Realitatea.md, 5 decembrie 2025 12:00
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă. Într-un răspuns pentru Rupor.md, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești […] Articolul Pentru 2026, Ministerul Justiției a alocat 5,5 milioane lei pentru videoconferințele utilizate în instanțe apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Comisia Europeană a decis să includă Rusia în lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, transmite Politico, citat de RBK, care a consultat un document anexă la registrul oficial al UE. Deși pe site-ul Comisiei lista nu a fost încă actualizată, ultima versiune datează din august și […] Articolul Rusia, plasată pe lista neagră UE pentru risc ridicat de spălare a banilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Noi acuzații reciproce între PAS și Ceban: După scandalurile cu bugetul pentru 2025, nu îl pot împărți pe cel din 2026 # Realitatea.md
După ce nu s-au putut înțelege privind bugetul Capitalei pentru anul 2025, consilierii municipali din PAS și primarul Ion Ceban lansează noi acuzații reciproce. De această dată mărul discordiei este bugetul pentru 2026. Consilierii municipali PAS au vorbit într-o conferință de presă că în sala de ședințe a Primăriei urmau să aibă loc discuții despre […] Articolul Noi acuzații reciproce între PAS și Ceban: După scandalurile cu bugetul pentru 2025, nu îl pot împărți pe cel din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:00
Pentru 2026, Ministerul Justiției a alocat 5,5 milioane lei pentru videoconferințele utilizate în instanțe # Realitatea.md
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă. Într-un răspuns pentru Rupor.md, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești […] Articolul Pentru 2026, Ministerul Justiției a alocat 5,5 milioane lei pentru videoconferințele utilizate în instanțe apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:50
VIDEO Premierul Alexandru Munteanu se declară agnostic și admite că nu este „foarte credincios” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a explicat, într-o emisiune la un post privat de televiziune, contextul întâlnirilor pe care le-a avut recent cu mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Moscovei, dar și cu ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei. Șeful Executivului a precizat că întrevederile au avut loc la solicitarea ierarhilor și că au reprezentat un gest de respect față […] Articolul VIDEO Premierul Alexandru Munteanu se declară agnostic și admite că nu este „foarte credincios” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
A crezut că a doua oară va fi cu noroc! Un moldovean a încercat să traverseze înot Prutul spre Germania # Realitatea.md
Un moldovean a fost prins de polițiștii de frontieră după ce a încercat să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut pentru a ajunge în Germania. Incidentul a avut loc joi, 4 decembrie. „În jurul orei 01:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești – ITPF Iaşi au depistat în apropierea […] Articolul A crezut că a doua oară va fi cu noroc! Un moldovean a încercat să traverseze înot Prutul spre Germania apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
În pragul sărbătorilor de iarnă, Kaufland Moldova vine cu o premieră în mediul digital: lansarea unui mini-serial comic – „Cine a mâncat Crăciunul?”. Un proiect filmat în stil mockumentary, aduce în prim plan o familie care se transformă, peste noapte, în „echipa de anchetă”. Inspirat dintr-un obicei bine cunoscut în cultura noastră și anume acela […] Articolul „Cine a mâncat Crăciunul?”. Kaufland Moldova lansează un mini-serial de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Eurodeputat: Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu va fi influențată de situația din stânga Nistrului # Realitatea.md
Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu va fi influențată de situația din regiunea transnistreană, consideră eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Oficialul a declarat într-un interviu acordat pentru IPN că obiectivul integrării europene a țării noastre este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, în opinia lui Mureșan, trupele staționate ilegal în regiunea separatistă a Republicii […] Articolul Eurodeputat: Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu va fi influențată de situația din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Luminițe, colinde și voie bună. Vineri seara se deschide târgul de Crăciun în inima capitalei # Realitatea.md
