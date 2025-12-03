VIDEO De ce învață vorbitorii de rusă de la Bălți limba română
NordNews, 3 decembrie 2025 14:10
„Majoritatea vorbitorilor de rusă merg la cursurile gratuite de limbă rămână, pe care Guvernul a început să le organizeze acum doi ani, pentru a da examenul de cetățenie sau pentru a se integra în societate. Dar sunt și cazuri excepționale – un cursant mai în vârstă mi-a spus că s-a născut în Siberia și nu a reușit [...] Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">VIDEO</span> De ce învață vorbitorii de rusă de la Bălți limba română apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
14:10
„Majoritatea vorbitorilor de rusă merg la cursurile gratuite de limbă rămână, pe care Guvernul a început să le organizeze acum doi ani, pentru a da examenul de cetățenie sau pentru a se integra în societate. Dar sunt și cazuri excepționale – un cursant mai în vârstă mi-a spus că s-a născut în Siberia și nu a reușit [...] Articolul VIDEO De ce învață vorbitorii de rusă de la Bălți limba română apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
13:40
FOTO Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști # NordNews
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară neașteptată. [...] Articolul FOTO Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști apare prima dată în NordNews.
13:40
VIDEO Prut și Nistru, prin ochii unei fotojurnaliste din Franța. Véronique Popinet și-a prezentat albumul la Alianța Franceză din Bălți # NordNews
Fotojurnalista Véronique Popinet a prezentat, la Alianța Franceză din Bălți, albumul fotografic bilingv „D’un fleuve moldave à l’autre / Prut și Nistru, râuri care leagă maluri”, apărut la Editura Cartier în 2024. Volumul, realizat de autoarea franceză împreună cu colegele sale, explorează, prin imagini și text, legătura dintre Prut, Nistru și comunitățile de pe ambele [...] Articolul VIDEO Prut și Nistru, prin ochii unei fotojurnaliste din Franța. Véronique Popinet și-a prezentat albumul la Alianța Franceză din Bălți apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
12:50
Două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie au fost confirmate în Republica Moldova în intervalul 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritatea a instituit măsuri de carantină și avertizează populația privind riscul major de extindere a bolilor. Potrivit instituției, un focar de PPA [...] Articolul Pestă porcină și rabie în patru raioane ale țării. Autoritățile avertizează populația apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
11:30
ФОТО Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: un șef de secție reținut într-un dosar de corupție # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat în această dimineață percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, vizând persoane din conducerea instituției, precum și un deținut. Operațiunea are loc în cadrul unui dosar penal inițiat pentru corupere pasivă și activă, au precizat reprezentanții CNA. Potrivit informațiilor preliminare, un șef de [...] Articolul ФОТО Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: un șef de secție reținut într-un dosar de corupție apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
10:00
VIDEO Efect de domino în tabăra lui Șor. Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, își anunță și el demisia # NordNews
Valul de demisii din rândul primarilor susținuți de Ilan Șor continuă, după ce acesta și-a retras sprijinul politic și a anunțat stoparea finanțării așa-numitelor „proiecte sociale”. La o zi după plecarea din funcție a primarului de Orhei, Tatiana Cociu, miercuri a venit rândul edilului din Taraclia, Veaceslav Lupov, să anunțe că renunță la mandat. Lupov [...] Articolul VIDEO Efect de domino în tabăra lui Șor. Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, își anunță și el demisia apare prima dată în NordNews.
