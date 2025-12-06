Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina
SafeNews, 6 decembrie 2025 13:00
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei […] Articolul Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
13:20
Patru civili și un soldat au fost uciși în noaptea de vineri spre sâmbătă în Afganistan, în timpul unui schimb de tiruri cu Pakistanul într-o regiune de frontieră, un nou episod al confruntării dintre cele două țări ce a început în octombrie, potrivit AFP. Bilanțul este de patru civili uciși, a anunțat guvernatorul regiunii afgane […] Articolul Lupte pe granița Pakistan – Afganistan, cel puțin patru oameni au fost uciși apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
13:10
Declarațiile ministrului român de Externe despre dosarul transnistrean în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, în contextul participării sale la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, desfășurată la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, Ministrul român a […] Articolul Declarațiile ministrului român de Externe despre dosarul transnistrean în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:10
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem # SafeNews
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, a declarat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în cadrul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP. Extinderea se va baza pe […] Articolul Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem apare prima dată în SafeNews.
13:00
FOTO | Fiii lui Ion Chicu iernează la cald! Ștefan și Ovidiu se desfată cu soțiile lor pe nisipul fin din Seychelles # SafeNews
Frații Ștefan și Ovidiu Chicu, fiii deputatului Alternativa Ion Chicu, își petrec iarna în Seychelles, una dintre cele mai pitorești destinații din Oceanul Indian. Ovidiu și soția sa, Mirela Alexa, alături de Ștefan și soția lui, Ina, dar și un grup de prieteni, se relaxează pe plajele exotice ale arhipelagului, scrie cancan.md. Mirela a publicat pe […] Articolul FOTO | Fiii lui Ion Chicu iernează la cald! Ștefan și Ovidiu se desfată cu soțiile lor pe nisipul fin din Seychelles apare prima dată în SafeNews.
13:00
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei […] Articolul Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:30
ALERTĂ | Sirenele s-au auzit în unul dintre orașele Poloniei, în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei # SafeNews
Dimineața zilei de 6 decembrie, în orașul Lubartów, din voievodatul Lublin (Polonia), au fost declanșate sirenele de alarmă aeriană, ca urmare a primirii unui avertisment privind o posibilă amenințare din aer. Potrivit RMF24, citat de SafeNews.md primarul orașului, Krzysztof Paśnik, a declarat că alarma a fost activată pe baza informațiilor primite de la Centrul de […] Articolul ALERTĂ | Sirenele s-au auzit în unul dintre orașele Poloniei, în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
12:10
FOTO | Vameșii spanioli au rămas fără cuvinte când au văzut ce avea, un cetățean columbian, în valiză # SafeNews
La Guardia Civil a arestat un bărbat pentru că a încercat să introducă 17,1 kilograme de cocaină în Aeroportul Valencia. Autoritățile l-au identificat pe un pasager sosit dintr-un zbor „cald” cu conexiune internațională din America Hispanoamericană. Potrivit surselor Beneméritei, după verificările efectuate cu scannerul cu raze X, agenții au observat mai multe pachete care păreau […] Articolul FOTO | Vameșii spanioli au rămas fără cuvinte când au văzut ce avea, un cetățean columbian, în valiză apare prima dată în SafeNews.