Târgul de Crăciun din capitală va fi inaugurat diseară la ora 17:00, iar odată cu acesta vor fi aprinse și luminițele de pe bradul din centrul Chișinăului. În PMAN, vizitatorii vor putea admira bradul, se vor putea plimba cu roata panoramică sau pot patina pe noul patinoar amenajat pentru public. Cei mici sunt așteptați la […] Articolul Luminițe, colinde și voie bună. Vineri seara se deschide târgul de Crăciun în inima capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Ion Ceban, la Școala auxiliară nr. 5: Statul trebuie să fie mai aproape de copiii cu dizabilități # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Școala auxiliară nr. 5, unde învață 102 copii cu dizabilități multiple și asociate. Potrivit lui, instituții de acest tip există doar la Chișinău, iar numărul locurilor este limitat, după ce alte școli similare din țară au fost închise. „Noi continuăm să susținem instituțiile de acest tip și este și […] Articolul VIDEO Ion Ceban, la Școala auxiliară nr. 5: Statul trebuie să fie mai aproape de copiii cu dizabilități apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:20
Zelenski a început consultări pentru numirea unui nou șef al Cabinetului Președintelui după demisia lui Ermak # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, 4 decembrie, că a avut întâlniri suplimentare cu candidații pentru funcția de șef al Cabinetului Președintelui, înlocuind astfel poziția ocupată anterior de Andriy Ermak. Ermak și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat într-un scandal de fraudă la operatorul rețelei de energie electrică de […] Articolul Zelenski a început consultări pentru numirea unui nou șef al Cabinetului Președintelui după demisia lui Ermak apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Republica Moldova continuă să se confrunte cu un declin accentuat al natalității. Datele Biroului Național de Statistică pentru perioada 2019–2024 arată o scădere constantă a numărului de nașteri. Potrivit statisticilor, în anul 2024 au fost înregistrați 23,6 mii de născuți-vii, cu 8,8 mii mai puțini față de anul 2019. Distribuția în funcție de mediul de […] Articolul BNS: Natalitatea în continuă scădere în Moldova; Crește mortalitatea infantilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Bărbatul ucis cu cruzime în Văsieni: Doi tineri, printre care un minor, încătușați # Realitatea.md
Două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în luna septembrie 2025 în localitatea Văsieni, raionul Telenești, au fost reținute. Potrivit poliției, victima fusese dată dispărută la 5 octombrie, iar corpul neînsuflețit a fost descoperit de fiul său într-o zonă din extravilanul localității. Cadavrul prezenta semne de moarte violentă și era […] Articolul VIDEO Bărbatul ucis cu cruzime în Văsieni: Doi tineri, printre care un minor, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Agențiile anticorupție din Ucraina, împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, au descoperit o grupare criminală despre care susțin că ar fi condusă de deputata de la Kiev Anna Skorokhod, transmite rbc.ua. Sursele indică faptul că parlamentarul vizat este Anna Skorokhod, membră a grupului parlamentar „Pentru viitor”. Conform acelorași surse, Skorokhod este suspectată de extorcarea […] Articolul Scandal uriaș la Kiev: o deputată acuzată că cerea 250.000 de dolari mită apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Premii mai mari pentru excelență: 1,5 mln de lei vor fi alocați pentru câștigătorii olimpiadelor republicane # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va aloca 1,5 milioane de lei pentru câștigătorii concursurilor și olimpiadelor republicane din anul viitor. De asemenea, au fost aprobate și recompensele pentru profesorii elevilor învingători la olimpiadele republicane la disciplinele de studiu, în sumă de aproximativ 900.000 de lei. „Programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din […] Articolul Premii mai mari pentru excelență: 1,5 mln de lei vor fi alocați pentru câștigătorii olimpiadelor republicane apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Interdicție pe etichete! Nu mai sunt permise imaginile cu fructe dacă produsul conține doar arome # Realitatea.md
Folosirea imaginilor, desenelor sau oricărei reprezentări vizuale de fructe și legume pe etichetele produselor alimentare care conțin doar arome a devenit interzisă. Avertizarea vine din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care anunță că noile reguli de etichetare au intrat în vigoare la 11 noiembrie 2025. Potrivit modificărilor legislative, produsele care nu conțin ingrediente […] Articolul Interdicție pe etichete! Nu mai sunt permise imaginile cu fructe dacă produsul conține doar arome apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din Moldova în anul 2025: rezultate și așteptări # Realitatea.md
Pe 3 decembrie a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a studiului METRIX – Indexul transformărilor și a reformelor economice din Moldova, realizat de AmCham Moldova. Concluziile arată sentimentul sectorului privat față de reformele ce vizează fiscalitatea, digitalizarea, capitalul uman, energie și multe altele. Pe scurt, datele prezintă o tendință „de așteptare” a businessului […] Articolul METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din Moldova în anul 2025: rezultate și așteptări apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
