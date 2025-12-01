VIDEO „Vin cu Pelin // Invitat – senatorul român Ambrozie Irineu Darău”
NordNews, 1 decembrie 2025 21:10
Invitatul nostru este Ambrozie-Irineu Darău, senator în Parlamentul României, ales pe listele USR. O discuție directă, cu subiecte actuale și perspective politice de peste Prut.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum o oră
21:10
Acum 4 ore
19:10
Zeci de elevi din mai multe licee cu predare în limba rusă din Bălți au pășit, de Ziua Națională a României, pragul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți. Aceștia au urmărit spectacolul „Făt-Frumos din lacrimă" de Mihai Eminescu, oferindu-le copiilor din instituțiile alolingve ocazia de a descoperi literatura română pe scenă. „Mi-a plăcut cel mai [...]
18:30
28 noiembrie 2025, în municipiul Edineț a avut loc evenimentul oficial de închidere a Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025", o activitate de totalizare care face parte din proiectul „Tinerii-forța de schimbare a municipiului Edineț", implementat de către AO Asociația Raională de Educare a Adulților „Prutul de Sus", în parteneriat cu Primăria Municipiului Edineț, [...]
18:00
Drumul către Europa: după un scrutin major, Republica Moldova se pregătește să înceapă negocierile de aderare. Care sunt mizele ? # NordNews
RFI România, postul în limba română al grupului France Médias Monde (cu sediul la București), realizează miercuri, 3 decembrie, patru emisiuni speciale în Republica Moldova, în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Programul special, realizat cu public și difuzat între 3 și 9 decembrie, oferă o radiografie a situației Republicii Moldova [...]
Acum 6 ore
17:20
VIDEO Identitatea românească, acasă la Bălți. Ziua Națională a României, marcată cu lacrimi în capitala Nordului # NordNews
La Bălți, primul oraș basarabean care a votat Unirea din 1918, a fost marcată Ziua Națională a României. Sărbătoarea a adunat laolaltă profesori universitari, un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei, tineri și studenți, precum și reprezentanți ai Consulatului României din municipiu. Pentru unii, momentul a fost atât de emoționant, încât nu și-au putut stăpâni [...]
17:10
Spumantele moldovenești au ajuns în top 10 la nivel mondial. Moldova a obținut 20 de medalii la competiția internațională Effervescents du Monde 2025 din regiunea franceză Burgundia, transmite IPN. În cadrul ediției din acest an, Moldova a acumulat 10 medalii de aur și 10 de argint. Rezultatele au plasat țara noastră printre cei mai buni [...]
16:40
UE lansează un nou sistem de indicații geografice pentru produse artizanale și industriale, valabil din 2025 # NordNews
Începând cu 1 decembrie 2025, producătorii europeni de obiecte artizanale și industriale, de la sticlari și olari, până la bijutieri și meșteșugari, vor putea înregistra denumirile produselor lor în noul sistem de indicații geografice (IG) al Uniunii Europene, a anunțat Comisia Europeană, potrivit agerpres.ro. Este pentru prima dată când protecția oferită de indicațiile geografice, până acum [...]
16:20
Teatrul „Vasile Alecsandri” din Bălți scoate la licitație spații neutilizate. Licitația va avea loc pe 19 decembrie # NordNews
Instituția Publică Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri" din municipiul Bălți anunță organizarea unei licitații cu strigare pentru transmiterea în locație a mai multor spații neutilizate din gestiunea sa. Evenimentul este organizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 136/2009 și a avizului Ministerului Culturii. Licitația va fi desfășurată pe 19 decembrie 2025, ora 10:00 , în [...]
16:00
VIDEO Cum a transformat programul „Edineț – Capitala Tineretului 2025” orașul și viețile tinerilor # NordNews
Muzica, dansurile și ovațiile a peste 250 de tineri au închis, pe 28 noiembrie, campania „Edineț, Capitala Tineretului 2025". Un an în care orașul a respirat idei noi, inițiative curajoase și proiecte care au pus în mișcare municipiul. Programul își propune să scoată la lumină talente, să aducă inovație și să creeze o competiție sănătoasă [...]
