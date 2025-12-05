Ucraina îi retrage titlurile unei sportive care a trecut de partea Rusiei spunând că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor ucraineni

08:50

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a declarat recent, la numirea în funție, un venit de aproape 1,2 milioane de lei obținuți din salariul de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” (USMF), spune că, de fapt, remunerarea sa lunară pentru funcția de rector a fost mai mică. Potrivit lui, în declarația de […] Articolul Emil Ceban, despre BMW-ul din declarația de avere: „În viața noastră, nu am avut mașină nouă” apare prima dată în SafeNews.