Avertisment pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate din cauza protestelor fermierilor
NordNews, 5 decembrie 2025 12:00
Cetățenii moldoveni, care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în perioada următoare sunt avertizați asupra unor perturbări în trafic, cauzate de protestele fermierilor eleni. Ambasada Republicii Moldova la Atena anunță că blocajele afectează atât drumurile naționale, cât și autostrăzile care duc la punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Misiunea [...] Articolul Avertisment pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate din cauza protestelor fermierilor apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
12:00
Avertisment pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate din cauza protestelor fermierilor # NordNews
Cetățenii moldoveni, care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în perioada următoare sunt avertizați asupra unor perturbări în trafic, cauzate de protestele fermierilor eleni. Ambasada Republicii Moldova la Atena anunță că blocajele afectează atât drumurile naționale, cât și autostrăzile care duc la punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Misiunea [...] Articolul Avertisment pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate din cauza protestelor fermierilor apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
11:20
Siegfried Mureșan: „UE rămâne alături de Moldova”. Reformele, fondurile europene și aderarea, discutate la Chișinău # NordNews
Republica Moldova va continua să primească sprijin ferm din partea Parlamentului European în procesul de aderare la Uniunea Europeană. O declarație în acest sens a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan, aflat în vizită oficială la Chișinău în fruntea delegației PE, care a discutat joi, 4 decembrie, cu premierul Alexandru Munteanu despre implementarea reformelor și [...] Articolul Siegfried Mureșan: „UE rămâne alături de Moldova”. Reformele, fondurile europene și aderarea, discutate la Chișinău apare prima dată în NordNews.
10:40
Eurodeputatul Dan Barna, a efectuat o vizită de două zile la Chișinău, în cadrul delegației Legislativului European la Comitetul de Asociere Parlamentară UE–Moldova, pentru a reconfirma sprijinul instituției europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru deschiderea rapidă a negocierilor de aderare. Potrivit europarlamentarului, delegația s-a întâlnit joi, 4 decembrie, cu președinta Maia Sandu, [...] Articolul Europarlamentarul Dan Barna, la Chișinău: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană!” apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
10:20
Ilan Mironovici Șor, parșivenia de om care a adus atâtea și atâtea rele peste noi, a anunțat la 1 decembrie că își suspendă „proiectele sociale” din R. Moldova, întrucât actuala guvernare i-ar fi blocat peste 50 de milioane de dolari destinate să ajute cetățenii simpli. Să ne bucurăm că hoțul condamnat definitiv la 15 de [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Până la ultimul șurub… apare prima dată în NordNews.
10:10
Prețul minim pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 lei în anul 2026. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că nicio persoană nu va putea comercializa țigarete sau țigări de foi la un preț mai mic decât cel de referință, stabilit pentru anul viitor. SFS avertizează comercianții că vânzarea produselor din tutun sub [...] Articolul Țigările se scumpesc în 2026. Care va fi prețul minim pentru un pachet apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
07:50
Vremea rămâne tipică pentru începutul sezonului rece: cer predominant noros pe tot parcursul zilei și temperaturi moderate, dar cu o răcire treptată spre seară, potrivit prognozei meteo. Dimineața începe cu aproximativ 4–5°C, iar până la orele amiezii valorile urcă ușor. Maxima zilei este așteptată în jur de 7°C, după care temperaturile scad treptat. Spre seară, [...] Articolul Prognoza meteo pentru 5 Decembrie. Cer acoperit și temperaturi de început de iarnă apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8061 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9587 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8889 lei; Hrivna ucraineană: 0.4021 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Euro prinde putere. Curs valutar oficial, 5 decembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:30
„Noi sâmbătă acolo (n.r. pe câmp) am scos motorul și restul a rămas acolo”, a spus Gheorghe Manailă, localnic. Pe 3 decembrie, o altă dronă rusească de tip „Gerbera” a fost descoperită pe un câmp la marginea comunei Pepeni, raionul Sîngerei. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a fost găsit de un localnic care i-a demontat [...] Articolul VIDEO Demontată și plimbată cu motoblocul: Peripețiile dronei rusești de la Pepeni apare prima dată în NordNews.
