prin contract, a informat Consiliul Orășenesc Storojineț. Pe
18:40
La 1 decembrie România a sărbătorit Ziua Națională. Pentru statul vecin, aceasta este o sărbătoare națională a unității, identității și specificului național. Consulatul
18:40
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele Finlandei, Alexander Stubb, informându-l despre munca de ieri a delegației ucrainene în
08:10
ROMÂNIA SUSȚINE CU TĂRIE EFORTURILE UCRAINEI DE A-ȘI APĂRA INDEPENDENȚA ȘI DE A OBȚINE O PACE JUSTĂ ȘI DURABILĂ # Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie este Ziua Națională a României, marcată nu numai în granițele acestei țări comunitare, ci și de românii de pretutindeni. În
30 noiembrie 2025
22:00
Zelenski a discutat cu Rutte și Von der Leyen și a anunțat „zile importante” pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire cu Secretarul general al NATO, Mark Rutte, după care a anunțat „zile importante” pentru Ucraina.
21:50
La Cernăuți va avea loc un eveniment caritabil literar-artistic cu ocazia sărbătoririi Zilei Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta anunță Facultatea de Pedagogie,
21:40
Serghii Mykytei, apărător din Cernăuți, șa pierdut viața pe linia frontului. Despre aceasta se anunță pe pagina de Facebook a Gimnaziului nr. 16
21:30
Administrația Militară Raională Vijnița și pensiunea „Bukovinska Cereșenka” au oferit odihnă gratuită eroilor din ținutul Putilei. Informația a fost comunicată de voluntara Oksana
10:50
Despre succesele și reușitele bine cunoscutului Ansamblu folcloric de dansuri „Mugurel” din Pătrăuții de Jos, am scris nu odată pe paginile ziarelor noastre.
10:00
Logosul sfânt a pătruns pe teritoriile actuale ale Ucrainei şi României încă în epoca apostolică prin propovăduirea Evangheliei de către Apostolul Andrei Întâiul
10:00
Sărbători creştine. Sfântul Apostol Andrei – Părintele spiritual al românilor # Libertatea Cuvântului
Sfântul Apostol Andrei se celebrează în fiecare an pe data de 30 noiembrie (stil nou). Aceasta este o sărbătoare specială pentru toți românii,
09:30
Rezervele de apă din Europa, inclusiv din Ucraina, se epuizează din cauza schimbărilor climatice # Libertatea Cuvântului
O nouă analiză a datelor satelitare din anii 2002–2024 arată: zone semnificative din Europa pierd rapid rezervele de apă dulce. Studiul a fost
09:20
Franța l-a amenințat pe Putin cu consecințe dacă refuză să înceteze focul în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Rusia eșuează pe front. Înaintarea zilnică de un milimetru în estul Ucrainei o costă o mie de ocupanți uciși. Tocmai de aceea,
