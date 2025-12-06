În Germania, elevii au ieșit la proteste împotriva reformei serviciului militar
SafeNews, 6 decembrie 2025 07:20
Vineri, 5 decembrie, elevii din toată Germania au lipsit de la ore pentru a ieși în stradă și a protesta împotriva reformei serviciului militar, care nu este încă obligatoriu. Proteste au loc în aproximativ 90 de orașe din toată Germania. Potrivit Poliției din Berlin, dimineața, 5 decembrie, în jur de 800 de persoane s-au adunat
• • •
Acum 10 minute
08:10
După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită în China, a subliniat vineri importanţa unităţii transatlantice şi a sprijinului continuu acordat Ucrainei, după ce, potrivit unor dezvăluiri de presă, el îi avertizase anterior pe liderii europeni, într-o convorbire telefonică, asupra posibilităţii ca Statele Unite să „trădeze" Kievul în negocierile cu Moscova, relatează AFP. „Trebuie să menţinem
Acum 30 minute
08:00
CNPF introduce noi reguli și sancțiuni pentru protecția consumatorilor și buna funcționare a pieței financiare # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat noi reguli privind perceperea taxelor, a dispus transformarea SA „CRISMAX" în SRL „CRISMAX" și a restabilit înscrisurile legate de valorile mobiliare ale SA „PROVIT", după anularea radierii companiei. Totodată, CNPF a avizat evaluările valorilor mobiliare administrate de „BV Fiduciar Invest", „Econ-Renaștere" și „Fiduciara Feroviarilor", care urmează să
07:50
Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei” # SafeNews
Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este „inacceptabil şi periculos", a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne", a reacţionat
Acum o oră
07:40
Poliţiştii de frontieră de la vama Stânca, România, au depistat o femeie cu cetăţenie moldovenească, căutată internațional pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de persoane. Femeia de 49 de ani s-a prezentat la vamă, pe data de 4 decembrie, într-un autoturism înmatriculat în Polonia, încercând să intre în România. Polițiștii de frontieră din România au constatat
07:30
Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # SafeNews
Republica Moldova a finalizat procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat cu Federația Rusă în 1998. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis oficial notificarea către Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform prevederilor tratatului. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare, precizează MAE.
07:20
Acum 2 ore
07:10
Execuție șocantă în Afganistan: Un copil de 13 ani, forțat să tragă în condamnatul care i-ar fi omorât familia # SafeNews
O execuție publică de o cruzime extremă a avut loc marți în orașul Khost, din estul Afganistanului. Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât în fața a zeci de mii de oameni, iar potrivit mai multor surse media, execuția ar fi fost realizată chiar de un băiat de 13 ani, supraviețuitor al unui masacru
Acum 12 ore
22:10
Drone au lovit combinatul metalurgic din Alceavsk, aflat în regiunea temporar ocupată Lugansk, transmite RBC-Ucraina, citând canale rusești de Telegram. În mediul online au apărut imagini și videoclipuri cu dronele care survolau orașul, iar unii autori susțin că una dintre drone a lovit cel mai probabil secția de oxigen a combinatului. De asemenea, au fost
21:40
Vlad Filat critică proiectul bugetului pentru 2026 și avertizează asupra creșterii „record” a dobânzilor: „Prostia costă. Iar când se combină cu aroganța, costă miliarde” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a publicat o nouă postare pe rețelele de socializare, în care critică prognozele incluse în proiectul bugetului pentru anul 2026 și modul în care Guvernul gestionează finanțele publice. Ma exact, Filat afirmă că Republica Moldova riscă să plătească ani la rând pentru erorile actuale, dacă nu schimbă direcția. În mesajul său,
21:30
FRANȚA | Militari de la o bază de submarine nucleare din Brest au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # SafeNews
Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE. Comandamentul bazei a activat un dispozitiv
19:20
TRAGEDIE | Două femei și un bărbat au murit într-o mașina urmărită de poliție: S-a răsturnat și a luat foc # SafeNews
Un grav accident rutier a avut loc joi dimineață, în Haga, după ce o mașină urmărită de poliție s-a izbit de un copac și a luat foc. Două femei și un bărbat – printre care și șoferul – au murit în urma incidentului, iar o altă femeie a fost scoasă în viață din flăcări și
Acum 24 ore
17:50
Premierul Irlandei, Michol Martin, a confirmat vineri că a fost informat despre un incident implicând drone neidentificate în noaptea sosirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Irlanda. Informația a fost transmisă de RTÉ, citată de SafeNews.md În cadrul unei intervenții la ședința Consiliului Britanico-Irlandez din Țara Galilor, Martin a anunțat că la sfârșitul lunii decembrie va
17:40
Sărbătorile de iarnă își ffac loc în Piața Marii Adunări Naționale!
