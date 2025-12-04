Curtea de Conturi a participat la Conferința jubiliară a Asociației Auditorilor Interni

10:40

Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul spune că ea și colegii săi sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. „Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele noastre. […]