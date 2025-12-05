LIVE TEXT/ Dnipropetrovsk: Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1380
Ziarul de Garda, 5 decembrie 2025 08:30
UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk. În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko. Părinții băiatului, o femeie de 37...
Acum 30 minute
08:30
Acum 12 ore
22:10
Documente interne scurse din rețeaua oligarhului moldovean sancționat Ilan Șor arată cum un sistem de plăți prin crypto, folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale și a finanța operațiuni de influență pro-Kremlin, s-a infiltrat chiar în inima Uniunii Europene: Ungaria. Potrivit investigației realizate de reporter.london și Context. ro, rețeaua A7, un conglomerat financiar conectat direct la...
21:30
Autoritățile de la Kiev se confruntă cu o întrebare crucială, în timp ce Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: odată ce războiul se va termina, cine va mai rămâne să reconstruiască țara distrusă? Sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în aproape patru ani de lupte, în timp ce milioane de...
21:10
În armata ucraineană servesc aproximativ 70 000 de femei. Yana și Nastya sunt două dintre ele. Două surori care se tem pentru viața lor, dar și mai mult una pentru cealaltă. Și care trebuie să lupte constant împotriva prejudecăților pentru că sunt femei, relatează Deutsche Welle. Ceea ce le susține însă este speranța că războiul se va...
20:10
R. Moldova, la Reuniunea Ministerială a OSCE. Necesitatea retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului, menționată în intervenția secretarului de stat al MAE # Ziarul de Garda
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Valeriu Mija, conduce delegația R. Moldova la cea de-a 32-a reuniune anuală a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai OSCE. Potrivit unui comunicat al MAE. Evenimentul se desfășoară la Viena, în perioada 4 – 5 decembrie 2025. Discuțiile se concentrează pe situația de securitate din regiune, în special...
Acum 24 ore
19:10
În plină negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Dictatorul rus anunță că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, anunță că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”. Digi24.ro a explicat ce...
18:20
Președintele Judecătoriei Chișinău în perioada guvernării lui Plahotniuc și o judecatoare au picat evaluarea externă. Raport pozitiv în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători. Este vorba despre Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia, Radu Țurcanu și Sergiu Stratan, de la Judecătoria Chișinău. În urma evaluării, Comisia a constatat că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia nu a promovat evaluarea, iar judecătorul...
18:10
Stenograme cu discuții între Platon și Șor și articole din presă, probe ale apărării în dosarul Plahotniuc. O nouă ședință de judecată, fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc, inculpat în dosarul privind frauda bancară aflat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a revenit la practica de a nu se prezenta la ședințele de judecată. După ce a participat la ședințele din 2 și 3 decembrie 2025, pentru prima dată de când este examinată în instanță cauza pe numele...
17:10
Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit anchetei britanice # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra agentului dublu rus Serghei Skripal în 2018, într-o„ demonstrație de putere” care a dus la moartea unei femei nevinovate. Aceasta esteconcluzia la care a ajuns joi, 4 decembrie, o anchetă publică britanică, potrivit Reuters. În concluziile sale, președintele comisiei, fostul judecător...
16:50
LIVE TEXT/ „Teroriștii poartă un război împotriva populației civile” Armata rusă a atacat centrala termică din Herson. Circa 40 de mii de locuitori au rămas fără încălzire. Război în Ucraina, ziua 1379 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:49 Circa 40 de mii de locuitori din Herson au rămas fără încălzire după ce centrala termică a orașului a fost scoasă din funcțiune de atacurile repetate rusești, a raportat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, scrie Kyiv Independent. Închiderea centralei termine a venit după câteva zile de atacuri ale Federației Ruse cu drone și...
16:40
MAI avertizează: „Dronele sunt periculoase. Nu dezmembrați și nu folosiți componentele aparatelor găsite” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate dronelor, indiferent dacă acestea se află în zbor sau la sol. Potrivit unui comunicat al instituției, manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța întregii comunități. Astfel, reprezentanții MAI vine cu mai multe recomandări pentru populație: „Acest avertisment...