17:30
FOTO | Frontiere mai sigure: Moldovenii în vizită la Serviciul Pazei Frontierei din Lituania # SafeNews
O delegație a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a efectuat, în perioada 3–5 decembrie 2025, o vizită oficială în Republica Lituania, în cadrul eforturilor de consolidare a cooperării internaționale în domeniul securității frontierelor. Șeful Inspectoratului, chestor Ruslan Galușca, împreună cu o echipă managerială, a participat la întâlniri bilaterale cu conducerea Serviciului
17:30
Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în perioada 6–8 decembrie, întreaga țară va fi sub un cer în mare parte noros. Meteorologii spun că, deși în general precipitațiile vor lipsi, pe 7 decembrie sunt posibile ploi slabe, izolate. Vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile vor fi scăzute: noaptea se vor
17:10
Sportivul moldovean Nicolai Frangu și-a adjudecat medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, desfășurat la Arena Chișinău. Frangu a evoluat în categoria de greutate până la 74 kg, la proba 2×32 kg, unde a înregistrat un total de 51 de ridicări, performanță care i-a adus titlul de campion continental. Competiția europeană are loc între
16:50
Proteste ale elevilor în Germania împotriva reformei serviciului militar: Mii de tineri au ieșit în stradă # SafeNews
Mii de elevi din toată Germania au lipsit de la ore vineri pentru a participa la proteste împotriva reformei serviciului militar, care, deși nu este încă obligatoriu, ar putea deveni în viitor. Manifestațiile au avut loc în aproximativ 90 de orașe, transmite SafeNews.md cu referire la Politico. La Berlin, poliția a anunțat că dimineață au
16:40
Polițist de frontieră din Leușeni refuză mita unui șofer ucrainean. Cazul a fost raportat autorităților # SafeNews
Un polițist de frontieră din punctul de trecere „Leușeni-Albița" a dat dovadă de integritate după ce un bărbat a încercat să-l mituiască pentru a trece mai ușor frontiera. Incidentul s-a produs pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, un cetățean ucrainean de 61 de ani a oferit bani polițistului, sperând să
16:30
În Republica Moldova presa trăiește presiuni, chiar dacă unii preferă să nu recunoască. Politicieni, surse de interes, bule digitale. O știre transmisă incomplet devine combustibil pentru prejudecăți. O conspirație aruncată în aer devine panică. Publicul obosește. SafeNews.md nu vrea să fie doar un site care îți trece prin timeline. Vrem să fim locul în care
16:00
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 # SafeNews
Statele Unite au transmis săptămâna aceasta diplomaților europeni de la Washington că doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, de la informații la rachete, potrivit unor oficiali ai Pentagonului citați de Reuters. Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni între personalul Pentagonului responsabil de politicile NATO
16:00
Președintele Republicii Democrate Congo, Félix Tshisekedi, și cel al Rwandei, Paul Kagame, au semnat, joi, un Acord de pace menit să pună capăt conflictului de lungă durată din regiune. Semnarea a avut loc în cadrul unui summit la Washington, găzduit de președintele american, Donald Trump, scrie IPN. „Vom respecta aceste angajamente. Vom respecta Acordul și vom
15:50
Peste 5 milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor de ieri efectuate de CNA: Șapte persoane au fost reținute într-un dosar de corupție în achizițiile publice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că peste 5 milioane de lei, în diverse valute, au fost ridicați în urma perchezițiilor efectuate joi, 4 decembrie, într-un dosar ce vizează acte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii au fost găsiți atât în locuințele și birourile unor agenți economici, cât și în spațiile de serviciu ale
15:50
Dosarul fostului primar Nicanor Ciochină bate pasul pe loc: două ședințe, din nou amânate # SafeNews
