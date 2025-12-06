În Germania, elevii au ieșit la proteste împotriva reformei serviciului militar

15:50

Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros. şi HBO, anunţând, vineri, un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN. Dacă acordul va fi finalizat, acesta va remodela fundamental Hollywoodul într-un moment […] Articolul Moment de cotitură la Hollywood. Netflix anunţă că a ajuns la un acord pentru a prelua Warner Bros. Serviciile HBO Max vor intra, de asemenea, în portofoliul său apare prima dată în SafeNews.