09:20
Persoanele cu dizabilități constituie aproximativ 7% din populația Republicii Moldova, ceea ce înseamnă în jur de 160 de mii de oameni, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, transmite IPN. Potrivit BNS: 52,2% dintre persoanele cu dizabilități sunt bărbați; 37,4% [...] Articolul Persoanele cu dizabilități reprezintă 7% din populația Moldovei, arată datele BNS apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
06:40
Mișcările astrelor încurajează comunicarea, introspecția emoțională și balanță între responsabilitatea și viața socială. Citește horoscopul zilei de 3 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Soarele în Săgetător pune accent pe călătorii, educație și planuri profesionale. Luna în conjuncție cu Uranus poate aduce surprize. Luna în trigon cu Pluto este perfectă pentru explorarea [...] Articolul Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
17:20
Ministerul Educației și Cercetării propune reorganizarea școlilor mici, pentru ca elevii să aibă acces la condiții mai bune și programe diverse. În total 73 de școli ar putea fi reorganizate. Unele vor deveni grădinițe, altele – școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, transmite IPN. Potrivit ministrului Dan Perciun, gimnaziile unde sunt mai [...] Articolul MEC propune reorganizarea a peste 70 de școli mici pentru creșterea calității educației apare prima dată în NordNews.
15:20
Performanță remarcabilă pentru sportul moldovenesc: Uliana-Dumitrița Josanu, Uliana Dobrînina și Adeline Senic au cucerit medaliile de aur la Cupa Mondială U-20 la scrimă, transmite IPN. Adeline Senic a obținut un rezultat excelent și în clasamentul general, unde a urcat pe locul întâi, acumulând 32 de puncte. Pe podium au mai urcat reprezentante ale Ungariei și [...] Articolul Triplă victorie pentru Moldova la Cupa Mondială U-20 apare prima dată în NordNews.
Ieri
14:00
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, transmite IPN. Întrebat de presă dacă vor fi depuse cereri în fața instanței, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a răspuns că „veți afla pe parcurs”. La ședință este prezent [...] Articolul VIDEO Vlad Plahotniuc, escortat la ședința de judecată în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în NordNews.
12:50
Procuratura din Soroca a informat că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul în care doi tineri, în vârstă de 20 și 22 de ani, sunt învinuiți de omor comis cu deosebită cruzime. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 14 septembrie 2025, în satul Ocolina, raionul Soroca. Conform materialelor anchetei, [...] Articolul Doi tineri din raionul Soroca, deferiți justiției pentru omor comis cu deosebită cruzime apare prima dată în NordNews.
12:50
Inspectorii de mediu din Rîșcani, împreună cu angajații Inspectoratului de Poliție Rîșcani, au organizat în ultimele zile mai multe controale în teren, vizând grupurile de vânători de iepuri de câmp. Acțiunea a avut drept scop prevenirea braconajului și verificarea respectării legislației cinegetice. În timpul raziilor, echipele de control au identificat diverse încălcări ale normelor privind [...] Articolul Inspectorii de mediu și poliția verifică respectarea regulilor de vânătoare în Rîșcani apare prima dată în NordNews.
12:50
„Moldova în Uniunea Europeană până în 2028”! O promisiune pe care a auzit-o, deja, fiecare moldovean. A fost scrisă pe panouri, spusă la microfoane și inscripționată chiar pe materialele electorale PAS la parlamentarele din luna septembrie. Pe bune, sună frumos. Dar, dacă vom coborî cu picioarele pe pământ, vom vedea că sunt destui care strâmbă [...] Articolul VIDEO EDITORIAL Denis Chirtoca | Moldova, membru UE până în 2028? apare prima dată în NordNews.
12:40
FOTO Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi # NordNews
Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți au transformat lunile octombrie–decembrie într-un adevărat exercițiu de responsabilitate ecologică, implicându-se într-un program complex de activități sustenabile. De la utilizarea tehnologiilor digitale în locul materialelor tipărite și colectarea maculaturii, până la instalarea becurilor LED, patrule verzi, hackathon cu idei de orașe durabile și concursuri creative de mediu, tinerii [...] Articolul FOTO Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi apare prima dată în NordNews.
12:40
Căderea unui oligarh nu seamănă niciodată cu o prăbușire spectaculoasă, ci mai degrabă cu stingerea lentă a unui reflector care a ars ani la rând pe datorie. Anunțul lui Ilan Șor, făcut pe Telegram, „tribunul” auto-exilat vorbind de după draperiile groase ale Moscovei, marchează exact această diminuare a luminii: un personaj care și-a alimentat legitimitatea [...] Articolul EDITORIAL Generozitate sub sechestru: anatomia unei scheme care s-a autosabotat apare prima dată în NordNews.
