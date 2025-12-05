Dmitri Torner: Discuţiile autorităţilor cu misiunea FMI nu vor fi uşoare

17:40

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […]