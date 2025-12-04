Protest cu scandări la Ministerul Muncii. PSRM acuză guvernarea

11:40

Condamnatul fugar Ilan Șor anunță că își închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în R. Moldova ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar [...] Articolul Fugar Ilan Șor închide toate proiectele sociale din Republica Moldova și lasă fără sprijin politic aleșii locali apare prima dată în NordNews.