12:00
AVERE | Președinta fracțiunii PAS în CMC, Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025 # SafeNews
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a contractat în 2025 un credit în valoare totală de aproape 2 milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, […] Articolul AVERE | Președinta fracțiunii PAS în CMC, Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:50
REACȚIE | Vlad Musteață neagă reținerea sa la București și acuză continuare unei campanii de denigrare la Chișinău # SafeNews
Omul de faceri Vlad Musteață a venit cu o reacție după ce mai multe surse au scris despre faptul că acesta ar fi fost reținut, în urma unor percheziții ale Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), care ar avea legături cu Vlad Musteață, cunoscut în Republica […] Articolul REACȚIE | Vlad Musteață neagă reținerea sa la București și acuză continuare unei campanii de denigrare la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. În cadrul acestor ședințe, parlamentarii urmează să examineze în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De […] Articolul Parlamentul aprobă ordinea de zi pentru ședințele plenare din 12-19 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO | Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale # SafeNews
O operațiune dramatică de salvare în zona rurală a statului indian Gujarat a uimit utilizatorii rețelelor sociale după ce un voluntar local pentru protecția faunei sălbatice a readus la viață un șarpe aflat în pragul morții, folosind tehnica de respitație gură la gură, scrie India Today. Un clip cu operațiunea a devenit viral pe rețelele sociale, […] Articolul VIDEO | Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:30
Planul Uniunii Europene de a găsi o soluție de finanțare sustenabilă pentru Ucraina se complică, după ce Ungaria a respins vineri ideea emiterii de euroobligațiuni ca alternativă la utilizarea activelor rusești înghețate. Mișcarea Budapestei elimină un potențial „plan B” și intensifică presiunea asupra negocierilor dinaintea summitului UE din 18 decembrie, unde liderii celor 27 de […] Articolul Criză înaintea summitului UE: Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
10:30
Portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova și prioritățile pentru sprijinul viitor, aliniat cu agenda Guvernului, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, Director regional de țară al pentru Europa de Est. Prim-ministrul a apreciat sprijinul Băncii Mondiale acordat țării noastre și rolul acesteia în susținerea reformelor […] Articolul „Dialog între premier și Banca Mondială privind cooperarea strategică” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # SafeNews
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. Deşi poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile, oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la […] Articolul Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump apare prima dată în SafeNews.
10:20
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti „aproape săptămânal”. Căpitan: „Rusia îşi sporeşte capacităţile şi produce un submarin din clasa Kilo pe an” # SafeNews
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat şeful operaţiunilor sale, şi se pregăteşte pentru o creştere suplimentară în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian. Căpitanul Marko Petkovic a declarat că Moscova „îşi consolidează continuu” prezenţa în regiune, iar observarea navelor […] Articolul Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti „aproape săptămânal”. Căpitan: „Rusia îşi sporeşte capacităţile şi produce un submarin din clasa Kilo pe an” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un grup masiv de pete solare, denumit AR 4294-4296, a apărut pe suprafața Soarelui și este orientat direct către Pământ, au anunțat specialiști citați de Live Science. Complexul este considerat unul dintre cele mai mari formate în ultimul deceniu și are dimensiuni similare cu petele care au generat Evenimentul Carrington din 1859, cea mai puternică […] Articolul AVERTISMENT SOLAR | Un grup complex de pete uriașe ar putea genera erupții puternice apare prima dată în SafeNews.
09:30
Percheziții la București: Omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # SafeNews
Poliția din București a efectuat joi, 4 decembrie, o amplă operațiune de percheziții la compania de investiții North Bucharest Investments, vizată într-un dosar de creare a unei scheme financiare frauduloase. Directorul general al companiei, omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, a fost reținut pentru audieri. Potrivit informațiilor publicate de economedia.ro, schema presupunea neînregistrarea în contabilitate a […] Articolul Percheziții la București: Omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
09:30
Fostă candidată a partidului „Șansă”, amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor # SafeNews
Zinaida Țernă, fostă candidată a partidului „Șansă” în comuna Țîrlești din raionul Nisporeni, a fost amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Sentința a fost pronunțată joi, 4 decembrie. Potrivit rechizitoriului, în octombrie 2024, Țernă ar fi oferit 2.000 de lei unei femei, îndemnând-o să voteze „NU” la […] Articolul Fostă candidată a partidului „Șansă”, amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru acest weekend un cer predominant noros și temperaturi scăzute pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit specialiștilor, pe parcursul celor trei zile nu sunt așteptate precipitații importante, însă duminică, 7 decembrie, izolat ar putea cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată. În timpul […] Articolul Meteorologii anunță vreme mohorâtă și temperaturi scăzute în weekend apare prima dată în SafeNews.
09:20
Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie # SafeNews
Primăria Chișinău va încasa anual aproape jumătate de milion de lei în urma unei licitații cu strigare organizate pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă. În total, nouă spații municipale au fost adjudecate, potrivit datelor prezentate de autorități. La concurs au fost scoase încăperi și spații situate pe 17 adrese […] Articolul Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie apare prima dată în SafeNews.
09:10
Peste 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 28 de străini au primit refuz de intrare # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a fost de 50 823 de traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 13 555 de treceri, urmat de Leușeni (7 365), Sculeni (5 851), Palanca […] Articolul Peste 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 28 de străini au primit refuz de intrare apare prima dată în SafeNews.
