Comisia Europeană sancționează rețeaua X pentru practici înșelătoare | Prima aplicare a Actului privind serviciile digitale
Radio Moldova, 5 decembrie 2025 16:20
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
• • •
Acum 30 minute
16:20
Comisia Europeană sancționează rețeaua X pentru practici înșelătoare | Prima aplicare a Actului privind serviciile digitale # Radio Moldova
16:10
„Cumpăr BUN de-acasă”, campanie de promovare a produselor autohtone: „Fiecare alegere de pe raft este o investiție în economie” # Radio Moldova
Fiecare produs autohton cumpărat înseamnă resurse care se întorc în economia națională sub formă de locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul-cheie al campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansate în săptămâna curentă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Secretarul de stat de la MAIA, Vasile Șarban, a subliniat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că obiceiurile de consum ale fiecărui cetățean pot influența direct viitorul agriculturii și al comunităților rurale din țara noastră.
Acum o oră
16:00
Rampe inexistente, legi neaplicate: realitatea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în R. Moldova # Radio Moldova
Luna decembrie, în care este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, este o perioadă de reflecție și de acțiune comună în sprijinul incluziunii sociale. În Republica Moldova, peste 162 de mii de persoane sunt diagnosticate cu o dizabilitate. Deși autoritățile raportează evoluții în sfera incluziunii, realitățile din teren arată că accesul la educație, infrastructură și servicii adaptate rămâne limitat.
Acum 2 ore
15:20
Tânără din Chișinău, dispărută fără urmă. Autoritățile cer sprijinul oamenilor pentru a o găsi # Radio Moldova
Inspectoratul de Poliție Centru din municipiul Chișinău solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unei tinere de 26 de ani, locuitoare a capitalei, care a dispărut fără urmă acum două zile.
14:50
După mai bine de două luni de verificări și investigații, Poliția a reținut doi suspecți, un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, în dosarul crimei din Văsieni, Telenești. Ei sunt bănuiți că ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani.
14:50
TechZone, cel mai mare centru de instruire și inovare în inginerie din R. Moldova, a fost lansat la Chișinău # Radio Moldova
Cel mai mare centru de instruire și inovare în inginerie din Republica Moldova, TechZone, a fost lansat vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Gestionat de reprezentanții Zonei Economice Libere „Bălți”, centrul va transforma modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria. Potrivit autorităților, specialiștii pregătiți aici vor contribui direct la creșterea competitivității și la integrarea țării noastre în lanțurile valorice europene.
14:40
Reforma administrativă, infrastructura și valoarea adăugată – soluțiile pentru impulsionarea economiei # Radio Moldova
Creșterea economică modestă a Republicii Moldova, estimată la doar 2 - 3% în acest an, nu poate susține parcursul european al țării, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor. Prezent la Forumul de Integrare Europeană 2025, desfășurat pe 5 decembrie, la Chișinău, acesta a subliniat că R. Moldova are nevoie urgentă de un nou model de dezvoltare, orientat spre valoare adăugată, stabilitate macroeconomică și investiții publice masive în infrastructură.
Acum 4 ore
14:20
Federația Sindicatelor „Sindlex” cere majorarea cu 20% a salariilor pentru angajații din domeniul ordinii publice și securității # Radio Moldova
Salariile funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului ar trebui majorate cu 20%, susține Federația Sindicatelor „Sindlex”. Creșterea ar apropia actualele salarii de cel mediu, prognozat în valoare de 17.400 de lei pentru anul 2026. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) promite că salariile vor fi revizuite, dar nu oferă alte detalii.
14:20
Încetarea focului în Ucraina a devenit principalul interes al Statelor Unite, conform noii strategii naționale de securitate, publicate recent. Documentul revizuit subliniază că restabilirea stabilității strategice cu Rusia este prioritatea principală în Europa, alături de reconstrucția postbelică a Ucrainei, pentru a-i asigura supraviețuirea ca stat viabil, notează unian.net cu referire la Casa Albă.
14:00
„R. Moldova merită acest lucru”: Parlamentari din R. Moldova și UE cer deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere în 2025 # Radio Moldova
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finalele anului 2025, potrivit Declarației adoptate vineri, 5 decembrie, la Chișinău, în cadrul celei de-a 16-a reuniuni. Anunțul a fost făcut de copreședinții Comitetului, europarlamentarul Siegfried Mureșan și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-o conferință de presă.
13:40
Mai multă libertate și implicare la școală: elevii se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice # Radio Moldova
Elevii din Republica Moldova se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice, în cadrul disciplinei „Educație pentru societate”, într-un demers menit să transforme școlile în adevărate ateliere civice, în care fiecare voce contează.