19:20
Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, așa că moldovenii au început deja pregătirile. Printre primele alegeri din această perioadă este, desigur, pomul de Crăciun. Unii preferă tradiționalul brad natural, pentru mirosul și farmecul autentic, în timp ce alții optează pentru variante artificiale, mai practice și reutilizabile. „Noi cumpărăm un brăduț prospețel, mic. Să miroase bine [...] Articolul VIDEO Natural sau artificial? Moldovenii își aleg pomul de Crăciun apare prima dată în NordNews.
16:40
Emoții, atmosferă de sărbătoare și multe cadouri, așa arată luna decembrie în fiecare an. Doar că în acest an vrem să îți aducem mai multă bucurie ție și mai mult cashback cardului tău. Acum 5 ani am lansat cardurile maib gama Mastercard, create pentru cei care iubesc shoppingul, experiențele inteligente și beneficiile care fac viața [...] Articolul Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5% apare prima dată în NordNews.
15:40
Membrii Partidului Socialiștilor și simpatizanți ai formațiunii au organizat un protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acuzând guvernarea PAS că ar fi redus compensațiile la energie și ar promova politici „antisociale”, transmite tv8.md. Protestatarii au venit cu pancarte pe care scria: „Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!”, „Nu tăiați din ajutoare, oamenii îngheață”, „Nu [...] Articolul Protest cu scandări la Ministerul Muncii. PSRM acuză guvernarea apare prima dată în NordNews.
15:20
FOTO Clădirea Centrului de Transfuzie a Sângelui din Bălți, reabilitată pentru prima dată în 55 de ani # NordNews
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți, construită acum 55 de ani și având o suprafață de peste 2.200 m², urmează să fie reabilitată energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare pentru implementarea investiției a fost semnat astăzi, în prezența beneficiarilor și a partenerilor internaționali de dezvoltare. Secretara de stat a Ministerului [...] Articolul FOTO Clădirea Centrului de Transfuzie a Sângelui din Bălți, reabilitată pentru prima dată în 55 de ani apare prima dată în NordNews.
15:00
Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de condiții financiare îmbunătățite, după ce Guvernul a aprobat un nou set de norme privind finanțarea activității sportive. Măsurile sunt menite să modernizeze sistemul și să ofere un sprijin adecvat performanțelor obținute la nivel național și internațional. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация [...] Articolul VIDEO Vești bune pentru sportivi: mai mulți bani pentru pregătire, competiții și premii apare prima dată în NordNews.
14:50
Tăiere ilegală depistată în pădurile din Strășeni. Inspectorii de mediu au intervenit imediat # NordNews
Un nou caz de tăiere ilegală a fost descoperit în pădurile din Strășeni, după ce pe rețelele sociale a fost distribuit un video care surprindea activități suspecte în zona forestieră. În urma imaginilor apărute online, inspectorii din cadrul aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, împreună cu echipa teritorială din Strășeni, s-au autosesizat și au [...] Articolul Tăiere ilegală depistată în pădurile din Strășeni. Inspectorii de mediu au intervenit imediat apare prima dată în NordNews.
13:50
Cât va costa polița medicală în 2026 și cine va beneficia de reduceri. Noile categorii vizate # NordNews
Polița obligatorie de asigurare medicală se va scumpi în 2026, costul fiind stabilit la 12.636 de lei, potrivit proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor. Deși tariful crește, o serie de categorii profesionale și persoane fizice vor putea achita sume reduse, cu condiția plății anticipate. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții [...] Articolul Cât va costa polița medicală în 2026 și cine va beneficia de reduceri. Noile categorii vizate apare prima dată în NordNews.
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Compensațiile se opresc, întrebările rămân: cum a funcționat sprijinul energetic european într-un an electoral # NordNews
Guvernul anunță finalul compensațiilor la energia electrică exact după încheierea unui an electoral în care această măsură a atenuat vizibil impactul tarifelor pentru toate gospodăriile din Republica Moldova. Deși autoritățile au prezentat schema drept un instrument pur tehnic, finanțat integral dintr-un pachet european de urgență, modul și momentul aplicării ei au generat percepția publică că [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Compensațiile se opresc, întrebările rămân: cum a funcționat sprijinul energetic european într-un an electoral apare prima dată în NordNews.