09:10
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” # SafeNews
Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le […] Articolul Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” # SafeNews
Procurorii de la Curtea Penală Internațională avertizează că mandatele de arestare pentru președintele Vladimir Putin și cinci alți ruși acuzați de crime de război va rămâne în vigoare chiar și în cazul în care se convine asupra unei amnistii în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Procurorii-adjuncți Mame Mandiaye (Senegal) și Nazhat […] Articolul Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” va fi indisponibil în acest weekend, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pe perioada întreruperii, medicii vor elibera prescripțiile pe formulare clasice, completate olograf, iar acestea vor putea fi folosite fără probleme în farmaciile contractate. Potrivit CNAM, platforma va fi oprită temporar de […] Articolul CNAM anunță: „eRețeta” nu va funcționa temporar. Rețetele vor fi eliberate olograf apare prima dată în SafeNews.
09:00
Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace. Este ediţia inaugurală a acestui premiu care le aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru pace. Trump a primit trofeul, dar şi o medalie şi un certificat din partea preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, […] Articolul Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” apare prima dată în SafeNews.
09:00
ULTIMA ORĂ | Polițist de frontieră rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. A fost transportat de urgență la spital # SafeNews
Articolul ULTIMA ORĂ | Polițist de frontieră rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. A fost transportat de urgență la spital apare prima dată în SafeNews.
08:50
Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura ”livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC. Declaraţia a fost făcută vineri, în timpul unei alocuţiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, prilejuită de prima […] Articolul Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc apare prima dată în SafeNews.
08:40
Averea ultra-bogaților din întreaga lume a atins un nou maxim istoric, potrivit raportului anual al băncii elvețiene UBS. Numărul miliardarilor a crescut cu 196 în acest an, exclusiv persoane care și-au construit singure averea, iar grupul global numără acum aproape 3 000 de membri. Acești nou-veniți au adăugat 386,5 miliarde de dolari la averea totală, […] Articolul Miliardarii lumii sparg recordurile: averea combinată atinge 15,8 trilioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
08:30
Primele date complete despre votul la alegerile pentru așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană au apărut abia în ediția tipărită a ziarului „Transnistria” din 3 decembrie. Calculele arată o diferență semnificativă între prezența la vot anunțată și numărul de buletine valide, iar ponderea buletinelor nule ajunge aproape la 14%. Accesul la informațiile oficiale rămâne limitat: […] Articolul Fiecare al zecelea alegător din regiunea transnistreană a votat „împotriva tuturor” apare prima dată în SafeNews.
08:20
CNAS: „Fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți”. Contribuabilii, rugați să își achite datoriile # SafeNews
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) îi îndeamnă pe toți contribuabilii să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că neachitarea la timp a contribuțiilor atrage aplicarea unor majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi în care plata nu este efectuată. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea contribuțiilor înainte de […] Articolul CNAS: „Fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți”. Contribuabilii, rugați să își achite datoriile apare prima dată în SafeNews.
08:10
După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită în China, a subliniat vineri importanţa unităţii transatlantice şi a sprijinului continuu acordat Ucrainei, după ce, potrivit unor dezvăluiri de presă, el îi avertizase anterior pe liderii europeni, într-o convorbire telefonică, asupra posibilităţii ca Statele Unite să „trădeze” Kievul în negocierile cu Moscova, relatează AFP. „Trebuie să menţinem […] Articolul După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică apare prima dată în SafeNews.
08:00
CNPF introduce noi reguli și sancțiuni pentru protecția consumatorilor și buna funcționare a pieței financiare # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat noi reguli privind perceperea taxelor, a dispus transformarea SA „CRISMAX” în SRL „CRISMAX” și a restabilit înscrisurile legate de valorile mobiliare ale SA „PROVIT”, după anularea radierii companiei. Totodată, CNPF a avizat evaluările valorilor mobiliare administrate de „BV Fiduciar Invest”, „Econ-Renaștere” și „Fiduciara Feroviarilor”, care urmează să […] Articolul CNPF introduce noi reguli și sancțiuni pentru protecția consumatorilor și buna funcționare a pieței financiare apare prima dată în SafeNews.