16:20
VIDEO/ Peste 30 de persoane, vizate de percheziții matinale în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Treizeci și cinci de persoane au fost vizate de perchezițiile desfășurate joi, 4 decembrie, în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în R. Moldova, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara-toamna acestui an. Oamenii legii au anunțat că au desfășurat peste 50 de percheziții în mai...
15:50
MAI a lansat primul atelier de instruire dedicat utilizării sistemului de date privind vehiculele, EUCARIS, la care R. Moldova a aderat în 2022 # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat despre lansarea instruirilor pentru pentru conectarea R. Moldova la EUCARIS, un sistem european de schimb de date și informații referitoare la vehiculele și permisele de conducere, la care au acces peste 30 de state. Încă în octombrie 2022, Parlamentul R. Moldova a aprobat inițiativa legislativă care prevede aderarea țării...
15:30
R. Moldova va începe în 2026 realizarea primului inventar național al pădurilor, cu sprijinul României # Ziarul de Garda
R. Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program va posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Mediului. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut joi, 4...
15:20
Rusia este acuzată că trimite copiii ucraineni în tabere din Coreea de Nord pentru a fi „rusificați și militarizați” # Ziarul de Garda
Rusia reeducă copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a apelat și la ajutorul noului său prieten și partener, Coreea de Nord, a declarat în fața unei comisii a Senatului SUA, Kateryna Rashevskaya, expertă în cadrul Centrului Regional pentru Drepturile Omului. Kievul consideră că răpirea copiilor ucraineni este unul dintre motivele...
15:10
Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală revine la Chișinău: participanții vor cere străzi sigure pentru femei și grupuri marginalizate # Ziarul de Garda
Vineri, 4 decembrie, de la ora 18.00, la Chișinău are loc a treia ediție a „Marșului de noapte”. Protestul face parte din cele „16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen” și are rolul de a atrage atenția autorităților de a crea spații stradale sigure, pentru ca toate persoanele să se simtă în siguranță. „Scopul...
14:20
Deputatul socialist Adrian Albu, depistat de ANI cu avere nejustificată de aproape un milion de lei # Ziarul de Garda
Deputatul socialist Adrian Albu a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat în mărime de 892 985 de lei, rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada anilor 2019-2023. Actul de constatare a fost emis joi, 4 decembrie. Albu nu a răspuns la apelurile ZdG pentru...
13:20
PCCOCS: Mașini furate din Franța, de 4 milioane de lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la circa patru milioane de lei. Procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în comun cu ofițerii Poliției de Frontieră au acumulat mai multe în urma a 15 percheziții efectuate în Edineț, Anenii...
13:00
Maib – desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv # Ziarul de Garda
Maib a fost desemnată Banca Anului în Moldova de către The Banker, marcând al șaptelea an consecutiv în care banca a obținut această distincție. Recunoașterea din acest an reflectă evoluția maib într-o instituție care modelează sectorul bancar, prin stimularea inovației, consolidarea infrastructurii financiare și oferind valoare clienților, acționarilor și economiei locale. Realizările maib în 2025...
13:00
Vladimir Putin a spus că va ocupa Donbasul „în orice caz”. „Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor. Fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii” # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că teritoriile autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Luhansk „vor fi eliberate în orice caz”. „Totul se reduce la asta. Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor. Fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să lupte acolo”, a spus Putin într-un intervi acordat canalului de televiziune India...
12:50
Un procuror din capitală, inițial sancționat disciplinar într-un caz de hărțuire sexuală a unei studente, a fost eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Rîșcani, Igor Buliga, despre care ZdG a scris în noiembrie 2024, citând surse, că este suspectat că ar fi hărțuit sexual o studentă care efectua stagiul de practică în instituție, a fost eliberat din funcție. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis contestațiile înainte de fosta stagiară și Inspecția procurorilor...
