Sărbătoarea Națională a României marcată la Cernăuți
Libertatea Cuvântului, 1 decembrie 2025 18:40
La 1 decembrie România a sărbătorit Ziua Națională. Pentru statul vecin, aceasta este o sărbătoare națională a unității, identității și specificului național. Consulatul
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 30 minute
18:40
La 1 decembrie România a sărbătorit Ziua Națională. Pentru statul vecin, aceasta este o sărbătoare națională a unității, identității și specificului național. Consulatul
18:40
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele Finlandei, Alexander Stubb, informându-l despre munca de ieri a delegației ucrainene în
Acum 12 ore
08:10
ROMÂNIA SUSȚINE CU TĂRIE EFORTURILE UCRAINEI DE A-ȘI APĂRA INDEPENDENȚA ȘI DE A OBȚINE O PACE JUSTĂ ȘI DURABILĂ # Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie este Ziua Națională a României, marcată nu numai în granițele acestei țări comunitare, ci și de românii de pretutindeni. În
Acum 24 ore
22:00
Zelenski a discutat cu Rutte și Von der Leyen și a anunțat „zile importante” pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire cu Secretarul general al NATO, Mark Rutte, după care a anunțat „zile importante” pentru Ucraina.
21:50
La Cernăuți va avea loc un eveniment caritabil literar-artistic cu ocazia sărbătoririi Zilei Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta anunță Facultatea de Pedagogie,
21:40
Serghii Mykytei, apărător din Cernăuți, șa pierdut viața pe linia frontului. Despre aceasta se anunță pe pagina de Facebook a Gimnaziului nr. 16
21:30
Administrația Militară Raională Vijnița și pensiunea „Bukovinska Cereșenka” au oferit odihnă gratuită eroilor din ținutul Putilei. Informația a fost comunicată de voluntara Oksana
Ieri
10:50
Despre succesele și reușitele bine cunoscutului Ansamblu folcloric de dansuri „Mugurel” din Pătrăuții de Jos, am scris nu odată pe paginile ziarelor noastre.
10:00
Logosul sfânt a pătruns pe teritoriile actuale ale Ucrainei şi României încă în epoca apostolică prin propovăduirea Evangheliei de către Apostolul Andrei Întâiul
10:00
Sărbători creştine. Sfântul Apostol Andrei – Părintele spiritual al românilor # Libertatea Cuvântului
Sfântul Apostol Andrei se celebrează în fiecare an pe data de 30 noiembrie (stil nou). Aceasta este o sărbătoare specială pentru toți românii,
09:30
Rezervele de apă din Europa, inclusiv din Ucraina, se epuizează din cauza schimbărilor climatice # Libertatea Cuvântului
O nouă analiză a datelor satelitare din anii 2002–2024 arată: zone semnificative din Europa pierd rapid rezervele de apă dulce. Studiul a fost
09:20
Franța l-a amenințat pe Putin cu consecințe dacă refuză să înceteze focul în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Rusia eșuează pe front. Înaintarea zilnică de un milimetru în estul Ucrainei o costă o mie de ocupanți uciși. Tocmai de aceea,
08:20
La 30 noiembrie 1811, la Miziurinţi (în prezent localitate în regiunea Ternopil a Ucrainei) s-a născut scriitorul Alexandru Hâjdău, militant pentru cauza românilor basarabeni,
29 noiembrie 2025
19:50
Vremea în Ucraina în luna decembrie va fi anormal de caldă. Zăpada ar trebui așteptată doar în a treia decadă a lunii. Acest
19:30
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, pe fondul noului atac masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei, a vorbit despre modul în care
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
La 28 noiembrie a fost marcată Ziua Bucovinei – ecou viu al evenimentului din 28 noiembrie 1918, când în Sala Sinodală de la
17:50
Începând cu 1 decembrie, copiii din regiunea noastră se vor putea întâlni cu Moș Nicolae la reședința sa din Cernăuți. El îi va
17:40
„Am fost foarte bucuros să mă întâlnesc personal cu consăteanul nostru, militarul Marian Chimac, care a venit în mult-așteptatul concediu de scurtă durată.
