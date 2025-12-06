„Caravana Profesiilor” a ajuns la Ungheni: tinerii descoperă drumul spre o carieră în securitatea națională

21:30

Lionel Messi, atacantul echipei Inter Miami și unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, a recunoscut că nu acordă o importanță deosebită statisticilor și recordurilor.Potrivit argentinianului, principalul său obiectiv este să se bucure de joc și să fie cît mai implicat în meci.„Astăzi, oamenii acordă multă atenție statisticilor, iar eu personal nu le prea agreez. Nu consid