12:30
VIDEO Concurs de eseu despre Marea Unire din 1918, de Ziua Națională a României. Zeci de tineri din nordul Republicii Moldova, premiați # NordNews
Zeci de elevi din nordul Republicii Moldova au fost premiați în cadrul concursului de eseu la istorie: „Marea Unire din 1918 între credință, demnitate și sacrificiu”. Evenimentul, organizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, a avut loc chiar de Ziua [...] Articolul VIDEO Concurs de eseu despre Marea Unire din 1918, de Ziua Națională a României. Zeci de tineri din nordul Republicii Moldova, premiați apare prima dată în NordNews.
09:40
Tatiana Cociu anunță că demisionează din funcția de primar al orașului Orhei, invocând presiuni și amenințări asupra sa și a echipei din primărie. Într-o declarație publică, Cociu a spus că ea și colegii săi ar fi vizați de „amenințări cu arestări” pentru activitatea pe care o desfășoară, iar locuitorii orașului și ai țării ar fi [...] Articolul VIDEO Tatiana Cociu își dă demisia din funcția de primar al orașului Orhei apare prima dată în NordNews.
09:40
Președinta Maia Sandu a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Pe agenda discuțiilor se află evaluarea riscurilor de securitate informațională și cibernetică, precum și problema finanțării ilegale. Totodată, membrii Consiliului vor analiza măsuri pentru întărirea rezilienței statului și a societății în fața amenințărilor hibride, inclusiv a campaniilor de dezinformare, manipulare și influență [...] Articolul Maia Sandu convoacă ședința CNS. Ce subiecte sunt pe agendă apare prima dată în NordNews.
08:50
Prognoza meteo pentru 2 Decembrie. Vreme rece, cu posibile clarificări temporare ale cerului # NordNews
A doua zi a iernii aduce o vreme rece și stabilă, cu temperaturi scăzute și perioade de nori alternând cu scurte intervale de cer variabil. Deși atmosfera rămâne predominant rece, condițiile meteo sunt în general calme. Temperaturile vor oscila între 2 și 4 grade Celsius, cu valori apropiate de zero în orele dimineții. Pe parcursul [...] Articolul Prognoza meteo pentru 2 Decembrie. Vreme rece, cu posibile clarificări temporare ale cerului apare prima dată în NordNews.
08:40
Kremlinul intră pe „buget de război”. Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea bugetului pentru anul 2026, care direcționează aproape 40% din cheltuielile statului armatei și sectorul de securitate, cea mai mare pondere din ultimii zeci de ani. Documentul, citat de RBC Ukraine, arată că Kremlinul se pregătește pentru un conflict de durată, în timp [...] Articolul Kremlinul taie din bunăstarea populației, pentru a finanța frontul apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,12 lei până la costul de 20,66 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Articolul Motorina, mai ieftină. Tarifele pentru 2 decembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6801 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9262 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8664 lei; Hrivna ucraineană: 0.3996 lei, mai ieftin cu [...] Articolul Dolarul „cedează” în preț. Curs valutar oficial, 2 decembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Luna în Taur influențează nativii. Citește horoscopul zilei de 2 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Se creează o tensiune cu Pluto, în timp ce un sextil pozitiv între Venus și Pluto oferă oportunități către pasiuni și idei de viitor în ceea ce privește finanțele, potrivit catine.ro. Energia nativilor în general este [...] Articolul Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
1 decembrie 2025
21:10
Invitatul nostru este Ambrozie-Irineu Darău, senator în Parlamentul României, ales pe listele USR. O discuție directă, cu subiecte actuale și perspective politice de peste Prut. Articolul VIDEO „Vin cu Pelin // Invitat – senatorul român Ambrozie Irineu Darău” apare prima dată în NordNews.