07:50
Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei” # SafeNews
Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este „inacceptabil şi periculos”, a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne”, a reacţionat […] Articolul Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei” apare prima dată în SafeNews.
07:40
Poliţiştii de frontieră de la vama Stânca, România, au depistat o femeie cu cetăţenie moldovenească, căutată internațional pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de persoane. Femeia de 49 de ani s-a prezentat la vamă, pe data de 4 decembrie, într-un autoturism înmatriculat în Polonia, încercând să intre în România. Polițiștii de frontieră din România au constatat […] Articolul O moldoveancă dată în căutare pentru trafic de persoane, prinsă la vama Stânca apare prima dată în SafeNews.
07:30
Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # SafeNews
Republica Moldova a finalizat procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat cu Federația Rusă în 1998. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis oficial notificarea către Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform prevederilor tratatului. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare, precizează MAE. […] Articolul Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:20
Vineri, 5 decembrie, elevii din toată Germania au lipsit de la ore pentru a ieși în stradă și a protesta împotriva reformei serviciului militar, care nu este încă obligatoriu. Proteste au loc în aproximativ 90 de orașe din toată Germania. Potrivit Poliției din Berlin, dimineața, 5 decembrie, în jur de 800 de persoane s-au adunat […] Articolul În Germania, elevii au ieșit la proteste împotriva reformei serviciului militar apare prima dată în SafeNews.
07:10
Execuție șocantă în Afganistan: Un copil de 13 ani, forțat să tragă în condamnatul care i-ar fi omorât familia # SafeNews
O execuție publică de o cruzime extremă a avut loc marți în orașul Khost, din estul Afganistanului. Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât în fața a zeci de mii de oameni, iar potrivit mai multor surse media, execuția ar fi fost realizată chiar de un băiat de 13 ani, supraviețuitor al unui masacru […] Articolul Execuție șocantă în Afganistan: Un copil de 13 ani, forțat să tragă în condamnatul care i-ar fi omorât familia apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
22:10
Drone au lovit combinatul metalurgic din Alceavsk, aflat în regiunea temporar ocupată Lugansk, transmite RBC-Ucraina, citând canale rusești de Telegram. În mediul online au apărut imagini și videoclipuri cu dronele care survolau orașul, iar unii autori susțin că una dintre drone a lovit cel mai probabil secția de oxigen a combinatului. De asemenea, au fost […] Articolul FLASH | Atac cu drone asupra industriei din Alceavsk, în regiunea ocupată Lugansk apare prima dată în SafeNews.
21:40
Vlad Filat critică proiectul bugetului pentru 2026 și avertizează asupra creșterii „record” a dobânzilor: „Prostia costă. Iar când se combină cu aroganța, costă miliarde” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a publicat o nouă postare pe rețelele de socializare, în care critică prognozele incluse în proiectul bugetului pentru anul 2026 și modul în care Guvernul gestionează finanțele publice. Ma exact, Filat afirmă că Republica Moldova riscă să plătească ani la rând pentru erorile actuale, dacă nu schimbă direcția. În mesajul său, […] Articolul Vlad Filat critică proiectul bugetului pentru 2026 și avertizează asupra creșterii „record” a dobânzilor: „Prostia costă. Iar când se combină cu aroganța, costă miliarde” apare prima dată în SafeNews.
21:30
FRANȚA | Militari de la o bază de submarine nucleare din Brest au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # SafeNews
Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE. Comandamentul bazei a activat un dispozitiv […] Articolul FRANȚA | Militari de la o bază de submarine nucleare din Brest au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul apare prima dată în SafeNews.
19:20
TRAGEDIE | Două femei și un bărbat au murit într-o mașina urmărită de poliție: S-a răsturnat și a luat foc # SafeNews
Un grav accident rutier a avut loc joi dimineață, în Haga, după ce o mașină urmărită de poliție s-a izbit de un copac și a luat foc. Două femei și un bărbat – printre care și șoferul – au murit în urma incidentului, iar o altă femeie a fost scoasă în viață din flăcări și […] Articolul TRAGEDIE | Două femei și un bărbat au murit într-o mașina urmărită de poliție: S-a răsturnat și a luat foc apare prima dată în SafeNews.
