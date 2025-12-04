Viitor incert pentru Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul: ar putea fi absorbită de UTM. Reacția administrației
Radio Moldova, 4 decembrie 2025 18:10
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, se opune acestei idei, iar administrația instituției din Cahul evaluează propunerea MEC.
• • •
Jurnalistă DW: Discursurile politice recente nu atestă condiții de negocieri reale pentru pacea din Ucraina # Radio Moldova
Negocierile privind pacea din Ucraina stagnează, iar unul dintre motivele principale îl reprezintă refuzul lui Vladimir Putin de a renunța la pretențiile teritoriale, afirmă jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, aceasta a explicat că, în timp ce Europa încearcă să mențină echilibrul strategic, oferind sprijin militar Ucrainei, Statele Unite semnalează o retragere parțială pentru că Rusia nu dă semne de concesii.
Peste 20.000 de persoane, ajutate de ANOFM să se angajeze în 2025, inclusiv 250 de persoane cu dizabilități # Radio Moldova
Peste douăzeci de mii de persoane din R. Moldova și-au găsit un loc de muncă în acest an cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, peste șase mii erau șomeri, iar 142 - cetățeni reveniți de peste hotare.
Ședința de judecată, în lipsa lui Plahotniuc: avocații invocă nevoia de timp pentru pregătirea apărării # Radio Moldova
După două zile în care a apărut în fața jurnaliștilor dar a refuzat să răspundă întrebărilor, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat joi în instanță. Potrivit avocaților săi, fostul lider democrat a invocat necesitatea de timp pentru a se pregăti de următoarea etapă a procesului - audierea martorilor apărării. Nu e clar când aceștia se vor prezenta în instanță.
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă organizatorilor italieni # Radio Moldova
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă în după-amiaza zilei de joi, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Atena, organizatorilor de la Milano și Cortina d'Ampezzo, înainte de plecarea acesteia spre Roma, pentru o ștafetă de două luni prin Italia, înainte de începerea Olimpiadei Albe, pe 6 februarie 2026. Sub cerul înnorat al capitalei elene și din cauza prognozelor meteorologice nefavorabile, organizatorii greci au fost nevoiți să scurteze ceremonia și să anuleze participarea planificată a mii de elevi la stadionul Panathenaic.
MEC propune un program special de predare a limbii române pentru elevii care revin de peste hotare # Radio Moldova
Copiii din diasporă reveniți în Republica Moldova, precum și străinii care locuiesc în țara noastră ar putea beneficia în curând de un sprijin suplimentar pentru a se adapta mai ușor la sistemul educațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune un program special de predare a limbii române, destinat acestor elevi.
Investiții de 240 de milioane de lei: patru instituții republicane strategice vor fi modernizate în 2026 din fondurile AOAM # Radio Moldova
Deficitul de peste 385 de milioane de lei din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 nu va afecta pacienții, spitalele sau furnizorii de medicamente. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, afirmă că situația poate fi gestionată și nu generează riscuri la adresa sistemului medical.
Avertisment dur pentru Kiev: SUA ar putea abandona Ucraina pe tema garanțiilor și teritoriilor, susțin lideri europeni # Radio Moldova
Potrivit portalului Spiegel, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, într-o convorbire telefonică închisă cu Volodimir Zelenski și câțiva alți lideri europeni, și-au exprimat temerea că Statele Unite ar putea „trăda” Ucraina, relatează Meduza Live.
Echipa națională a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin # Radio Moldova
Echipa națională a României a ratat orice șansă de calificare în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, găzduit de Germania și Țările de Jos. În primul meci din grupa principală, „tricolorele” au fost învinse de reprezentativa Ungariei, scor 29:34. A fost al doilea eșec consecutiv pentru elevele selecționerului Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea cu Danemarca, scor 31:39, suferită pe 1 decembrie.
Ministrul Finanțelor, la Radio Moldova: „După crizele prin care a trecut, R. Moldova deschide calea investițiilor” # Radio Moldova
Autoritățile țintesc o creștere economică de 7% în apropierea anului 2028 – o evoluție sustenabilă, demnă de un stat membru al Uniunii Europene. Doar în momentul în care ritmul anual de creștere va depăși pragul de 5% vom intra pe o traiectorie care va permite resimțirea unei îmbunătățiri reale a calității vieții. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la Radio Moldova, în contextul aprobării bugetului pentru anul viitor de către Guvern.