12:20
VIDEO/ „Eu îi ziceam avion” – primele declarații ale săteanului de la Pepeni care a găsit drona # Ziarul de Garda
Bărbatul care a găsit drona de tip Gerbera de la Pepeni nu ar fi știut să trebuie să sune la 112. Acesta intenționa să ducă „avionul”, așa cum îi zicea, la Primărie. Într-un interviu pentru „Primul în Moldova”, bărbatul a relatat cum a găsit aparatul militar: „Eu ziceam că-i un sac de удобрения (îngrășăminte, n.r.)”....
11:40
Centrul Național Anticorupție a publicat mai multe discuții interceptate în dosarul în care patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Potrivit probelor administrate, persoanele publice vizate...
11:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Odesa. Șase persoane sunt rănite, iar infrastructura civilă și energetică au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1379 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:36 Armata rusă a atacat Odesa cu drone, în rezultat șase persoane au fost rănite, a raportat comandantul Operațiunilor Speciale din Odesa, Oleh Kiper, și de Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei. Potrivit Comandamentului Operațiunilor Speciale, apărarea aeriană ucraineană a neutralizat majoritatea țintelor aeriene în timpul atacului, dar bombardamentele ruse au avariat infrastructura...
11:30
DOC/ Cu cât vor fi indexate pensiile în 2026: bugetul asigurărilor sociale va reprezenta 13,6% din PIB # Ziarul de Garda
Pensiile și celelalte prestații sociale sunt prognozate să fie indexate cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Informația apare în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Pentru anul ce urmează, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor reprezenta 13,6% din PIB. Pentru anul 2026, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor...
11:20
11:10
Ultima oră/ Nume ale persoanelor reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală. Șeful direcției, membru de partid, printre reținuți # Ziarul de Garda
Ion Burdiumov, șeful Direcției Locativ-Comunale se află printre persoanele reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală, afirmă surse ale ZdG din cadrul organelor de drept. Ion Burdiumov, șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare din cadrul Consiliului municipal Chișinău (DGLCA) este și membru al Consiliului Național al Mișcării Alterntiva Națională (MAN), partid...
11:10
LIVE/ Ședința Guvernului: Bugetul de stat pentru 2026 – „bugetul investițiilor responsabile”. Pensiile și alte prestații sociale se prognozează a fi indexate la 1 aprilie 2026 cu 6,8% # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a întrunit joi, 4 decembrie, în ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, acesta este „bugetul investițiilor responsabile”. Oficialul a menționat că „pentru prima dată în istoria țării, investițiile capitale cresc cu 55%, fiind alocați până la 3 miliarde de lei”. UPDATE 10:55 Parametrii fondurilor...
11:00
ULTIMA ORĂ/ Peste trei milioane de lei au fost găsiți în urma perchezițiilor la direcția generală locativ comunală din Chișinău. Oamenii legii investighează posibile acte de corupție în achiziții publice # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupți și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Perchezițiile au loc la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la agenți economici, a declarat pentru ZdG, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi....
10:50
Doi procurori au promovat evaluarea externă. CSP a acceptat rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au fost examinate rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorilor Irina Catan și Grigore Clevadî. Comisia de evaluare a procurorilor, care evaluează acuzatorii de stat din procuraturile specializate, a anunțat în cadrul audierilor din 17 octombrie că nu are dubii cu...
10:20
Premierul Munteanu a prezentat proiectul bugetului 2026: Vom crește investițiile capitale cu 55% și salariul minim până la 6300 de lei. Lucrăm la o nouă lege de salarizare # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că în bugetul pentru anul 2026 va fi mărit salariul minim de la 5500 de lei la 6300 de lei, iar valoarea de referință se va mări de la 2200 de lei la 2400 de lei. La fel, prim-ministrul a punctat că în proiectul bugetului „pentru prima oară în istorie,...
10:10
LIVE/ Ședința Guvernului: Bugetul de stat pentru 2026 – „bugetul investițiilor responsabile” # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 4 decembrie, în ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, acesta este „bugetul investițiilor responsabile”. Oficialul a menționat că „pentru prima dată în istoria țării, investițiile capitale cresc cu 55%, fiind alocați până la 3 miliarde de lei”. Conform notei de fundamentare,...
