VIDEO De ce învață vorbitorii de rusă de la Bălți limba română

„Majoritatea vorbitorilor de rusă merg la cursurile gratuite de limbă rămână, pe care Guvernul a început să le organizeze acum doi ani, pentru a da examenul de cetățenie sau pentru a se integra în societate. Dar sunt și cazuri excepționale – un cursant mai în vârstă mi-a spus că s-a născut în Siberia și nu a reușit [...] Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">VIDEO</span> De ce învață vorbitorii de rusă de la Bălți limba română apare prima dată în NordNews.