17:30
Două drone inamice au survolat Bucovina în timpul nopții: în urma atacului nu există victime sau distrugeri # Libertatea Cuvântului
În timpul atacului rusesc masiv și combinat asupra Ucrainei, două drone inamice au intrat în spațiul aerian al Bucovinei, dar au ieșit în
12:00
Sfaturi utile pentru părinţi. Cum ajuți copilul să se concentreze mai bine la școală și acasă # Libertatea Cuvântului
E un lucru des întâlnit ca un copil în clasele primare să aibă dificultăți în a se concentra la școală, în timpul orelor
10:50
Duminică, 23 noiembrie, la Fălticeni a avut loc ședința ordinară a Cenaclului literar transfrontalier „Mașina cu poeți” (Cernăuți – Suceava). Ea s-a încadrat
10:30
The Telegraph: „Demisia lui Yermak oferă ucrainenilor speranța unei reînnoiri politice pe fondul scandalului de corupție” # Libertatea Cuvântului
Zelenski, totuși, și-a pierdut „amortizorul” politic care absorbea o mare parte din disprețul aruncat asupra Oficiului Președintelui Ucrainei. Andrii Yermak a fost, probabil,
10:00
Trei ani și două luni a petrecut pe front Ivan Drobot, starostele satului Ciornivka (Cernauca). Satului i-a fost greu fără conducătorul care avea
09:30
În timpul nopții și dimineții, Federația Rusă a atacat Kievul din toate părțile: orașul este fără electricitate și apă, există morți și distrugeri
08:30
În ziua de 29 noiembrie a anului 1474, Ştefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea, făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor. Ştefan
28 noiembrie 2025
22:30
Axios: Yermak trebuia să zboare mâine pentru o întâlnire cu Witkoff și ginerele lui Trump # Libertatea Cuvântului
Fostul șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Yermak, urma să zboare în acest weekend la Miami pentru a discuta cu trimișii speciali ai
22:20
Cetatea Hotinului nu își pierde popularitatea: aproape 50 de mii de vizitatori au fost aici anul acesta # Libertatea Cuvântului
În primele 10 luni ale acestui an, Cetatea Hotin a fost vizitată de aproape 48 de mii de turiști. Aceasta este cu trei
22:10
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a comentat remanierea din Oficiul Președintelui Ucrainei, în contextul evenimentelor active din jurul „planului de pace” al SUA. Acest
22:00
Comunitatea Herța a colectat bani pentru un SUV destinat companiei de geniști ”Leii de oțel” # Libertatea Cuvântului
Elevii au organizat târguri de caritate, s-au implicat medici, silvicultori și antreprenori, iar mașina a fost cumpărată din străinătate la cererea soldatului Vasele
21:10
Pe 27 noiembrie, de ziua de naștere a Olgăi Kobyleanska, în Gura Humorului din Romania – orașul în care s-a născut – a
21:10
La 27 noiembrie, la Cernăuți a fost marcată Ziua Națională a României. La recepția cu această ocazie, oferită de Consulatul General al României
20:40
Incendiu la sinagoga din Cernăuți: Suspectatul reținut mai încercase să incendieze o biserică # Libertatea Cuvântului
Poliția a ajuns la fața locului operativ și l-a reținut pe răufăcător. În Sadgora, suburbie a Cernăuțiului, pe 27 noiembrie, a fost incendiat
07:20
O nouă fază activă a procesului de negocieri „de pace” privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina durează de mai bine de
06:50
La 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei a votat unirea Bucovinei în vechile ei hotare cu regatul România. La 15/28 noiembrie, Consiliul
27 noiembrie 2025
22:20
Polițiștii de frontieră din Bucovina au demascat o schemă de trecere ilegală a persoanelor în România # Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Detașamentul Cernăuți, împreună cu alte structuri de forță, au oprit activitatea ilegală a locuitorilor din zona de frontieră care organizaseră trecerea