19:10
Zeci de elevi din mai multe licee cu predare în limba rusă din Bălți au pășit, de Ziua Națională a României, pragul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți. Aceștia au urmărit spectacolul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu, oferindu-le copiilor din instituțiile alolingve ocazia de a descoperi literatura română pe scenă. „Mi-a plăcut cel mai [...] Articolul VIDEO De Ziua Națională a României, „Făt-Frumos din lacrimă” a unit copiii din Bălți apare prima dată în NordNews.
18:30
28 noiembrie 2025, în municipiul Edineț a avut loc evenimentul oficial de închidere a Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”, o activitate de totalizare care face parte din proiectul „Tinerii-forța de schimbare a municipiului Edineț”, implementat de către AO Asociația Raională de Educare a Adulților „Prutul de Sus”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Edineț, [...] Articolul Edineț a marcat închiderea Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025” apare prima dată în NordNews.
18:00
Drumul către Europa: după un scrutin major, Republica Moldova se pregătește să înceapă negocierile de aderare. Care sunt mizele ? # NordNews
RFI România, postul în limba română al grupului France Médias Monde (cu sediul la București), realizează miercuri, 3 decembrie, patru emisiuni speciale în Republica Moldova, în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Programul special, realizat cu public și difuzat între 3 și 9 decembrie, oferă o radiografie a situației Republicii Moldova [...] Articolul Drumul către Europa: după un scrutin major, Republica Moldova se pregătește să înceapă negocierile de aderare. Care sunt mizele ? apare prima dată în NordNews.
17:20
VIDEO Identitatea românească, acasă la Bălți. Ziua Națională a României, marcată cu lacrimi în capitala Nordului # NordNews
La Bălți, primul oraș basarabean care a votat Unirea din 1918, a fost marcată Ziua Națională a României. Sărbătoarea a adunat laolaltă profesori universitari, un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei, tineri și studenți, precum și reprezentanți ai Consulatului României din municipiu. Pentru unii, momentul a fost atât de emoționant, încât nu și-au putut stăpâni [...] Articolul VIDEO Identitatea românească, acasă la Bălți. Ziua Națională a României, marcată cu lacrimi în capitala Nordului apare prima dată în NordNews.
17:10
Spumantele moldovenești au ajuns în top 10 la nivel mondial. Moldova a obținut 20 de medalii la competiția internațională Effervescents du Monde 2025 din regiunea franceză Burgundia, transmite IPN. În cadrul ediției din acest an, Moldova a acumulat 10 medalii de aur și 10 de argint. Rezultatele au plasat țara noastră printre cei mai buni [...] Articolul R. Moldova se remarcă la nivel global: spumantele noastre, în top 10 mondial apare prima dată în NordNews.
16:40
UE lansează un nou sistem de indicații geografice pentru produse artizanale și industriale, valabil din 2025 # NordNews
Începând cu 1 decembrie 2025, producătorii europeni de obiecte artizanale și industriale, de la sticlari și olari, până la bijutieri și meșteșugari, vor putea înregistra denumirile produselor lor în noul sistem de indicații geografice (IG) al Uniunii Europene, a anunțat Comisia Europeană, potrivit agerpres.ro. Este pentru prima dată când protecția oferită de indicațiile geografice, până acum [...] Articolul UE lansează un nou sistem de indicații geografice pentru produse artizanale și industriale, valabil din 2025 apare prima dată în NordNews.