09:50
LIVE TEXT/ Premierul Alexandru Munteanu oferă detalii despre bugetul pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Prim-ministrul, Alexandru Munteanu organizează o conferință de presă, înaintea ședinței de Guvern, la care urmează să fie aprobat bugetul pentru 2026. Știrea se actualizează…
09:40
Procuratura: Bărbatul care a ucis o femeie, a comis mai multe furturi din locuințe, iar ulterior, a deschis focul asupra unui polițist – trimis pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Un bărbat cercetat pentru omor, furturi și tentativă de omor a unui polițist, a fost trimis pe banca acuzaților. Procuratura Generală informează că urmărirea penală a fost finalizată și cauza a fost expediată în instanță. Învinuitul se află în arest preventiv. Acesta riscă până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață. Conform...
09:00
Oamenii legii desfășoară peste 50 de percheziții în toată țara, în dosarul deschis pentru organizarea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Ziarul de Garda
Poliția anunță că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiştii din BPDS „Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica...
Ieri
08:40
CNA desfășoară percheziții la persoane angajate la Direcția generală locativ-comunală din capitală pe mai multe dosare de corupție în achiziții publice # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupți și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Perchezițiile au loc la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la agenți economici, a declarat pentru ZdG, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi....
08:20
LIVE TEXT/ Trump a declarat că discuțiile cu Putin au fost „rezonabil de bune. Nu vă pot spune ce va ieși din această întâlnire, pentru că este nevoie de doi pentru a dansa tango”. Război în Ucraina, ziua 1379 # Ziarul de Garda
8:14 Donald Trump a declarat că discuțiile dintre președintele rus, Vladimir Putin și reprezentanții SUA au fost „rezonabil de bune”. Cu toate acestea, nu au dus la un progres concret. După întâlnirea de la Kremlin, de marți, reprezentanții SUA, Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni astăzi, în Florida, cu...
3 decembrie 2025
22:10
LIVE TEXT/ O rachetă rusească a lovit orașul Krîvîi Rih: cel puțin cinci răniți, inclusiv un copil. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:01 O rachetă rusească a lovit orașul Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk pe 3 decembrie, rănind cel puțin cinci persoane, inclusiv un copil, a raportat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei. Fetița de 3 ani și o victimă de 28 de ani vor primi tratament în ambulatoriu, în timp ce o femeie de...
21:40
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian # Ziarul de Garda
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat miercuri, 3 decembrie, că și-a suspendat din nou operațiunile din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian, cel mai recent dintr-o serie de astfel de incidente din ultimele luni, informează agenția britanică de știri Reuters. Aeroportul, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis de...
21:10
VIDEO/ Audieri publice la Parlament în legătură cu gestionarea fondurilor publice de către Compania „Teleradio-Moldova”. Directorul instituției: „Speculațiile pot avea dreptul la existență, dar n-au nicio fundamentare reală” # Ziarul de Garda
La Parlament au avut loc miercuri, 3 decembrie, audieri publice cu privire la conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024. În cadrul ședinței, s-a discutat despre rezultatele auditului efectuat de Curtea de Conturi la televiziunea națională, care a constatat mai multe nereguli. Misiunea a audit...
20:40
Germania și alte state NATO vor continua și anul viitor să achiziționeze pentru Ucraina arme și muniție americane în valoare de cel puțin un miliard de dolari pe lună, în condițiile lipsei de progrese în discuțiile cu Rusia, scrie Deutsche Welle. Este vorba despre echipamente esențiale precum rachete de interceptare pentru sisteme de apărare antiaeriană, dar și sisteme...
20:20
Citiți joi în ZdG: Plahotniuc, escortat în cătușe la judecătorie: inculpatul a cerut „o șansă pentru a-mi demonstra nevinovăția” și Apartamente „fantomă” în chirie # Ziarul de Garda
Cea de-a 46-a ediție a ziarului tipărit aduce noi detalii de la primele ședințe de judecată desfășurate în prezența inculpatului Vladimir Plahotniuc, care timp de două luni „a rugat să nu fie escortat”, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei penale în care este vizat. Ce a declarat inculpatul în fața...