Ieri
12:00
VIDEO Fostul șef al biroului SIS din Găgăuzia cerea unui polițist să vorbească în rusă, deși cunoaște limba română. Cine este Victor Topal # NordNews
Victor Topal, fostul șef al Direcției Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Găgăuzia și aliat politic al Irinei Vlah, a publicat un video în care îi solicită unui polițist din Comrat să comunice cu el exclusiv în limba rusă. Înregistrarea, distribuită pe rețelele sociale cu mesajul „Într-o astfel de țară trăim!”, a devenit rapid [...] Articolul VIDEO Fostul șef al biroului SIS din Găgăuzia cerea unui polițist să vorbească în rusă, deși cunoaște limba română. Cine este Victor Topal apare prima dată în NordNews.
11:40
ONU cere Rusiei returnarea copiilor ucraineni „transferați cu forța”. SUA au votat pentru rezoluție # NordNews
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție care solicită returnarea imediată și necondiționată a copiilor ucraineni „transferați cu forța” în Rusia, o temă extrem de sensibilă în contextul încercărilor diplomatice de a opri războiul, transmite digi24.ro. Documentul, cu caracter neobligatoriu, a fost adoptat cu 91 de voturi pentru, 12 împotrivă și 57 de [...] Articolul ONU cere Rusiei returnarea copiilor ucraineni „transferați cu forța”. SUA au votat pentru rezoluție apare prima dată în NordNews.
11:10
Situația din satul Pepeni, raionul Sîngerei, unde un localnic a adus cu un motocultor sau dronă rusă de tip Gerbera căzută, poate părea amuzantă, însă specialiștii avertizează: asemenea episoade prezintă riscuri serioase. Potrivit expertului centrului WatchDog.md, Andrei Curăraru, Republica Moldova are nevoie de o strategie clară și predictibilă de contracarare a amenințărilor aeriene și ar [...] Articolul VIDEO Andrei Curăraru: „Drona pe motocultor nu este un motiv de glumă” apare prima dată în NordNews.
11:00
Aterizare de urgență la Moscova: Boeing 777 cu peste 400 de pasageri a luat foc după decolare # NordNews
Un Boeing 777 cu 412 pasageri la bord a luat foc imediat după decolarea din aeroportul Moscova-Domodedovo, în timpul unui zbor spre Phuket. Cauza incendiului încă nu este cunoscută, transmite Current Time. Conform primelor date, incendiul a început la motorul stâng al avionului, iar la bord, pe lângă pasageri, se aflau și 13 membri ai echipajului. [...] Articolul Aterizare de urgență la Moscova: Boeing 777 cu peste 400 de pasageri a luat foc după decolare apare prima dată în NordNews.
11:00
VIDEO Premierul Munteanu: Salariul minim va crește la 6.300 lei, investiții capitale cu 55% în 2026 # NordNews
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, în bugetul pentru 2026, salariul minim va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei, iar valoarea de referință va fi majorată de la 2.200 de lei la 2.400 de lei. Totodată, prim-ministrul a subliniat că, „pentru prima dată în istorie, investiții capitale vor înregistra o creștere [...] Articolul VIDEO Premierul Munteanu: Salariul minim va crește la 6.300 lei, investiții capitale cu 55% în 2026 apare prima dată în NordNews.
10:30
CNA efectuează percheziții la Primăria Chișinău și la mai mulți agenți economici, în ancheta privind corupția în achiziții publice # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii desfășoară joi dimineață acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată pentru DESCHIDE.md de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. Perchezițiile au loc la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului [...] Articolul CNA efectuează percheziții la Primăria Chișinău și la mai mulți agenți economici, în ancheta privind corupția în achiziții publice apare prima dată în NordNews.
10:20
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de un automobil condus de un șofer aflat sub influența alcoolului și a drogurilor. Accidentul s-a produs aseară, în jurul orei 19:40, pe traseul R-7, în satul Petrușeni, la intersecția cu Duruitoarea-Veche, anunță Inspectoratul de Poliție Rîșcani. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil de [...] Articolul Un bărbat de 40 de ani a fost lovit de un șofer beat într-un sat din raionul Rîșcani apare prima dată în NordNews.
