/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1381: Moment crucial, dronă în Cecenia și alertă pentru Zelenski. WSJ: Europa avertizează Kievul
TV8, 5 decembrie 2025 12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1381: Moment crucial, dronă în Cecenia și alertă pentru Zelenski. WSJ: Europa avertizează Kievul
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
12:20
12:20
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
11:30
Acum 2 ore
10:30
Acum 4 ore
10:20
10:00
09:10
08:40
Acum 6 ore
08:10
08:00
08:00
07:40
07:10
Acum 12 ore
23:30
Acum 24 ore
23:20
23:00
22:30
22:30
22:00
21:40
21:10
21:00
21:00
20:30
20:10
19:40
19:10
19:00
18:10
17:50
17:40
17:20
17:10
16:50
16:20
15:40
15:20
15:10
14:30
14:30
14:20
13:50
13:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.