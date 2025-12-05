12 ani de la recunoașterea oficială a limbii române. Tănase: Timofti a condamnat „ideologia sovietică”, Lupu a promovat separarea artificială, iar Tkaciuk a reacționat cu un gest obscen în Parlament
Cotidianul, 5 decembrie 2025 16:20
Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care s-a stabilit că denumirea corectă a limbii de stat este „limba română”. Cu această ocazie, fostul președinte al Curții, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj în care descrie hotărârea ca fiind unul dintre cele mai importante acte de „restituire …
• • •
Acum 10 minute
16:30
Camere obligatorii și absențe în catalog: Ministerul Educației propune reguli mai stricte pentru lecțiile online # Cotidianul
Ministerul Educației pregătește un set nou de reguli pentru desfășurarea lecțiilor online, pentru a disciplina elevii și în mediul virtual. Elevii vor fi obligați să participe cu camera video pornită, să fie vizibili pe toată durata orei și să respecte programul, la fel ca într-o zi obișnuită de școală. Potrivit proiectului, orele la distanță nu …
Acum 30 minute
16:20
16:10
Polonia cere Europei un răspuns mai ferm în raport cu amenințarea rusă, după ce a anunțat că oferă un ajutor financiar substanțial pentru înarmarea Ucrainei # Cotidianul
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a făcut miercuri la Bruxelles un apel către Uniunea Europeana, prin care a cerut luarea unor măsuri mai ferme împotriva acțiunilor provocatoare ale Rusiei. Aflat la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE, Sikorski a declarat că Moscova se angajează deja în acte de sabotaj, făcând referire …
16:10
PAS răspunde acuzațiilor lui Ion Ceban și îl acuză de haos și gestionare netransparentă a Primăriei # Cotidianul
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 generează, pentru al treilea an consecutiv, un conflict deschis între primarul Ion Ceban și fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC). În timp ce edilul acuză partidul de guvernare de „cinci ani de minciuni” și blocarea proiectelor municipale, reprezentanții PAS afirmă că primarul provoacă deliberat haos pentru a ascunde …
Acum 2 ore
15:30
SIS extinde lista organizațiilor teroriste: gruparea islamistă ADF, oficial inclusă în evidențele Republicii Moldova # Cotidianul
Serviciul de Informații și Securitate a extins lista entităților implicate în activități teroriste, adăugând gruparea islamistă Allied Democratic Forces (ADF), una dintre cele mai violente formațiuni armate active în Africa Centrală. Decizia figurează în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial. ADF este un grup armat originar din Uganda, activ …
15:20
VIDEO | Marcel Spatari și Siegfried Mureșan cer deschiderea negocierilor UE–Moldova pe capitole până la finalul anului # Cotidianul
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European. În cadrul conferinței de presă de la finalul celei de-a 16-a reuniuni, copreședinții Marcel Spatari și Siegfried Mureșan au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru cele șase clustere de negociere, menite să accelereze …
15:00
Igor Grosu, la Washington: „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean” # Cotidianul
Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei întrevederi cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Igor Grosu a subliniat că Moldova pledează pentru integritatea teritorială a Ucrainei și pentru un acord de pace „care să facă dreptate …
14:50
Ion Tăbârță: Chișinăul trebuie să aibă propria viziune de rezolvare a diferendului transnistrean # Cotidianul
Chișinăul are nevoie de o viziune proprie și clară privind soluționarea conflictului transnistrean, iar elaborarea unui plan detaliat de reintegrare ar permite estimarea realistă a costurilor și etapelor necesare. De această părere este expertul și comentatorul politic, Ion Tăbârță. Autoritățile lucrează deja la o strategie în acest sens. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat …
Acum 4 ore
14:10
VIDEO | Siegfried Mureșan: „În următorii patru ani, integrarea europeană a Republicii Moldova va deveni ireversibilă” # Cotidianul
Republica Moldova traversează una dintre cele mai favorabile faze ale parcursului său european, iar ritmul reformelor implementate la Chișinău ar putea face ca direcția proeuropeană să devină definitivă în următorii patru ani. Asigurarea vine din partea președintelui Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu acordat postului public de televiziune, eurodeputatul …
13:50
Declarația recentă a președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „va elibera Donbasul și Novorossia prin forță sau prin retragerea trupelor ucrainene”, evidențiază clar intențiile strategice ale Kremlinului. Prin aceste cuvinte, Putin dezvăluie că nu se limitează doar la estul Ucrainei, ci urmărește o viziune de expansiune care ar putea ajunge până la Gurile Dunării. …