13:30
13:30
Un copil din trei din Republica Moldova trăiește astăzi în sărăcie, iar aproape jumătate dintre copiii de la sate cresc în gospodării care nu-și pot acoperi nevoile de bază, potrivit raportului „Copiii din Moldova”, elaborat de Biroul Național de Statistică (BNS) și făcut public pe 5 decembrie.
13:20
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se apropie cu pași grăbiți. Marele eveniment sportiv se va desfășura între 6 și 22 februarie și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1. Între timp, flacăra olimpică a ajuns în Italia, ea urmând să călătorească 12 mii de kilometri prin toate cele 20 de regiuni și peste 100 de provincii ale țării.
12:50
Oficiali moldoveni la Washington: „Reafirmăm sprijinul pentru Ucraina și întreprindem măsuri pentru reziliența R. Moldova” # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă sprijinul necondiționat pentru Ucraina și întreprinde eforturi pentru a fortifica propria reziliență, cu sprijinul partenerilor strategici. Mesajele au fost transmise la Washington, de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
12:40
R. Moldova trebuie să accelereze ritmul reformelor: justiția, economia și digitalizarea sunt prioritare # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile pe calea aderării la Uniunea Europeană, însă ritmul reformelor trebuie accelerat considerabil. Finalizarea reformei justiției, creșterea competitivității economice, consolidarea capacității administrative, digitalizarea serviciilor publice rămân printre prioritățile semnalate atât de autoritățile naționale, cât și de partenerii europeni. Constatările au fost prezentate în cadrul Forumului de Integrare Europeană a Republicii Moldova 2025, desfășurat pe 5 decembrie.
Acum 6 ore
12:10
„Bugetul alternativ 2026”: socialiștii propun compensații mai mari și investiții în localități # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) promite să „repare” dezechilibrele bugetare și să redea oamenilor controlul asupra comunităților și facturilor la energie, lansând un „buget alternativ 2026” - contrapropunere la proiectul votat pe 4 decembrie de Guvern.
11:50
OFICIAL | „Fostul format 5+2 nu funcționează. Primul pas este retragerea trupelor rusești din Transnistria” # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să gestioneze relația cu Federația Rusă „cu fermitate, dar și prudență”, afirmă premierul Alexandru Munteanu, care a descris atitudinea ambasadorului agreat rus Oleg Ozerov vizavi de dronele rusești care cad în R. Moldova drept „arogantă” și „batjocoritoare”. În același timp, șeful Guvernului susține că soluționarea conflictului transnistrean trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, în afara „formatului 5+2 care nu mai funcționează”.
11:50
Modificările bugetare care ar asigura plata salariilor la sfârșit de an pentru angajații întreprinderilor municipale din Chișinău rămân mărul discordiei între Primărie și majoritatea aleșilor locali. O nouă încercare de a întruni Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pe 5 decembrie, pentru a examina ajustările la buget, a eșuat din cauza lipsei de cvorum.
11:30
Programul FCA: Peste 129 de milioane de lei sunt disponibili pentru noi împrumuturi în agricultură # Radio Moldova
Fermierii din R. Moldova au la dispoziție peste 129 de milioane de lei pentru noi împrumuturi în agricultură, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA). Fiecare împrumut include o componentă de grant, alocată în funcție de tipul investiției.
11:10
11:00
Eurodeputat: „O justiție puternică și o bună funcționare a statului de drept vor fi întotdeauna condiții esențiale pentru a putea adera la UE” # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-o etapă favorabilă procesului său de aderare, iar ritmul actual al reformelor va consolida definitiv vectorul european în următorii patru ani, afirmă președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, eurodeputatul a subliniat că aderarea la UE va depinde, în mod special, de măsurile pe care le vor lua autoritățile de la Chișinău pentru întărirea justiției, asigurarea bunei funcționări a statului de drept și pentru securizarea frontierei.
10:50
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a marcat al doilea său gol pentru Universitatea Cluj. Atacantul a înscris în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe din Cupa României și a stabilit scorul final de 2-2.
10:50
10:40
Presa națională își focalizează atenția asupra proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat joi de Guvern. Numeroase instituții de presă mai scriu că peste 50 de percheziții au avut loc în mai multe raioane ale țării, în cadrul dosarului penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă.
Acum 8 ore
10:20
Administrația Trump anunță reducerea duratei de valabilitate a permiselor de lucru pentru numeroase categorii de imigranți, în cadrul unei serii de restricții decretate în urma atentatului mortal care a avut loc săptămâna trecută la Washington, imputat unui afgan, informează, pe 5 decembrie, AFP.
10:10
Alegeri duminică la București: alegătorii sunt așteptați la urne să voteze primarul capitalei # Radio Moldova
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, să voteze primarul capitalei. Cel mai recent sondaj îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată pe poziția a patra.
