Mai multă libertate și implicare la școală: elevii se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice
Radio Moldova, 5 decembrie 2025 13:40
Elevii din Republica Moldova se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice, în cadrul disciplinei „Educație pentru societate”, într-un demers menit să transforme școlile în adevărate ateliere civice, în care fiecare voce contează.
• • •
Parlamentari din R. Moldova și UE cer deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere în 2025: „R. Moldova merită acest lucru” # Radio Moldova
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finalul acestui an, potrivit Declarației adoptate vineri, 5 decembrie la Chișinău, în cadrul celei de-a 16-a reuniuni. Anunțul a fost făcut de copreședinții Comitetului, europarlamentarul Siegfried Mureșan și deputatul Marcel Spatari, într-o conferință de presă.
Un copil din trei din Republica Moldova trăiește astăzi în sărăcie, iar aproape jumătate dintre copiii de la sate cresc în gospodării care nu-și pot acoperi nevoile de bază, potrivit raportului „Copiii din Moldova”, elaborat de Biroul Național de Statistică (BNS) și făcut public pe 5 decembrie.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se apropie cu pași grăbiți. Marele eveniment sportiv se va desfășura între 6 și 22 februarie și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1. Între timp, flacăra olimpică a ajuns în Italia, ea urmând să călătorească 12 mii de kilometri prin toate cele 20 de regiuni și peste 100 de provincii ale țării.
Oficiali moldoveni la Washington: „Reafirmăm sprijinul pentru Ucraina și întreprindem măsuri pentru reziliența R. Moldova” # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă sprijinul necondiționat pentru Ucraina și întreprinde eforturi pentru a fortifica propria reziliență, cu sprijinul partenerilor strategici. Mesajele au fost transmise la Washington, de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
R. Moldova trebuie să accelereze ritmul reformelor: justiția, economia și digitalizarea sunt prioritare # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile pe calea aderării la Uniunea Europeană, însă ritmul reformelor trebuie accelerat considerabil. Finalizarea reformei justiției, creșterea competitivității economice, consolidarea capacității administrative, digitalizarea serviciilor publice rămân printre prioritățile semnalate atât de autoritățile naționale, cât și de partenerii europeni. Constatările au fost prezentate în cadrul Forumului de Integrare Europeană a Republicii Moldova 2025, desfășurat pe 5 decembrie.
„Bugetul alternativ 2026”: socialiștii propun compensații mai mari și investiții în localități # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) promite să „repare” dezechilibrele bugetare și să redea oamenilor controlul asupra comunităților și facturilor la energie, lansând un „buget alternativ 2026” - contrapropunere la proiectul votat pe 4 decembrie de Guvern.
OFICIAL | „Fostul format 5+2 nu funcționează. Primul pas este retragerea trupelor rusești din Transnistria” # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să gestioneze relația cu Federația Rusă „cu fermitate, dar și prudență”, afirmă premierul Alexandru Munteanu, care a descris atitudinea ambasadorului agreat rus Oleg Ozerov vizavi de dronele rusești care cad în R. Moldova drept „arogantă” și „batjocoritoare”. În același timp, șeful Guvernului susține că soluționarea conflictului transnistrean trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, în afara „formatului 5+2 care nu mai funcționează”.
Modificările bugetare care ar asigura plata salariilor la sfârșit de an pentru angajații întreprinderilor municipale din Chișinău rămân mărul discordiei între Primărie și majoritatea aleșilor locali. O nouă încercare de a întruni Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pe 5 decembrie, pentru a examina ajustările la buget, a eșuat din cauza lipsei de cvorum.
Programul FCA: Peste 129 de milioane de lei sunt disponibili pentru noi împrumuturi în agricultură # Radio Moldova
Fermierii din R. Moldova au la dispoziție peste 129 de milioane de lei pentru noi împrumuturi în agricultură, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA). Fiecare împrumut include o componentă de grant, alocată în funcție de tipul investiției.
Caz cutremurător la Telenești: un tânăr și un minor au pătruns în casa victimei, au agresat-o și au incendiat corpul pentru a nu fi descoperiți # Radio Moldova
După mai bine de două luni de verificări și investigații, Poliția a reținut doi suspecți, un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, în dosarul crimei din Văsieni, Telenești. Ei sunt bănuiți că ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani.
Eurodeputat: „O justiție puternică și o bună funcționare a statului de drept vor fi întotdeauna condiții esențiale pentru a putea adera la UE” # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-o etapă favorabilă procesului său de aderare, iar ritmul actual al reformelor va consolida definitiv vectorul european în următorii patru ani, afirmă președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, eurodeputatul a subliniat că aderarea la UE va depinde, în mod special, de măsurile pe care le vor lua autoritățile de la Chișinău pentru întărirea justiției, asigurarea bunei funcționări a statului de drept și pentru securizarea frontierei.
