Barajul de la Costești intră în reparație capitală după 20 de ani: lucrările au început oficial
Good News, 2 decembrie 2025 16:40
Barajul de la Costești, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice din nordul țării, intră în reparație capitală pentru prima dată după aproape 20 de ani. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a…
• • •
Acum 5 minute
17:00
Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” # Good News
La ședința de astăzi a Consiliului Municipal Bălți, consilierii fracțiunilor PAS și PSRM au votat împotriva includerii pe ordinea de zi a mai multor proiecte ce vizau organizarea unor activități…
Acum 30 minute
16:40
Barajul de la Costești intră în reparație capitală după 20 de ani: lucrările au început oficial # Good News
16:40
LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate # Good News
Președinta Maia Sandu convoacă marți ședința Consiliului Național de Securitate, unde vor fi analizate riscurile de securitate informațională și cibernetică, finanțarea ilegală și măsurile de consolidare a rezilienței în fața…
Acum 4 ore
14:40
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită Consiliului Național de Securitate să includă pe ordinea de zi problemele stringente cu care se confruntă societatea, care afectează direct viața și siguranța cetățenilor.…
14:20
Stop scumpirilor! Autoritățile trebuie să verifice lanțul valoric, cer experții politici # Good News
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională solicită guvernului să inițieze un control riguros asupra procesului de formare a prețurilor, pe întreg lanțul valoric, pentru a proteja cetățenii de scumpiri nejustificate. Potrivit…
14:20
În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” # Good News
În municipiul Bălți, au fost lansate lucrările de construcție și amenajare a unei suprafețe moderne pentru terenul de fotbal al Școlii de Fotbal. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Municipal…
13:40
România își intensifică sprijinul pentru educația din Republica Moldova prin programe noi, finanțări substanțiale și proiecte de cooperare academică. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian‑Leon Țurcanu, a subliniat că aceste investiții…
Acum 6 ore
12:00
Chișinăul face un pas important spre modernizare și dezvoltare inteligentă, alăturându-se unui proiect european dedicat promovării turismului durabil. Prin această inițiativă, Capitala își propune să devină o destinație prietenoasă pentru…
Acum 8 ore
10:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în această săptămână urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, în cadrul căreia va fi prezentat, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii…
10:50
Municipiul Chișinău marchează o transformare majoră în domeniul transportului public, după ani în care parcul de troleibuze și autobuze era format în mare parte din vehicule învechite, depășite tehnic și…
Acum 12 ore
09:00
Locuitorii orașului Sîngerei au celebrat astăzi Ziua Națională a României printr-un marș plin de semnificație: sute de persoane au purtat tricolorul, au scandat mesaje de unitate și au participat la…
Acum 24 ore
18:10
Conducerea Aeroportului Iași a anunțat lansarea procedurii de proiectare a unei parcări dedicate transportului public care oprește persoane din Republica Moldova — autocare, microbuze, maxi‑taxi, dar și taxiuri sau ride‑sharing…
Ieri
16:40
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu Livia Ojovan, membră a Consiliului Național al partidului, au avut duminică o întâlnire cu…
16:30
Intrare gratuită la Festivalul Voluntarilor 2025: O seară de sărbătoare și recunoștință pentru tineri # Good News
Ediția a III-a a Festivalului Municipal al Voluntarilor 2025 se va încheia pe 5 decembrie, odată cu marcarea Zilei Internaționale a Voluntariatului, printr-un concert dedicat tinerilor implicați în diverse acțiuni de voluntariat. Evenimentul…
15:00
Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” # Good News
Drumul municipal de pe strada I. Vieru va fi reabilitat pentru prima dată, anunță primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Edilul s-a adresat locuitorilor de pe această stradă și ai străzilor…
13:40
Primăria Chișinău critică întârzierea bugetului de stat pentru 2026: Termen de consultare, doar 24 de ore # Good News
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întârzierilor în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un…
13:00
Start sărbătorilor de iarnă în Capitală: Pomul de Crăciun și Târgul din PMAN, inaugurate pe 5 decembrie # Good News
Primăria Chișinău anunță că vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va fi lansat cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Tot atunci va fi…
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că 1 decembrie marchează un moment istoric care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Șefa statului a atras atenția că…
09:10
Moldova plantează viitorul: un nou centru științific pentru împăduriri va renaște pădurile țării # Good News
Republica Moldova face un pas decisiv pentru un mediu mai curat: autoritățile au anunțat înființarea unui centru de cercetare dedicat accelerării împăduririlor. Obiectivul este ambițios — transformarea științei în acțiune concretă…
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că împreună cu echipa municipală, administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, au participat astăzi la o acțiune de plantare a copacilor în…
28 noiembrie 2025
18:00
Chișinău și UE, unite în fața pericolelor: cooperare militară și de securitate intensificată # Good News
Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul apărării prinde un nou avânt. În cadrul unei întrevederi la Chișinău, secretarul de stat Radu Mija a discutat cu reprezentanții Serviciului…
17:10
Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane # Good News