3 decembrie 2025
16:00
Astăzi, 3 decembrie 2025, în comuna Pepeni din raionul Sîngerei a fost descoperită o dronă, căzută în apropiere. Anunțul a fost făcut de primarul Oleg Cernei, pe pagina sa de Facebook. Drona din imagine seamănă puternic cu Shahed-136 (denumirea rusească: „Герань-2”), una dintre cele mai răspândite drone kamikaze folosite în regiune. Articolul Dronă descoperită în comuna Pepeni apare prima dată în NordNews.
14:10
„Majoritatea vorbitorilor de rusă merg la cursurile gratuite de limbă rămână, pe care Guvernul a început să le organizeze acum doi ani, pentru a da examenul de cetățenie sau pentru a se integra în societate. Dar sunt și cazuri excepționale – un cursant mai în vârstă mi-a spus că s-a născut în Siberia și nu a reușit [...] Articolul VIDEO De ce învață vorbitorii de rusă de la Bălți limba română apare prima dată în NordNews.
13:40
FOTO Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști # NordNews
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară neașteptată. [...] Articolul FOTO Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști apare prima dată în NordNews.
13:40
VIDEO Prut și Nistru, prin ochii unei fotojurnaliste din Franța. Véronique Popinet și-a prezentat albumul la Alianța Franceză din Bălți # NordNews
Fotojurnalista Véronique Popinet a prezentat, la Alianța Franceză din Bălți, albumul fotografic bilingv „D’un fleuve moldave à l’autre / Prut și Nistru, râuri care leagă maluri”, apărut la Editura Cartier în 2024. Volumul, realizat de autoarea franceză împreună cu colegele sale, explorează, prin imagini și text, legătura dintre Prut, Nistru și comunitățile de pe ambele [...] Articolul VIDEO Prut și Nistru, prin ochii unei fotojurnaliste din Franța. Véronique Popinet și-a prezentat albumul la Alianța Franceză din Bălți apare prima dată în NordNews.
12:50
Două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie au fost confirmate în Republica Moldova în intervalul 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritatea a instituit măsuri de carantină și avertizează populația privind riscul major de extindere a bolilor. Potrivit instituției, un focar de PPA [...] Articolul Pestă porcină și rabie în patru raioane ale țării. Autoritățile avertizează populația apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
ФОТО Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: un șef de secție reținut într-un dosar de corupție # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat în această dimineață percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, vizând persoane din conducerea instituției, precum și un deținut. Operațiunea are loc în cadrul unui dosar penal inițiat pentru corupere pasivă și activă, au precizat reprezentanții CNA. Potrivit informațiilor preliminare, un șef de [...] Articolul ФОТО Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: un șef de secție reținut într-un dosar de corupție apare prima dată în NordNews.
10:00
VIDEO Efect de domino în tabăra lui Șor. Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, își anunță și el demisia # NordNews
Valul de demisii din rândul primarilor susținuți de Ilan Șor continuă, după ce acesta și-a retras sprijinul politic și a anunțat stoparea finanțării așa-numitelor „proiecte sociale”. La o zi după plecarea din funcție a primarului de Orhei, Tatiana Cociu, miercuri a venit rândul edilului din Taraclia, Veaceslav Lupov, să anunțe că renunță la mandat. Lupov [...] Articolul VIDEO Efect de domino în tabăra lui Șor. Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, își anunță și el demisia apare prima dată în NordNews.
09:20
Persoanele cu dizabilități constituie aproximativ 7% din populația Republicii Moldova, ceea ce înseamnă în jur de 160 de mii de oameni, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, transmite IPN. Potrivit BNS: 52,2% dintre persoanele cu dizabilități sunt bărbați; 37,4% [...] Articolul Persoanele cu dizabilități reprezintă 7% din populația Moldovei, arată datele BNS apare prima dată în NordNews.
