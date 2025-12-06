Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie
SafeNews, 6 decembrie 2025 09:20
Primăria Chișinău va încasa anual aproape jumătate de milion de lei în urma unei licitații cu strigare organizate pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă. În total, nouă spații municipale au fost adjudecate, potrivit datelor prezentate de autorități. La concurs au fost scoase încăperi și spații situate pe 17 adrese […] Articolul Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
09:40
Un grup masiv de pete solare, denumit AR 4294-4296, a apărut pe suprafața Soarelui și este orientat direct către Pământ, au anunțat specialiști citați de Live Science. Complexul este considerat unul dintre cele mai mari formate în ultimul deceniu și are dimensiuni similare cu petele care au generat Evenimentul Carrington din 1859, cea mai puternică […] Articolul AVERTISMENT SOLAR | Un grup complex de pete uriașe ar putea genera erupții puternice apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:30
Percheziții la București: Omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # SafeNews
Poliția din București a efectuat joi, 4 decembrie, o amplă operațiune de percheziții la compania de investiții North Bucharest Investments, vizată într-un dosar de creare a unei scheme financiare frauduloase. Directorul general al companiei, omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, a fost reținut pentru audieri. Potrivit informațiilor publicate de economedia.ro, schema presupunea neînregistrarea în contabilitate a […] Articolul Percheziții la București: Omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
09:30
Fostă candidată a partidului „Șansă”, amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor # SafeNews
Zinaida Țernă, fostă candidată a partidului „Șansă” în comuna Țîrlești din raionul Nisporeni, a fost amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Sentința a fost pronunțată joi, 4 decembrie. Potrivit rechizitoriului, în octombrie 2024, Țernă ar fi oferit 2.000 de lei unei femei, îndemnând-o să voteze „NU” la […] Articolul Fostă candidată a partidului „Șansă”, amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru acest weekend un cer predominant noros și temperaturi scăzute pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit specialiștilor, pe parcursul celor trei zile nu sunt așteptate precipitații importante, însă duminică, 7 decembrie, izolat ar putea cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată. În timpul […] Articolul Meteorologii anunță vreme mohorâtă și temperaturi scăzute în weekend apare prima dată în SafeNews.
09:20
Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie # SafeNews
Primăria Chișinău va încasa anual aproape jumătate de milion de lei în urma unei licitații cu strigare organizate pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă. În total, nouă spații municipale au fost adjudecate, potrivit datelor prezentate de autorități. La concurs au fost scoase încăperi și spații situate pe 17 adrese […] Articolul Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie apare prima dată în SafeNews.
09:10
Peste 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 28 de străini au primit refuz de intrare # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a fost de 50 823 de traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 13 555 de treceri, urmat de Leușeni (7 365), Sculeni (5 851), Palanca […] Articolul Peste 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 28 de străini au primit refuz de intrare apare prima dată în SafeNews.
09:10
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” # SafeNews
Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le […] Articolul Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” # SafeNews
Procurorii de la Curtea Penală Internațională avertizează că mandatele de arestare pentru președintele Vladimir Putin și cinci alți ruși acuzați de crime de război va rămâne în vigoare chiar și în cazul în care se convine asupra unei amnistii în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Procurorii-adjuncți Mame Mandiaye (Senegal) și Nazhat […] Articolul Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” va fi indisponibil în acest weekend, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pe perioada întreruperii, medicii vor elibera prescripțiile pe formulare clasice, completate olograf, iar acestea vor putea fi folosite fără probleme în farmaciile contractate. Potrivit CNAM, platforma va fi oprită temporar de […] Articolul CNAM anunță: „eRețeta” nu va funcționa temporar. Rețetele vor fi eliberate olograf apare prima dată în SafeNews.
09:00
Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace. Este ediţia inaugurală a acestui premiu care le aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru pace. Trump a primit trofeul, dar şi o medalie şi un certificat din partea preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, […] Articolul Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” apare prima dată în SafeNews.
09:00
ULTIMA ORĂ | Polițist de frontieră rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. A fost transportat de urgență la spital # SafeNews
Articolul ULTIMA ORĂ | Polițist de frontieră rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. A fost transportat de urgență la spital apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:50
Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura ”livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC. Declaraţia a fost făcută vineri, în timpul unei alocuţiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, prilejuită de prima […] Articolul Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc apare prima dată în SafeNews.