Instruiți în Serbia pentru a planifica violențe în Republica Moldova: 34 de persoane, vizate de percheziții # Radio Moldova
Peste 50 de percheziții au fost efectuate joi, 4 decembrie, în mai multe raioane ale țării și în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Poliției, acțiunile au vizat 34 de persoane despre care există suspiciuni că fac parte dintr-un grup organizat „care ar fi acționat cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare” pentru a desfășura activități ilegale de amploare.
Super-starul argentinian Lionel Messi și clubul său, Inter Miami, vor lupta pentru primul titlu de campion în Liga nord-americană de fotbal, Major League Soccer, în compania formației canadiene Vancouver Whitecaps, la care evoluează germanul Thomas Müller, o veche cunoștință a starului argentinian. A doua zi după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, Liga nord-americană de Fotbal nu ar fi putut visa la un duel mai bun pentru stabilirea noii campioane, decât cel între marea sa vedetă Lionel Messi, în vârstă de 38 ani, și ultimul star european sosit în MLS, Thomas Müller, în vârstă de 36 ani, care a debarcat în Canada în luna august, după o întreagă carieră petrecută la Bayern Munchen.
Capcana salariului minim: venituri prea mici înseamnă pensii sub pragul garantat, iar statul completează anual diferențele cu miliarde de lei # Radio Moldova
Un salariu minim care nu acoperă minimul de existență nu afectează doar nivelul de trai al angajaților, ci blochează și reformele din sistemul de pensii, generând un cerc închis al dependenței de bugetul de stat. Atunci când salariul minim rămâne sub pragul necesar, viitorii pensionari acumulează contribuții insuficiente, iar pensia calculată ajunge sub nivelul pensiei minime garantate. De fiecare dată, statul este obligat să intervină cu miliarde de lei pentru a achita diferența, o povară care se repetă anual și care menține sistemul într-o vulnerabilitate permanentă, avertizează specialiștii.
Simpatizanții PSRM acuză Guvernul Munteanu de tăierea compensațiilor în plin sezon rece. Reacția PAS # Radio Moldova
Un grup de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat joi, 4 decembrie, un protest în fața sediului Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) împotriva „politicii antisociale” a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu.
Dorel Noroc: „Sectorul bancar este foarte sigur. Indicatorii noștri depășesc standardele europene” # Radio Moldova
Sectorul bancar din Republica Moldova este astăzi „foarte sigur”, iar depozitele cetățenilor sunt protejate, susține președintele Asociației Băncilor (AB) din Republica Moldova, Dorel Noroc. Invitat la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, el a explicat cum funcționează regulile de prudență, a spus de ce oamenii pot avea încredere în bănci și a enumerat noutățile care îi așteaptă pe clienți în 2026.
AVERE la VEDERE | Decalaj semnificativ între veniturile miniștrilor din Guvernul Munteanu # Radio Moldova
Declarațiile de avere ale membrilor noului Guvern al R. Moldova scot la iveală diferențe mari între veniturile și bunurile acestora: unii, precum premierul Alexandru Munteanu sau vicepremierul Eugeniu Osmochescu, au câștigat milioane în 2024 din consultanță sau investiții în străinătate, în timp ce alții, precum vicepremierul Vladimir Bolea sau ministrul Gheorghe Hajder, declară venituri modeste, economii reduse și chiar datorii semnificative.
„Într-un rând cu Iran și Coreea de Nord”: UE se pregătește să pună Rusia pe lista neagră a riscurilor financiare # Radio Moldova
Uniunea Europeană a pregătit o cerință privind includerea Rusiei în lista statelor cu risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului, scriu Politico, Le Monde și expertul anticorupție independent Ilia Șumanov. La momentul publicării informației, nu fusese făcut un anunț oficial, menționează currenttime.tv.
Anenii Noi: O mamă de 48 de ani, bunică de cinci ori, a adus pe lume al paisprezecelea copil # Radio Moldova
Lilia Balan, o femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a devenit mamă pentru a 14-a oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Nou-născuta a venit pe lume miercuri, 3 decembrie, printr-o operație cezariană complexă, care s-a desfășurat fără complicații.
Petardele sunt interzise, focurile de artificii - permise doar în anumite condiții. Precizările ministrei de Interne # Radio Moldova
Petardele și bateriile de petarde sunt complet interzise în Republica Moldova, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar în condiții stricte, inclusiv respectând interdicția aplicată între orele 22:00 și 07:00. Precizările au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de joi, 4 decembrie.
