Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image”
Curentul.md, 6 decembrie 2025 11:20
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare importante, care au schimbat vizibil aspectul acesteia, lucru remarcat de mai mulţi vizitatori. Acestea au fost efectuate cu suportul companiei „Prologistic-Com” şi al grupului de companii „Image”, din care fac parte „Image Consulting”, „Image Marketing” şi „Image Invest”. Ion Roşca, […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum o oră
11:20
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” # Curentul.md
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare importante, care au schimbat vizibil aspectul acesteia, lucru remarcat de mai mulţi vizitatori. Acestea au fost efectuate cu suportul companiei „Prologistic-Com” şi al grupului de companii „Image”, din care fac parte „Image Consulting”, „Image Marketing” şi „Image Invest”. Ion Roşca, […]
Acum 2 ore
10:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate # Curentul.md
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe care am atestat-o şi în anul 2024, dar şi în primele nouă luni ale anului curent. Astfel, în ianuarie-septembrie 2025 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 24,9 miliarde lei, în creştere cu 17% (în preţuri comparabile) faţă […]
Acum 24 ore
17:30
Republica Moldova participă la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor la Bruxelles # Curentul.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, reprezintă Republica Moldova la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurat la Bruxelles. La eveniment participă și secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță. Reuniunea aduce împreună miniștrii transporturilor din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și […]
17:10
SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari linia electrică strategică Strășeni–Gutinaș # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat astăzi cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni-Gutinaș. La întâlnire au participat și reprezentanți ai companiei Black and Veatch, care va oferi consultanță în procedurile de licitare și construcție a liniei. Expertiza acesteia acoperă întregul ciclu de viață al infrastructurii, […]
17:00
Pe 13 decembrie, la ora 13:00! Maria Ciobanu va lansa prima sa carte „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare” # Curentul.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, va lansa prima sa carte „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare” sâmbătă, 13 decembrie curent, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Str. 31 August 1989, nr. 78A. Lucrarea, potrivit autoarei, este un memoriu profund despre sănătatea mintală, bipolaritate, stigmatizare și procesul […]
16:40
Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate la Washington de vicepremierul Mihai Popșoi # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA. Șeful diplomației de la […]
16:30
A cucerit argintul Dmitri Torner: „Alina Stremous este un adevărat ambasador al sportului moldovenesc, care ne duce faima în toată lumea” # Curentul.md
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a […]
16:20
PSRM lansează „bugetul alternativ 2026”: bani pentru raioane, mediu și securitate energetică # Curentul.md
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Alla Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, propunerile privind formarea unui buget alternativ de salvare în domeniul administrației publice locale, dezvoltării regionale, protecției mediului și securității energetice a populației. Ala Pilipețcaia a menționat că bugetul de stat trebuie construit ținând cont de dezvoltarea raioanelor, orașelor și satelor, deoarece […]
16:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra onorării obligațiilor față de bugetul public național de către agenții economici aflați în proces de insolvabilitate. Insolvabilitatea agenților economici reprezintă un fenomen cu impact semnificativ asupra echilibrului financiar al statului, afectând stabilitatea mediului […]
15:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-a întrunit cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica Moldova Scopul ședinței a fost contextul situației epidemiologice europene care rămâne una îngrijorătoare. ANSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în Moldova. La […]
15:10
Ministerul Finanțelor și UN Women vor coopera pentru promovarea bugetării sensibile la gen # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut ieri, 04 decembrie 2025, o întrevedere cu Dominika Stojanoska, reprezentanta UN Women în Republica Moldova, pentru a evalua progresele colaborării și a stabili noile direcții de acțiune în promovarea bugetării sensibile la gen. Părțile au evidențiat realizările de până acum și au reconfirmat angajamentul comun de a integra principiile […]
14:30
ANSA avertizează: Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome # Curentul.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale la Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reglementări vizează în mod specific etichetarea produselor alimentare care conțin doar arome. Modificările introduse la art. 16 alin. […]
14:10
Politicile de reintegrare și relațiile bilaterale cu China – subiectele discuției dintre Valeriu Chiveri și Dong Zhihua # Curentul.md
La 4 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua. Oficialii au trecut în revistă bunele relații de cooperare moldo-chineze în diverse domenii de interes comun, cu evidențierea disponibilității dezvoltării acestora, în special pe dimensiunea comercial-economică. Vicepremierul a evocat […]
13:20
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
13:10
