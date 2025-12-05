Premierul Munteanu, despre contrabanda cu armament de la Albița: „Nu pare că făcea parte dintr-un trafic organizat de armament”
Moldova1, 5 decembrie 2025 10:00
Cazul contrabandei cu armament, înregistrat pe 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, ar fi mai degrabă unul separat decât unul „sistematic”, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului de Guvern, faptul că R. Moldova se află în proximitatea războiului ne face „vulnerabili”.
Administrația Trump anunță reducerea duratei de valabilitate a permiselor de lucru pentru numeroase categorii de imigranți, în cadrul unei serii de restricții decretate în urma atentatului mortal care a avut loc săptămâna trecută la Washington, imputat unui afgan, informează, pe 5 decembrie, AFP.
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, să voteze primarul capitalei. Cel mai recent sondaj îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată pe poziția a patra.
„Cererea începe să se prăbușească”. Rușii au început să economisească masiv la îmbrăcăminte # Moldova1
Consumatorii ruși își reduc cheltuielile pentru haine și merg tot mai rar în centrele comerciale, care în acest an s-au confruntat cu o scădere accentuată a traficului. În pofida săptămânii de reduceri dedicate „Black Friday”, în ultima săptămână din noiembrie mallurile din întreaga țară au înregistrat o scădere a vizitelor cu 4% față de anul trecut, relatează „Kommersant”, citând datele Mall Index.
Alertă de călătorie în Grecia: posibile perturbări ale circulației rutiere urmare a protestelor fermierilor # Moldova1
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că protestele fermierilor eleni ar putea provoca perturbări semnificative ale traficului rutier în zilele următoare. Potrivit unei alerte de călătorie emise de Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, manifestațiile continuă și pot duce la blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
Ștefan Burghiu este de părere că banderola de căpitan al echipei Zimbru Chișinău trebuie să rămână la Mihai Ștefan # Moldova1
Aflat sub contract cu Zimbru Chișinău până la finalul acestui an, Ștefan Burghiu oferă un sfat conducătorilor clubului din capitală. Fundașul a declarat că banderola de căpitan trebuie să fie purtată în continuare de un fotbalist moldovean. În opinia lui Burghiu, Mihai Ștefan are calitățile necesare pentru a deveni noul lider al echipei conduse de Oleg Kubarev.
„Moldelectrica” va fi reorganizată în societate pe acțiuni: Guvernul lansează reforma strategică a sistemului energetic # Moldova1
Întreprinderea de stat „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului. Ministerul Energiei anunță că această reformă face parte dintr-un plan strategic de modernizare a sectorului energetic, de consolidare a guvernanței corporative și de aliniere la cerințele pieței europene.
UE înăsprește regulile privind comerțul cu pui de câine și pisică: microcipare obligatorie și restricții pentru anumite rase # Moldova1
Autoritățile UE intenționează să înăsprească regulile privind comerțul cu pui de câine și pisică, să introducă obligativitatea microcipării, să limiteze rasele nesănătoase și practicile de tăiere a cozii și urechilor, transmite DW.
Londra susține Kievul: active rusești de 9.1 miliarde de euro ar putea fi redirecționate către Ucraina # Moldova1
Guvernul Marii Britanii este pregătit să transfere Ucrainei active rusești înghețate în valoare de opt miliarde de lire sterline (aproximativ 9.1 miliarde de euro), relatează The Times, citând o sursă din cabinetul de miniștri.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul cu vinuri premiate în Rusia și Franța, în anii 1800 # Moldova1
Odinioară una dintre cele mai elegante reședințe boierești, conacul din satul Leuntea, comuna Grădinița, Căușeni, degradează vizibil, pierzând din strălucirea care i-a adus faima. În cadrul campaniei „Salvați conacele aflate în paragină”, echipa de filmare Moldova 1 s-a deplasat în sud-estul țării pentru a prezenta istoria conacului de care se leagă începuturile vinificației din Basarabia, apreciate încă acum 200 de ani peste hotare.
SUA permit temporar tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, în ciuda sancțiunilor impuse companiei # Moldova1
Administrația Trump a anunțat joi că permite, temporar, tranzacțiile cu aproximativ 2.000 de benzinării Lukoil din afara Rusiei, deși compania se află sub sancțiuni americane din luna octombrie. Derogarea este valabilă până pe 29 aprilie 2026, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, citat de Reuters.