CSP l-a eliberat din funcție pe un procuror din Chișinău, acuzat de hărțuirea unei studente # Radio Moldova
Procurorul Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, a fost eliberat din funcție prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 4 decembrie. Procedura disciplinară a fost inițiată în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală a unei studente.
Malpraxisul, reglementat prin lege specială: ministrul Emil Ceban sprijină inițiativa # Radio Moldova
Legea privind malpraxisul medical ar putea reveni în atenția publică după ce ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a exprimat sprijinul pentru adoptarea ei. Importanța unei astfel de legi, care să prevadă un mecanism coerent de responsabilizare și de acordare echitabilă a despăgubirilor, a fost subliniată în repetate rânduri de specialiști și de cadrele medicale.
R. Moldova va fi ajutată de NATO și aliații din vecinătate să facă față amenințărilor la adresa securității sale, spune Mark Rutte # Radio Moldova
NATO urmărește îndeaproape situația de securitate a Republicii Moldova, după repetatele încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, fenomen pe care secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, îl consideră „iresponsabil și inacceptabil”. Rutte a subliniat, pe 4 decembrie, că NATO, Republica Moldova și statele aliate din vecinătate, în special România, își coordonează „îndeaproape” pașii, pentru a gestiona riscurile tot mai ridicate la adresa populației civile.
Omorul de la Ciocana: Bărbatul care a ucis o femeie în aprilie 2025 și a deschis focul asupra unui polițist, trimis pe banca acuzaților # Radio Moldova
Bărbatul care a împușcat mortal o femeie de 60 de ani, în noaptea de 14 spre 15 aprilie curent, într-o locuință din Chișinău, i-a sustras 86.000 de lei și a fugit de la fața locului va ajunge pe banca acuzaților.
Directorul IPRE: „Aderarea R. Moldova la UE nu este un proces tehnic, ci unul de transformare și oportunități” # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a Forumului de Integrare Europeană, eveniment care vine într-un moment-cheie pentru parcursul european al țării. Tema este una amplă, iar așteptările – mari: de la negocierea capitolelor de aderare, până la modul în care societatea și mediul de afaceri se mișcă în aceeași direcție. Aderarea la Uniunea Europeană (UE) este „o alegere existențială” pentru R. Moldova, spun experții.
Guvernul a aprobat AOAM pentru anul viitor: cheltuieli mai mari și contribuții neschimbate # Radio Moldova
Moldovenii vor plăti anul viitor pentru asigurarea medicală obligatorie 12.636 de lei sau 9% sub formă de contribuție procentuală din salariu și alte venituri. Chiar dacă sumele și cotele procentuale rămân neschimbate de mai mulți ani, iar pentru unele categorii este prevăzută o contribuție redusă de 5.686 lei, autoritățile estimează încasări în creștere. Proiectul a fost aprobat de Guvern în ședința din 4 decembrie.
Corupție în achiziții publice: Șapte persoane, inclusiv angajați ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute. CNA publică interceptări telefonice. Reacția primarului Ceban # Radio Moldova
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, au fost reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA), într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: tradiții și obiceiuri respectate de credincioși în această zi # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului. Sărbătoarea „Vovideniei” sau a „Ovideniei”, așa cum mai este ea cunoscută în popor, amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost adusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, întru împlinirea unei făgăduințe către Dumnezeu.
Drona descoperită la sol, transportată cu motocultorul: autoritățile avertizează populația să nu atingă astfel de obiecte # Radio Moldova
Deși cazul de la Pepeni, Sângerei, unde un localnic a fost surprins în timp ce transporta o dronă cu motocultorul, este „ciudat”, situația trebuie tratată cu seriozitate.Autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de drone - fie că acestea sunt depistate la sol, în câmp sau în apropierea gospodăriilor.
Instalau în prealabil camere de supraveghere camuflate pentru a monitoriza deplasările proprietarilor și, atunci când aceștia nu se aflau la domiciliu, intrau și sustrăgeau bunuri din locuințe. Așa acționau doi bărbați de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană.