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a marcat al doilea său gol pentru Universitatea Cluj. Atacantul a înscris în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe din Cupa României și a stabilit scorul final de 2-2.
Eurodeputat: „Sunt optimist că vom reuși negocierile rapid. Este voință la Chișinău, este voință la Bruxelles” # Radio Moldova
Presa națională își focalizează atenția asupra proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat joi de Guvern. Numeroase instituții de presă mai scriu că peste 50 de percheziții au avut loc în mai multe raioane ale țării, în cadrul dosarului penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă.
Administrația Trump anunță reducerea duratei de valabilitate a permiselor de lucru pentru numeroase categorii de imigranți, în cadrul unei serii de restricții decretate în urma atentatului mortal care a avut loc săptămâna trecută la Washington, imputat unui afgan, informează, pe 5 decembrie, AFP.
Alegeri duminică la București: alegătorii sunt așteptați la urne să voteze primarul capitalei # Radio Moldova
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, să voteze primarul capitalei. Cel mai recent sondaj îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată pe poziția a patra.
Camionul cu armament depistat la Albița ar fi „un caz separat”, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Cazul contrabandei cu armament, înregistrat pe 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, ar fi mai degrabă unul separat decât unul „sistematic”, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului de Guvern, faptul că R. Moldova se află în proximitatea războiului ne face „vulnerabili”.
„Cererea începe să se prăbușească”: Rușii reduc masiv cheltuielile pentru îmbrăcăminte # Radio Moldova
Consumatorii ruși își reduc cheltuielile pentru haine și merg tot mai rar în centrele comerciale, care în acest an s-au confruntat cu o scădere accentuată a traficului. În pofida săptămânii de reduceri dedicate „Black Friday”, în ultima săptămână din noiembrie mallurile din întreaga țară au înregistrat o scădere a vizitelor cu 4% față de anul trecut, relatează „Kommersant”, citând datele Mall Index.
Protestele fermierilor greci ar putea perturba circulația pe drumurile naționale: Ambasada R. Moldova la Atena a emis alertă de călătorie # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că protestele fermierilor eleni ar putea provoca perturbări semnificative ale traficului rutier în zilele următoare. Potrivit unei alerte de călătorie emise de Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, manifestațiile continuă și pot duce la blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
Revista presei internaționale | Franța și Germania sfătuiesc Kievul să reziste presiunilor SUA referitoare la condițiile Rusiei pentru pace # Radio Moldova
Evoluția negocierilor de pace în Ucraina rămâne una dintre temele principale abordate de presa străină, inclusiv negocierile care se poartă între delegațiile de la Kiev și Washington. Măsurile de apărare a flancului estic al NATO se numără printre alte teme abordate de publicațiile internaționale.
PAS versus PSRM: Opoziția acuză că cele trei miliarde de lei prevăzute pentru investițiile capitale ar reprezenta „cheltuieli curente” # Radio Moldova
Schimb tensionat de replici pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat pe 4 decembrie de Guvern, între deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Larisa Novac, și deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. În timp ce opoziția afirmă că cele trei miliarde de lei prevăzute pentru investițiile capitale reprezintă o sumă foarte mică, reprezentanții guvernării susțin că această alocare este o premieră, iar suma este cu un miliard de lei mai mare în acest an.
Dronele rusești au lovit zone rezidențiale în două regiuni ucrainene: un copil mort și trei persoane rănite # Radio Moldova
Un băiat de 12 ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele ruse în noaptea de 4 spre 5 decembrie asupra mai multor localități din regiunile Dnipropetrovsk și Harkov, potrivit autorităților ucrainene.
Ștefan Burghiu este de părere că banderola de căpitan al echipei Zimbru Chișinău trebuie să rămână la Mihai Ștefan # Radio Moldova
Aflat sub contract cu Zimbru Chișinău până la finalul acestui an, Ștefan Burghiu oferă un sfat conducătorilor clubului din capitală. Fundașul a declarat că banderola de căpitan trebuie să fie purtată în continuare de un fotbalist moldovean. În opinia lui Burghiu, Mihai Ștefan are calitățile necesare pentru a deveni noul lider al echipei conduse de Oleg Kubarev.
Țigările și țigările de foi se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a stabilit un nou preț de referință pentru un pachet de 20 de bucăți: 46.59 lei. În 2025, prețul minim admis era de 42.35 lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 10%.
Guvernul transformă „Moldelectrica” într-o societate pe acțiuni pentru a accelera integrarea în piața energetică europeană # Radio Moldova
Întreprinderea de stat „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului. Ministerul Energiei anunță că această reformă face parte dintr-un plan strategic de modernizare a sectorului energetic, de consolidare a guvernanței corporative și de aliniere la cerințele pieței europene.
