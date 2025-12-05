Mai multă libertate și implicare la școală: elevii se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice

18:00

Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă în după-amiaza zilei de joi, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Atena, organizatorilor de la Milano și Cortina d'Ampezzo, înainte de plecarea acesteia spre Roma, pentru o ștafetă de două luni prin Italia, înainte de începerea Olimpiadei Albe, pe 6 februarie 2026. Sub cerul înnorat al capitalei elene și din cauza prognozelor meteorologice nefavorabile, organizatorii greci au fost nevoiți să scurteze ceremonia și să anuleze participarea planificată a mii de elevi la stadionul Panathenaic.