Competiție fotbalistică de mare anvergură în Republica Moldova: țara noastră va fi gazda Campionatului European de fotbal pentru „juniorii sub 17 ani” # Radio Moldova
O nouă competiție fotbalistică de mare anvergură urmează a fi găzduită de Republica Moldova! Comitetului Executiv al UEFA a anunțat că țara noastră va fi gazda turneului final al Campionatul European de fotbal pentru juniorii „sub 17 ani”. Competiția se va desfășura în anul 2029. Competiția lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului european, iar cele mai bune echipe de pe „Bătrânul continent” vor lupta pentru marele trofeu. În 2023, la turneul final ce a avut loc în Ungaria, Lamine Yamal a marcat 4 goluri, iar doar un an mai târziu făcea senzație deja la nivel de seniori, când Spania a triumfat la Campionatul European din Germania anului 2024.
Sprijin social sporit în 2026: pensii, indemnizații și ajutoare majorate în anul viitor # Radio Moldova
Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, care prevede cheltuieli în valoare de 51.45 de miliarde de lei, include creșteri semnificative la pensii, indemnizații pentru copii, alocații pentru veterani și prestații pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, doar pentru pensionari sunt alocate 34 de miliarde de lei - o creștere de 11% față de anul 2025 iar indemnizația unică la naștere urcă la 21.886 de lei.
Real Madrid a pus capăt seriei de 3 meciuri fără victorii în La Liga! După 3 remize consecutive, echipa antrenorului Xabi Alonso a învins în deplasare pe Athletic Bilbao cu scorul de 3:0. Kylian Mbappé a fost din nou eroul clubului regal spaniol. Francezul a marcat primul gol al partidei deja în minutul 7. Apoi, spre sfârșitul primei reprize, Eduardo Camavinga a dublat avantajul oaspeților. După care, Mbappé a stabilit scorul final în minutul 59. Decarul Realului a ajuns deja la 30 de goluri marcate în acest sezon în toate competițiile, atât pentru echipa sa de club, cât și pentru cea națională.
Universitățile, școlile și grădinițele cer majorări salariale și finanțare adecvată: „Nu vrem să plecăm din țară”. Guvernul pregătește o reformă a salarizării # Radio Moldova
Situația din sistemul educațional „este una critică”, iar salariile riscă să scadă în valoare reală odată cu înghețarea valorii de referință pentru 2026 la suma de 2.500 de lei, avertizează reprezentanții Federației Sindicale a Educației și Științei. Sindicatele cer majorarea valorii de referință și indexarea salariilor, în timp ce Guvernul promite să discute subiectul la anul viitor, în contextul unei noi legi a salarizării.
De ce nu vor mai fi achitate compensații pentru energia electrică: „Din start era clar că e o măsură provizorie” # Radio Moldova
Compensațiile acordate de stat, în perioada februarie – decembrie 2025, pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi achitate în 2026. Autoritățile afirmă că măsura a fost una provizorie, iar banii au venit dintr-un pachet de sprijin oferit de Uniunea Europeană.
„Bugetul investițiilor responsabile”: Guvernul aprobă alocări record de 5.6 miliarde de lei pentru agenda de reforme, la un deficit de 20.9 miliarde de lei # Radio Moldova
Bugetul Republicii Moldova pentru anul viitor a fost aprobat de Guvern cu venituri de 79.6 miliarde de lei și cheltuieli care depășesc 100.5 miliarde de lei. Astfel, deficitul pentru 2026 constituie 20.9 miliarde de lei sau a cincea parte din cheltuielile planificate.
Etapă spectaculoasă în Premier League! Arsenal Londra și-a consolidat poziția de lider în clasament, grație victoriei asupra lui lui FC Brentford. Chelsea Londra a pierdut surprinzător meciul cu Leeds United, iar Aston Villa a obținut o victorie dramatică în partida cu FC Brighton.
Clădirea veche de peste jumătate de secol, unde este colectat sânge pentru nordul țării, va fi reabilitată energetic # Radio Moldova
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți, construită acum 55 de ani și care nu a fost renovată niciodată până astăzi, va fi reabilitată. Lucrările vor fi realizate prin Proiectul Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE). Anual, instituția gestionează peste 18.000 de donări de sânge și asigură necesitățile pentru 14 raioane din nordul R. Moldova.
Corupție în achiziții publice: Șapte persoane, inclusiv angajați ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute. Reacția primarului Ceban # Radio Moldova
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, au fost reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA), într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice.
Napoli Calcio s-a calificat cu emoții în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Echipa antrenorului Antonio Conte a eliminat-o pe Cagliari Calcio abia în urma loviturilor de departajare.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Un antreprenor din Chișinău vrea să restaureze conacul boieresc din Gura Bâcului # Radio Moldova
Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital.
