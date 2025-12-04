Licitațiile pentru drepturile de vânătoare, puse pe pauză de Ministerul Mediulu pentru examinarea corectitudinii
Curentul.md, 4 decembrie 2025 17:30
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice. Decizia vine în urma notificării transmise de Cancelaria de Stat, dar şi a altor sesizări din partea mai multor entități, privind modul de desfășurare a licitației stabilite prin Ordinul ministrului mediului nr. 167 din 5 noiembrie 2025, modificat […]
• • •
Acum 10 minute
17:30
Acum 30 minute
17:10
CNSM: proiectele bugetelor pentru 2026 nu protejează salariații — cerem negociere urgentă # Curentul.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, se arată într-o Declarație a CNSM. CNSM atenționează că promovarea acestor proiecte s-a […]
Acum o oră
16:40
Rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova”, prezentate de CCRM în Comisiile parlamentare # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) și Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media rezultatele Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio-Moldova” (TRM) în anii […]
Acum 2 ore
16:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA), cu care a discutat despre prioritățile Guvernului privind integrarea europeană și implementarea reformelor necesare pentru a asigura creștere economică și susținerea mediului de afaceri. Propunerile se referă la simplificarea cadrului normativ și reducerea birocrației, promovarea comerțului electronic și digitalizarea proceselor […]
15:40
50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite pentru protecția lacurilor Manta și Beleu # Curentul.md
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”, realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Fondului Global pentru Mediu (GEF). Intervenția este […]
Acum 4 ore
15:10
Politica de taxare a produselor din tutun este un instrument important pentru protejarea sănătății publice și asigurarea unor venituri bugetare sustenabile. Pentru a fundamenta deciziile pe date și analize solide, autoritățile au discutat Modelul de evaluare a implicațiilor fiscale ale taxării tutunului, prezentat în cadrul unui atelier tehnic organizat de UNDP Moldova, în parteneriat cu […]
14:40
Șapte persoane, reținute de CNA într-un dosar de corupție la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău # Curentul.md
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […]
14:10
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod […]
13:40
Curtea de Conturi a participat la Conferința jubiliară a Asociației Auditorilor Interni # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 2 decembrie curent, la Conferința jubiliară „Navigând către era valorii și încrederii”, organizată de Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova (AAI RM) cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice și experți din domeniu, marcând un […]
Acum 6 ore
13:10
În perioada următoare, socialiștii intenționează să înainteze moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din Guvernul Munteanu.Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune privat. „În sectorul energetic s-au acumulat probleme grave: prețul de achiziție este secretizat, situația tarifelor rămâne neclară, iar în plin sezon […]
12:30
Detalii curioase din biografia lui Petr Vlah: Sunt antrenor emerit al Republicii Moldova; Cea mai mare valoare a mea este familia # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, locuitor al Găgăuziei, a vorbit, la „UNInterviu” de la www.unimedia.info, despre ceea ce nu cunoaște publicul larg despre el. Politicianul a spus că, în viața de zi cu zi, este pasionat și practică sport. „Fac sambo, lucrez antrenor de lupte libere. Sunt Antrenor Emerit al Republicii Moldova. Sportivii mei […]
12:10
Ion Ceban avertizează asupra creșterii accelerate a datoriei de stat: „Trebuie audieri parlamentare” # Curentul.md
Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii datoriei de stat, care a ajuns la 128,65 miliarde de lei. „Ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă”, a declarat Ion Ceban. El a prezentat date potrivit cărora, în primele […]
Acum 8 ore
11:30
PSRM acuză Guvernul de distrugerea sistemului educațional prin noi reorganizări școlare # Curentul.md
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a condamnat la briefing-ul de astăzi acțiunile puterii PAS care au condus la distrugerea pe scară largă a sistemului de învățământ. Drept motiv a fost lista instituțiilor de învățământ supuse reorganizării, publicată acum o zi de către ministerul Educației. Conform acestei liste, în fiecare raion este planificată […]
11:10
Ministerul Infrastructurii a reunit autoritățile locale pentru accelerarea proiectelor regionale # Curentul.md
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, s-au întâlnit în cadrul unei mese rotunde la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Dialogul a fost axat pe accelerarea proiectelor de dezvoltare regională aflate în derulare și pe identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea implementării acestora […]
10:40
ILO anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025 # Curentul.md
Organizația Internațională a Muncii (ILO) anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025. Nemijlocit, sunt lansate pentru concurs funcțiile de Ofițer Tehnic si Asistent Administrativ pentru un proiect de asistenta tehnica cu o durata de patru ani. Aplicanții trebuie să fie fluenți în engleză și să aibă […]
10:10
