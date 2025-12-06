China anunță noi oportunități de cooperare cu Republica Moldova în următorul plan cincinal
Noi.md, 6 decembrie 2025 13:00
Ambasadoarea Republicii Populare Chineze la Chișinău a declarat, în cadrul unei sesiuni speciale organizate vineri, 5 decembrie, că noul plan cincinal al Chinei (2026–2030) va deschide „noi orizonturi de cooperare reciproc avantajoasă” cu Republica Moldova.Evenimentul a avut loc la Ambasada Chinei, fiind prima întîlnire publică a diplomatei cu reprezentanți ai mediului academic, economic și in
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
13:00
Ambasadoarea Republicii Populare Chineze la Chișinău a declarat, în cadrul unei sesiuni speciale organizate vineri, 5 decembrie, că noul plan cincinal al Chinei (2026–2030) va deschide „noi orizonturi de cooperare reciproc avantajoasă” cu Republica Moldova.Evenimentul a avut loc la Ambasada Chinei, fiind prima întîlnire publică a diplomatei cu reprezentanți ai mediului academic, economic și in
13:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare # Noi.md
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare, făcînd referire și la ancheta penală inițiată de Franța împotriva sa.Pavel Durov spune Uniunea Europeană creează reguli atît de complicate încît pot fi folosite pentru a pedepsi companiile de tehnologie care nu acceptă să cenzureze anumite mesaje fără să anunțe p
13:00
Poliția de Frontieră anunță că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 50 823 de traversări ale frontierei de stat în toate punctele de trecere.Cele mai aglomerate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 13 555 traversări Leușeni – 7 365 traversări Sculeni – 5 851 traversări Palanca – 4 061 traversări Otaci – 3 769 traversăriTotodată, autoritățile precizează
Acum o oră
12:30
A murit unul dintre cei mai mari arhitecți ai lumii, creatorul Muzeului Guggenheim și al Fundației Louis Vuitton # Noi.md
Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vîrsta de 96 de ani, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.Frank Gehry a decedat „în această dimineaţă în locuinţa sa din Santa Monica în urma unei scurte boli respiratorii”, a pr
12:30
La Varna se desfășoară unul dintre cele mai prestigioase stagii internaționale de arte marțiale – stagiul final #SENSHI, care a reunit peste 300 de sportivi din 21 de țări.?? Moldova este prezentă prin echipa Federației „Voievod”, formată din 10 dintre cei mai buni luptători ai țării – campioni europeni și mondiali. Pentru aceștia, participarea la SENSHI reprezintă o etapă importantă în pregăt
Acum 2 ore
12:00
De aproape o lună, rudele o caută pe Reghina Rojcova, care a venit în Transnistria la unchiul său și a încetat să mai dea vești.Ultima dată, tînăra a dat de știre pe 7 noiembrie, spunînd doar că are o conexiune proastă. Din 8 noiembrie, contactul s-a întrerupt complet.Rudele sînt îngrijorate și cer tuturor celor care au văzut-o pe Regina sau dețin orice informații să informeze imediat orga
12:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat recent că epoca gazelor ieftine s-a încheiat și că prețul actual este „prețul libertății”.Cu toate acestea, se pune întrebarea: de ce acest preț trebuie să-l plătească în primul rînd pensionarii cu venituri minime, dar nu cei care pun cetățenii în astfel de condiții, ascunzîndu-se în spatele geopoliticii, luînd decizii și beneficiind de salar
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări N
Acum 4 ore
11:00
Primele date complete despre votul la alegerile pentru așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană au apărut abia în ediția tipărită a ziarului „Transnistria” din 3 decembrie.Calculele arată o diferență semnificativă între prezența la vot anunțată și numărul de buletine valide, iar ponderea buletinelor nule ajunge aproape la 14%. Accesul la informațiile oficiale rămîne limitat: pe pa
11:00
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din România. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, reținut # Noi.md
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R.
10:30
Agenții economici care intenționează să desfășoare activități de import, export, reexport sau tranzit de gaze fluorurate cu efect de seră, precum și de produse și echipamente care le conțin ori a căror funcționare depinde de aceste gaze, trebuie să respecte anumiți pași.1. Verifică, dacă activitatea este supusă reglementăriiLegea nr. 43/2023 privind gazele fluorurate cu efect de seră stabi
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 decembrie sînt:06 decembrie — a 341-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 25 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:23 6 Sf. Ier. Amfilohie şi Grigorie. Sf. Cuv. AntonieCe se sărb
10:00
Un polițist de frontieră, aflat în serviciu, a fost găsit împușcat cu arma din dotare. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, Direcția regională Nord, anunță IGPF.Potrivit informațiilor preliminare, polițistul de frontieră s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat activității de serviciu,
09:30
Astăzi vremea va fi predominant înnorată.Precipitații semnificative nu se prevăd. Vîntul va sufla din direcția nord-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +4...+6°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -1...+1°C.