13:10
VIDEO | Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu. Premierul Munteanu: Aceste taxe sunt necesare # Cotidianul
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate din afara țării, în special de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, dar și alte magazine online asiatice. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, că executivul lucrează la introducerea unor taxe și noi reguli, în contextul volumelor record de importuri …
Acum 6 ore
12:30
VIDEO | Alexandru Munteanu: „Mi-aș dori o biserică ecumenică unde toate confesiunile ar susține integrarea noastră europeană” # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a oferit noi detalii despre întâlnirile recente cu mitropolitul Vladimir și cu Înalt Preasfințitul Petru, explicând că gestul a fost unul de respect față de credincioșii din Republica Moldova și nu are absolut nici o legătură cu preferințele sale religioase personale. Premierul a precizat, într-o emisiune de la Jurnal TV, că întrevederile …
12:20
Siegfried Mureșan: R. Moldova și Ucraina vor adera la UE în ritm propriu, deși au pornit împreună # Cotidianul
Deși Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe drumul integrării europene, fiecare stat va adera la Uniunea Europeană în momentul în care va îndeplini toate condițiile necesare, pe baza propriilor merite. Declarațiile aparțin eurodeputatului Siegfried Mureșan și au fost făcute în cadrul unui interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, parcursul sincron al celor două state …
12:00
Republica Democratică Moldovenească și ideologia care-i contrazice fondatorii: „Furtuna” moldovenistă continuă # Cotidianul
Furtuna moldovenistă continuă. La recenta conferință științifico-practică „Republica Democratică Moldovenească”, Victoria Furtună aduce elogii „statalității moldovenești” și confundă constant noțiunile etnice, naționale și geografice. RDM din 1917-1918 este prezentată selectiv, fără a se menționa că aceeași lideri ai ei au votat ulterior Unirea cu România. În realitate, accentul pus atunci pe „limba moldovenească” era unul …
11:50
VIDEO | „Eu nu am spus la nimeni că am fost măturător la Spitalul Republican” — Ministrul Sănătății, Emil Ceban, cu lacrimi în ochi când a fost întrebat despre BMW-ul de 99.000 de euro # Cotidianul
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a lăcrimat în studioul TV8 după ce a fost întrebat despre averea familiei și despre mașina nouă, un BMW X5, dobândit prin leasing în 2025, în valoare de 99.000 de euro. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră”, oficialul a declarat că toate veniturile sunt legale și declarate, iar achiziția automobilului a fost …
11:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică dur Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu proiectul Legii bugetului pentru 2026, acuzând formațiunea de „minciuni” și „ipocrizie”. „PAS și 5 ani de minciuni!”, a scris Ceban într-o postare pe Facebook, afirmând că partidul de guvernare critică municipalitatea pentru politici pe care, în realitate, chiar Primăria le …
10:50
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2% în 2026. Estimarea lui Alexandru Munteanu # Cotidianul
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2 la sută în acest an. Este estimarea premierului Alexandru Munteanu, despre care a vorbit, în această seară, la Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. „Aș crede că undeva la 2 procente în acest an. Putem să facem un pariu și vedem, dacă mă mai invitați …
Acum 8 ore
10:30
Unitate specială ucraineană lovește în inima apărării ruse: un MiG-29, radare și sisteme strategice distruse în Crimeea # Cotidianul
Unitatea de elită ucraineană supranumită „Ghosts” (Fantomele) a revendicat distrugerea unui avion de luptă rusesc MiG-29, în cadrul unui atac asupra aerodromului militar Kacha din peninsula Crimeea, teritoriu ocupat de Rusia. Informația a fost făcută publică de serviciul ucrainean de informații militare (HUR) într-o declarație difuzată joi pe Telegram. Potrivit HUR, ținta nu a fost …
10:20
Comercianții de țigarete și țigări de foi vor fi obligați ca, începând cu anul 2026, să nu vândă produsele din această categorie la un preț mai mic de 46,59 lei pentru un pachet de 20 de unități. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care subliniază că acesta este prețul de referință stabilit …
10:10
OrheiLand se închide: Șor trage obloanele parcului-vedetă, după ce a anunțat că „stopează toate proiectele sociale” # Cotidianul