06:40
Mișcările astrelor încurajează comunicarea, introspecția emoțională și balanță între responsabilitatea și viața socială. Citește horoscopul zilei de 3 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Soarele în Săgetător pune accent pe călătorii, educație și planuri profesionale. Luna în conjuncție cu Uranus poate aduce surprize. Luna în trigon cu Pluto este perfectă pentru explorarea [...] Articolul Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
2 decembrie 2025
17:20
Ministerul Educației și Cercetării propune reorganizarea școlilor mici, pentru ca elevii să aibă acces la condiții mai bune și programe diverse. În total 73 de școli ar putea fi reorganizate. Unele vor deveni grădinițe, altele – școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, transmite IPN. Potrivit ministrului Dan Perciun, gimnaziile unde sunt mai [...] Articolul MEC propune reorganizarea a peste 70 de școli mici pentru creșterea calității educației apare prima dată în NordNews.
15:20
Performanță remarcabilă pentru sportul moldovenesc: Uliana-Dumitrița Josanu, Uliana Dobrînina și Adeline Senic au cucerit medaliile de aur la Cupa Mondială U-20 la scrimă, transmite IPN. Adeline Senic a obținut un rezultat excelent și în clasamentul general, unde a urcat pe locul întâi, acumulând 32 de puncte. Pe podium au mai urcat reprezentante ale Ungariei și [...] Articolul Triplă victorie pentru Moldova la Cupa Mondială U-20 apare prima dată în NordNews.
14:00
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, transmite IPN. Întrebat de presă dacă vor fi depuse cereri în fața instanței, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a răspuns că „veți afla pe parcurs”. La ședință este prezent [...] Articolul VIDEO Vlad Plahotniuc, escortat la ședința de judecată în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în NordNews.
12:50
Procuratura din Soroca a informat că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul în care doi tineri, în vârstă de 20 și 22 de ani, sunt învinuiți de omor comis cu deosebită cruzime. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 14 septembrie 2025, în satul Ocolina, raionul Soroca. Conform materialelor anchetei, [...] Articolul Doi tineri din raionul Soroca, deferiți justiției pentru omor comis cu deosebită cruzime apare prima dată în NordNews.
12:50
Inspectorii de mediu din Rîșcani, împreună cu angajații Inspectoratului de Poliție Rîșcani, au organizat în ultimele zile mai multe controale în teren, vizând grupurile de vânători de iepuri de câmp. Acțiunea a avut drept scop prevenirea braconajului și verificarea respectării legislației cinegetice. În timpul raziilor, echipele de control au identificat diverse încălcări ale normelor privind [...] Articolul Inspectorii de mediu și poliția verifică respectarea regulilor de vânătoare în Rîșcani apare prima dată în NordNews.
12:50
„Moldova în Uniunea Europeană până în 2028”! O promisiune pe care a auzit-o, deja, fiecare moldovean. A fost scrisă pe panouri, spusă la microfoane și inscripționată chiar pe materialele electorale PAS la parlamentarele din luna septembrie. Pe bune, sună frumos. Dar, dacă vom coborî cu picioarele pe pământ, vom vedea că sunt destui care strâmbă [...] Articolul VIDEO EDITORIAL Denis Chirtoca | Moldova, membru UE până în 2028? apare prima dată în NordNews.
12:40
FOTO Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi # NordNews
Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți au transformat lunile octombrie–decembrie într-un adevărat exercițiu de responsabilitate ecologică, implicându-se într-un program complex de activități sustenabile. De la utilizarea tehnologiilor digitale în locul materialelor tipărite și colectarea maculaturii, până la instalarea becurilor LED, patrule verzi, hackathon cu idei de orașe durabile și concursuri creative de mediu, tinerii [...] Articolul FOTO Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi apare prima dată în NordNews.
12:40
Căderea unui oligarh nu seamănă niciodată cu o prăbușire spectaculoasă, ci mai degrabă cu stingerea lentă a unui reflector care a ars ani la rând pe datorie. Anunțul lui Ilan Șor, făcut pe Telegram, „tribunul” auto-exilat vorbind de după draperiile groase ale Moscovei, marchează exact această diminuare a luminii: un personaj care și-a alimentat legitimitatea [...] Articolul EDITORIAL Generozitate sub sechestru: anatomia unei scheme care s-a autosabotat apare prima dată în NordNews.