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 reamintește importanța utilizării corecte a numărului de urgență, în contextul în care 34% dintre apelurile recepționate în luna noiembrie 2025 — din totalul de 158 497 solicitări — au fost non-urgente. Media zilnică a apelurilor a fost de aproximativ 5 283. Din totalul apelurilor non-urgente, o proporție […]
12:30
Primăria Chișinău invită cetățenii la consultări publice pentru bugetul și taxele locale 2026 # Curentul.md
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră pentru municipiu. Este vorba despre Proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026 și Proiectul de decizie privind aprobarea și aplicarea taxelor locale pentru anul 2026”- a […]
12:20
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
Ieri
11:50
Adresarea Irinei Vlah a ajuns la Comisia de la Veneția: „Adevărul este de partea noastră!” # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru […]
11:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban că face intenționat haos la Primăria Chișinău pentru a acoperi actele de corupție. „Astăzi, la Primăria Chișinău, trebuia să aibă loc o discuție responsabilă despre bugetul pentru anul 2026. Dar, așa cum era de așteptat, Ivan Ceban și fracțiunile care […]
11:50
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la conferința din această dimineață și acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de minciuni. „PAS și 5 ani de minciuni! Vreau să întreb PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? Am văzut propunerile pentru Buget. […]
11:10
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din 28 noiembrie 2025 anunță acționarii Societății despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor cu următoarea Ordine de zi: Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile ei. […]
10:30
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă. „Din start trebuie de menţionat că această vizită are loc într-un moment în care relaţiile dintre RM şi FMI traversează nu cea mai bună perioadă. În acest an, […]
10:10
Avertizare MAI: Dronele găsite la sol sunt periculoase – nu le atingeți și anunțați autoritățile # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii cu privire la riscurile asociate dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora. Manipularea acestora poate pune în pericol siguranța personală, a celor din jur și a comunității. Autoritățile recomandă: Să nu vă apropiați și să nu atingeți sau transportați dronele găsite. Să anunțați imediat Poliția sau să apelați 112. […]
09:40
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […]
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu echipa Fondului Monetar Internațional despre priorități strategice și reforme economice # Curentul.md
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile […]
4 decembrie 2025
18:10
Igor Grosu reafirmă angajamentul pentru pace, reziliență și democrație în discuțiile cu SUA # Curentul.md
Vizita de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii a continuat cu întrevederi bilaterale cu mai mulți oficiali. În Congresul american, șeful legislativului a discutat cu președintele Grupului de prietenie cu Moldova din Camera Reprezentanților, Mike Lawler (R-NY). Igor Grosu a mulțumit oficialului american pentru suportul acordat țării noastre. „Un exemplu […]
17:30
Licitațiile pentru drepturile de vânătoare, puse pe pauză de Ministerul Mediulu pentru examinarea corectitudinii # Curentul.md
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice. Decizia vine în urma notificării transmise de Cancelaria de Stat, dar şi a altor sesizări din partea mai multor entități, privind modul de desfășurare a licitației stabilite prin Ordinul ministrului mediului nr. 167 din 5 noiembrie 2025, modificat […]
17:10
CNSM: proiectele bugetelor pentru 2026 nu protejează salariații — cerem negociere urgentă # Curentul.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, se arată într-o Declarație a CNSM. CNSM atenționează că promovarea acestor proiecte s-a […]
16:40
Rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova”, prezentate de CCRM în Comisiile parlamentare # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) și Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media rezultatele Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio-Moldova” (TRM) în anii […]
16:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA), cu care a discutat despre prioritățile Guvernului privind integrarea europeană și implementarea reformelor necesare pentru a asigura creștere economică și susținerea mediului de afaceri. Propunerile se referă la simplificarea cadrului normativ și reducerea birocrației, promovarea comerțului electronic și digitalizarea proceselor […]
15:40
50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite pentru protecția lacurilor Manta și Beleu # Curentul.md
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”, realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Fondului Global pentru Mediu (GEF). Intervenția este […]
15:10
Politica de taxare a produselor din tutun este un instrument important pentru protejarea sănătății publice și asigurarea unor venituri bugetare sustenabile. Pentru a fundamenta deciziile pe date și analize solide, autoritățile au discutat Modelul de evaluare a implicațiilor fiscale ale taxării tutunului, prezentat în cadrul unui atelier tehnic organizat de UNDP Moldova, în parteneriat cu […]
14:40
Șapte persoane, reținute de CNA într-un dosar de corupție la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău # Curentul.md
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […]
14:10
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod […]
13:40
Curtea de Conturi a participat la Conferința jubiliară a Asociației Auditorilor Interni # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 2 decembrie curent, la Conferința jubiliară „Navigând către era valorii și încrederii”, organizată de Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova (AAI RM) cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice și experți din domeniu, marcând un […]