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând…
14:00
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată". Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că…
13:30
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # Good News
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea…
12:00
Guvernul Irlandei a decis să susțină direct viitorul copiilor din Moldova, alocând un milion de euro pentru întărirea serviciilor de protecție a copiilor și a familiei. Fondurile vor fi canalizate printr‑un program…
10:30
Proiectul noului pod rutier peste rîul Prut, la Ungheni, avansează cu pași siguri: autoritățile anunță că lucrările sunt în grafic și că podul — supranumit simbolic „Podul de Flori" —…
10:20
Chișinăul inaugurează un bloc operator de top: 15 săli moderne și terapie intensivă la standarde internaționale # Good News
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime" din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii…
09:10
La Universitatea de Stat din Comrat a fost inaugurată o structură nouă menită să promoveze limba și cultura bulgară, oferind o platformă de studiu, cercetare și dezvoltare a patrimoniului cultural…
27 noiembrie 2025
18:00
Investiții majore la Ungheni: piață agroalimentară nouă și infrastructură rutieră pentru zona economică # Good News
La Ungheni va fi construită o piață agroalimentară modernă, care va include 48 de gherete comerciale, utilități, trotuare și facilități de acces pentru toți cetățenii, precum și locuri de parcare. …
18:00
Scuarul panoramic de pe strada Maria Drăgan, Ciocana, a fost restabilit și redeschis publicului # Good News
Scuarul cu vedere panoramică de pe strada Maria Drăgan, din sectorul Ciocana, a fost restabilit după intervențiile necesare, efectuate în urma alunecărilor de teren din zonă. Locul preferat pentru panoramele…
16:50
Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov face apel către agricultori: „Să luptăm pentru un fond de subvenționare mai mare!” # Good News
Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a lansat un apel direct către agricultori după ce fracțiunea PAS a respins amendamentul său privind majorarea fondului de subvenții. Deputatul…
15:40
Primarul Ion Ceban acuză deturnarea deliberată a agendei publice și susține că „cele mai actuale și stringente probleme cu care se confruntă cetățenii nu sunt acceptate pentru a fi discutate".…
15:40
PAS a respins în Parlament amendamentul Partidului Nostru pentru orașul Glodeni. Primarul Stela Onuțu: „Stimați concetățeni, vă rog să trageți concluziile necesare!" Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, trage un semnal…
14:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi…
13:30
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru…
12:30
Republica Moldova şi Franța lansează un program major de eficiență energetică în clădirile publice # Good News
Guvernul Republicii Moldova, prin ministrul Energiei, a demarat un parteneriat cu Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) pentru a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice din țară. Ca urmare, a fost…
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
10:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, prin programul de sprijin PURL, Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari în ajutor militar până la sfârșitul…
10:10
Ion și echipa MAN cer vot politic: parcările din Chișinău au nevoie de lege, nu improvizații # Good News
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege…
09:00
Guvernul aprobă aderarea Republicii Moldova la al doilea Protocol al Convenției de la Haga # Good News
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia de a adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Ministrul…
26 noiembrie 2025
15:30
Drochia devine mai pregătită pentru situații de urgență — primarul Nina Cereteu anunță noi utilaje # Good News
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale…
15:00
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă". Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi…
13:40
Ion Ceban informează: investiții de peste 12 milioane de euro pentru un Chișinău mai curat # Good News
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău" avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect…
13:10
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat…
12:00
Reprezentanţii Banca Națională a Moldovei (BNM) au avut recente discuţii cu noua conducere a BERD, vizând atragerea de investiţii semnificative şi lansarea unor proiecte noi în Republica Moldova. Obiectivul declarat…
10:40
Premierul Alexandru Munteanu își începe parcursul intern: joi merge prima oară în vizită la Ungheni # Good News
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, își va efectua joi prima vizită oficială în interiorul țării — oprirea sa va avea loc în orașul Ungheni. Scopul vizitei este de a se…
09:10
În semn de solidaritate față de victimele violenței de gen, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost luminată în oranj. Inițiativa marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și face…
25 noiembrie 2025
18:00
Moldova va putea accesa fonduri europene nerambursabile de miliarde pentru transport, energie și digitalizare # Good News
Republica Moldova a obținut acces la fonduri europene nerambursabile prin programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei", a anunțat un oficial guvernamental. Acest instrument va permite finanțarea unor proiecte-cheie de infrastructură în…
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # Good News
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din
15:30
Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri # Good News
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu… Articolul Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri apare prima dată în Good News.