19:50
VIDEO/ Doi tineri care au agresat fizic o bătrână, iar apoi au deposedat-o de bani și bijuterii, arestați. Poliția anunță că unul dintre suspecți își ispășește deja o pedeapsă pentru un omor comis în grup # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță miercuri, 3 decembrie, că au reținut două persoane suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc în 2024 asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola. Suspecții sunt doi tineri în vârstă de 26 de ani din același raion, ambii având antecedente penale pentru diverse infracțiuni, se spune într-un comunicat al Inspectoratului...
19:40
VIDEO/ Doi tineri care au agresat fizic o bătrână, iar apoi au deposedat-o de bani și bijuterii, arestați. Poliția anunță că unul dintre suspecți ispășește deja o pedeapsă pentru un omor comis în grup # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță miercuri, 3 decembrie, că au reținut două persoane suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc în 2024 asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola. Suspecții sunt doi tineri în vârstă de 26 de ani din același raion, ambii având antecedente penale pentru diverse infracțiuni, se spune într-un comunicat al Inspectoratului...
19:10
LIVE TEXT/ Partea americană a invitat delegația ucraineană în Statele Unite pentru a continua discuțiile de pace, anunță ministrul ucrainean de externe. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:03 După negocierile de la Moscova, partea americană a invitat delegația ucraineană în Statele Unite, în viitorul apropiat, pentru a continua discuțiile de pace. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Bruxelles, relatează Ukrinform. Ministrul ucrainean de externe a menționat că, după discuțiile...
18:30
Numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități, în descreștere în ultimii ani în R. Moldova. Mai multe date, prezentate de BNS cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități # Ziarul de Garda
Persoanele recunoscute cu dizabilități (beneficiari de pensii de dizabilitate și alocații sociale de stat de dizabilitate) reprezintă circa 7 la sută din populația cu reședință obișnuită a țării. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Biroul Național de Statistică a prezentat informații privind situația persoanelor cu dizabilități în anul 2024. La...
18:30
VIDEO/ Expertul Andrei Curăraru îndeamnă autoritățile să adere la inițiativa „Drone Wall”: „Cazul de astăzi poate părea comic, dar următorul incident poate avea consecințe grave” # Ziarul de Garda
„Cazul de astăzi poate părea comic pentru că drona a aterizat pe un motobloc, dar următorul incident poate avea consecințe grave”, afirmă expertul în politici publice al Comunității WatchDog, Andrei Curăraru, despre cazul dronei, de tip Gerbera, găsită la Pepeni, Sîngerei. Andrei Curăraru avertizează că există un risc suplimentar rar discutat: dronele căzute pot conține...
18:20
Fostul șef al biroului SIS din Găgăuzia a cerut unui ofițer de poliție să vorbească cu el în limba rusă. Acesta a cerut și un traducător, deși cunoaște limba română # Ziarul de Garda
Victor Topal, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Găgăuzia și asociat al fostei bașcane, Irina Vlah, a publicat un videoclip în care cere unui ofițer de poliție să vorbească în limba rusă. Cu toate acestea, CV-ul lui Topal indică faptul că nu numai că vorbește limba română, dar a și predat-o,...
18:10
Compensațiile din facturile pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi acordate cetățenilor începând cu 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în urma ședinței de Guvern din 3 decembrie. Ministra a menționat că ajutorul se va concentra pe „compensații monetare”. „Aceasta compensație în factură se va aplica doar...
18:00
ULTIMA ORĂ/ Poliția a stabilit că drona găsită în comuna Pepeni este de tip Gerbera. Detalii noi: „Doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și restul pieselor acesteia” # Ziarul de Garda
Polițiștii au stabilit că drona găsită în Pepeni, Sîngerei, este un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Oamenii legii susțin că după ce drona a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, doi bărbați au dezmembrat aparatul de zbor, scoțând motorul și restul pieselor acesteia....
