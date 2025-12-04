R. Moldova va avea, din 2026, un sistem modern de monitorizare a pădurilor, elaborat cu sprijinul financiar al României

20:30

Germania crește nivelul de securitate la târgurile de Crăciun, la un an după atacul din Magdeburg Târgurile de Crăciun rămân unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor în Germania, însă ediția din acest an vine cu măsuri de siguranță sporite.În marile orașe precum Magdeburg, Leipzig, Nuremberg sau Dresden, pregătirile pentru sezonul festiv sunt însoțite de un grad ridicat de precauție, în contextul în care se împlinește un an de la atacul de la Magdeburg, care a zguduit întreaga țară.