08:40
Averea ultra-bogaților din întreaga lume a atins un nou maxim istoric, potrivit raportului anual al băncii elvețiene UBS. Numărul miliardarilor a crescut cu 196 în acest an, exclusiv persoane care și-au construit singure averea, iar grupul global numără acum aproape 3 000 de membri. Acești nou-veniți au adăugat 386,5 miliarde de dolari la averea totală, […] Articolul Miliardarii lumii sparg recordurile: averea combinată atinge 15,8 trilioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
08:30
Primele date complete despre votul la alegerile pentru așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană au apărut abia în ediția tipărită a ziarului „Transnistria” din 3 decembrie. Calculele arată o diferență semnificativă între prezența la vot anunțată și numărul de buletine valide, iar ponderea buletinelor nule ajunge aproape la 14%. Accesul la informațiile oficiale rămâne limitat: […] Articolul Fiecare al zecelea alegător din regiunea transnistreană a votat „împotriva tuturor” apare prima dată în SafeNews.
08:20
CNAS: „Fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți”. Contribuabilii, rugați să își achite datoriile # SafeNews
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) îi îndeamnă pe toți contribuabilii să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că neachitarea la timp a contribuțiilor atrage aplicarea unor majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi în care plata nu este efectuată. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea contribuțiilor înainte de […] Articolul CNAS: „Fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți”. Contribuabilii, rugați să își achite datoriile apare prima dată în SafeNews.
08:10
După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită în China, a subliniat vineri importanţa unităţii transatlantice şi a sprijinului continuu acordat Ucrainei, după ce, potrivit unor dezvăluiri de presă, el îi avertizase anterior pe liderii europeni, într-o convorbire telefonică, asupra posibilităţii ca Statele Unite să „trădeze” Kievul în negocierile cu Moscova, relatează AFP. „Trebuie să menţinem […] Articolul După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică apare prima dată în SafeNews.
08:00
CNPF introduce noi reguli și sancțiuni pentru protecția consumatorilor și buna funcționare a pieței financiare # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat noi reguli privind perceperea taxelor, a dispus transformarea SA „CRISMAX” în SRL „CRISMAX” și a restabilit înscrisurile legate de valorile mobiliare ale SA „PROVIT”, după anularea radierii companiei. Totodată, CNPF a avizat evaluările valorilor mobiliare administrate de „BV Fiduciar Invest”, „Econ-Renaștere” și „Fiduciara Feroviarilor”, care urmează să […] Articolul CNPF introduce noi reguli și sancțiuni pentru protecția consumatorilor și buna funcționare a pieței financiare apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:50
Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei” # SafeNews
Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este „inacceptabil şi periculos”, a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne”, a reacţionat […] Articolul Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei” apare prima dată în SafeNews.
07:40
Poliţiştii de frontieră de la vama Stânca, România, au depistat o femeie cu cetăţenie moldovenească, căutată internațional pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de persoane. Femeia de 49 de ani s-a prezentat la vamă, pe data de 4 decembrie, într-un autoturism înmatriculat în Polonia, încercând să intre în România. Polițiștii de frontieră din România au constatat […] Articolul O moldoveancă dată în căutare pentru trafic de persoane, prinsă la vama Stânca apare prima dată în SafeNews.
07:30
Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # SafeNews
Republica Moldova a finalizat procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat cu Federația Rusă în 1998. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis oficial notificarea către Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform prevederilor tratatului. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare, precizează MAE. […] Articolul Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale apare prima dată în SafeNews.
07:20
Vineri, 5 decembrie, elevii din toată Germania au lipsit de la ore pentru a ieși în stradă și a protesta împotriva reformei serviciului militar, care nu este încă obligatoriu. Proteste au loc în aproximativ 90 de orașe din toată Germania. Potrivit Poliției din Berlin, dimineața, 5 decembrie, în jur de 800 de persoane s-au adunat […] Articolul În Germania, elevii au ieșit la proteste împotriva reformei serviciului militar apare prima dată în SafeNews.
07:10
Execuție șocantă în Afganistan: Un copil de 13 ani, forțat să tragă în condamnatul care i-ar fi omorât familia # SafeNews
O execuție publică de o cruzime extremă a avut loc marți în orașul Khost, din estul Afganistanului. Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât în fața a zeci de mii de oameni, iar potrivit mai multor surse media, execuția ar fi fost realizată chiar de un băiat de 13 ani, supraviețuitor al unui masacru […] Articolul Execuție șocantă în Afganistan: Un copil de 13 ani, forțat să tragă în condamnatul care i-ar fi omorât familia apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
22:10
Drone au lovit combinatul metalurgic din Alceavsk, aflat în regiunea temporar ocupată Lugansk, transmite RBC-Ucraina, citând canale rusești de Telegram. În mediul online au apărut imagini și videoclipuri cu dronele care survolau orașul, iar unii autori susțin că una dintre drone a lovit cel mai probabil secția de oxigen a combinatului. De asemenea, au fost […] Articolul FLASH | Atac cu drone asupra industriei din Alceavsk, în regiunea ocupată Lugansk apare prima dată în SafeNews.