Acum 6 ore
09:00
Dumitru Roibu: „Integrarea europeană trebuie făcută în interesul Moldovei, nu în detrimentul ei” # Noi.md
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, afirmă că procesul de integrare europeană trebuie ghidat exclusiv de interesele autentice ale Republicii Moldova, în primul rând de cele economice.Potrivit lui, anumite politici europene, inclusiv cele legate de migrație, pot afecta negativ țara noastră dacă sunt acceptate fără o analiză profundă.Roibu a atras atenția asupra noului Plan al
Acum 8 ore
07:00
Popovici denunță „teatrul absurdului” de la audierile TRM: „Nepăsarea autorităților e complicitate” # Noi.md
Fostul ministru al Educației Corneliu Popovici a ieșit cu o reacție după audierile Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Compania ”Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023-2024, prezentat ieri de către Curtea de Conturi în cadrul Comisiei parlmentare pentru control al finanțelor publice (CCFP) și Comisiei pentru cultur
Acum 12 ore
04:30
O majoritate a germanilor se opun scăderii nivelului pensiilor, indică un sondaj publicat vineri, cu câteva ore înainte de un vot crucial în parlament pe acest subiect.Sondajul, comandat de postul public de televiziune ARD, arată că 76% dintre germani consideră că reducerea nivelului pensiilor sub 48% din salariul mediu ar fi o eroare, în timp ce 11% au afirmat că aceasta este abordarea corect
03:30
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în noiembrie, pentru a treia lună consecutiv, pe fondul declinului tuturor produselor alimentare de bază, exceptînd cerealele, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente f
02:30
Meta, din nou în vizorul UE: Investigație antitrust privind WhatsApp și furnizorii de inteligență artificială # Noi.md
Comisia Europeană a inițiat o investigație antitrust împotriva Meta, vizînd modul în care WhatsApp permite accesul furnizorilor de inteligență artificială, pe fondul înăspririi controalelor UE asupra marilor companii tehnologice americane.Investigația vine pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech americani în ultima perioadă transmite realitatea.mdInvestigația urmăreș
01:30
Secția consultativă a Spitalului raional Florești, modernizată: condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical # Noi.md
Pacienții din raionul Florești vor beneficia de servicii medicale în condiții îmbunătățite, după finalizarea lucrărilor de modernizare a Secției consultative a Spitalului raional.Investiția totală se ridică la 3,8 milioane de lei, dintre care 2,6 milioane au fost alocate din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, iar 1,2 milioane de lei reprezintă
01:00
Seara împotriva echipei „Juventude” a devenit simbolică pentru Neymar, nu numai pentru că a marcat pentru prima dată în trei ani și jumătate un hat-trick, ci și pentru că a făcut acest lucru jucînd în ciuda durerii.Brazilianul în vîrstă de 33 de ani, obișnuit de mult timp cu accidentările, a demonstrat din nou că talentul său este capabil să scoată echipa din cele mai dificile situații.Tre
00:30
Pentru prima dată în șase ani, o paradă de planete se formează pe cer – acest proces a început deja și va dura aproximativ pînă la sfîrșitul lunii ianuarie.Toate cele trei planete cele mai apropiate de Soare, vizibile de pe Pămînt – Mercur, Venus și Marte – converg în vecinătatea sa pentru prima dată din toamna anului 2019. Apropierea, care începe la un unghi de aproximativ trei grade, este, p
00:30
În optimile de finală ale Cupei Italiei, Lazio a disputat un meci aprig cu AC Milan pe Stadio Olimpico.Meciul a fost tensionat și tactic. Milan a posedat mai mult timp mingea, dar nu a reușit să transforme controlul în ocazii reale de gol. Lazio a acționat cu prudență, mizînd pe tranziții rapide și faze fixe.Episodul cheie a avut loc în minutul 80: mijlocașul Matteo Zaccagni, după ce a pri
Acum 24 ore
00:00
Thomas Tuchel a preluat conducerea naționalei Angliei la 1 ianuarie 2025 și i-a dat imediat o nouă imagine.Antrenorul principal al naționalei Angliei, Thomas Tuchel, a formulat filosofia echipei în ajunul Campionatului Mondial din 2026: „Vom fi suficient de curajoși pentru a visa la victorie”.Cuvintele sale sună ca o provocare și ca o promisiune – nu de a garanta rezultatul, ci de a oferi
00:00
Dacă vom reface solul, vom reface tot restul: clima, apa, hrana, sănătatea, stabilitatea și speranța, dar dacă îl vom pierde, într-o zi vom descoperi că nu mai avem ce crește. Solul este ceea ce face posibilă existența lemnului, a pîinii, a ierbii, a grădinii și a omenirii. Aveți grijă de pămînt. El este singura casă care are rădăcini.Cu un astfel de apel s-a adresat Valeriu Catruc, coordonato
5 decembrie 2025
23:30
Conform noilor date furnizate de oamenii de știință, gaura de ozon de deasupra Antarcticii se închide încet-încet și ar putea dispărea complet în curînd.Pentru al doilea an consecutiv, gaura de ozon a fost relativ mică ca dimensiuni în comparație cu găurile mari și de lungă durată din 2020-2023. Acest lucru alimentează speranțele pentru o recuperare completă a stratului de ozon, posibil, în ur