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, a comentat valul de percheziții care au vizat din nou structuri ale administrației municipale, chiar în dimineața în care urma să prezinte declarația partidului privind datoria de stat. „După ce am anunțat tema conferinței, astăzi ne-am trezit cu noi percheziții la Direcția Locativ-Comunală. Deocamdată, nu cunoaștem alte […]
09:40
Maia Sandu a discutat cu liderii Deutsche Welle și France Médias Monde despre combaterea dezinformării # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle, informează CURENTUL. Discuțiile s-au axat pe intensificarea eforturilor comune de contracarare a manipulării informaționale și a tentativelor de ingerință străină, precum și pe promovarea alfabetizării media și avansarea […]
Acum 12 ore
09:10
Poliția desfășoară percheziții în întreaga țară privind pregătirea dezordinilor în masă # Curentul.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării. Perchezițiile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica Moldova, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia, […]
Acum 24 ore
19:30
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Curentul.md
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Potrivit primelor informații, cazul a fost alertat la Serviciul 112 la ora 01:38. O femeie în vârstă de 44 de ani, […]
19:10
SFS amintește: proprietarii de imobile de lux trebuie să achite impozitul până la 26 decembrie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 26 decembrie curent survine termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025. Impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi caselor de vacanță (cu excepția terenurilor), care împreună întrunesc cumulativ următoarele condiții: – valoarea totală estimată constituie 3,22 milioane lei […]
18:40
Guvernul actualizează cerințele pentru pâine și paste: noi reguli pentru produse fără gluten și ambalare # Curentul.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. În continuare, […]
18:10
Autorizații suplimentare pentru transportul rutier spre Turcia, disponibile pentru operatorii moldoveni # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier despre primirea unui contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” în Republica Turcia pentru anul 2025. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026. Acest rezultat a fost posibil datorită colaborării constructive cu autoritățile competente din Republica Turcia, în sprijinul operatorilor de […]
17:40
Guvernul simplifică accesul la medicamente compensate: valabilitatea rețetelor, extinsă și mai puțină birocrație # Curentul.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din […]
Ieri
17:10
Două lingouri și zece monede de aur, găsite în bagajul unei femei care pleca spre Londra # Curentul.md
Funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au identificat pe Aeroportul Internațional Chișinău o pasageră nerezidentă care încerca să transporte obiecte de valoare fără a le declara. În timpul controlului de specialitate la cursa Chișinău–Londra, echipa comună a observat în bagajul femeii mai multe obiecte ce păreau a fi metale prețioase. Pasagera a fost […]
16:40
În satul Tîrnova din raionul Dondușeni a fost lansat Serviciul social de zi pentru persoane vârstnice # Curentul.md
În satul Tîrnova din raionul Dondușeni a fost lansat Serviciul social de zi pentru persoane vârstnice, un serviciu modern destinat persoanelor în etate aflate în dificultate, dar și celor cu necesități speciale de îngrijire, susținere și socializare. Serviciul a fost creat după ce a fost acreditat recent și reprezintă un pas important în extinderea rețelei […]
16:10
Igor Grosu începe vizita în SUA: discuții cu congresmeni și senatori despre reformele din Moldova # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri și-a început vizita în Statele Unite ale Americii (SUA) cu o serie de întrevederi în care a avut ocazia să vorbească despre saltul enorm pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimii ani în efortul său de a deveni o democrație adevărată, informează CURENTUL. „M-am întâlnit cu congresmenii Brian Mast […]
15:30
PSRM va solicita organizarea unor audieri parlamentare pe tema imigrației în Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon. „Atunci când conducerea politică nu are grijă de interesele naționale ale țării și nu ascultă opoziția, diplomații străini sunt cei care sunt nevoiți să “trezească” puterea și să o readucă la realitate”. Mulți au […]
15:10
Familiile din Moldova vor primi sprijin financiar pentru încălzire în sezonul rece de la 500 la 1000 de lei # Curentul.md
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin […]
14:50
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură. Despre aceasta a anunțat Ion Ceban, liderul MAN, care a spus: „Ținând cont […]
14:10
În cadrul unui briefing de presă, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău nu va participa la votarea modificărilor la bugetul pentru anul 2025, introduse sub controlul fracțiunilor MAN și PAS. Președintele fracțiunii PSRM, Alexandr Odințov, a subliniat că bugetul Chișinăului este format din banii contribuabililor, și anume […]
13:40
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: Un șef de secție, reținut # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție […]
13:10
Irina Vlah continuă comunicarea cu partenerii internaționali: Autoritățile încearcă să suspende activitatea partidului fără a prezenta niciun fapt care să confirme încălcarea legislației # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali despre procesul judiciar inițiat de Ministerul Justiției împotriva formațiunii pe care o conduce. Politiciana anunță că, despre ultimele acțiuni ale formațiunii — inclusiv solicitarea de verificare a constituționalității normelor contestate ale acestei legi scandaloase — i-a informat pe Secretarul General […]