Ședința de judecată în dosarul fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost amânată din nou, după ce acesta a informat instanța că este bolnav. Este a doua amânare consecutivă, iar familia victimei acuză tergiversări deliberate. Potrivit TVR Moldova,
15:50
Moment de cotitură la Hollywood. Netflix anunţă că a ajuns la un acord pentru a prelua Warner Bros. Serviciile HBO Max vor intra, de asemenea, în portofoliul său # SafeNews
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros. şi HBO, anunţând, vineri, un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN. Dacă acordul va fi finalizat, acesta va remodela fundamental Hollywoodul într-un moment
15:30
Imagini incredibile au fost surprinse la Oradea! O mașină a sărit peste un sens giratoriu și peste alte două autoturisme. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile surprind momentul în care autoturismul pătrunde în intersecție cu o viteză mult peste limita legală, scrie antena3.ro. Autoturismul trece direct prin sensul giratoriu fără nicio
15:30
„Pașapoartele le-au fost arse, telefoanele luate” 17 bărbați au plecat în Rusia pentru „muncă și dezvoltare personală”, dar au ajuns în Ucraina, pe frontul din Donbas # SafeNews
Acuzații grave zguduie familia fostului președinte sud-african Jacob Zuma, după ce una dintre fiicele sale este suspectată că ar fi intermediat recrutarea a 17 bărbați trimiși să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina. Potrivit autorităților sud-africane, cei 17 au plecat din Johannesburg cu promisiunea unor joburi bine plătite și cursuri de pregătire, dar au
15:30
Comisia Europeană a introdus Rusia pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # SafeNews
Comisia Europeană a decis să includă Rusia în lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, transmite Politico, citat de RBK, care a consultat un document anexă la registrul oficial al UE. Deși pe site-ul Comisiei lista nu a fost încă actualizată, ultima versiune datează din august și nu
15:10
Ucraina îi retrage titlurile unei sportive care a trecut de partea Rusiei spunând că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor ucraineni # SafeNews
Federaţia ucraineană de sărituri în apă a anunţat că i-a retras titlurile sportivei Sofiia Lyskun, după ce aceasta a decis să treacă de partea Rusiei, relatează Reuters. Tânăra de 23 de ani, care a reprezentat Ucraina la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 şi la Jocurile de la Paris de anul trecut, a dezvăluit
15:10
POLITICO: Trump dezvăluie ce îşi doreşte pentru lume în noua strategie de securitate a SUA # SafeNews
Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb
15:00
VIDEO | Flacăra JO de iarnă de la Milano-Cortina, la palatul prezidenţial din Italia. Sergio Mattarella a aprins un vas „preliminar”, în cadrul ştafetei torţei olimpice # SafeNews
Un vas „preliminar” a fost aprins de torţa olimpică la palatul prezidenţial din Italia, vineri, în contextul în care numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se apropia de pragul de două luni, relatează AP. Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, au participat la ceremonie. […] Articolul VIDEO | Flacăra JO de iarnă de la Milano-Cortina, la palatul prezidenţial din Italia. Sergio Mattarella a aprins un vas „preliminar”, în cadrul ştafetei torţei olimpice apare prima dată în SafeNews.
15:00
Cadavrul unui bărbat a fost găsit zăcând fără suflare într-o fâșie forestieră. Descoperirea macabră a avut loc ieri, 4 decembrie, în jurul orei 09:00, pe strada Costiujeni din municipiul Chișinău, scrie pulsmedia.md. Cadavrul a fost găsit de către un trecător care imediat a alertat poliția. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP […] Articolul Cadavru descoperit într-o fâșie forestieră din Chișinău. Poliția a deschis o anchetă apare prima dată în SafeNews.