21:40
Vlad Filat critică proiectul bugetului pentru 2026 și avertizează asupra creșterii „record” a dobânzilor: „Prostia costă. Iar când se combină cu aroganța, costă miliarde” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a publicat o nouă postare pe rețelele de socializare, în care critică prognozele incluse în proiectul bugetului pentru anul 2026 și modul în care Guvernul gestionează finanțele publice. Ma exact, Filat afirmă că Republica Moldova riscă să plătească ani la rând pentru erorile actuale, dacă nu schimbă direcția. În mesajul său, […] Articolul Vlad Filat critică proiectul bugetului pentru 2026 și avertizează asupra creșterii „record” a dobânzilor: „Prostia costă. Iar când se combină cu aroganța, costă miliarde” apare prima dată în SafeNews.
21:30
FRANȚA | Militari de la o bază de submarine nucleare din Brest au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # SafeNews
Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE. Comandamentul bazei a activat un dispozitiv […] Articolul FRANȚA | Militari de la o bază de submarine nucleare din Brest au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:20
TRAGEDIE | Două femei și un bărbat au murit într-o mașina urmărită de poliție: S-a răsturnat și a luat foc # SafeNews
Un grav accident rutier a avut loc joi dimineață, în Haga, după ce o mașină urmărită de poliție s-a izbit de un copac și a luat foc. Două femei și un bărbat – printre care și șoferul – au murit în urma incidentului, iar o altă femeie a fost scoasă în viață din flăcări și […] Articolul TRAGEDIE | Două femei și un bărbat au murit într-o mașina urmărită de poliție: S-a răsturnat și a luat foc apare prima dată în SafeNews.
17:50
Premierul Irlandei, Michol Martin, a confirmat vineri că a fost informat despre un incident implicând drone neidentificate în noaptea sosirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Irlanda. Informația a fost transmisă de RTÉ, citată de SafeNews.md În cadrul unei intervenții la ședința Consiliului Britanico-Irlandez din Țara Galilor, Martin a anunțat că la sfârșitul lunii decembrie va […] Articolul Premierul Irlandei confirmă incidentul cu drone în timpul vizitei lui Zelenski apare prima dată în SafeNews.
17:40
Sărbătorile de iarnă își ffac loc în Piața Marii Adunări Naționale! Articolul LIVE | Inaugurarea Târgului de Crăciun și a Sărbătorilor de Iarnă la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
17:30
FOTO | Frontiere mai sigure: Moldovenii în vizită la Serviciul Pazei Frontierei din Lituania # SafeNews
O delegație a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a efectuat, în perioada 3–5 decembrie 2025, o vizită oficială în Republica Lituania, în cadrul eforturilor de consolidare a cooperării internaționale în domeniul securității frontierelor. Șeful Inspectoratului, chestor Ruslan Galușca, împreună cu o echipă managerială, a participat la întâlniri bilaterale cu conducerea Serviciului […] Articolul FOTO | Frontiere mai sigure: Moldovenii în vizită la Serviciul Pazei Frontierei din Lituania apare prima dată în SafeNews.
17:30
Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în perioada 6–8 decembrie, întreaga țară va fi sub un cer în mare parte noros. Meteorologii spun că, deși în general precipitațiile vor lipsi, pe 7 decembrie sunt posibile ploi slabe, izolate. Vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile vor fi scăzute: noaptea se vor […] Articolul Vremea în weekend: Temperaturi scăzute și posibile ploi slabe în Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:10
Sportivul moldovean Nicolai Frangu și-a adjudecat medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, desfășurat la Arena Chișinău. Frangu a evoluat în categoria de greutate până la 74 kg, la proba 2×32 kg, unde a înregistrat un total de 51 de ridicări, performanță care i-a adus titlul de campion continental. Competiția europeană are loc între […] Articolul AUR european pentru Nicolai Frangu, la kettlebell în categoria 74 kg apare prima dată în SafeNews.
16:50
Proteste ale elevilor în Germania împotriva reformei serviciului militar: Mii de tineri au ieșit în stradă # SafeNews
Mii de elevi din toată Germania au lipsit de la ore vineri pentru a participa la proteste împotriva reformei serviciului militar, care, deși nu este încă obligatoriu, ar putea deveni în viitor. Manifestațiile au avut loc în aproximativ 90 de orașe, transmite SafeNews.md cu referire la Politico. La Berlin, poliția a anunțat că dimineață au […] Articolul Proteste ale elevilor în Germania împotriva reformei serviciului militar: Mii de tineri au ieșit în stradă apare prima dată în SafeNews.