Coletele cu comenzi de pe platforme precum Temu sau AliExpress ar putea fi taxate: „Taxele sunt necesare”, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online internaționale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că introducerea unor taxe este „necesară” atât din motive economice, cât și din rațiuni de siguranță. Oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor finalizează acum cadrul de reglementare, iar măsurile vor fi anunțate în curând.
Bruxellesul declară război „mafiei puilor”: interdicții pentru rasele de câini cu probleme și oprirea mutilărilor dureroase # Radio Moldova
Autoritățile UE intenționează să înăsprească regulile privind comerțul cu pui de câine și pisică, să introducă obligativitatea microcipării, să limiteze rasele nesănătoase și practicile de tăiere a cozii și urechilor, transmite DW.
Marea Britanie, pregătită să transfere Ucrainei 9.1 miliarde de euro din activele rusești înghețate # Radio Moldova
Guvernul Marii Britanii este pregătit să transfere Ucrainei active rusești înghețate în valoare de opt miliarde de lire sterline (aproximativ 9.1 miliarde de euro), relatează The Times, citând o sursă din cabinetul de miniștri.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul din Leuntea, simbol al rafinamentului francez, riscă să dispară # Radio Moldova
Odinioară una dintre cele mai elegante reședințe boierești, conacul din satul Leuntea, comuna Grădinița, Căușeni, degradează vizibil, pierzând din strălucirea care i-a adus faima. În cadrul campaniei „Salvați conacele aflate în paragină”, echipa de filmare Moldova 1 s-a deplasat în sud-estul țării pentru a prezenta istoria conacului de care se leagă începuturile vinificației din Basarabia, apreciate încă acum 200 de ani peste hotare.
PAS versus PSRM: Confruntare tensionată pe tema investițiilor capitale anunțate în proiectul Legii bugetului pentru anul 2026 # Radio Moldova
Lukoil primește o gură de oxigen: SUA permit operarea benzinăriilor din străinătate până în aprilie 2026 # Radio Moldova
Administrația Trump a anunțat joi că permite, temporar, tranzacțiile cu aproximativ 2.000 de benzinării Lukoil din afara Rusiei, deși compania se află sub sancțiuni americane din luna octombrie. Derogarea este valabilă până pe 29 aprilie 2026, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, citat de Reuters.
Tortura în închisori: Consiliul Europei constată progrese în R. Moldova, dar cere acțiuni ferme pentru a aborda ierarhiile informale ale deținuților # Radio Moldova
Că există ierarhii informale ale deținuților se știe nu doar din literatură, dar și din experiența pe teren în fostele închisori și lagăre ale URSS-ului, de unde a ieșit ierarhia criminală a acelor „vorî v zakone” (hoții din lege), corespondentul post-sovietic a ceea ce este mafia italiană sau albaneză.
Tragerea la sorți a fazei grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se va desfășura în această seară la Washington, de la ora 19. Înaintea evenimentului, forul internațional a publicat câteva detalii organizatorice. Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge și Shaquille O’Neal vor urca pe scenă, în timp ce fostul căpitan al reprezentativei Angliei, Rio Ferdinand, alături de renumita prezentatoare Samantha Johnson, vor conduce întreaga ceremonie.
R. Moldova va avea, din 2026, un sistem modern de monitorizare a pădurilor, elaborat cu sprijinul financiar al României # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să facă un pas important în protejarea pădurilor sale. Începând cu anul 2026, țara noastră va lansa primul Inventar Forestier Național, un program complex prin care vor fi evaluate starea pădurilor, volumul de masă lemnoasă, regenerarea naturală și sănătatea arborilor. Inițiativa devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, precum și implicării directe a specialiștilor români în procesul de instruire și organizare.
Expert: Moscova folosește Coreea de Nord în programul de rusificare a copiilor ucraineni # Radio Moldova
Rusia îi reeducă pe copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a implicat în acest proces și noul său prieten și partener - Coreea de Nord. Declarația a fost făcută de jurista Kateryna Rașevska, expertă a Centrului Regional pentru Drepturile Omului, în cadrul unei audieri în subcomitetul Senatului din Congresul SUA, relatează publicația The Moscow Times.
Alexandru Munteanu: „Ne așteptăm la o creștere de 2% și mizăm pe investiții pentru dezvoltarea economiei” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova dă primele semne clare de revenire, spune premierul Alexandru Munteanu, care estimează pentru acest an o creștere de aproximativ 2%. Oficialul afirmă că producția industrială, exporturile și investițiile private au început să crească, iar prognozele pozitive au fost confirmate și în discuțiile avute în această dimineață cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Declarațiile au fost făcute în această seară, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.