Tortura în închisori: Consiliul Europei constată progrese în R. Moldova, dar cere acțiuni ferme pentru a aborda ierarhiile informale ale deținuților # Moldova1
Că există ierarhii informale ale deținuților se știe nu doar din literatură, dar și din experiența pe teren în fostele închisori și lagăre ale URSS-ului, de unde a ieșit ierarhia criminală a acelor „vorî v zakone” (hoții din lege), corespondentul post-sovietic a ceea ce este mafia italiană sau albaneză.
Tragerea la sorți a fazei grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se va desfășura în această seară la Washington, de la ora 19. Înaintea evenimentului, forul internațional a publicat câteva detalii organizatorice. Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge și Shaquille O’Neal vor urca pe scenă, în timp ce fostul căpitan al reprezentativei Angliei, Rio Ferdinand, alături de renumita prezentatoare Samantha Johnson, vor conduce întreaga ceremonie.
Rusia îi reeducă pe copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a implicat în acest proces și noul său prieten și partener - Coreea de Nord. Declarația a fost făcută de jurista Kateryna Rașevska, expertă a Centrului Regional pentru Drepturile Omului, în cadrul unei audieri în subcomitetul Senatului din Congresul SUA, relatează publicația The Moscow Times.
Premierul Munteanu: „Economia dă semne de revenire. FMI va revizui prognozele în creștere” # Moldova1
Economia Republicii Moldova dă primele semne clare de revenire, spune premierul Alexandru Munteanu, care estimează pentru acest an o creștere de aproximativ 2%. Oficialul afirmă că producția industrială, exporturile și investițiile private au început să crească, iar prognozele pozitive au fost confirmate și în discuțiile avute în această dimineață cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Declarațiile au fost făcute în această seară, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.
Guvernul majorează salariul minim, dar păstrează valoarea de referință: sindicatele reacționează # Moldova1
În contextul aprobării de către Guvern a bugetului pentru anul viitor, profesorii, educatorii, precum și funcționarii publici din domeniul ordinii publice și al securității statului solicită salarii mai mari. Sindicatele susțin că majorările prevăzute în proiectul aprobat nu acoperă scumpirile provocate de creșterea inflației. Guvernul promite că va veni cu soluții pentru toți bugetarii, dar în cadrul unei modificări legislative ce va fi propusă abia anul viitor.
Roskomnadzor a actualizat setările sistemelor de contracarare a amenințărilor, ceea ce a dus la perturbări în funcționarea VPN-urilor în Rusia. Astfel, autoritatea încearcă să îngreuneze accesul utilizatorilor la instrumentele de ocolire a blocajelor, explică experții citați de RBC.
Germania crește nivelul de securitate la târgurile de Crăciun, la un an după atacul din Magdeburg Târgurile de Crăciun rămân unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor în Germania, însă ediția din acest an vine cu măsuri de siguranță sporite.În marile orașe precum Magdeburg, Leipzig, Nuremberg sau Dresden, pregătirile pentru sezonul festiv sunt însoțite de un grad ridicat de precauție, în contextul în care se împlinește un an de la atacul de la Magdeburg, care a zguduit întreaga țară.
Magia Crăciunului cuprinde Chișinăul. Bradul din PMAN îmbracă haine de lumini, iar orașul își schimbă ritmul pentru o seară de poveste # Moldova1
Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri, 5 decembrie, bradul din Piața Marii Adunări Naționale (PMN) îmbracă haina de lumini. Iar Târgul de Crăciun își deschide porțile pentru sezonul 2025-2026 cu un program plin de muzică, culoare și emoție pentru copii, părinți și toți cei care așteaptă cu drag venirea sărbătorilor.
Spectacol magic la New York: bradul de Crăciun de la Rockefeller a fost inaugurat în fața a mii de oameni # Moldova1
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost inaugurat. Mii de oameni au mers în cea mai importantă piață a metropolei americane pentru a surprinde momentul în care s-au aprins cele 50 de mii de lumini LED care învăluiau molidul norvegian de aproximativ 23 de metri înălțime.
Un scaner mobil de ultimă generație a fost pus în funcțiune la Postul vamal Tudora, investiție realizată cu sprijinul SUA și al Guvernului Republicii Moldova, pentru consolidarea securității frontierei și combaterea traficului ilicit.