Parcul de distracții „OrheiLand”, proiect al oligarhului fugar Ilan Șor, își închide porțile. Anunțul a fost făcut de primara demisionară a municipiului Orhei, Tatiana Cociu, la câteva zile după ce Șor a declarat că sistează toate „proiectele sociale” din Republica Moldova. Tatiana Cociu afirmă că „presiunile regimului Sandu” ar fi determinat sistarea banilor pentru OrheiLand, …
10:10
Administrația Trump a permis temporar tranzacțiile cu aproximativ 2 000 de benzinării Lukoil din afara Rusiei # Cotidianul
Administrația Trump a permis joi efectuarea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare limitată de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei îl au în susținerea efortului de război al Moscovei în Ucraina, scrie reuters.com. Tranzacțiile pentru aproximativ 2.000 de stații de carburanți din Europa, Asia Centrală, …
09:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, neagă implicarea în scandalul diplomelor false: „Pun mâna în foc că nu sunt false” # Cotidianul
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în prezent Ministrul Sănătății, neagă categoric că instituția ar fi eliberat diplome false pentru rezidenți. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, Emil Ceban a subliniat că universitatea a sesizat autoritățile competente ori de câte ori au apărut tentative de fals în …
08:50
Grupul ungar MOL este interesat să cumpere activele internaţionale ale companiei ruse Lukoil # Cotidianul
Grupul ungar MOL este interesat să cumpere activele internaţionale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancţiuni americane, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuţiile. MOL a transmis oficialilor americani intenţia de a achiziţiona rafinăriile şi reţelele de benzinării ale Lukoil din Europa, precum şi participaţii în zăcăminte de petrol din Kazahstan şi Azerbaidjan, …
Acum 24 ore
20:50
Lituania va găzdui turneul final din 2028, iar ediția din 2029 a fost atribuită Republicii Moldova. Lituania va găzdui turneul final al Campionatului European de Fotbal Under-17 – UEFA EURO U17 din 2028, în timp ce ediția din 2029 a fost acordată Republicii Moldova, decizia fiind luată în cadrul ședinței Comitetului Executiv UEFA din 3 …
20:40
Republica Moldova susține decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni Direcției Principale de Spionaj Militar a Rusiei (GRU) # Cotidianul
Republica Moldova susține decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni Direcției Principale de Spionaj Militar a Rusiei (GRU), după publicarea raportului oficial privind atacul cu agent neurotoxic „Noviciok” din Salisbury, din 2018, care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, Dawn Sturgess, și la otrăvirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal și a fiicei sale. …
20:20
VIDEO | Lilian Carp: „Leam-ul este o nouă unitate de măsură cu care operează membrii partidului Ion Ceban, puși în diferite funcții” # Cotidianul
Deputatul PAS, Lilian Carp, a reacționat dur la perchezițiile desfășurate în această dimineață de Centrul Național Anticorupție la Direcția generală locativ-comunală a Primăriei Chișinău, în urma cărora au fost reținute șapte persoane și au fost ridicate aproximativ trei milioane de lei. Carp afirmă că primarul Ion Ceban ar încerca să deturneze atenția publică prin scandalurile …
18:20
Ion Tăbârță: Doar condamnarea liderilor rețelei „Șor” poate preveni noi destabilizări în Republica Moldova # Cotidianul
Finalizarea tuturor dosarelor privind pregătirea dezordinilor în masă legate de rețeaua condusă de criminalul Ilan Șor este stringentă pentru a preveni noi acțiuni de subminare a statului. Asigurarea vine din partea comentatorului politic, Ion Tăbârță. Analistul subliniază necesitatea destructurării complete a grupării și responsabilizării celor implicați la nivel înalt. Tăbârță consideră crucial ca autoritățile să …
16:50
VIDEO | Peste 50 de percheziții în Republica Moldova într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor și protestelor violente # Cotidianul
Peste 50 de percheziții au fost desfășurate de oamenii legii în mai multe localități din Republica Moldova, ca parte a unei anchete penale privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice. Operațiunea a vizat 35 de persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, domiciliate în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, …
Ieri
16:30
VIDEO | Confruntare directă între un jurnalist ucrainean și fiica lui Vladimir Putin: „Tatăl tău mi-a ucis fratele” # Cotidianul
Jurnalistul ucrainean, Dmitro Sviatnenko, a confruntat-o pe Elizaveta Krivonoghih, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, vorbindu-i despre implicarea tatălui ei în războiul din Ucraina. Într-o discuție publică după un vernisaj de artă, Sviatnenko l-a acuzat pe dictatorul Putin de uciderea fratelui său, care a murit pe 1 noiembrie 2025 într-un atac rusesc în Ucraina, în …