22:30
Căprioarele pot fi observate tot mai frecvent în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, semn că zona oferă un habitat sigur și bogat în hrană.Peisajul mozaicat — cu păduri, pajiști, stufărișuri și versanți — le permite să se adăpostească și să-și schimbe rapid traseul în caz de pericol. Iarna se adună în grupuri mici, iar vara se deplasează solitar sau în grupuri familiale.Specialiș
22:30
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) din Republica Moldova și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au semnat astăzi un protocol de colaborare strategică, vizînd dezvoltarea competențelor financiare în rîndul sportivilor și antrenorilor de performanță.Protocolul, semnat de Marghieva Zalina, Secretar General CNOS, și Gabriel-Ioan Avrămescu, Prim-vicepreședinte ASF, stabilește un
22:00
MAIA promovează transparența și corectitudinea în utilizarea termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Noi.md
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” a devenit o problemă tot mai des întîlnită pe piață, iar consumatorii sînt deseori induși în eroare atunci cînd aleg produse care, în realitate, nu respectă standardele agriculturii ecologice.Pentru a descuraja aceste practici, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință comună cu reprezentanții ANSA, Consiliul
22:00
Pe fondul unei secete și a unei crize a apei, Teheranul discută despre stocarea apei cu mai multe țări vecine, a anunțat ministrul Energiei din Iran, Abbas Aliabadi.Nivelul apei în principalele rezervoare ale țării este de 32%.{{851304}}„Unul dintre obiective este crearea unui surplus de apă. Negociem cu vecinii noștri și căutăm oportunități de a importa apă din țări dispuse să facă acest
21:30
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a cerut miniștrilor guvernului să abandoneze tradiția de a trimite felicitări pe hîrtie pentru a economisi bani.Miniștrii guvernului francez și personalul acestora au fost instruiți să înceteze „trimiterea de felicitări pe hîrtie”, începînd cu 2026.{{852217}}Potrivit anturajului prim-ministrului, membrii guvernului trimit anual felicitări, în specia
21:30
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), funcționari ai Aparatului Comisiei și specialiști ai Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) au participat, în perioada 4–5 decembrie 2025, la un atelier de lucru dedicat evaluării implementării Planurilor Strategice ale celor două instituții.În cadrul întâlnirii, participanții au analizat în detaliu progresul acțiunilor prevăzu
21:30
91 de goluri într-un sezon — și totuși Messi nu consideră că acest lucru este cel mai important # Noi.md
Lionel Messi, atacantul echipei Inter Miami și unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, a recunoscut că nu acordă o importanță deosebită statisticilor și recordurilor.Potrivit argentinianului, principalul său obiectiv este să se bucure de joc și să fie cît mai implicat în meci.„Astăzi, oamenii acordă multă atenție statisticilor, iar eu personal nu le prea agreez. Nu consid
21:00
Cooperare extinsă pe Nistru: schimb rapid de informații între Republica Moldova și Ucraina pentru prevenirea riscurilor de inundații # Noi.md
Consolidarea mecanismelor de cooperare operativă între instituțiile responsabile din Republica Moldova și Ucraina, precum și implementarea Planurilor de gestionare a districtului hidrografic și a celor privind riscul de inundații au constituit principalele subiecte abordate în cadrul celei de-a VI-a reuniuni a Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, desfășurat
20:30
Pantone a anunțat mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer.Autoritatea globală în materie de culori, după cum se autodescrie Pantone, susține că nuanța PANTONE 11-4201 Cloud Dancer are o „prezență aerată”, care „aduce o șoaptă de calm și pace într-o lume zgomotoasă”.{{836803}}Culoarea anului este selectată de o echipă de experți și are rolul de
20:30
LeBron James, simbol al stabilității și longevității în baschet, și-a întrerupt în mod neașteptat seria unică.În meciul din campionatul regulat împotriva echipei Toronto (120:123), atacantul de 40 de ani al echipei Lakers a acumulat doar 8 puncte, la care a adăugat 6 recuperări și 11 pase decisive. Este pentru prima dată în 18 ani cînd James nu a atins pragul de 10 puncte.Ultima dată cînd
20:00
Atacantul central al naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi, a marcat un gol pentru „Universitatea Cluj” în meciul din Cupa României.În etapa a doua a fazei grupelor din Cupa țării, echipa din Cluj a jucat în deplasare împotriva echipei Sepsi, scorul final fiind 2:2. Postolachi a jucat toate cele 90 de minute, iar în minutul 56 a egalat scorul cu o lovitură precisă în colțul îndepărtat, read
20:00