„Mai puțină risipă, mai mult bine”: Kaufland Moldova marchează încheierea ediției a VI-a a campaniei naționale # Realitatea.md
Educație, artă și parteneriate sustenabile. Rezultatele campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine” Risipa de alimente este o problemă de actualitate cu impact social, economic și de mediu. În acest context, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, a desfășurat o serie de acțiuni integrate în cadrul ediției a VI-a a campaniei naționale „Mai puțină […] Articolul „Mai puțină risipă, mai mult bine”: Kaufland Moldova marchează încheierea ediției a VI-a a campaniei naționale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:50
Ministrul sănătății, Emil Ceban, a respins categoric acuzațiile potrivit cărora medicii din România care și-au făcut rezidențiatul la Chișinău ar fi obținut diplome în mod fraudulos. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, oficialul a subliniat că programul de rezidențiat pentru cetățenii străini, inclusiv români, funcționează legal în Republica Moldova încă din 2016, transmite […] Articolul Emil Ceban, despre scandalul diplomelor: „Pun mâna în foc că nu sunt false” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Rusia a blocat Snapchat, după ce anterior a restricționat WhatsApp și FaceTime. Roskomnadzor susține că aplicația ar fi fost folosită pentru „activități teroriste și fraude”, motiv invocat și în cazul altor servicii. Autoritățile ruse au avertizat că WhatsApp ar putea fi complet blocat în următoarele șase luni, iar în peste 60 de regiuni accesul deja […] Articolul Val de interdicții în Rusia. Snapchat intră pe lista aplicațiilor blocate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Fumătorii vor plăti mai mult pentru țigări în 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat a stabilit un nou preț de referință obligatoriu pentru piața tutunului. Dacă în 2025 un pachet nu putea fi vândut sub 42,35 lei, anul viitor pragul minim crește la 46,59 lei, o majorare de peste patru lei per pachet, scrie […] Articolul Se scumpesc țigările în 2026. Prețul minim va fi 47 de lei pe pachet apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Brigada „Fulger” marchează 34 ani de la fondare. „Ne exprimăm recunoștința de care dați dovadă zi de zi” # Realitatea.md
Brigada de Poliție cu Destinație Specială ”Fulger” împlinește astăzi, 5 decembrie, 34 de ani de la fondare. Cu această ocazie, Poliția Republicii Moldova a venit cu un mesaj de felicitare. „De 34 de ani demonstrați că sunteți o echipă puternică, capabilă să depășească orice obstacol, transformând instituția în care activați într-un serviciu de intervenție cu […] Articolul Brigada „Fulger” marchează 34 ani de la fondare. „Ne exprimăm recunoștința de care dați dovadă zi de zi” apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
SUA acordă derogare: tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, permise până în aprilie 2026 # Realitatea.md
Administrația americană condusă de Donald Trump a anunțat joi, 4 decembrie 2025, că a aprobat o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie asupra grupului rus Lukoil. Astfel, permiterea tranzacțiilor comerciale va fi extinsă pentru aproximativ 2.000 de benzinării ale grupului situate în afara Federației Ruse până la 29 aprilie 2026, scrie Reuters. Decizia a […] Articolul SUA acordă derogare: tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, permise până în aprilie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
De la formare și până azi, România a fost și rămâne un pol de securitate în estul Europei # Realitatea.md
De la formarea României Mari în 1918 și până astăzi, România și-a păstrat rolul de factor esențial de stabilitate în regiune. Concluzia aparține invitaților emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV. Potrivit lor, după Marea Unire, țara contracara diversiunile bolșevice care vizau destabilizarea Basarabiei și a Europei, iar acum România este un actor strategic la […] Articolul De la formare și până azi, România a fost și rămâne un pol de securitate în estul Europei apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
VIDEO Panică pe pistă în Brazilia: un avion cu 180 de pasageri a luat foc înainte de decolare # Realitatea.md
Un avion de pasageri a luat foc pe un aeroport din Brazilia în timp ce se pregătea de decolare. Aeronava de tip Airbus A320 a fost cuprinsă de fum în cabină, iar pasagerii au observat flăcări sub aripă prin geamurile aeronavei, scrie Digi24.ro. În momentul incidentului, în avion se aflau 180 de persoane. Echipajul a […] Articolul VIDEO Panică pe pistă în Brazilia: un avion cu 180 de pasageri a luat foc înainte de decolare apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Tragedie provocată de ChatGPT: Un adolescent și-a luat viața după conversații cu AI-ul # Realitatea.md