10:00
Camionul cu armament depistat la Albița ar fi „un caz separat”, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Cazul contrabandei cu armament, înregistrat pe 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, ar fi mai degrabă unul separat decât unul „sistematic”, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului de Guvern, faptul că R. Moldova se află în proximitatea războiului ne face „vulnerabili”.
09:50
„Cererea începe să se prăbușească”: Rușii reduc masiv cheltuielile pentru îmbrăcăminte # Radio Moldova
Consumatorii ruși își reduc cheltuielile pentru haine și merg tot mai rar în centrele comerciale, care în acest an s-au confruntat cu o scădere accentuată a traficului. În pofida săptămânii de reduceri dedicate „Black Friday”, în ultima săptămână din noiembrie mallurile din întreaga țară au înregistrat o scădere a vizitelor cu 4% față de anul trecut, relatează „Kommersant”, citând datele Mall Index.
09:40
Protestele fermierilor greci ar putea perturba circulația pe drumurile naționale: Ambasada R. Moldova la Atena a emis alertă de călătorie # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că protestele fermierilor eleni ar putea provoca perturbări semnificative ale traficului rutier în zilele următoare. Potrivit unei alerte de călătorie emise de Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, manifestațiile continuă și pot duce la blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
09:40
Revista presei internaționale | Franța și Germania sfătuiesc Kievul să reziste presiunilor SUA referitoare la condițiile Rusiei pentru pace # Radio Moldova
Evoluția negocierilor de pace în Ucraina rămâne una dintre temele principale abordate de presa străină, inclusiv negocierile care se poartă între delegațiile de la Kiev și Washington. Măsurile de apărare a flancului estic al NATO se numără printre alte teme abordate de publicațiile internaționale.
09:00
PAS versus PSRM: Opoziția acuză că cele trei miliarde de lei prevăzute pentru investițiile capitale ar reprezenta „cheltuieli curente” # Radio Moldova
Schimb tensionat de replici pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat pe 4 decembrie de Guvern, între deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Larisa Novac, și deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. În timp ce opoziția afirmă că cele trei miliarde de lei prevăzute pentru investițiile capitale reprezintă o sumă foarte mică, reprezentanții guvernării susțin că această alocare este o premieră, iar suma este cu un miliard de lei mai mare în acest an.
09:00
Dronele rusești au lovit zone rezidențiale în două regiuni ucrainene: un copil mort și trei persoane rănite # Radio Moldova
Un băiat de 12 ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele ruse în noaptea de 4 spre 5 decembrie asupra mai multor localități din regiunile Dnipropetrovsk și Harkov, potrivit autorităților ucrainene.
09:00
Ștefan Burghiu este de părere că banderola de căpitan al echipei Zimbru Chișinău trebuie să rămână la Mihai Ștefan # Radio Moldova
Aflat sub contract cu Zimbru Chișinău până la finalul acestui an, Ștefan Burghiu oferă un sfat conducătorilor clubului din capitală. Fundașul a declarat că banderola de căpitan trebuie să fie purtată în continuare de un fotbalist moldovean. În opinia lui Burghiu, Mihai Ștefan are calitățile necesare pentru a deveni noul lider al echipei conduse de Oleg Kubarev.
08:50
Țigările și țigările de foi se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a stabilit un nou preț de referință pentru un pachet de 20 de bucăți: 46.59 lei. În 2025, prețul minim admis era de 42.35 lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 10%.
08:40
Guvernul transformă „Moldelectrica” într-o societate pe acțiuni pentru a accelera integrarea în piața energetică europeană # Radio Moldova
Întreprinderea de stat „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului. Ministerul Energiei anunță că această reformă face parte dintr-un plan strategic de modernizare a sectorului energetic, de consolidare a guvernanței corporative și de aliniere la cerințele pieței europene.
Acum 12 ore
08:30
Coletele cu comenzi de pe platforme precum Temu sau AliExpress ar putea fi taxate: „Taxele sunt necesare”, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online internaționale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că introducerea unor taxe este „necesară” atât din motive economice, cât și din rațiuni de siguranță. Oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor finalizează acum cadrul de reglementare, iar măsurile vor fi anunțate în curând.
08:30
Bruxellesul declară război „mafiei puilor”: interdicții pentru rasele de câini cu probleme și oprirea mutilărilor dureroase # Radio Moldova
Autoritățile UE intenționează să înăsprească regulile privind comerțul cu pui de câine și pisică, să introducă obligativitatea microcipării, să limiteze rasele nesănătoase și practicile de tăiere a cozii și urechilor, transmite DW.