Ministerul Educației și Cercetării a ieșit cu precizări referitoare la necesitatea consolidării rețelei școlare, în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu un număr mare de școli cu efective foarte reduse.Potrivit instituției, în prezent, 91 de școli — adică aproape una din zece — au sub 50 de elevi, iar 247 de școli — una din cinci — au mai puțin de 90 de elevi. Profesorii din ac
20:00
Peste 6700 de locuitori vor beneficia de mai multă siguranță odată cu inaugurarea Postului de Salvatori și Pompieri Voluntari din localitatea Scoreni, raionul Strășeni.Astăzi, a avut loc deschiderea oficială a noului post, menit să reducă timpul de reacție și să consolideze capacitățile de intervenție în situațiile de urgență, notează Noi.md.În cadrul postului vor activa 10 pompieri volunt
19:00
Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia către țările Uniunii Europene (UE) au crescut în noiembrie cu 22% față de octombrie, din cauza sezonalității, susține Vladimir Demidov, expert independent în domeniul pieței resurselor și energiei. Anterior s-a aflat că livrările de GNL din Rusia către țările UE au crescut în noiembrie cu 22% față de octombrie, pînă la 1,7 miliarde de metri
19:00
Astăzi, 5 decembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Solului, Agenția de Mediu atrage atenția asupra importanței protejării acestei resurse vitale și responsabilității fiecăruia dintre noi de a contribui la conservarea ei.Solul nu este doar suportul agriculturii, ci și un element vital al ecosistemului, care: filtrează și stochează apa, contribuind la calitatea resurselor hidrice; stochează
19:00
Cererile pentru compensațiile oferite prin programul „Ajutor la contor” trec printr-un proces complex de verificări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).„Perioada de depunere pentru compensațiile aferente lunii noiembrie s-a încheiat pe 28 noiembrie. După înregistrarea cererii, aceasta este verificată prin informații preluate din peste 11 baze de date și sisteme informatice,
19:00
În perioada următoare, pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale din municipiul Bălți vor începe lucrările de turnare a noilor busturi din bronz.Negocierile cu atelierele specializate sînt deja în desfășurare. Despre aceasta au anunțat autoritățile municipale locale, notează Noi.md.{{849223}}Potrivit acestora, chiar în centrul orașului, pe Aleea Clasicilor, trei busturi se degradează. Dacă an
19:00
La această oră, în centrul capitalei, se circulă destul de greu, internauții publicînd fotografii cu ambuteiaje kilometrice, notează Noi.md.Astăzi, la ora 09.00, a fost stopată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt din capitală, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu - Bodoni – A. Pușkin.{{852480}}Tot transportul, inclusiv cel public, a fost redirecționat pe
18:30
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și șeful Statului Major General al Armatei Ucraine, Andrei Gnatov, vor avea vineri, 5 decembrie, o nouă întîlnire cu reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, la Miami.Despre acest lucru a comunicat „Украинской правде” de către surse apropiate delegației u
18:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Nord și Curtea de Apel Sud, rămase vacante la data desfășurării probei interviului de CSM.Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.601-604 din 5 decembrie 2025, notează Noi.md.Cererile de participare la
18:30
Astăzi, tradițional, împreună cu cei mici, dar și cu cei mari, Primarul General, Ion Ceban, a aprins luminițele de pe principalul brad din oraș și a inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) cel mai mare Tîrg de sărbătorile de iarnă.Concomitent au fost inaugurate toate decorațiunile din oraș, precum și luminițele de pe transportul public, notează Noi.md.{{851327}}„Aici, în PMAN, ve
18:30
Ilham Aliyev: „Este important se asigurăm dreptul la întoarcere al azerilor expulzați din Armenia” # Noi.md
Este important de asigurat dreptul la întoarcere al azerilor expulzați cu forța din Armenia și de făcut acest lucru în cadrul Declarației Universale a Drepturilor Omului, Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenției privind statutul refugiaților și altor documente internaționale importante, precum și de intensificat eforturile pentru restaurarea și protejarea patr
18:30
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă.Într-un răspuns pentru Rupor.md, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare.Potrivit ministerului, Agenția de Administrar
18:00
Cazul ce vizează camionul cu arme, depistat la frontiera moldo-română, nu pare a fi unul sistemic sau care face parte dintr-un trafic organizat.În prezent, organele de forță din Republica Moldova și România continuă ancheta pe acest caz, iar ulterior vor fi anunțate măsurile întreprinse. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră, dif
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.