Acum 8 ore
14:10
Un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu produs în seara de 30 noiembrie, în localitatea Pererâta, raionul Briceni. Potrivit IGSU, în jurul orei 21:01, autoritățile au fost alertate despre faptul că o casă este cuprinsă de flăcări. Imediat, la fața locului s-au deplasat două echipe de pompieri. În timpul [...]
Acum 12 ore
11:40
Fugar Ilan Șor închide toate proiectele sociale din Republica Moldova și lasă fără sprijin politic aleșii locali # NordNews
Condamnatul fugar Ilan Șor anunță că își închide toate „proiectele sociale" din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în R. Moldova ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație", dar [...]
11:00
Andrei Spînu propune șapte măsuri pentru a „uni și mai mult malurile Prutului”, de Ziua României # NordNews
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, vine, de Ziua Națională a României, cu o listă de acțiuni concrete pe care, în opinia sa, Republica Moldova și România trebuie să le realizeze pentru a fi „și mai aproape" una de cealaltă. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta spune că multe dintre proiecte [...]
11:00
Banca Națională a Moldovei a pus astăzi în circulația numismatică moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere", o piesă din argint care completează seria „Personalități", transmite IPN. Moneda are valoarea nominală de 100 de lei și a fost emisă într-un tiraj limitat de 750 de exemplare. BNM subliniază că [...]
10:20
SFS anulează obligațiile fiscale mai mici de 10 lei: peste 16 mii de contribuabili, vizați de măsură # NordNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat anularea obligațiilor fiscale care nu depășesc 10 lei per contribuabil, conform situației din 31 decembrie 2024. Decizia urmărește simplificarea administrării fiscale și optimizarea proceselor interne, transmite IPN. Potrivit instituției, au fost stinse datorii în valoare totală de 28,4 mii de lei, dintre care: 4,3 mii lei – plăți [...]
10:20
Maia Sandu, mesaj de 1 Decembrie: „Să lăsăm copiilor un spațiu românesc în care să poată trăi liber și demn” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică un mesaj de felicitare de Ziua Națională a României, subliniind că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a deschis drumul spre „pace, libertate și democrație pentru poporul român", valori care astăzi sunt „amenințate mai mult ca oricând". Într-o postare pe Facebook, șefa statului a îndemnat [...]
10:20
Glovo, platforma multicategorie care oferă acces la o varietate mare de produse, anunță numirea Andradei Ionescu în calitate de General Manager, Glovo Moldova. Decizia reprezintă un pas strategic în consolidarea operațiunilor pe piața locală și coincide cu aniversarea a cinci ani de activitate a companiei în Republica Moldova. „Moldova este o piață cu un potențial [...]
10:10
Ambasadorul României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova # NordNews
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența Sa, [...]
09:20
Prima zi a iernii aduce o vreme tipică pentru începutul lunii decembrie, cu temperaturi scăzute și cer acoperit. Potrivit prognozelor meteo, pe parcursul întregii zile cerul va rămâne predominant noros, fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor situa între 3 și 4 grade Celsius, atât dimineața, cât și în orele de după-amiază, menținând senzația de frig. [...]
Acum 24 ore
08:30
Ucraina și Norvegia vor produce în comun drone militare începând din 2026, după semnarea unui acord între miniștrii Apărării din cele două țări. Anunțul a fost făcut pe 30 noiembrie de ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, după semnarea acordului cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik. Linia pilot de producție urmează să fie lansată [...]
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 1 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6686 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0033 lei, mai scu cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8634 lei; Hrivna ucraineană: 0.4021 lei; Rubla rusească: 0.2182 [...]
Ieri
12:30
Grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 Bălți, premiate pentru curaj și inovație în educația incluzivă # NordNews
Grădinița „Povestea" din orașul Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din municipiul Bălți au primit în acest an Trofeul „Alexandra Grajdian", oferit pentru „curaj și inovație în promovarea educației incluzive". Alte cinci instituții educaționale din R. Moldova au fost distinse cu diplome și mențiuni. Premiile au fost acordate de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Moldovenii aleg shoppingul online din străinătate. Cheltuieli mai mari decât pe piața locală # NordNews
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul [...]