Guvernul crește salariul minim, însă menține valoarea de referință neschimbată: reacția sindicatelor # Radio Moldova
În contextul aprobării de către Guvern a bugetului pentru anul viitor, profesorii, educatorii, precum și funcționarii publici din domeniul ordinii publice și al securității statului solicită salarii mai mari. Sindicatele susțin că majorările prevăzute în proiectul aprobat nu acoperă scumpirile provocate de creșterea inflației. Guvernul promite că va veni cu soluții pentru toți bugetarii, dar în cadrul unei modificări legislative ce va fi propusă abia anul viitor.
Chișinăul își aprinde luminile de sărbătoare: circulația rutieră, sistată în PMAN până sâmbătă dimineață # Radio Moldova
Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri, 5 decembrie, va fi inaugurat Pomul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale (PMN), iar Târgul de Crăciun își va deschide porțile cu un program distractiv pentru copii, părinți și toți cei care așteaptă venirea sărbătorilor de iarnă.
Roskomnadzor a actualizat setările sistemelor de contracarare a amenințărilor, ceea ce a dus la perturbări în funcționarea VPN-urilor în Rusia. Astfel, autoritatea încearcă să îngreuneze accesul utilizatorilor la instrumentele de ocolire a blocajelor, explică experții citați de RBC.
Un an de la tragedia din Magdeburg: măsuri sporite și comemorări în piețele de Crăciun din Germania # Radio Moldova
Germania crește nivelul de securitate la târgurile de Crăciun, la un an după atacul din Magdeburg Târgurile de Crăciun rămân unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor în Germania, însă ediția din acest an vine cu măsuri de siguranță sporite.În marile orașe precum Magdeburg, Leipzig, Nuremberg sau Dresden, pregătirile pentru sezonul festiv sunt însoțite de un grad ridicat de precauție, în contextul în care se împlinește un an de la atacul de la Magdeburg, care a zguduit întreaga țară.
New York a aprins celebrul brad de la Rockefeller Center: 50.000 de lumini și o stea Swarovski de 400 kg # Radio Moldova
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost inaugurat. Mii de oameni au mers în cea mai importantă piață a metropolei americane pentru a surprinde momentul în care s-au aprins cele 50 de mii de lumini LED care învăluiau molidul norvegian de aproximativ 23 de metri înălțime.
Investiție strategică în securitatea națională: nou scaner mobil la frontiera cu Ucraina # Radio Moldova
Un scaner mobil de ultimă generație a fost pus în funcțiune la Postul vamal Tudora, investiție realizată cu sprijinul SUA și al Guvernului Republicii Moldova, pentru consolidarea securității frontierei și combaterea traficului ilicit.
Viitor incert pentru Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul: ar putea fi absorbită de UTM. Reacția administrației # Radio Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, se opune acestei idei, iar administrația instituției din Cahul evaluează propunerea MEC.
Jurnalistă DW: Discursurile politice recente nu atestă condiții de negocieri reale pentru pacea din Ucraina # Radio Moldova
Negocierile privind pacea din Ucraina stagnează, iar unul dintre motivele principale îl reprezintă refuzul lui Vladimir Putin de a renunța la pretențiile teritoriale, afirmă jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, aceasta a explicat că, în timp ce Europa încearcă să mențină echilibrul strategic, oferind sprijin militar Ucrainei, Statele Unite semnalează o retragere parțială pentru că Rusia nu dă semne de concesii.
Peste 20.000 de persoane, ajutate de ANOFM să se angajeze în 2025, inclusiv 250 de persoane cu dizabilități # Radio Moldova
Peste douăzeci de mii de persoane din R. Moldova și-au găsit un loc de muncă în acest an cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, peste șase mii erau șomeri, iar 142 - cetățeni reveniți de peste hotare.
Ședința de judecată, în lipsa lui Plahotniuc: avocații invocă nevoia de timp pentru pregătirea apărării # Radio Moldova
După două zile în care a apărut în fața jurnaliștilor dar a refuzat să răspundă întrebărilor, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat joi în instanță. Potrivit avocaților săi, fostul lider democrat a invocat necesitatea de timp pentru a se pregăti de următoarea etapă a procesului - audierea martorilor apărării. Nu e clar când aceștia se vor prezenta în instanță.
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă organizatorilor italieni # Radio Moldova
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă în după-amiaza zilei de joi, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Atena, organizatorilor de la Milano și Cortina d'Ampezzo, înainte de plecarea acesteia spre Roma, pentru o ștafetă de două luni prin Italia, înainte de începerea Olimpiadei Albe, pe 6 februarie 2026. Sub cerul înnorat al capitalei elene și din cauza prognozelor meteorologice nefavorabile, organizatorii greci au fost nevoiți să scurteze ceremonia și să anuleze participarea planificată a mii de elevi la stadionul Panathenaic.