12:30
VIDEO Concurs de eseu despre Marea Unire din 1918, de Ziua Națională a României. Zeci de tineri din nordul Republicii Moldova, premiați # NordNews
Zeci de elevi din nordul Republicii Moldova au fost premiați în cadrul concursului de eseu la istorie: „Marea Unire din 1918 între credință, demnitate și sacrificiu”. Evenimentul, organizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, a avut loc chiar de Ziua [...] Articolul VIDEO Concurs de eseu despre Marea Unire din 1918, de Ziua Națională a României. Zeci de tineri din nordul Republicii Moldova, premiați apare prima dată în NordNews.
09:40
Tatiana Cociu anunță că demisionează din funcția de primar al orașului Orhei, invocând presiuni și amenințări asupra sa și a echipei din primărie. Într-o declarație publică, Cociu a spus că ea și colegii săi ar fi vizați de „amenințări cu arestări” pentru activitatea pe care o desfășoară, iar locuitorii orașului și ai țării ar fi [...] Articolul VIDEO Tatiana Cociu își dă demisia din funcția de primar al orașului Orhei apare prima dată în NordNews.
09:40
Președinta Maia Sandu a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Pe agenda discuțiilor se află evaluarea riscurilor de securitate informațională și cibernetică, precum și problema finanțării ilegale. Totodată, membrii Consiliului vor analiza măsuri pentru întărirea rezilienței statului și a societății în fața amenințărilor hibride, inclusiv a campaniilor de dezinformare, manipulare și influență [...] Articolul Maia Sandu convoacă ședința CNS. Ce subiecte sunt pe agendă apare prima dată în NordNews.
08:50
Prognoza meteo pentru 2 Decembrie. Vreme rece, cu posibile clarificări temporare ale cerului # NordNews
A doua zi a iernii aduce o vreme rece și stabilă, cu temperaturi scăzute și perioade de nori alternând cu scurte intervale de cer variabil. Deși atmosfera rămâne predominant rece, condițiile meteo sunt în general calme. Temperaturile vor oscila între 2 și 4 grade Celsius, cu valori apropiate de zero în orele dimineții. Pe parcursul [...] Articolul Prognoza meteo pentru 2 Decembrie. Vreme rece, cu posibile clarificări temporare ale cerului apare prima dată în NordNews.
08:40
Kremlinul intră pe „buget de război”. Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea bugetului pentru anul 2026, care direcționează aproape 40% din cheltuielile statului armatei și sectorul de securitate, cea mai mare pondere din ultimii zeci de ani. Documentul, citat de RBC Ukraine, arată că Kremlinul se pregătește pentru un conflict de durată, în timp [...] Articolul Kremlinul taie din bunăstarea populației, pentru a finanța frontul apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,12 lei până la costul de 20,66 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Articolul Motorina, mai ieftină. Tarifele pentru 2 decembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6801 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9262 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8664 lei; Hrivna ucraineană: 0.3996 lei, mai ieftin cu [...] Articolul Dolarul „cedează” în preț. Curs valutar oficial, 2 decembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Luna în Taur influențează nativii. Citește horoscopul zilei de 2 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Se creează o tensiune cu Pluto, în timp ce un sextil pozitiv între Venus și Pluto oferă oportunități către pasiuni și idei de viitor în ceea ce privește finanțele, potrivit catine.ro. Energia nativilor în general este [...] Articolul Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
1 decembrie 2025
21:10
Invitatul nostru este Ambrozie-Irineu Darău, senator în Parlamentul României, ales pe listele USR. O discuție directă, cu subiecte actuale și perspective politice de peste Prut. Articolul VIDEO „Vin cu Pelin // Invitat – senatorul român Ambrozie Irineu Darău” apare prima dată în NordNews.
19:10
Zeci de elevi din mai multe licee cu predare în limba rusă din Bălți au pășit, de Ziua Națională a României, pragul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți. Aceștia au urmărit spectacolul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu, oferindu-le copiilor din instituțiile alolingve ocazia de a descoperi literatura română pe scenă. „Mi-a plăcut cel mai [...] Articolul VIDEO De Ziua Națională a României, „Făt-Frumos din lacrimă” a unit copiii din Bălți apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.