16:10
„Nu suntem Coreea de Nord”. Igor Șarov: modificarea Codului Educației ar permite aceleiași familii să conducă o universitate timp de 44 de ani # Cotidianul
Ministerul Educației pregătește modificări la Codul Educației care ar permite rectorilor implicați în procese de absorbție să obțină un al treilea mandat. Inițiativa a stârnit critici dure din partea mediului academic, care susține că schimbarea ar fi cu dedicație pentru rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, fost deputat PAS, aflat la finalul celui …
15:40
VIDEO | Bărbatul din Pepeni, care agăsit drona pe un câmp: Credeam că-i un sac cu îngrășăminte # Cotidianul
Bărbatul care a găsit drona de tip Gerbera de la Pepeni nu ar fi știut să trebuie să sune la 112. Acesta intenționa să ducă „avionul”, așa cum îi zicea, la Primărie. Într-un interviu pentru „Primul în Moldova”, bărbatul a relatat cum a găsit aparatul militar. Bărbatul este un sătean pe nume Gheorghe Manoilă. Acesta ar fi …
15:40
Scandal la Primăria Chișinău: Angajații cer salarii și bat la ușa PAS, consilierii părăsesc ședința CMC, iar bugetul Capitalei rămâne blocat # Cotidianul
Scandal la Primăria Chișinău: angajați ai municipalității au venit joi, 4 decembrie, la ușa fracțiunii PAS, cerând consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și să voteze bugetul pentru anul viitor. Oamenii au scandat lozinci precum „Am votat pentru voi!”, „Vrem salarii!”, „PAS, la lucru!”, „Nu munciți, dar primiți 3.000 de lei!”, …
15:00
Deputatul socialist Adrian Albu, prins cu mâța-n sac de ANI – 1 milion de lei avere nedeclarată: Se cere încetarea mandatului # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că deputatul socialist Adrian Albu și membrii familiei sale ar deține o avere nejustificată în valoare totală de 892.985,45 lei, acumulată în perioada 10 iunie 2019 – 22 mai 2023, conform Actului de Constatare nr. 171 emis la 4 decembrie 2025. Potrivit documentului, diferențele dintre veniturile declarate oficial …
14:30
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne neschimbată în anul viitor. Sumă fixă se menține la 12 636 de lei. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru 2026, care păstrează contribuția procentuală la nivelul de 9% din salariu. Persoanele care se asigură individual vor putea achita cu facilități până …
14:20
Planul UE de a confisca active rusești în valoare de 80 de miliarde de lire pentru Ucraina ar putea fi un motiv suficient pentru Putin să meargă la război cu Europa, avertizează un oficial de la Kremlin # Cotidianul
Un oficial de la Kremlin a avertizat că planul Uniunii Europene de a confisca active rusești în valoare de 80 de miliarde de lire sterline pentru a ajuta Ucraina ar putea reprezenta un motiv suficient pentru ca Putin să intre în război cu Europa, scrie dailymail.co.uk. Dmitri Medvedev, una dintre cele mai radicale voci ale …
14:20
VIDEO | Noua lege a salarizării. Andrian Gavriliță: Avem nevoie de mai multă echitate, pentru că există discrepanțe mari # Cotidianul
Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, care ar urma să intre în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2027. Cel puțin asta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în declarații pentru presă după ședința Guvernului. Potrivit ministrului, legea va asigura „mai multă uniformitate și echitate în salarizare”. Ministrul Finanțelor a declarat că noua lege …
13:50
VIDEO | „Nu este ușor să-ți asumi decizii nepopulare”. Premierul Munteanu explică de ce nu vor fi majorări salariale în 2026 # Cotidianul
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului pentru anul 2026, pe care premierul Alexandru Munteanu l-a numit „Bugetul investițiilor responsabile”, subliniind că acesta este construit atât pe realitățile economice actuale, cât și pe „responsabilitatea față de viitorul economiei și al copiilor noștri”. Potrivit premierului, proiectul ia în calcul efectele crizelor din ultimii ani – post-pandemic, …
13:30
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a blocat fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, ca urmare a implementării sancțiunilor internaționale ale Canadei. Măsura se înscrie în contextul combaterii „activităților maligne de interferență” a Rusiei în procesul electoral din Republica Moldova. Decizia a fost publicată publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. …
12:10
Deficit bugetar de peste 1 miliard de euro în 2026: Guvernul Munteanu a aprobat proiectul Legii bugetului # Cotidianul
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod semnificativ și …
12:00