15:10
Ucraina avertizează comunitatea internațională că Rusia își menține strategia de agresiune militară în pofida discuțiilor globale privind soluțiile de pace. Declarația a fost făcută de ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, după un atac masiv lansat în cursul nopții asupra teritoriului ucrainean. Potrivit oficialilor de la Kiev, bombardamentele rusești au vizat zone rezidențiale, rețele energetice [...]
11:40
Două drone au traversat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul raportat aproape de miezul nopții a determinat autoritățile să închidă temporar traficul aerian și să mobilizeze structurile de securitate pentru verificări în nordul R. Moldova, transmite IPN. Poliția de Frontieră precizează că a fost alertată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, precum [...]
06:40
Astăzi se resimte o energie aparte, deoarece retrogradarea lui Mercur ajunge la final. Citește horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Are loc o claritate care le-a lipsit nativilor. S-ar putea ca mulți să observe o schimbare subtilă în felul în care gândesc și comunică, potrivit catine.ro. Odată cu desfășurarea [...]
28 noiembrie 2025
17:30
Trei procurori au fost demiși din funcție după ce Colegiul de disciplină și etică a constatat încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate. Doi dintre aceștia activeau în procuraturi din nordul țării, transmite bizlaw.md. Colegiul anunță că a finalizat procedurile disciplinare inițiate pe numele celor trei magistrați, iar în urma examinării, le-a [...]
17:00
Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a anunțat că va depune un recurs împotriva hotărârii emisă pe 25 noiembrie de Curtea de Apel Centru. Instituția precizează că decizia instanței vizează „un singur bun imobil", și nu 800, așa cum a susținut Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, transmite Newsmaker.md. Mitropolia a precizat anterior că, Curtea de [...]
17:00
Liderii socialiști, Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșan, în vizorul ANI pentru averi nejustificate # NordNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de control al averii vizând doi membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM): Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Râșcani, și Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți. Verificările ce îl vizează pe Vladimir Mizdrenco La 27 octombrie 2025, ANI a înregistrat o sesizare din oficiu privind posibile încălcări [...]
16:40
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție # NordNews
Adăugarea acestui condiment în preparatele tale ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție. Multe condimente sunt benefice pentru organism. Acesta este considerat de specialiști drept unul dintre cele mai eficiente pentru susținerea unui microbiom sănătos, potrivit catine.ro. Dacă îți dorești să-ți îmbunătățești sănătatea intestinală, probabil ai făcut deja provizii de ingrediente bogate [...]
16:40
Patruzeci de
16:20
TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării europene și în domeniul educației. Gala Premiilor 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025, ora 17:00, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău. În cadrul unui eveniment de excepţie, TVR MOLDOVA va premia personalităţi la următoarele [...] Articolul TVR MOLDOVA premiază excelența la Gala Premiilor 2025 apare prima dată în NordNews.
15:50
Bursa Română de Mărfuri (BRM) își propune să extindă tranzacțiile bursiere în Republica Moldova și să pună în funcțiune o platformă de echilibrare a sistemului de transport al gazelor naturale. Inițiativa a fost discutată la Chișinău în cadrul unei întrevederi între premierul Alexandru Munteanu, ministrul energiei Dorin Junghietu și Gabriel Purice, președintele BRM, aflat în [...] Articolul Bursa Română de Mărfuri explorează noi oportunități pe piața din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:40
Debut de senzație: moldoveanul Valeriu Strungari câștigă prin knockout la „One Friday Fights 133” în Bangkok # NordNews
Luptătorul moldovean Valeriu Strungari a avut un debut spectaculos la turneul de arte marțiale mixte „One Friday Fights 133” din Bangkok, unde a obținut o victorie prin knockout, transmite IPN. În lupta pentru centură, Strungari l-a învins pe thailandezul Sanit Aekmuangnom, duelul încheindu-se înainte de finalul confruntării. Sportivul moldovean a decis meciul în runda a [...] Articolul Debut de senzație: moldoveanul Valeriu Strungari câștigă prin knockout la „One Friday Fights 133” în Bangkok apare prima dată în NordNews.
