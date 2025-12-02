Sandu, după ce Șor a renunțat la proiectele și primarii din Moldova: „Nu cred că Moscova își schimbă atitudinea”

20:30

Șeful Centrului NATO de la Chișinău, Ion Tăbîrță, consideră că Moldova nu ar pututea fi „coridor verde” pentru contrabanda de arme din Ucraina. În cadrul emisiunii RealPolitik de la NewsMaker, el a declarat că, dacă unii angajați ai instituțiilor de stat au fost implicați în astfel de scheme, este vorba despre acte de corupție individuale, […] The post Poate Moldova să fie „coridor verde” pentru armele din Ucraina? Răspunsul șefului Centrului NATO de la Chișinău appeared first on NewsMaker.