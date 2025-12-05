Numărul de divorțuri crește în sate, dar scade în orașe. Valeriu Sainsus: „Este efectul dur al migrației și al devalorizării familiei”

17:30

Timp de un singur an, în școlile din Republica Moldova au fost înscriși peste 2.000 de elevi care au revenit cu familiile de peste hotare. Mulți dintre acești copii nu cunosc deloc sau cunosc insuficient româna ca să se poată încadra în sistemul educațional. Autoritățile propun o soluție: clase cu accent pe studierea limbii române, în care ar putea fi integrați și elevii refugiați care studiază în școlile din țară.