16:20
Teatrul „Vasile Alecsandri” din Bălți scoate la licitație spații neutilizate. Licitația va avea loc pe 19 decembrie # NordNews
Instituția Publică Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți anunță organizarea unei licitații cu strigare pentru transmiterea în locație a mai multor spații neutilizate din gestiunea sa. Evenimentul este organizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 136/2009 și a avizului Ministerului Culturii. Licitația va fi desfășurată pe 19 decembrie 2025, ora 10:00 , în [...] Articolul Teatrul „Vasile Alecsandri” din Bălți scoate la licitație spații neutilizate. Licitația va avea loc pe 19 decembrie apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Cum a transformat programul „Edineț – Capitala Tineretului 2025” orașul și viețile tinerilor # NordNews
Muzica, dansurile și ovațiile a peste 250 de tineri au închis, pe 28 noiembrie, campania „Edineț, Capitala Tineretului 2025”. Un an în care orașul a respirat idei noi, inițiative curajoase și proiecte care au pus în mișcare municipiul. Programul își propune să scoată la lumină talente, să aducă inovație și să creeze o competiție sănătoasă [...] Articolul VIDEO Cum a transformat programul „Edineț – Capitala Tineretului 2025” orașul și viețile tinerilor apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu produs în seara de 30 noiembrie, în localitatea Pererâta, raionul Briceni. Potrivit IGSU, în jurul orei 21:01, autoritățile au fost alertate despre faptul că o casă este cuprinsă de flăcări. Imediat, la fața locului s-au deplasat două echipe de pompieri. În timpul [...] Articolul Incendiu mortal în raionul Briceni: salvatorii au găsit cadavrul unui bărbat carbonizat apare prima dată în NordNews.
11:40
Fugar Ilan Șor închide toate proiectele sociale din Republica Moldova și lasă fără sprijin politic aleșii locali # NordNews
Condamnatul fugar Ilan Șor anunță că își închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în R. Moldova ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar [...] Articolul Fugar Ilan Șor închide toate proiectele sociale din Republica Moldova și lasă fără sprijin politic aleșii locali apare prima dată în NordNews.
11:00
Andrei Spînu propune șapte măsuri pentru a „uni și mai mult malurile Prutului”, de Ziua României # NordNews
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, vine, de Ziua Națională a României, cu o listă de acțiuni concrete pe care, în opinia sa, Republica Moldova și România trebuie să le realizeze pentru a fi „și mai aproape” una de cealaltă. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta spune că multe dintre proiecte [...] Articolul Andrei Spînu propune șapte măsuri pentru a „uni și mai mult malurile Prutului”, de Ziua României apare prima dată în NordNews.
11:00
Banca Națională a Moldovei a pus astăzi în circulația numismatică moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, o piesă din argint care completează seria „Personalități”, transmite IPN. Moneda are valoarea nominală de 100 de lei și a fost emisă într-un tiraj limitat de 750 de exemplare. BNM subliniază că [...] Articolul BNM lansează o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria, la 150 de ani de la naștere apare prima dată în NordNews.
10:20
SFS anulează obligațiile fiscale mai mici de 10 lei: peste 16 mii de contribuabili, vizați de măsură # NordNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat anularea obligațiilor fiscale care nu depășesc 10 lei per contribuabil, conform situației din 31 decembrie 2024. Decizia urmărește simplificarea administrării fiscale și optimizarea proceselor interne, transmite IPN. Potrivit instituției, au fost stinse datorii în valoare totală de 28,4 mii de lei, dintre care: 4,3 mii lei – plăți [...] Articolul SFS anulează obligațiile fiscale mai mici de 10 lei: peste 16 mii de contribuabili, vizați de măsură apare prima dată în NordNews.
10:20
Maia Sandu, mesaj de 1 Decembrie: „Să lăsăm copiilor un spațiu românesc în care să poată trăi liber și demn” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică un mesaj de felicitare de Ziua Națională a României, subliniind că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a deschis drumul spre „pace, libertate și democrație pentru poporul român”, valori care astăzi sunt „amenințate mai mult ca oricând”. Într-o postare pe Facebook, șefa statului a îndemnat [...] Articolul Maia Sandu, mesaj de 1 Decembrie: „Să lăsăm copiilor un spațiu românesc în care să poată trăi liber și demn” apare prima dată în NordNews.
