METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din Moldova în anul 2025: rezultate și așteptări

23:10

Iubitul unei femei care a murit pe cel mai înalt munte al Austriei este acuzat pentru omor din culpă, după ce ar fi lăsat-o să înghețe de frig, informează știrileprotv.ro. Tânăra de 33 de ani, originară din Salzburg, a murit pe vârful Großglockner (3.798 m) în luna ianuarie, după ce plecase într-o expediție alături de […] Articolul Un bărbat este acuzat de omor din culpă după ce și-a lăsat partenera în frig pe cel mai înalt munte al Austriei apare prima dată în Realitatea.md.