16:40
Polițist de frontieră din Leușeni refuză mita unui șofer ucrainean. Cazul a fost raportat autorităților # SafeNews
Un polițist de frontieră din punctul de trecere „Leușeni-Albița” a dat dovadă de integritate după ce un bărbat a încercat să-l mituiască pentru a trece mai ușor frontiera. Incidentul s-a produs pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, un cetățean ucrainean de 61 de ani a oferit bani polițistului, sperând să […] Articolul Polițist de frontieră din Leușeni refuză mita unui șofer ucrainean. Cazul a fost raportat autorităților apare prima dată în SafeNews.
16:30
În Republica Moldova presa trăiește presiuni, chiar dacă unii preferă să nu recunoască. Politicieni, surse de interes, bule digitale. O știre transmisă incomplet devine combustibil pentru prejudecăți. O conspirație aruncată în aer devine panică. Publicul obosește. SafeNews.md nu vrea să fie doar un site care îți trece prin timeline. Vrem să fim locul în care […] Articolul REBRANDING PENTRU SafeNews.md | Ce se schimbă în felul în care primești știrile apare prima dată în SafeNews.
16:00
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 # SafeNews
Statele Unite au transmis săptămâna aceasta diplomaților europeni de la Washington că doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, de la informații la rachete, potrivit unor oficiali ai Pentagonului citați de Reuters. Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni între personalul Pentagonului responsabil de politicile NATO […] Articolul SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 apare prima dată în SafeNews.
16:00
Președintele Republicii Democrate Congo, Félix Tshisekedi, și cel al Rwandei, Paul Kagame, au semnat, joi, un Acord de pace menit să pună capăt conflictului de lungă durată din regiune. Semnarea a avut loc în cadrul unui summit la Washington, găzduit de președintele american, Donald Trump, scrie IPN. „Vom respecta aceste angajamente. Vom respecta Acordul și vom […] Articolul Congo și Rwanda au semnat un Acord de pace, mediat de SUA apare prima dată în SafeNews.
15:50
Peste 5 milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor de ieri efectuate de CNA: Șapte persoane au fost reținute într-un dosar de corupție în achizițiile publice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că peste 5 milioane de lei, în diverse valute, au fost ridicați în urma perchezițiilor efectuate joi, 4 decembrie, într-un dosar ce vizează acte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii au fost găsiți atât în locuințele și birourile unor agenți economici, cât și în spațiile de serviciu ale […] Articolul Peste 5 milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor de ieri efectuate de CNA: Șapte persoane au fost reținute într-un dosar de corupție în achizițiile publice apare prima dată în SafeNews.
15:50
Dosarul fostului primar Nicanor Ciochină bate pasul pe loc: două ședințe, din nou amânate # SafeNews
Ședința de judecată în dosarul fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost amânată din nou, după ce acesta a informat instanța că este bolnav. Este a doua amânare consecutivă, iar familia victimei acuză tergiversări deliberate. Potrivit TVR Moldova, […] Articolul Dosarul fostului primar Nicanor Ciochină bate pasul pe loc: două ședințe, din nou amânate apare prima dată în SafeNews.
15:50
Moment de cotitură la Hollywood. Netflix anunţă că a ajuns la un acord pentru a prelua Warner Bros. Serviciile HBO Max vor intra, de asemenea, în portofoliul său # SafeNews
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros. şi HBO, anunţând, vineri, un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN. Dacă acordul va fi finalizat, acesta va remodela fundamental Hollywoodul într-un moment […] Articolul Moment de cotitură la Hollywood. Netflix anunţă că a ajuns la un acord pentru a prelua Warner Bros. Serviciile HBO Max vor intra, de asemenea, în portofoliul său apare prima dată în SafeNews.
15:30
Imagini incredibile au fost surprinse la Oradea! O mașină a sărit peste un sens giratoriu și peste alte două autoturisme. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile surprind momentul în care autoturismul pătrunde în intersecție cu o viteză mult peste limita legală, scrie antena3.ro. Autoturismul trece direct prin sensul giratoriu fără nicio […] Articolul VIDEO | Momentul în care un șofer din Oradea zboară cu mașina peste un sens giratoriu apare prima dată în SafeNews.