UTM ar putea absorbi universitatea din Cahul: Rectorul UTM salută inițiativa, în timp ce Igor Șarov de la USM are obiecții # Moldova1
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, se opune acestei idei, iar administrația instituției din Cahul evaluează propunerea MEC.
Jurnalista Alina Kühnel, la Moldova 1: Pretențiile teritoriale ale lui Putin, element-cheie al stagnării negocierilor # Moldova1
Negocierile privind pacea din Ucraina stagnează, iar unul dintre motivele principale îl reprezintă refuzul lui Vladimir Putin de a renunța la pretențiile teritoriale, afirmă jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, aceasta a explicat că, în timp ce Europa încearcă să mențină echilibrul strategic, oferind sprijin militar Ucrainei, Statele Unite semnalează o retragere parțială pentru că Rusia nu dă semne de concesii.
RECORD | ANOFM a ajutat peste 20.000 de persoane să se angajeze în acest an: peste 140 sunt cetățeni care au revenit de peste hotare # Moldova1
Peste douăzeci de mii de persoane din R. Moldova și-au găsit un loc de muncă în acest an cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, peste șase mii erau șomeri, iar 142 - cetățeni reveniți de peste hotare.
Plahotniuc lipsește din nou de la proces: avocații invocă nevoia de timp pentru pregătirea apărării # Moldova1
După două zile în care a apărut în fața jurnaliștilor dar a refuzat să răspundă întrebărilor, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat joi în instanță. Potrivit avocaților săi, fostul lider democrat a invocat necesitatea de timp pentru a se pregăti de următoarea etapă a procesului - audierea martorilor apărării. Nu e clar când aceștia se vor prezenta în instanță.
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă în după-amiaza zilei de joi, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Atena, organizatorilor de la Milano și Cortina d'Ampezzo, înainte de plecarea acesteia spre Roma, pentru o ștafetă de două luni prin Italia, înainte de începerea Olimpiadei Albe, pe 6 februarie 2026. Sub cerul înnorat al capitalei elene și din cauza prognozelor meteorologice nefavorabile, organizatorii greci au fost nevoiți să scurteze ceremonia și să anuleze participarea planificată a mii de elevi la stadionul Panathenaic.
Copiii, ajutați să depășească barierele lingvistice | Program de predare a limbii române pentru elevii din diasporă # Moldova1
Copiii din diasporă reveniți în Republica Moldova, precum și străinii care locuiesc în țara noastră ar putea beneficia în curând de un sprijin suplimentar pentru a se adapta mai ușor la sistemul educațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune un program special de predare a limbii române, destinat acestor elevi.
Deficitul de 385 de milioane de lei al fondurilor de asigurări medicale nu va afecta pacienții – director CNAM # Moldova1
Deficitul de peste 385 de milioane de lei din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 nu va afecta pacienții, spitalele sau furnizorii de medicamente. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, afirmă că situația poate fi gestionată și nu generează riscuri la adresa sistemului medical.
Macron și Merz l-au avertizat pe Zelenski că SUA ar putea „trăda” Ucraina în chestiunea teritoriilor - Spiegel # Moldova1
Potrivit portalului Spiegel, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, într-o convorbire telefonică închisă cu Volodimir Zelenski și câțiva alți lideri europeni, și-au exprimat temerea că Statele Unite ar putea „trăda” Ucraina, relatează Meduza Live.
Echipa națională a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin # Moldova1
Echipa națională a României a ratat orice șansă de calificare în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, găzduit de Germania și Țările de Jos. În primul meci din grupa principală, „tricolorele” au fost învinse de reprezentativa Ungariei, scor 29:34. A fost al doilea eșec consecutiv pentru elevele selecționerului Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea cu Danemarca, scor 31:39, suferită pe 1 decembrie.
Ministrul Finanțelor: „Principala problemă cu care intrăm în 2026 este costul de deservire a datoriei” # Moldova1
Autoritățile țintesc o creștere economică de 7% în apropierea anului 2028 – o evoluție sustenabilă, demnă de un stat membru al Uniunii Europene. Doar în momentul în care ritmul anual de creștere va depăși pragul de 5% vom intra pe o traiectorie care va permite resimțirea unei îmbunătățiri reale a calității vieții. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la Radio Moldova, în contextul aprobării bugetului pentru anul viitor de către Guvern.