14:50
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. El este unul dintre aliații fugarului Ilan Şor și este judecat pentru abuz de putere și delapidare. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 […] Articolul Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul șef al legislativului din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
14:50
Pacea globală a continuat să se deterioreze în 2025, potrivit datelor prezentate de Indexul Global al Păcii (IPG), realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Numărul conflictelor între state a atins cel mai ridicat nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, trei noi conflicte izbucnind doar anul acesta, scrie Antena 3 CNN. Multe țări au […] Articolul Pacea globală atinge un minim istoric: poziția României în clasament apare prima dată în SafeNews.
14:30
SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova # SafeNews
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a actualizat lista entităților implicate în activități teroriste, incluzând gruparea Allied Democratic Forces (ADF). Decizia este prevăzută în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial, scrie noi.md. ADF este un grup armat islamist originar din Uganda, activ în vestul țării și în estul Republicii Democrate […] Articolul SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:20
România va sprijini constant și multilateral Republica Moldova în parcursul său european, inclusiv prin oferirea de expertiză tehnică necesară alinierii la standardele Uniunii Europene și facilitării accesului pe piața energetică europeană. Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul unei întrevederi cu conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). […] Articolul Ambasadorul Țurcanu: România sprijină Moldova în asigurarea securității energetice apare prima dată în SafeNews.
14:20
Tenismena Abigail Rencheli își încheie evoluția la turneul din seria ITF la proba de simplu în a doua rundă, dar urmează să lupte pentru accederea în finală la dublu. La dublu, în semifinala turneului, alături de estoniana Ingrid Neel, sportiva moldoveană va lupta contra surorilor Paskauskas din Marea Britanie, pentru un loc în marea finală. […] Articolul Tenismena moldoveană Abigail Rencheli, aproape de finală la dublu la turneul ITF apare prima dată în SafeNews.
14:20
Aleșii locali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău îl acuză pe edilul capitalei de faptul că ar acoperi actele de corupție din Primărie. De asemenea, consilierii PAS susțin că cei din conducerea autorității publice locale ar induce oamenii în eroare. „De un an de zile, Primăria Chișinău este condusă prin […] Articolul Scandal la Primărie: PAS susține că Ion Ceban protejează scheme de corupție apare prima dată în SafeNews.
14:10
Amendă de peste 100 de milioane de euro în UE pentru o companie a lui Elon Musk . Cum a încercat să intervină vicepreședintele JD Vance # SafeNews
Platforma de social media „X” deținută de miliardarul Elon Musk a fost amendată vineri de autoritățile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online – prima sancțiune în baza unei legislații de referință, care va atrage probabil nemulțumirea guvernului […] Articolul Amendă de peste 100 de milioane de euro în UE pentru o companie a lui Elon Musk . Cum a încercat să intervină vicepreședintele JD Vance apare prima dată în SafeNews.
14:10
Justiţia turcă a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, din care 29 sunt fotbalişti, în cadrul unei ample anchete privind pariurile pe meciurile de fotbal, a anunţat parchetul din Istanbul, potrivit AFP. Douăzeci şi şapte dintre jucători sunt suspectaţi de justiţie că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat. […] Articolul Scandalul pariurilor din fotbalul turc: 29 de jucători au fost arestaţi apare prima dată în SafeNews.
14:00
Se vor aloca 1,5 milioane de lei în 2026 pentru premierea elevilor olimpici din țară. Ce prevede documentul # SafeNews
Un milion și jumătate de lei vor fi alocați pentru câștigătorii concursurilor și olimpiadelor republicane din anul 2026, informează Ministerul Educației și Cercetării. În aces sens, Consiliul central de coordonare al MEC a aprobat programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din învățământul general pentru 2026. Documentul include lista concursurilor și olimpiadelor republicane […] Articolul Se vor aloca 1,5 milioane de lei în 2026 pentru premierea elevilor olimpici din țară. Ce prevede documentul apare prima dată în SafeNews.