15:20
Record istoric pentru turismul moldovenesc: 252 de mii de turiști într-un singur trimestru # NordNews
Agențiile de turism au raportat 252.000 de persoane deservite în trimestrul III al acestui an, cel mai mare număr de turiști consemnat vreodată într-un singur trimestru în Republica Moldova, transmite IPN. Analiza expertului economic al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, arată că 2025 este cel mai bun an pentru turismul moldovenesc. Potrivit specialistului, creșterea este alimentată [...] Articolul Record istoric pentru turismul moldovenesc: 252 de mii de turiști într-un singur trimestru apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO SUV-uri, sedanuri, electrice, hibride – la AutoCreditBălți găsești ce-ți prinde bine # NordNews
Bine ați venit la Autocredit Bălți, una dintre cele mai mari parcări auto din nordul Republicii Moldova. Aici puteți găsi de toate, de la cele mai accesibile modele până la cele premium, cum ar fi acest Mercedes GLE din anul 2020 cu un parcurs de doar 97.000 de km. Ați mai văzut undeva un BMW [...] Articolul VIDEO SUV-uri, sedanuri, electrice, hibride – la AutoCreditBălți găsești ce-ți prinde bine apare prima dată în NordNews.
13:00
Salariul mediu va crește la 17 400 lei în 2026: propunerea Ministerului Muncii pentru anul viitor # NordNews
Salariul mediu lunar pe economie ar urma să ajungă la 17 400 de lei în anul 2026, conform unui proiect de hotărâre prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, transmite IPN. Propunerea prevede o creștere de 1 300 de lei față de nivelul actual, când salariul mediu este stabilit la 16 100 de lei. Documentul [...] Articolul Salariul mediu va crește la 17 400 lei în 2026: propunerea Ministerului Muncii pentru anul viitor apare prima dată în NordNews.
12:20
Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați au aplicat o amendă de 20 de mii de lei românești, echivalentul a aproape 80 de mii de lei moldovenești, unei femei depistate cu țigarete de proveniență Republica Moldova. Potrivit instituției, incidentul a avut loc pe 25 noiembrie, în timpul unei acțiuni desfășurate [...] Articolul O femeie femeie din R.Moldova sancționată cu 4 mii de euro pentru țigări de contrabandă apare prima dată în NordNews.
11:50
Guvernul Irlandei va aloca 1 milion de euro pentru sprijinirea copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Fondurile, oferite prin programul Irish Aid, vor susține un nou program al UNICEF, dedicat consolidării serviciilor de protecție a copilului și extinderii sprijinului social pentru familiile aflate în dificultate și pentru refugiați, transmite IPN. Reforme în linie cu standardele europene [...] Articolul Irlanda susține Moldova: un milion de euro pentru protecția copiilor și sprijin social apare prima dată în NordNews.
11:30
Percheziții NABU la domiciliul și biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski. Oficialul confirmă cooperarea # NordNews
Autoritățile anticorupție din Ucraina – Biroul Național Anticorupție (NABU) și Biroul Procurorului Specializat Anticorupție (SAPO) – au efectuat vineri dimineață percheziții la domiciliul și biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, informează Kyiv Post, citat de digi24.ro. Potrivit reprezentanților SAPO, acțiunile procedurale sunt autorizate și fac parte dintr-o anchetă în desfășurare, urmând [...] Articolul Percheziții NABU la domiciliul și biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski. Oficialul confirmă cooperarea apare prima dată în NordNews.
11:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că administrația sa intenționează să „întrerupă permanent” migrația din toate „țările lumii a treia”, argumentând că sistemul american de imigrație trebuie „să se redreseze complet”. Anunțul a fost făcut pe platforma sa Truth Social și este relatat de Reuters, citat de agerpres.ro. Trump nu a specificat ce [...] Articolul Planul anti-imigrație al lui Trump vizează 19 țări cu risc ridicat apare prima dată în NordNews.
11:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat joi seara că administrația americană condusă de președintele Donald Trump „nu este demnă de niciun contact sau cooperare” cu Republica Islamică. Reacția vine pe fondul tensiunilor majore din regiune, transmite AFP, citată de news.ro. Khamenei a calificat drept „minciuni sfruntate” zvonurile potrivit cărora Teheranul ar fi [...] Articolul Khamenei: „Administrația Trump își trădează aliații și nu e demnă de cooperare” apare prima dată în NordNews.
10:50
Indonezia: Bilanțul inundațiilor din Sumatra a ajuns la 84 de morți. Zeci de persoane sunt încă dispărute # NordNews
Bilanțul devastator al inundațiilor și alunecărilor de teren care au lovit insula indoneziană Sumatra a urcat la 84 de morți, au anunțat vineri autoritățile serviciilor de intervenție, potrivit AFP, citat de agerpres.ro. Regiunea a fost afectată de ploi torențiale în ultimele zile, fenomen care a lovit nu doar Indonezia, ci și statele vecine Malaysia și [...] Articolul Indonezia: Bilanțul inundațiilor din Sumatra a ajuns la 84 de morți. Zeci de persoane sunt încă dispărute apare prima dată în NordNews.
10:40
SUA: O membră a Gărzii Naționale împușcată lângă Casa Albă a murit. Trump: „A fost atacată sălbatic” # NordNews
O membră de 20 de ani a Gărzii Naționale din Virginia de Vest a murit după ce a fost împușcată miercuri în apropierea stației de metrou Farragut West din Washington, la câteva sute de metri de Casa Albă, relatează dpa. Președintele american Donald Trump a confirmat decesul joi, declarând că tânăra „a fost atacată sălbatic”, [...] Articolul SUA: O membră a Gărzii Naționale împușcată lângă Casa Albă a murit. Trump: „A fost atacată sălbatic” apare prima dată în NordNews.
09:20
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc vechi intră de astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut ca Postul Crăciunului. Perioada durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, când este sărbătorită Nașterea Mântuitorului, transmite IPN. Pe durata postului, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală, iar în [...] Articolul A început Postul Crăciunului pentru creștinii ortodocși pe stil vechi apare prima dată în NordNews.
08:50
Pe 25 noiembrie, șase drone rusești au survolat spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Sus, raionul Florești. Acest incident neplăcut este încă o evidență că suntem în vecinătatea unui război sângeros, care ne amenință iată și pe noi. Totodată, tristul eveniment este și [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Despre modernizarea Armatei Naționale apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,28 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 20,88 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul ANRE anunță ieftiniri la carburanți: Tarifele pentru 28 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6913 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Dolarul american: 16.9958 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8682 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul, mai ieftin. Curs valutar oficial, 28 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii au o energie specială astăzi. Citește horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Taurii în schimb, se simt provocați la locul de muncă. Cei mai mulți vor să-și reîncarce bateriile însă nu știu care este modalitatea ideală pe care trebuie să o abordeze, potrivit catine.ro. Este a 8-a zi [...] Articolul Taurii se simt provocați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
27 noiembrie 2025
19:30
VIDEO Oprire „la țanc”: 22 mii de țigarete și 142 litri de alcool, transportate ilegal în raionul Drochia # NordNews
Un bărbat de 58 de ani a fost oprit la volanul unei Lada, în care se aflau peste 22 de mii de țigarete și peste 140 de litri de alcool fără documente de proveniență. Transportarea clandestină a fost depistată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unui control, efectuat pe 27 noiembrie, în [...] Articolul VIDEO Oprire „la țanc”: 22 mii de țigarete și 142 litri de alcool, transportate ilegal în raionul Drochia apare prima dată în NordNews.
17:40
Usatîi: Dronele ar putea fi folosite pentru contrabandă: „Ai pus un culioc dedesubt și ea încetișor zboară” # NordNews
Incidentele tot mai frecvente cu drone care apar în mai multe state ar putea avea legătură cu tentative de contrabandă. O declarație în acest sens a fost făcută de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, pe 27 noiembrie, care afirmă că instituții din mai multe țări analizează această ipoteză. [...] Articolul Usatîi: Dronele ar putea fi folosite pentru contrabandă: „Ai pus un culioc dedesubt și ea încetișor zboară” apare prima dată în NordNews.