Percheziții în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova: 34 de persoane, vizate # Moldova1
Peste 50 de percheziții au fost efectuate joi, 4 decembrie, în mai multe raioane ale țării și în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Poliției, acțiunile au vizat 34 de persoane despre care există suspiciuni că fac parte dintr-un grup organizat „care ar fi acționat cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare” pentru a desfășura activități ilegale de amploare.
Super-starul argentinian Lionel Messi și clubul său, Inter Miami, vor lupta pentru primul titlu de campion în Liga nord-americană de fotbal, Major League Soccer, în compania formației canadiene Vancouver Whitecaps, la care evoluează germanul Thomas Müller, o veche cunoștință a starului argentinian. A doua zi după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, Liga nord-americană de Fotbal nu ar fi putut visa la un duel mai bun pentru stabilirea noii campioane, decât cel între marea sa vedetă Lionel Messi, în vârstă de 38 ani, și ultimul star european sosit în MLS, Thomas Müller, în vârstă de 36 ani, care a debarcat în Canada în luna august, după o întreagă carieră petrecută la Bayern Munchen.
Cercul închis al salariului minim: un venit prea mic generează pensii mici, iar diferențele sunt acoperite anual din bugetul de stat # Moldova1
Un salariu minim care nu acoperă minimul de existență nu afectează doar nivelul de trai al angajaților, ci blochează și reformele din sistemul de pensii, generând un cerc închis al dependenței de bugetul de stat. Atunci când salariul minim rămâne sub pragul necesar, viitorii pensionari acumulează contribuții insuficiente, iar pensia calculată ajunge sub nivelul pensiei minime garantate. De fiecare dată, statul este obligat să intervină cu miliarde de lei pentru a achita diferența, o povară care se repetă anual și care menține sistemul într-o vulnerabilitate permanentă, avertizează specialiștii.
Socialiștii au protestat la MMPS, acuzând Guvernul Munteanu că reduce compensațiile pentru cetățeni în plin sezon rece # Moldova1
Un grup de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat joi, 4 decembrie, un protest în fața sediului Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) împotriva „politicii antisociale” a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu.
UTM ar putea absorbi Universitatea din Cahul: numărul mic de studenți și problemele financiare, principalele motive. Rectorul USM are obiecții # Moldova1
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova.
Președintele Asociației Băncilor: „Când spui unui partener european că poți face o plată SEPA, încrederea în R. Moldova crește imediat” # Moldova1
Sectorul bancar din Republica Moldova este astăzi „foarte sigur”, iar depozitele cetățenilor sunt protejate, susține președintele Asociației Băncilor (AB) din Republica Moldova, Dorel Noroc. Invitat la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, el a explicat cum funcționează regulile de prudență, a spus de ce oamenii pot avea încredere în bănci și a enumerat noutățile care îi așteaptă pe clienți în 2026.
Averile miniștrilor din Guvernul Munteanu | Portofolii financiare de peste 800.000 de dolari versus conturi cu mai puțin de 20.000 de lei # Moldova1
Declarațiile de avere ale membrilor noului Guvern al R. Moldova scot la iveală diferențe mari între veniturile și bunurile acestora: unii, precum premierul Alexandru Munteanu sau vicepremierul Eugeniu Osmochescu, au câștigat milioane în 2024 din consultanță sau investiții în străinătate, în timp ce alții, precum vicepremierul Vladimir Bolea sau ministrul Gheorghe Hajder, declară venituri modeste, economii reduse și chiar datorii semnificative.
„Într-un rând cu Iran și Coreea de Nord”. UE include Rusia în „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # Moldova1
Uniunea Europeană a pregătit o cerință privind includerea Rusiei în lista statelor cu risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului, scriu Politico, Le Monde și expertul anticorupție independent Ilia Șumanov. La momentul publicării informației, nu fusese făcut un anunț oficial, menționează currenttime.tv.
Al paisprezecelea copil, într-o familie din Anenii Noi: proaspăta mămică are și cinci nepoței # Moldova1
Lilia Balan, o femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a devenit mamă pentru a 14-a oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Nou-născuta a venit pe lume miercuri, 3 decembrie, printr-o operație cezariană complexă, care s-a desfășurat fără complicații.