08:00
Marea Britanie, pregătită să transfere Ucrainei 9.1 miliarde de euro din activele rusești înghețate # Radio Moldova
Guvernul Marii Britanii este pregătit să transfere Ucrainei active rusești înghețate în valoare de opt miliarde de lire sterline (aproximativ 9.1 miliarde de euro), relatează The Times, citând o sursă din cabinetul de miniștri.
08:00
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul din Leuntea, simbol al rafinamentului francez, riscă să dispară # Radio Moldova
Odinioară una dintre cele mai elegante reședințe boierești, conacul din satul Leuntea, comuna Grădinița, Căușeni, degradează vizibil, pierzând din strălucirea care i-a adus faima. În cadrul campaniei „Salvați conacele aflate în paragină”, echipa de filmare Moldova 1 s-a deplasat în sud-estul țării pentru a prezenta istoria conacului de care se leagă începuturile vinificației din Basarabia, apreciate încă acum 200 de ani peste hotare.
07:40
07:30
Lukoil primește o gură de oxigen: SUA permit operarea benzinăriilor din străinătate până în aprilie 2026 # Radio Moldova
Administrația Trump a anunțat joi că permite, temporar, tranzacțiile cu aproximativ 2.000 de benzinării Lukoil din afara Rusiei, deși compania se află sub sancțiuni americane din luna octombrie. Derogarea este valabilă până pe 29 aprilie 2026, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, citat de Reuters.
07:00
Tortura în închisori: Consiliul Europei constată progrese în R. Moldova, dar cere acțiuni ferme pentru a aborda ierarhiile informale ale deținuților # Radio Moldova
Că există ierarhii informale ale deținuților se știe nu doar din literatură, dar și din experiența pe teren în fostele închisori și lagăre ale URSS-ului, de unde a ieșit ierarhia criminală a acelor „vorî v zakone” (hoții din lege), corespondentul post-sovietic a ceea ce este mafia italiană sau albaneză.
07:00
Tragerea la sorți a fazei grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se va desfășura în această seară la Washington, de la ora 19. Înaintea evenimentului, forul internațional a publicat câteva detalii organizatorice. Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge și Shaquille O’Neal vor urca pe scenă, în timp ce fostul căpitan al reprezentativei Angliei, Rio Ferdinand, alături de renumita prezentatoare Samantha Johnson, vor conduce întreaga ceremonie.
Acum 24 ore
21:50
R. Moldova va avea, din 2026, un sistem modern de monitorizare a pădurilor, elaborat cu sprijinul financiar al României # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să facă un pas important în protejarea pădurilor sale. Începând cu anul 2026, țara noastră va lansa primul Inventar Forestier Național, un program complex prin care vor fi evaluate starea pădurilor, volumul de masă lemnoasă, regenerarea naturală și sănătatea arborilor. Inițiativa devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, precum și implicării directe a specialiștilor români în procesul de instruire și organizare.
21:50
Expert: Moscova folosește Coreea de Nord în programul de rusificare a copiilor ucraineni # Radio Moldova
Rusia îi reeducă pe copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a implicat în acest proces și noul său prieten și partener - Coreea de Nord. Declarația a fost făcută de jurista Kateryna Rașevska, expertă a Centrului Regional pentru Drepturile Omului, în cadrul unei audieri în subcomitetul Senatului din Congresul SUA, relatează publicația The Moscow Times.
21:50
Alexandru Munteanu: „Ne așteptăm la o creștere de 2% și mizăm pe investiții pentru dezvoltarea economiei” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova dă primele semne clare de revenire, spune premierul Alexandru Munteanu, care estimează pentru acest an o creștere de aproximativ 2%. Oficialul afirmă că producția industrială, exporturile și investițiile private au început să crească, iar prognozele pozitive au fost confirmate și în discuțiile avute în această dimineață cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Declarațiile au fost făcute în această seară, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.
21:30
Guvernul crește salariul minim, însă menține valoarea de referință neschimbată: reacția sindicatelor # Radio Moldova
În contextul aprobării de către Guvern a bugetului pentru anul viitor, profesorii, educatorii, precum și funcționarii publici din domeniul ordinii publice și al securității statului solicită salarii mai mari. Sindicatele susțin că majorările prevăzute în proiectul aprobat nu acoperă scumpirile provocate de creșterea inflației. Guvernul promite că va veni cu soluții pentru toți bugetarii, dar în cadrul unei modificări legislative ce va fi propusă abia anul viitor.
21:30
20:30
Chișinăul își aprinde luminile de sărbătoare: circulația rutieră, sistată în PMAN până sâmbătă dimineață # Radio Moldova
Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri, 5 decembrie, va fi inaugurat Pomul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale (PMN), iar Târgul de Crăciun își va deschide porțile cu un program distractiv pentru copii, părinți și toți cei care așteaptă venirea sărbătorilor de iarnă.