15:30
„Pașapoartele le-au fost arse, telefoanele luate” 17 bărbați au plecat în Rusia pentru „muncă și dezvoltare personală”, dar au ajuns în Ucraina, pe frontul din Donbas # SafeNews
Acuzații grave zguduie familia fostului președinte sud-african Jacob Zuma, după ce una dintre fiicele sale este suspectată că ar fi intermediat recrutarea a 17 bărbați trimiși să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina. Potrivit autorităților sud-africane, cei 17 au plecat din Johannesburg cu promisiunea unor joburi bine plătite și cursuri de pregătire, dar au […] Articolul „Pașapoartele le-au fost arse, telefoanele luate” 17 bărbați au plecat în Rusia pentru „muncă și dezvoltare personală”, dar au ajuns în Ucraina, pe frontul din Donbas apare prima dată în SafeNews.
15:30
Comisia Europeană a introdus Rusia pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # SafeNews
Comisia Europeană a decis să includă Rusia în lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, transmite Politico, citat de RBK, care a consultat un document anexă la registrul oficial al UE. Deși pe site-ul Comisiei lista nu a fost încă actualizată, ultima versiune datează din august și nu […] Articolul Comisia Europeană a introdus Rusia pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ucraina îi retrage titlurile unei sportive care a trecut de partea Rusiei spunând că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor ucraineni # SafeNews
Federaţia ucraineană de sărituri în apă a anunţat că i-a retras titlurile sportivei Sofiia Lyskun, după ce aceasta a decis să treacă de partea Rusiei, relatează Reuters. Tânăra de 23 de ani, care a reprezentat Ucraina la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 şi la Jocurile de la Paris de anul trecut, a dezvăluit […] Articolul Ucraina îi retrage titlurile unei sportive care a trecut de partea Rusiei spunând că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor ucraineni apare prima dată în SafeNews.
15:10
POLITICO: Trump dezvăluie ce îşi doreşte pentru lume în noua strategie de securitate a SUA # SafeNews
Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb, preşedintele Donald Trump intenţionează ca SUA să menţină o prezenţă militară mai […] Articolul POLITICO: Trump dezvăluie ce îşi doreşte pentru lume în noua strategie de securitate a SUA apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Flacăra JO de iarnă de la Milano-Cortina, la palatul prezidenţial din Italia. Sergio Mattarella a aprins un vas „preliminar”, în cadrul ştafetei torţei olimpice # SafeNews
Un vas „preliminar” a fost aprins de torţa olimpică la palatul prezidenţial din Italia, vineri, în contextul în care numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se apropia de pragul de două luni, relatează AP. Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, au participat la ceremonie. […] Articolul VIDEO | Flacăra JO de iarnă de la Milano-Cortina, la palatul prezidenţial din Italia. Sergio Mattarella a aprins un vas „preliminar”, în cadrul ştafetei torţei olimpice apare prima dată în SafeNews.
15:00
Cadavrul unui bărbat a fost găsit zăcând fără suflare într-o fâșie forestieră. Descoperirea macabră a avut loc ieri, 4 decembrie, în jurul orei 09:00, pe strada Costiujeni din municipiul Chișinău, scrie pulsmedia.md. Cadavrul a fost găsit de către un trecător care imediat a alertat poliția. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP […] Articolul Cadavru descoperit într-o fâșie forestieră din Chișinău. Poliția a deschis o anchetă apare prima dată în SafeNews.
14:50
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. El este unul dintre aliații fugarului Ilan Şor și este judecat pentru abuz de putere și delapidare. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 […] Articolul Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul șef al legislativului din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
14:50
Pacea globală a continuat să se deterioreze în 2025, potrivit datelor prezentate de Indexul Global al Păcii (IPG), realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Numărul conflictelor între state a atins cel mai ridicat nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, trei noi conflicte izbucnind doar anul acesta, scrie Antena 3 CNN. Multe țări au […] Articolul Pacea globală atinge un minim istoric: poziția României în clasament apare prima dată în SafeNews.
14:30
SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova # SafeNews
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a actualizat lista entităților implicate în activități teroriste, incluzând gruparea Allied Democratic Forces (ADF). Decizia este prevăzută în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial, scrie noi.md. ADF este un grup armat islamist originar din Uganda, activ în vestul țării și în estul Republicii Democrate […] Articolul SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:20
România va sprijini constant și multilateral Republica Moldova în parcursul său european, inclusiv prin oferirea de expertiză tehnică necesară alinierii la standardele Uniunii Europene și facilitării accesului pe piața energetică europeană. Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul unei întrevederi cu conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). […] Articolul Ambasadorul Țurcanu: România sprijină Moldova în asigurarea securității energetice apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.