Companiile din R. Moldova pot atrage mai multe investiții și crea locuri noi de muncă, dacă se unesc în clustere economice, după model european. În R. Moldova au fost create, până în prezent, 20 de astfel de clustere, iar alte câteva se află în proces de formare.
Revista presei internaționale | După negocierile de la Moscova, Washington și Kiev discută din nou încheierea războiului ruso-ucrainean # Radio Moldova
Presa internațională urmărește intens evoluțiile negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, relatând despre o nouă întâlnire dintre delegațiile de la Kiev și Washington care urmează să aibă loc astăzi în Statele Unite. Dinamica repartizării sprijinului militar în cadrul NATO și inițiativele financiare ale Uniunii Europene se numără printre alte subiecte importante aflate în atenția publicațiilor străine.
Mașini furate din Franța, descoperite în R. Moldova: oamenii legii au confiscat opt autovehicule # Radio Moldova
Paisprezece mașini evaluate la patru milioane de lei, care ar fi fost furate din Franța, au fost găsite în R. Moldova. Oamenii legii anunță că au destructurat gruparea specializată în contrabandă cu automobile în urma a 15 percheziții efectuare în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
Expert | În negocierile Rusia - SUA, R. Moldova riscă să fie marginalizată pe subiectul transnistrean # Radio Moldova
În contextul discuțiilor privind planul de pace din Ucraina, interesele statelor mici pot fi marginalizate în jocurile marilor puteri, iar Chișinăul riscă să piardă poziția strategică în dosarul transnistrean. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Republica Moldova trebuie să rămână vigilentă și să manifeste o diplomație activă în negocierile privind viitorul securității europene.
Republica Moldova mizează pe identitatea locală: brânza, ceaiurile și pistilul pot obține protecție europeană # Radio Moldova
Produsele cu identitate locală din Republica Moldova - de la brânza de Popeasca și ceaiurile de la Zăbriceni, până la prunele de Lalova și pistilul de pe Valea Răutului - se află în proces de obținere a protecției europene, într-un moment în care Uniunea Europeană lansează și un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale. În timp ce tot mai mulți producători moldoveni caută acces la etichete precum Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Denumire de Origine Protejată (DOP), UE extinde pentru prima dată acest model de protecție și pentru sticlărie, ceramică, bijuterii și alte meșteșuguri, consolidând piața unică a produselor autentice.
Revista presei | Chișinăul lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene; Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps # Radio Moldova
Presa din R. Moldova abordează un spectru larg de subiecte, între care lucrul la o nouă strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, dar și achiziționarea unui radar modern, de ultimă generație, capabil să detecteze dronele care survolează spațiul aerian al țării. Pe acest fundal, publicațiile naționale transmit că o nouă dronă rusească de tip Gerbera a fost găsită în raionul Sângerei. Din presă mai aflăm că în scuarul „Colina Circului” din Chișinău va fi amenajată prima pădure urbană compactă a orașului, realizată după metoda japoneză Miyawaki.
Rușii au atacat Odesa în noaptea de 4 decembrie cu drone kamikaze. În urma loviturilor au fost avariate o clădire administrativă și mai multe blocuri de locuit, iar autoritățile anunță că sunt persoane rănite.
Locuințele goale, taxate dur în München: patru proprietari au primit o amendă totală de 230.000 de euro # Radio Moldova
Găsirea unei locuințe în München este o sarcină dificilă. Piața imobiliară din capitala Bavariei este considerată una dintre cele mai tensionate din Germania: prețurile la chirii cresc, iar oferta devine tot mai redusă. De aceea, autoritățile au introdus măsuri speciale pentru proprietarii de locuințe care sunt folosite ilegal pentru închiriere, transformate în birouri sau pur și simplu sunt lăsate goale. Acestea sunt reglementate de legea „privind interzicerea utilizării neconforme a spațiului locativ”. Legea poate fi aplicată în orașe, regiuni sau districte unde situația locuințelor este deosebit de dificilă, transmite DW.
Zeci de percheziții într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în R. Moldova # Radio Moldova
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate joi, 4 decembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile vizează un dosar ce se referă inclusiv la deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara–toamna acestui an, de către persoane suspectate că ar fi fost antrenate în planificarea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova.
