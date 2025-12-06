Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta

09:40

Tatiana Cociu anunță că demisionează din funcția de primar al orașului Orhei, invocând presiuni și amenințări asupra sa și a echipei din primărie. Într-o declarație publică, Cociu a spus că ea și colegii săi ar fi vizați de „amenințări cu arestări” pentru activitatea pe care o desfășoară, iar locuitorii orașului și ai țării ar fi [...] Articolul VIDEO Tatiana Cociu își dă demisia din funcția de primar al orașului Orhei apare prima dată în NordNews.