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, afirmă că un adolescent de 16 ani s-a sinucis pentru că „nu a folosit corect” chatbot-ul și refuză să își asume responsabilitatea pentru incident. Această poziție ar trebui să tragă un semnal de alarmă autorităților din întreaga lume: marile companii tehnologice nu ezită să dea vina pe utilizatori, iar reglementarea […] Articolul Tragedie provocată de ChatGPT: Un adolescent și-a luat viața după conversații cu AI-ul apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Premierul Munteanu confirmă: Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, într-o emisiune la un post privat de televiziune, că Guvernul pregătește introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri similare. Șeful Executivului a declarat că discuțiile sunt în desfășurare cu Ministerul Finanțelor și că schimbările sunt inevitabile. Întrebat de […] Articolul Premierul Munteanu confirmă: Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Noaptea de joi spre vineri, drone ucrainene au atacat portul maritim Temriuk din regiunea Krasnodar și rafinăria de petrol Sizran din regiunea Samara, potrivit autorităților ruse și relatărilor mass-media. Portul Temriuk a fost avariat după ce un atac cu drone a provocat izbucnirea unor incendii la fața locului, a raportat Centrul de operațiuni din regiunea […] Articolul Atac cu drone: Ucraina lovește infrastructura din Krasnodar și Samara apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:20
Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European vor adopta astăzi o declarație comună Moldova-UE # Realitatea.md
La Chișinău are loc astăzi cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia urmează să fie dezbătută și adoptată o declarație comună. Într-un interviu acordat IPN, europarlamentarul român Siegfried Mureșan a oferit primele detalii despre document și despre temele centrale ale discuțiilor. Potrivit lui Mureșan, obiectivul reuniunii este […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European vor adopta astăzi o declarație comună Moldova-UE apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Ziua de 5 decembrie 2025 aduce claritate și liniște interioară. Indiferent de zodie, astrele creează un spațiu în care emoțiile se pot așeza, iar gândurile devin mai clare. Este o zi în care observi unde trebuie să acorzi mai multă atenție, ce schimbări sunt necesare. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Astăzi găsești liniștea pe care […] Articolul Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Meta, din nou în vizorul UE: Investigație antitrust privind WhatsApp și furnizorii de inteligență artificială # Realitatea.md
Comisia Europeană a inițiat o investigație antitrust împotriva Meta, vizând modul în care WhatsApp permite accesul furnizorilor de inteligență artificială, pe fondul înăspririi controalelor UE asupra marilor companii tehnologice americane. Investigația vine pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech americani în ultima perioadă transmite Reuters. Politica din octombrie: interzice furnizorilor de AI […] Articolul Meta, din nou în vizorul UE: Investigație antitrust privind WhatsApp și furnizorii de inteligență artificială apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Statele Unite vor câștiga 5 miliarde de dolari de la europeni pe armele cumpărate pentru Ucraina. Anunțul lui Mark Rutte # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că este încrezător de faptul că până la sfârșitul anului aliații Ucrainei vor conveni asupra unui pachet de achiziții de armament american în valoare de 5 miliarde de dolari, care să asigure continuitatea livrărilor către Kiev, transmite Euronews. Potrivit acestuia, statele aliate s-au angajat să procure […] Articolul Statele Unite vor câștiga 5 miliarde de dolari de la europeni pe armele cumpărate pentru Ucraina. Anunțul lui Mark Rutte apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Astăzi, 5 decembrie, cerul va fi predominant noros, însă vremea va rămâne fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Conform meteorologilor, temperaturile diurne vor urca până la +10 grade, iar în timpul nopții vor scădea până la +6 grade. La Nord, temperaturile maxime vor urca până la +8 grade, iar pe timp de noapte vor […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 decembrie: Zi calmă, fără ploi, cu temperaturi moderate apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Înainte ca copilul tău să iasă pe ușă dimineața, nivelul lui emoțional de bază este deja conturat. Acesta se formează prin rutina de dimineață, dar și prin cât de în siguranță și conectat se simte în prezența ta. Cercetările în domeniul parentingului conștient, realizate pe peste 200 de copii, arată că cei mai fericiți și […] Articolul Cum începi ziua pentru un copil fericit: Pași esențiali pentru siguranță emoțională apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 5 decembrie. Euro se apreciază cu 4 bani și ajunge la 19,80 lei. Dolarul american crește cu un ban, până la 16,95 lei. Leul românesc este cotat la 3,88 lei, iar hrivna ucraineană rămâne stabilă la 0,40 lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Curs valutar 5 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Un bărbat este acuzat de omor din culpă după ce și-a lăsat partenera în frig pe cel mai înalt munte al Austriei # Realitatea.md