22:20
În fiecare an, la 27 noiembrie, marcăm ziua de naștere a vestitei scriitoare ucrainene, Olga Kobyleanska, originară din Bucovina noastră, scriitoare care cunoștea
22:20
Au parcurs pe jos 65 de km: în Bucovina s-a încheiat maratonul caritabil „Pașii celor neînvinși” # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-a încheiat maratonul caritabil „Pașii celor neînvinși”, ai cărui participanți au parcurs 65 de kilometri pe jos — de la
22:10
O femeie de 43 de ani l-a înjunghiat pe concubinul ei de 71 de ani. Agresoarea a fost reținută rapid de poliție. Incidentul
22:00
S-a întâmplat lângă localitatea Zelenyi Gai. Forțele de ocupație ruse nu încetează să încalce dreptul internațional și să execute prizonieri ucraineni. La vest
22:00
O fetiță de 12 ani, rănită în timpul atacului asupra Ternopolului, a murit în spital. Mama ei și-a pierdut viața în același atac # Libertatea Cuvântului
O fetiță de 12 ani, care a fost rănită în timpul atacului rusesc asupra Ternopolului pe 19 noiembrie, a murit în spital. Anunțul
11:30
Uleiul de avocado este un derivat al deliciosului fruct de avocado, care se mândrește cu proprietăți și caracteristici impresionante pentru sănătate. „Para aligator”
10:50
Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuți (director Iurie Levcic) a organizat în zilele de 22 și 23 noiembrie două evenimente de amploare, susținute
09:40
Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă din Cernăuți dezvoltă servicii digitale și ajută la crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități # Libertatea Cuvântului
Directorul Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți, Liubov Kojolianko, a vorbit despre înregistrarea online a celor care caută un loc
09:20
În decembrie, în Ucraina, temperatura medie lunară va fi între -3°C și +5°C, ceea ce este cu 2°C mai mult decât norma. Pe
09:10
Politico: SUA cer un „acord de pace” înainte de a garanta securitatea Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Casa Albă insistă, totodată, că nicio variantă a unui acord de pace nu poate fi lipsită de garanții de securitate pentru Ucraina. Statele
08:00
La 27 noiembrie 1818 s-a născut Aron Pumnul, unul dintre fruntaşii Revoluţiei din Transilvania de la 1848, profesor al lui Mihai Eminescu la Gimnaziul
26 noiembrie 2025
21:00
La 25 noiembrie, la Liceul nr.1 din Boian a avut loc deschiderea clădirii restaurate a Muzeului „Rădăcini strămoșești ai comunei Boian”, urmată de
20:50
O ucraineancă a încercat să plece în România cu un Land Rover furat din Cehia, dar a fost reținută de grăniceri la Punctul de Trecere a Frontierei „Diakivți” # Libertatea Cuvântului
Baza de date a Interpol a semnalat alarma în timpul verificării documentelor vehiculului; femeia și mașina au fost predate poliției. Despre aceasta a
20:40
Au fost confiscate 25 de tone de tutun: în Bucovina a fost descoperită o întreprindere ilicită # Libertatea Cuvântului
Un locuitor al regiunii Cernăuți a fost informat că este suspectat de organizarea cultivării, prelucrării și vânzării ilegale de tutun fermentat. Despre aceasta
20:30
Sfaturi Feng Shui pentru bani şi prosperitate. Obiectele din casă care aduc ghinion. Scapă de ele și vei vedea schimbări imediat # Libertatea Cuvântului
Unele obiecte din casă pot bloca fluxul banilor, chiar dacă locuința pare ordonată. De multe ori, ne punem întrebarea de ce banii par
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.