CtEDO obligă Republica Moldova să plătească 56.750 de euro unei companii pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești
Bizlaw.md, 28 noiembrie 2025 10:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea F....
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
09:50
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de eva...
Acum 2 ore
08:50
Parlamentul European vrea să adopte noi reguli prin care băncile și alți furnizori de servicii de plată și-ar proteja mai bine clienții împotriva fraudei online # Bizlaw.md
Statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit asupra uno...
Acum 24 ore
16:30
Comisia vetting menține concluziile inițiale după reevaluarea a trei judecători de la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reeva...
15:20
Astazi a fost lansat Registrul garanțiilor de origine, sistemul elec...
14:50
O acțiune colectivă juridică fără precedent a fost inițiată împo...
13:10
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie –...
12:40
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale BNM vor fi modificate. Proiectul de lege, votat în prima lectură de Parlament # Bizlaw.md
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Na...
Ieri
09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea în funcție a unor judecători # Bizlaw.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind...
08:40
Operatorul platformei „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro”, amendat de Consiliul Concurenței # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Concurenței a adoptat o decizie prin care a constat...
26 noiembrie 2025
16:00
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze, precum și...
13:10
Activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice vor fi sancționate # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat completarea Codului contravențional cu un nou art...
12:40
12 comunități de energie regenerabilă, în care IMM-urile vor p...
11:10
Programul de stimulare pe termen lung (stock option plan): procedura de aplicare, elaborată # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul modificărilor unor hotăr&...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la un operator de distribuție a gazelor naturale. Detalii din cadrul investigației # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul u...
08:40
Ministrul britanic al justiției, David Lammy, propune ca judecătorii...
25 noiembrie 2025
16:20
În doar trei ani de la lansarea BRM EST, subsidiara din Moldov...
14:30
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anu...
11:10
Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul ...
10:00
Amendă de peste 2 milioane de lei pentru pentru o companie de asigurări. Ce nereguli a depistat BNM # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a amendat compania „INTACT Asigurări Generale” SA cu 2.015...
09:00
OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să a...
24 noiembrie 2025
17:10
Salariul minim pentru 2026: deși sindicatele au cerut 8.050 de lei, autoritățile au decis că 6.300 e suficient # Bizlaw.md
Salariul minim pe țară ar putea fi stabilit, începând cu...
15:30
Profitul până la impozitare al companiilor de asigurări s-a redu...
12:40
Judecătorii, colaboratorii instanțelor judecătorești, dar și alți bene...
12:20
Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate # Bizlaw.md
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de mun...
09:10
Contractul asociaților vs. statutul societății: lecțiile unei hotărâri recente a Curții Supreme a Austriei # Bizlaw.md
Reforma Legii 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată a in...
08:30
Nemulţumirea faţă de parole este generală: angajaţi care lipesc post...
21 noiembrie 2025
16:40
Facilitățile AEO se aplică, de astăzi, și în cadrul controalelor ANSA din toate posturile vamale de frontieră # Bizlaw.md
Începând de astăzi, mărfurile operatorilor economici deț...
15:50
CSJ: Încetarea procesului penal în ședința preliminară, pe motiv de împăcare a părților, nu poate avea loc # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție a emis încă un aviz consultativ. Ea...
14:30
În viața de zi cu zi, consumatorul contemporan încheie p...
13:30
09:10
Decizie controversată a CJUE: Poliţia unui stat membru poate păstra datele biometrice şi genetice ale unui suspect de infracţiuni # Bizlaw.md
Poliţia dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) poate decide s...
20 noiembrie 2025
16:10
Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publi...
15:30
Sectorul construcțiilor în expansiune. Care categorii înregistrează cele mai mari creșteri # Bizlaw.md
Volumul lucrărilor de construcții a crescut semnificativ în tr...
15:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor începe verificarea a încă patru candidați la funcția de judecător la CSJ # Bizlaw.md
Dosarele a patru candidați înscriși în concursul pentru ...
14:30
Restituirea taxei de stat pentru contestațiile din achizițiile publice ar putea deveni automată # Bizlaw.md
Restituirea taxei de stat achitate la depunerea contestațiilor &icir...
13:10
Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată. Ministerul Finanțelor lucrează la un nou cadru legal # Bizlaw.md
Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată în Republica Mo...
10:50
Rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate ...
08:50
Uniunea Europeană a anunţat o serie de măsuri în vederea unei ...
19 noiembrie 2025
15:50
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Cum va fi ținută evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale # Bizlaw.md
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară încep&ac...
14:20
CtEDO obligă statul să execute în trei luni o hotărâre din 2007 privind acordarea locuinței unei procuroare # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea &ic...
13:10
Proiectul Legii privind medierea revine în discuții înainte de lectura a doua. Reprezentanții comunității de afaceri avertizează că, în forma actuală, riscă să afecteze accesul la justiție # Bizlaw.md
Proiectul Legii cu privire la mediere și statutul mediatorului, contestat anterior de mai multe organizații din mediul de afaceri, revine în discuții în timp ce deputații se pregătesc să-l voteze în lectura a doua. AmCham Moldova atenționează că documentul, deși urmărește modernizarea cadrului național în domeniul medierii, conține prevederi care pot afecta accesul la justiție și pot impune costuri suplimentare pentru companii și consumatori. Potrivit asociației, proiectul aliniază parțial legis...
11:00
Sindicatele cer majorarea salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 lei în 2026 # Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solici...
08:50
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament # Bizlaw.md
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Ital...
18 noiembrie 2025
15:40
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat transferul temporar a ...
13:10
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a examinat demersul Pro...
11:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
09:40
Consiliul Concurenței analizează formularul de notificare privind&nb...
09:10
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită # Bizlaw.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023...
17 noiembrie 2025
16:10
Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, poate fi obținută online # Bizlaw.md
Cetățenii și agenții economici pot solicita și obține acum online Au...