Iubitul unei femei care a murit pe cel mai înalt munte al Austriei este acuzat pentru omor din culpă, după ce ar fi lăsat-o să înghețe de frig, informează știrileprotv.ro. Tânăra de 33 de ani, originară din Salzburg, a murit pe vârful Großglockner (3.798 m) în luna ianuarie, după ce plecase într-o expediție alături de […] Articolul Un bărbat este acuzat de omor din culpă după ce și-a lăsat partenera în frig pe cel mai înalt munte al Austriei apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus # Realitatea.md
Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus, care se dovedește a fi foarte contagioasă. Incidența s-a triplat în ultima săptămână, iar în spitalele din marile orașe ale Spaniei sunt improvizate paturi pentru a face față numărului mare de pacienți, informează Radio România Actualități. „Incidența la […] Articolul Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Kaja Kallas: În ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări care nu au atacat-o niciodată # Realitatea.md
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, adresându-se colegilor săi din statele membre OSCE în timpul reuniunii lor de la Viena, a cerut luarea unor măsuri care ar priva Rusia de dorința de a schimba frontierele prin forță și a reamintit că, în ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări, potrivit Evropeiskaia Pravda, informează […] Articolul Kaja Kallas: În ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări care nu au atacat-o niciodată apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Semnal de alarmă: peste o treime din apelurile la 112 în luna noiembrie, nejustificate # Realitatea.md
34% din totalul solicitărilor la 112 în luna noiembrie au fost non-urgente. În total, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 158 497 de apeluri. Media zilnică a solicitărilor a fost de aproximativ 5 283. Potrivit comunicatului de presă, apelurile non-urgente au inclus 30 893 de apeluri mute, în care apelantul nu a […] Articolul Semnal de alarmă: peste o treime din apelurile la 112 în luna noiembrie, nejustificate apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
50 de hectare din Prutul de Jos vor fi împădurite pentru salvarea lacurilor Manta și Beleu # Realitatea.md
50 de hectare din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației „Prutul de Jos”, vor fi împădurite printr-un proiect realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Fondului Global pentru Mediu (GEF) pentru protejarea zonelor umede. Măsura este crucială, deoarece lacurile se confruntă cu scăderea nivelului apei și degradarea […] Articolul 50 de hectare din Prutul de Jos vor fi împădurite pentru salvarea lacurilor Manta și Beleu apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Aderarea la UE și securitatea regională, teme centrale în discuțiile președintei Maia Sandu cu eurodeputații # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut joi, 4 decembrie curent, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării noastre și pe suportul instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare. Președinta a salutat sprijinul ferm în acest sens al legislativului comunitar, o instituție în care Republica Moldova […] Articolul Aderarea la UE și securitatea regională, teme centrale în discuțiile președintei Maia Sandu cu eurodeputații apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Grecia, afectată de proteste. Moldovenii care călătoresc sunt avertizați să evite zonele blocate # Realitatea.md
În Grecia sunt proteste, iar autoritățile avertizează că drumurile naționale și autostrăzile ar putea fi blocate în următoarele zile din cauza manifestațiilor fermierilor. Ministerul Afacerilor Externe din România anunță că situația din trafic se schimbă rapid și pot apărea întârzieri serioase pe traseele care duc spre nordul țării și spre punctele de trecere a frontierei. […] Articolul Grecia, afectată de proteste. Moldovenii care călătoresc sunt avertizați să evite zonele blocate apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Avionul președintelui Volodimir Zelenski ar fi fost urmărit de patru drone de tip militar înainte de a ateriza pe aeroportul din Dublin, Irlanda, luni, potrivit unui raport. Surse au declarat pentru The Journal că dronele au decolat dintr-o zonă situată în nord-estul capitalei irlandeze și au zburat