AUDIO „A venit acum un «лям» (milion)”. CNA publică discuții din dosarul de corupție în achizițiile publice la Direcția Locativ-Comunală Chișinău # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat probe din dosarul perchezițiilor desfășurate în această dimineață, în urma cărora au fost reținute șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, Ion Burdiumov. Potrivit materialelor audio făcute publice, funcționari ai Primăriei Chișinău și reprezentanți ai unor agenți economici discutau despre achitarea unor comisioane provenite …
11:30
Șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunale a Primăriei Chișinău, reținute de CNA într-un amplu dosar de corupție # Cotidianul
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare (DGLCA) a Primăriei municipiului Chișinău, Ion Burdiumov, trei funcționari publici cu statut de conducători și trei agenți economici au fost reținuți în această dimineață de către Centrul Național Anticorupție. Reținerile vin după o serie de percheziții desfășurate de CNA și procurorii Procuraturii municipiului Bălți, care au vizat mai multe …
11:20
Fiind la un eveniment dedicat Zilei Naționale a tuturor românilor, organizat la Biblioteca Națională de Asociația Istoricilor, l-am auzit pe dl prof. Ion Negrei citând-o pe doamna președintă Maia Sandu, care – la recepția de la Ambasada României – ne-a îndemnat să spunem adevărul istoric „fără ezitare și fără cosmetizări”. Ei bine, dacă tot avem, …
10:50
Siegfried Mureșan: Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe clustere # Cotidianul
Eurodeputatul român Siegfried Mureșan se află pentru două zile la Chișinău, unde conduce delegația Parlamentului European la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Acesta afirmă că Republica Moldova a făcut progrese clare pe calea integrării și este pregătită pentru un nou pas în relația cu Uniunea Europeană. Potrivit lui, vizita a …
10:50
Victor Chirilă ar putea deveni ambasador în Ucraina, iar Mihai Mîțu noul ambasador al R. Moldova în România # Cotidianul
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu – ambasador în România, potrivit surselor IPN. Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, iar Mîțu deține în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Contactată de IPN pentru un comentariu, …
10:20
Republica Moldova își extinde parteneriatele culturale: acord cinematografic cu Israelul și noi proiecte cu Kazahstanul # Cotidianul
Republica Moldova face pași importanți în consolidarea cooperării culturale internaționale. Un acord de coproducții cinematografice cu Israelul urmează să fie semnat în curând, iar cu Kazahstanul sunt analizate noi proiecte și schimburi de expertiză. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, după întrevederea cu ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron. „Suntem pe ultima …
10:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor intenționează să depună moțiuni simple împotriva mai multor membri ai cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu. Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, sunt vizate portofoliile energiei, agriculturii și cel al muncii și protecției sociale, transmite IPN. Deputatul Igor Dodon a criticat lipsa de transparență în domeniul energetic, menționând că autoritățile …
10:00
Moldova și Turcia își consolidează parteneriatul: investiții, comerț și proiecte educaționale # Cotidianul
Extinderea cooperării moldo-turce, investiții economice, proiecte de infrastructură și noi oportunități în educație și comerț. Sunt câteva dintre subiectele discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Premierul Alexandru Munteanu a apreciat contribuția companiilor turcești la modernizarea infrastructurii din Republica Moldova, în mod particular în proiectele de reabilitare a drumurilor. …
09:40
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și la agenți economici, într-un dosar de corupție în achiziții publice # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară joi acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit purtătoarei de cuvânt a instituției, Angela Starinschi, perchezițiile au loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la unii …
09:30
Peste 50 de percheziții desfășurate pe întreg teritoriul R. Moldova în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă # Cotidianul
Poliția anunță că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară miercuri peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Descinderile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează inclusiv deplasările și instruirile …
3 decembrie 2025
22:40
Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European a decis miercuri seara pe cine va susține pentru preluarea conducerii Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul actualei șefe, Laura Codruța Kövesi, se apropie de final. În urma votului, Andrés Ritter, procuror german și actual adjunct al procurorului-șef european, a obținut …