17:50
Premierul Irlandei, Michol Martin, a confirmat vineri că a fost informat despre un incident implicând drone neidentificate în noaptea sosirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Irlanda. Informația a fost transmisă de RTÉ, citată de SafeNews.md În cadrul unei intervenții la ședința Consiliului Britanico-Irlandez din Țara Galilor, Martin a anunțat că la sfârșitul lunii decembrie va […] Articolul Premierul Irlandei confirmă incidentul cu drone în timpul vizitei lui Zelenski apare prima dată în SafeNews.
17:40
Sărbătorile de iarnă își ffac loc în Piața Marii Adunări Naționale! Articolul LIVE | Inaugurarea Târgului de Crăciun și a Sărbătorilor de Iarnă la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
17:30
FOTO | Frontiere mai sigure: Moldovenii în vizită la Serviciul Pazei Frontierei din Lituania # SafeNews
O delegație a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a efectuat, în perioada 3–5 decembrie 2025, o vizită oficială în Republica Lituania, în cadrul eforturilor de consolidare a cooperării internaționale în domeniul securității frontierelor. Șeful Inspectoratului, chestor Ruslan Galușca, împreună cu o echipă managerială, a participat la întâlniri bilaterale cu conducerea Serviciului […] Articolul FOTO | Frontiere mai sigure: Moldovenii în vizită la Serviciul Pazei Frontierei din Lituania apare prima dată în SafeNews.
17:30
Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în perioada 6–8 decembrie, întreaga țară va fi sub un cer în mare parte noros. Meteorologii spun că, deși în general precipitațiile vor lipsi, pe 7 decembrie sunt posibile ploi slabe, izolate. Vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile vor fi scăzute: noaptea se vor […] Articolul Vremea în weekend: Temperaturi scăzute și posibile ploi slabe în Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:10
Sportivul moldovean Nicolai Frangu și-a adjudecat medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, desfășurat la Arena Chișinău. Frangu a evoluat în categoria de greutate până la 74 kg, la proba 2×32 kg, unde a înregistrat un total de 51 de ridicări, performanță care i-a adus titlul de campion continental. Competiția europeană are loc între […] Articolul AUR european pentru Nicolai Frangu, la kettlebell în categoria 74 kg apare prima dată în SafeNews.
16:50
Proteste ale elevilor în Germania împotriva reformei serviciului militar: Mii de tineri au ieșit în stradă # SafeNews
Mii de elevi din toată Germania au lipsit de la ore vineri pentru a participa la proteste împotriva reformei serviciului militar, care, deși nu este încă obligatoriu, ar putea deveni în viitor. Manifestațiile au avut loc în aproximativ 90 de orașe, transmite SafeNews.md cu referire la Politico. La Berlin, poliția a anunțat că dimineață au […] Articolul Proteste ale elevilor în Germania împotriva reformei serviciului militar: Mii de tineri au ieșit în stradă apare prima dată în SafeNews.
16:40
Polițist de frontieră din Leușeni refuză mita unui șofer ucrainean. Cazul a fost raportat autorităților # SafeNews
Un polițist de frontieră din punctul de trecere „Leușeni-Albița” a dat dovadă de integritate după ce un bărbat a încercat să-l mituiască pentru a trece mai ușor frontiera. Incidentul s-a produs pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, un cetățean ucrainean de 61 de ani a oferit bani polițistului, sperând să […] Articolul Polițist de frontieră din Leușeni refuză mita unui șofer ucrainean. Cazul a fost raportat autorităților apare prima dată în SafeNews.
16:30
În Republica Moldova presa trăiește presiuni, chiar dacă unii preferă să nu recunoască. Politicieni, surse de interes, bule digitale. O știre transmisă incomplet devine combustibil pentru prejudecăți. O conspirație aruncată în aer devine panică. Publicul obosește. SafeNews.md nu vrea să fie doar un site care îți trece prin timeline. Vrem să fim locul în care […] Articolul REBRANDING PENTRU SafeNews.md | Ce se schimbă în felul în care primești știrile apare prima dată în SafeNews.
16:00
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 # SafeNews
Statele Unite au transmis săptămâna aceasta diplomaților europeni de la Washington că doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, de la informații la rachete, potrivit unor oficiali ai Pentagonului citați de Reuters. Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni între personalul Pentagonului responsabil de politicile NATO […] Articolul SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.