spre traseul aeronavei președintelui ucrainean, încălcând o zonă […] Articolul Avionul lui Zelenski, urmărit de patru drone militare înainte de a ateriza la Dublin apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Avionul președintelui Volodimir Zelenski ar fi fost urmărit de patru drone de tip militar înainte de a ateriza pe aeroportul din Dublin, Irlanda, luni, potrivit unui raport. Surse au declarat pentru The Journal că dronele au decolat dintr-o zonă situată în nord-estul capitalei irlandeze și au zburat spre traseul aeronavei președintelui ucrainean, încălcând o zonă […] Articolul Avionul lui Zelenski, urmărit de patru drone militare înainte de aterizarea în Dublin apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Întâlnire neașteptată la Paris. Un jurnalist ucrainean a recunoscut-o pe fiica lui Putin. Ce i-a spus # Realitatea.md
Momente tensionate pe străzile din Paris, unde presupusa fiică nelegitimă a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogih, a fost confruntată de un jurnalist ucrainean stabilit în Franța. Reporterul a acuzat-o că tatăl ei este responsabil de moartea fratelui său în timpul războiului și a întrebat-o dacă susține politica Kremlinului. „Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a […] Articolul Întâlnire neașteptată la Paris. Un jurnalist ucrainean a recunoscut-o pe fiica lui Putin. Ce i-a spus apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York a fost aprins miercuri seara, marcând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în metropola americană. Mii de oameni s-au adunat în Rockefeller Plaza pentru a vedea momentul în care cele 50.000 de lumini LED ale bradului, un molid norvegian de aproximativ 23 de metri, […] Articolul Momentul în care este aprins celebrul brad din New York: 50.000 de lumini și o stea cu 3 milioane de cristale apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Momentul în care e aprins celebrul brad din New York: 50.000 de lumini și o stea cu 3 milioane de cristale # Realitatea.md
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York a fost aprins miercuri seara, marcând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în metropola americană. Mii de oameni s-au adunat în Rockefeller Plaza pentru a vedea momentul în care cele 50.000 de lumini LED ale bradului, un molid norvegian de aproximativ 23 de metri, […] Articolul Momentul în care e aprins celebrul brad din New York: 50.000 de lumini și o stea cu 3 milioane de cristale apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
O femeie de 48 de ani a născut al 14-lea copil la spitalul „Gheorghe Paladi” din capitală # Realitatea.md
O femeie de 48 de ani din Anenii Noi a născut cel de-al 14-lea copil la Spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Potrivit medicilor, fetița, născută printr-o operație cezariană complexă, este sănătoasă, iar mama se recuperează în stare stabilă. „Această reușită medicală este meritul unei echipe bine coordonate, pentru care fiecare viață adusă pe lume reprezintă […] Articolul O femeie de 48 de ani a născut al 14-lea copil la spitalul „Gheorghe Paladi” din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
MAI atenționează: Manevrarea, dezmembrarea sau utilizarea dronelor prăbușite pune viața în pericol # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează că manevrarea, dezmembrarea sau utilizarea dronelor prăbușite pune viața în pericol. Cetățenilor li se recomandă să nu se apropie, să nu atingă și să nu transporte aparatele de zbor și componentele lor, căzute la sol sau elementele lor. Populației i se sugerează să păstreze distanța și să apeleze la Poliție […] Articolul MAI atenționează: Manevrarea, dezmembrarea sau utilizarea dronelor prăbușite pune viața în pericol apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Percheziții și demisii în UE: Mogherini părăsește Colegiul Europei în scandal de fraudă # Realitatea.md
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei și fost șef al Serviciului European de Acțiune Externă între 2014 și 2019, a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei. Decizia a fost luată la câteva zile după perchezițiile legate de o anchetă privind suspiciuni de fraudă, scrie Digi24.ro. Mogherini ocupa funcția de rector al […] Articolul Percheziții și demisii în UE: Mogherini părăsește Colegiul Europei în scandal de fraudă apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Anastasia Potapova, campioana en-titre de la Transylvania Open, a anunțat că nu va mai reprezenta Rusia în circuitul WTA începând cu sezonul 2026. Jucătoarea în vârstă de 26 de ani se află în prezent pe locul 51 în clasamentul mondial feminin de tenis, scrie G4Media.ro. Potapova este câștigătoarea ultimei ediții a turneului Transylvania Open, competiție […] Articolul Încă o „trădare” în WTA: Anastasia Potapova renunță la Rusia din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