13:10
În perioada următoare, socialiștii intenționează să înainteze moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din Guvernul Munteanu.Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune privat. „În sectorul energetic s-au acumulat probleme grave: prețul de achiziție este secretizat, situația tarifelor rămâne neclară, iar în plin sezon […]
12:30
Detalii curioase din biografia lui Petr Vlah: Sunt antrenor emerit al Republicii Moldova; Cea mai mare valoare a mea este familia # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, locuitor al Găgăuziei, a vorbit, la „UNInterviu” de la www.unimedia.info, despre ceea ce nu cunoaște publicul larg despre el. Politicianul a spus că, în viața de zi cu zi, este pasionat și practică sport. „Fac sambo, lucrez antrenor de lupte libere. Sunt Antrenor Emerit al Republicii Moldova. Sportivii mei […]
12:10
Ion Ceban avertizează asupra creșterii accelerate a datoriei de stat: „Trebuie audieri parlamentare” # Curentul.md
Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii datoriei de stat, care a ajuns la 128,65 miliarde de lei. „Ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă”, a declarat Ion Ceban. El a prezentat date potrivit cărora, în primele […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
PSRM acuză Guvernul de distrugerea sistemului educațional prin noi reorganizări școlare # Curentul.md
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a condamnat la briefing-ul de astăzi acțiunile puterii PAS care au condus la distrugerea pe scară largă a sistemului de învățământ. Drept motiv a fost lista instituțiilor de învățământ supuse reorganizării, publicată acum o zi de către ministerul Educației. Conform acestei liste, în fiecare raion este planificată […]
11:10
Ministerul Infrastructurii a reunit autoritățile locale pentru accelerarea proiectelor regionale # Curentul.md
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, s-au întâlnit în cadrul unei mese rotunde la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Dialogul a fost axat pe accelerarea proiectelor de dezvoltare regională aflate în derulare și pe identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea implementării acestora […]
10:40
ILO anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025 # Curentul.md
Organizația Internațională a Muncii (ILO) anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025. Nemijlocit, sunt lansate pentru concurs funcțiile de Ofițer Tehnic si Asistent Administrativ pentru un proiect de asistenta tehnica cu o durata de patru ani. Aplicanții trebuie să fie fluenți în engleză și să aibă […]
10:10
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, a comentat valul de percheziții care au vizat din nou structuri ale administrației municipale, chiar în dimineața în care urma să prezinte declarația partidului privind datoria de stat. „După ce am anunțat tema conferinței, astăzi ne-am trezit cu noi percheziții la Direcția Locativ-Comunală. Deocamdată, nu cunoaștem alte […]
09:40
Maia Sandu a discutat cu liderii Deutsche Welle și France Médias Monde despre combaterea dezinformării # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle, informează CURENTUL. Discuțiile s-au axat pe intensificarea eforturilor comune de contracarare a manipulării informaționale și a tentativelor de ingerință străină, precum și pe promovarea alfabetizării media și avansarea […]
09:10
Poliția desfășoară percheziții în întreaga țară privind pregătirea dezordinilor în masă # Curentul.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării. Perchezițiile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica Moldova, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia, […]
3 decembrie 2025
19:30
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Curentul.md
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Potrivit primelor informații, cazul a fost alertat la Serviciul 112 la ora 01:38. O femeie în vârstă de 44 de ani, […]
19:10
SFS amintește: proprietarii de imobile de lux trebuie să achite impozitul până la 26 decembrie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 26 decembrie curent survine termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025. Impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi caselor de vacanță (cu excepția terenurilor), care împreună întrunesc cumulativ următoarele condiții: – valoarea totală estimată constituie 3,22 milioane lei […]
18:40
Guvernul actualizează cerințele pentru pâine și paste: noi reguli pentru produse fără gluten și ambalare # Curentul.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. În continuare, […]
18:10
Autorizații suplimentare pentru transportul rutier spre Turcia, disponibile pentru operatorii moldoveni # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier despre primirea unui contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” în Republica Turcia pentru anul 2025. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026. Acest rezultat a fost posibil datorită colaborării constructive cu autoritățile competente din Republica Turcia, în sprijinul operatorilor de […]
17:40
Guvernul simplifică accesul la medicamente compensate: valabilitatea rețetelor, extinsă și mai puțină birocrație # Curentul.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din […]
17:10
Două lingouri și zece monede de aur, găsite în bagajul unei femei care pleca spre Londra # Curentul.md
Funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au identificat pe Aeroportul Internațional Chișinău o pasageră nerezidentă care încerca să transporte obiecte de valoare fără a le declara. În timpul controlului de specialitate la cursa Chișinău–Londra, echipa comună a observat în bagajul femeii mai multe obiecte ce păreau a fi metale prețioase. Pasagera a fost […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.