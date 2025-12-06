Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina

16:50

Mii de elevi din toată Germania au lipsit de la ore vineri pentru a participa la proteste împotriva reformei serviciului militar, care, deși nu este încă obligatoriu, ar putea deveni în viitor. Manifestațiile au avut loc în aproximativ 90 de orașe, transmite SafeNews.md cu referire la Politico. La Berlin, poliția a anunțat că dimineață au […]