14:00
China își exprimă deschiderea de a importa și mai multe produse moldovenești de calitate, precum semințe de struguri, cireșe sau miere. Statul are șanse reale să devină al doilea cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de noua ambasadoare a Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, cu prilejul prezentării concluziilor […] Articolul Ambasadorul chinez promite extinderea comerțului cu Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:50
Ministerul Justiției a oferit explicații oficiale privind utilizarea programului TrueConf în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova, după criticile formulate de experți și presă. Instituția a recunoscut că această platformă nu mai corespunde cerințelor actuale de digitalizare și a anunțat lansarea unui proiect-pilot pentru trecerea la soluții alternative. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești […] Articolul Statul va cheltui 5,5 milioane de lei în 2026 cu videoconferințele în instanțe apare prima dată în SafeNews.
13:50
Ambasada Republicii Moldova la Washington va avea echipament biometric pentru perfectarea actelor # SafeNews
Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C. în SUA va fi dotată cu un echipament mobil nou pentru colectarea datelor biometrice, ceea ce va permite perfectarea cărților de identitate și a pașapoartelor. Informația a fost prezentată de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul discuțiilor cu membrii comunității moldovenești din Washington. La discuții a participat […] Articolul Ambasada Republicii Moldova la Washington va avea echipament biometric pentru perfectarea actelor apare prima dată în SafeNews.
13:40
Fostul viceprimar al Chișinăului, Victor Chironda, a lansat acuzații la adresa administrației municipale, susținând că în cadrul direcțiilor Primăriei funcționează o schemă de delapidare a fondurilor publice la scară largă. Chironda a reamintit că, în decembrie 2024, șeful Direcției Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalachi, a fost reținut fiind suspectat de manipularea achizițiilor publice, cu peste 20 […] Articolul Chironda: „La Primărie funcționează o schemă de licitații trucate” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Procurorul german Andrés Ritter ar urma să preia șefia Parchetului European, ca succesor al Laurei Codruța Kövesi # SafeNews
Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European (LIBE) a evaluat recent candidații preferați pentru postul de procuror-șef european (șef al Biroului Procurorului Public European, EPPO),Andres Ritter obținând cele mai multe voturi (46),informează un comunicat al PE, transmite Agerpres. Ceilalți candidați au fost Stefano Castellani, care a primit 11 voturi, Emilio Jesus Sanchez Ulled (șapte voturi) și […] Articolul Procurorul german Andrés Ritter ar urma să preia șefia Parchetului European, ca succesor al Laurei Codruța Kövesi apare prima dată în SafeNews.
13:30
Deși Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe drumul integrării europene, fiecare stat va adera la Uniunea Europeană în momentul în care va îndeplini toate condițiile necesare, pe baza propriilor merite. Declarațiile aparțin eurodeputatului Siegfried Mureșan și au fost făcute în cadrul unui interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, parcursul sincron al celor două state a […] Articolul Siegfried Mureşan: „Moldova și Ucraina vor adera la UE în ritm propriu” apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO | Adresarea Irinei Vlah a ajuns la Comisia de la Veneția: „Adevărul este de partea noastră! Lupta continuă!” # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru că […] Articolul VIDEO | Adresarea Irinei Vlah a ajuns la Comisia de la Veneția: „Adevărul este de partea noastră! Lupta continuă!” apare prima dată în SafeNews.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în perioada 6 – 8 decembrie. Potrivit autorității, un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,22 lei, în timp ce prețul unui litru de motorină scade la 19,94 lei. Comparativ cu săptămâna trecută, benzina se ieftinește […] Articolul ULTIMA ORĂ | ANRE anunță scăderea prețului la motorină sub 20 de lei apare prima dată în SafeNews.
12:20
LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan # SafeNews
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan apare prima dată în SafeNews.
12:10
FLASH | Guvernul Lituaniei se pregătește să declare stare de urgență din cauza baloanelor provenite din Belarus # SafeNews
Autoritățile lituaniene analizează posibilitatea declarării unei stări de urgență, invocând „o amenințare la adresa siguranței cetățenilor”, după ce în ultimele luni a fost semnalat un val de baloane contrabandă care perturbă traficul aerian, inclusiv la Aeroportul Internațional din Vilnius, relatează SafeNews.md cu referire la LRT . Ultimul incident a avut loc în seara zilei de […] Articolul FLASH | Guvernul Lituaniei se pregătește să declare stare de urgență din cauza baloanelor provenite din Belarus apare prima dată în SafeNews.