10:20
Glovo, platforma multicategorie care oferă acces la o varietate mare de produse, anunță numirea Andradei Ionescu în calitate de General Manager, Glovo Moldova. Decizia reprezintă un pas strategic în consolidarea operațiunilor pe piața locală și coincide cu aniversarea a cinci ani de activitate a companiei în Republica Moldova. „Moldova este o piață cu un potențial [...] Articolul Glovo o numește pe Andrada Ionescu noul General Manager pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
10:10
Ambasadorul României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova # NordNews
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența Sa, [...] Articolul Ambasadorul României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
09:20
Prima zi a iernii aduce o vreme tipică pentru începutul lunii decembrie, cu temperaturi scăzute și cer acoperit. Potrivit prognozelor meteo, pe parcursul întregii zile cerul va rămâne predominant noros, fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor situa între 3 și 4 grade Celsius, atât dimineața, cât și în orele de după-amiază, menținând senzația de frig. [...] Articolul Vremea pentru 1 Decembrie. Zi rece și predominant înnorată la început de iarnă apare prima dată în NordNews.
08:30
Ucraina și Norvegia vor produce în comun drone militare începând din 2026, după semnarea unui acord între miniștrii Apărării din cele două țări. Anunțul a fost făcut pe 30 noiembrie de ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, după semnarea acordului cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik. Linia pilot de producție urmează să fie lansată [...] Articolul Ucraina și Norvegia vor produce în comun drone începând din 2026 apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 1 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6686 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0033 lei, mai scu cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8634 lei; Hrivna ucraineană: 0.4021 lei; Rubla rusească: 0.2182 [...] Articolul Euro pierde teren. Curs valutar oficial, 1 decembrie apare prima dată în NordNews.
30 noiembrie 2025
12:30
Grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 Bălți, premiate pentru curaj și inovație în educația incluzivă # NordNews
Grădinița „Povestea” din orașul Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din municipiul Bălți au primit în acest an Trofeul „Alexandra Grajdian”, oferit pentru „curaj și inovație în promovarea educației incluzive”. Alte cinci instituții educaționale din R. Moldova au fost distinse cu diplome și mențiuni. Premiile au fost acordate de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale [...] Articolul Grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 Bălți, premiate pentru curaj și inovație în educația incluzivă apare prima dată în NordNews.
29 noiembrie 2025
18:50
Moldovenii aleg shoppingul online din străinătate. Cheltuieli mai mari decât pe piața locală # NordNews
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul [...] Articolul Moldovenii aleg shoppingul online din străinătate. Cheltuieli mai mari decât pe piața locală apare prima dată în NordNews.
15:10
Ucraina avertizează comunitatea internațională că Rusia își menține strategia de agresiune militară în pofida discuțiilor globale privind soluțiile de pace. Declarația a fost făcută de ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, după un atac masiv lansat în cursul nopții asupra teritoriului ucrainean. Potrivit oficialilor de la Kiev, bombardamentele rusești au vizat zone rezidențiale, rețele energetice [...] Articolul Ucraina acuză Rusia că ignoră eforturile pentru pace și își continuă ofensiva militară apare prima dată în NordNews.
11:40
Două drone au traversat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul raportat aproape de miezul nopții a determinat autoritățile să închidă temporar traficul aerian și să mobilizeze structurile de securitate pentru verificări în nordul R. Moldova, transmite IPN. Poliția de Frontieră precizează că a fost alertată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, precum [...] Articolul Două drone au traversat nordul R. Moldova. Spațiul aerian, temporar închis apare prima dată în NordNews.
06:40
Astăzi se resimte o energie aparte, deoarece retrogradarea lui Mercur ajunge la final. Citește horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Are loc o claritate care le-a lipsit nativilor. S-ar putea ca mulți să observe o schimbare subtilă în felul în care gândesc și comunică, potrivit catine.ro. Odată cu desfășurarea [...] Articolul Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
28 noiembrie 2025
17:30
Trei procurori au fost demiși din funcție după ce Colegiul de disciplină și etică a constatat încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate. Doi dintre aceștia activeau în procuraturi din nordul țării, transmite bizlaw.md. Colegiul anunță că a finalizat procedurile disciplinare inițiate pe numele celor trei magistrați, iar în urma examinării, le-a [...] Articolul Procurori din Bălți și Edineț au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.