12:40
Igor Dodon și Olga Cebotari au avut o întrevedere cu reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană # Curentul.md
Președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, și deputata PSRM, Olga Cebotari, au avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană. În cadrul dialogului, părțile au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual al procesului de negocieri, menționând interesul sporit al partenerilor internaționali pentru identificarea […]
12:10
Ion Ceban prezintă propunerile MAN pentru Bugetul 2026: investiții majore pentru Chișinău și întreaga țară # Curentul.md
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru anul 2026, sunt atât pentru dezvoltarea Chișinăului, unde locuiesc și lucrează peste 1 milion de cetățeni, cât și pentru întreaga țară. Despre aceasta a anunțat, în cadrul unui briefing, primarul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban. El a prezentat câteva dintre […]
11:40
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025. Cele 133 de proiecte, aprobate pentru finanțare […]
11:10
Veaceslav Lupov a demisionat din funcția de primar la Taraclia: „Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă” # Curentul.md
Veaceslav Lupov și-a anunțat demisia din funcția de primar la Taraclia. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și fac totul pentru ca echipa noastră să nu poată lucra […]
10:40
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate în anii 2023-2025 (I semestru) și Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. […]
10:10
Guvernul și Comisia Europeană au evaluat progresele din Planul de Creștere pentru Moldova # Curentul.md
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, ieri, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale […]
09:40
Ministrul Mediului anunță modernizarea barajului Costești–Stânca și monitorizează lucrările de împădurire la Rîșcani # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat ieri o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima vizită a fost la Nodul Hidrotehnic Costești–Stânca, unde, împreună cu directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Nicu Belitei, ministrul a anunțat oficial începerea lucrărilor de reparație și modernizare a barajului. Lucrările sunt realizate de Apele Moldovei și reprezintă primele intervenții majore […]
09:10
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice. Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care Moldova a fost ținta […]
2 decembrie 2025
17:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Republica Moldova aliniază legea energiei la standardele UE privind infrastructurile transeuropene # Curentul.md
Ministerul Energiei a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). În acest sens, a fost lansată procedura de modificare a legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpusă. Prin acest proiect […]
16:30
Moldsilva pune la dispoziție aproape 38 000 de pomi de Crăciun: Un molid de până la 2 metri costă de la 90 până la 360 lei # Curentul.md
Pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției ”Moldsilva”, din 1 decembrie, curent, sunt disponibili 37 789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice. Cea mai mare parte a acestor pomi decorativi reprezintă molidul – 30 250 de exemplare, 7 519 sunt pini, dar și 20 de brazi. Pentru […]
15:40
Start campaniei „Biblioteca de sub brad”. Mii de cărți vor ajunge în școlile din Moldova # Curentul.md
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova. Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 – 24 decembrie 2025. Cărțile pot fi […]
15:10
MAN cere Consiliului Național de Securitate să discute criza prețurilor și contrabanda # Curentul.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor și tarifelor, în special la energia electrică și gazele naturale. Totodată măsurile autorităților sunt insuficiente, iar impactul asupra cetățenilor este tot mai grav. Liderul MAN, Ion Ceban, în cadrul unui briefing, a propus un set de acțiuni urgente în acest […]
15:10
Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde va fi propus, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a remarcat că, salariile pentru muncitori, la fel, trebuie să fie votate de Consiliul Municipal, iar […]
14:10
În luna noiembrie, Parlamentul s-a întrunit în 3 ședințe plenare. În cadrul acestora, deputații au adoptat 22 de acte normative. Este vorba despre 6 legi și 16 hotărâri, informează CURENTUL. De asemenea, luna trecută, Parlamentul a votat în prima lectură 15 inițiative legislative. Totodată, în aceeași perioadă, au intrat în procedură legislativă 46 de proiecte. […]
14:10
La Chișinău va avea loc „Forumul economic Moldova-China”. Cine poate participa și ce subiecte vor fi dezbătute # Curentul.md
Agenții economici sunt invitați să participe la „Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, care va avea loc pe 15 decembrie la Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Moldova-China și reprezintă principala platformă de discuții între mediul de afaceri moldovenesc și partenerii chinezi, fiind dedicat colaborării economice și oportunităților comerciale dintre cele […]
13:30
Ceban cere acțiuni urgente după confiscări de droguri de 20 milioane lei: „Situația este alarmantă” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul ultimei săptămâni au fost scoase din circuit droguri de peste 20 de milioane de lei, este o confirmare în plus a faptului că situația despre care vorbesc deja de mai bine de o lună – este alarmantă. Tot atunci am […]
13:10
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până pe 30 ianuarie 2026, semnăturile a cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în satul […]
