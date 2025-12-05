250 de afaceri agricole finanțate cu dobândă fixă 5,1%
Agrobook, 5 decembrie 2025 10:30
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie, prin Programul „Facilitatea de creditare în agricultură" au fost finanțate 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 numai în luna noiembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum 24 ore
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) desfășoară un exercițiu național dedicat gestionării situațiilor de urgență din domeniul siguranței alimentare, reunind membrii Celulei Naționale de Criză și experți internaționali. Inițiativa are drept obiectiv consolidarea capacității instituțiilor de a interveni rapid în cazul apariției unor riscuri majore pentru sănătatea populației.
Ieri
13:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează campania națională „Cumpăr BUN de-acasă” # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă", un demers prin care cetățenii sunt încurajați să aleagă produsele autohtone atât în perioada sărbătorilor de iarnă, cât și pe parcursul întregului an.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Pe 4 și 5 decembrie, Chișinăul devine din nou capitala vinului de calitate odată cu desfășurarea Wine of Moldova Contest 2025, competiția care, de peste un deceniu, funcționează ca un adevărat barometru al industriei vitivinicole din Republica Moldova. La ediția din acest an participă 63 de crame cu 340 de probe, evaluate de un juriu format din 25 de experți recunoscuți din țară și din străinătate.
2 decembrie 2025
13:30
Ministrul Economiei respinge cota obligatorie de 50% pentru produsele autohtone în magazine # Agrobook
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că introducerea unei cote obligatorii de 50% pentru produsele fabricate în Republica Moldova pe rafturile magazinelor ar încălca regulile economiei de piață și normele internaționale.
13:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au pus sub restricție oficială un lot de 2.305 kg de carne separată mecanic de pui, importat în Republica Moldova, după ce analizele de laborator de la Postul de inspecție Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella.
11:50
BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” – recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA" (O mie de motive să încerci MIA). Proiectele nominalizate s-au evidențiat prin rigoare, creativitate și impact, fiind selectate de un juriu internațional de top, care a reunit competențe în comunicare din 22 de țări.
11:10
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din primele patru luni ale sezonului 2025–2026 (iulie–octombrie 2025) au înregistrat o ușoară revenire față de anul precedent. În intervalul analizat au fost exportate 31,4 mii de tone de porumb, ceea ce reprezintă o creștere de 20,6% comparativ cu perioada similară din 2024, când volumul livrat a fost de 26 de mii de tone.
1 decembrie 2025
18:00
Serviciul Fiscal de Stat a raportat că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, încasările la Bugetul public național (BPN) au atins circa 72,6 miliarde lei, înregistrând o creștere de 8,6 miliarde lei, sau 13,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
17:20
Lidia Ionaș, Ionex Trans: în acest sezon avem 2.500 de tone de struguri Moldova pentru piața europeană # Agrobook
Într-un an marcat de provocări climatice, Ionex Trans reușește să își consolideze poziția drept unul dintre furnizorii de struguri de masă cu cea mai stabilă calitate din Republica Moldova.
13:50
Spumantele produse în Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia (Franța), una dintre cele mai recunoscute și competitive regiuni vitivinicole din lume.
12:30
Un lot de 5 tone de ulei de palmier a fost blocat direct la depozitul importatorului de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele au arătat depășirea semnificativă a nivelului maxim admis de 3-MCPD și esterii săi. Testele au relevat 4500 µg/kg, depășind clar limita legală de 2500 µg/kg.
11:40
În perioada 24 - 30 noiembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat încasări la bugetul de stat de peste 987,5 milioane lei, atingând 110,2% din cifra de control stabilită. Pe întreaga lună noiembrie 2025, încasările au depășit 3,6 miliarde lei, reprezentând 101,8% din planul lunar.
11:20
Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) adresează României și românilor de pretutindeni felicitări cu prilejul Zilei Naționale, o zi care marchează momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un reper în consolidarea statului modern român și în evoluția sa către democrație, stabilitate și pace.
11:10
UTM analizează soluții europene pentru modernizarea Stațiunii de Cercetare și Extensiune în Agricultură # Agrobook
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) își propune să identifice cele mai eficiente soluții pentru valorificarea celor 570 de hectare de terenuri agricole ale Stațiunii de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni, prin aplicarea celor mai bune practici europene, în vederea utilizării acestora în scopuri academice, de cercetare și comerciale.
07:30
Cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor în Moldova, desfășurată pe 27 noiembrie, a reunit peste 300 de producători, exportatori și experți naționali și internaționali, consolidându-și statutul de cel mai important eveniment pomicol al anului. Organizată de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Uniunii Europene și al Agenției de Investiții, conferința a oferit o platformă solidă pentru analizarea tendințelor din sector, schimbul de tehnologii moderne, promovarea bunelor practici și elaborarea strategiilor pentru extinderea exporturilor pe piețele externe.
29 noiembrie 2025
11:50
Majorarea tarifelor feroviare și riscul pierderii volumelor de cereale în Republica Moldova # Agrobook
Din luna septembrie, operatorii economici implicați în transportul cerealelor au început să reducă treptat volumele expediate pe calea ferată, imediat după ce a fost anunțată intenția Căii Ferate din Moldova de a majora tarifele cu 7%, începând cu 12 septembrie 2025. Ulterior, administrația CFM a decis să mențină temporar tarifele vechi pentru luna septembrie, urmând ca majorarea să intre în vigoare din octombrie.
27 noiembrie 2025
15:30
Conferința Businessul Fructelor: soluțiile producătorilor pentru livezile moderne și acces pe piețele externe # Agrobook
Circa 300 de producători și exportatori de fructe, alături de experți naționali și internaționali în pomicultură, participă astăzi, 27 noiembrie, la cea de-a XI-a ediție a Conferinței „Businessul Fructelor în Moldova", cel mai important eveniment pomicol al anului.
26 noiembrie 2025
10:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova. Discuțiile au evidențiat rolul BNM în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și progresele înregistrate în modernizarea sectorului financiar.
09:50
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026: un început mai activ decât anul trecut, dar încă departe de nivelurile istorice # Agrobook
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din primele patru luni ale sezonului 2025–2026, respectiv perioada iulie–octombrie 2025, au înregistrat o ușoară revenire față de anul precedent. În total, în intervalul analizat au fost exportate 31,4 mii de tone de porumb, ce reprezintă o creștere de 20,6% comparativ cu perioada similară din 2024, când volumul livrat a fost de 26 mii de tone.
25 noiembrie 2025
09:10
Proiecțiile USDA pentru sezonul 2025/26, în „Major Country View – Vegetable Oils", arată o piață globală a uleiurilor vegetale care rămâne pe un trend de creștere moderată, cu diferențe clare între polii de producție (Americas + Asia de Sud-Est) și principalii poli de consum (India și China).
21 noiembrie 2025
19:30
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
13:00
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) reafirmă sprijinul ferm pentru proiectul Legii privind medierea și statutul mediatorului, aprobat de Guvern pe 18 iunie 2025. Instituția subliniază că prima ședință de mediere va fi obligatorie doar ca etapă preliminară pentru anumite litigii civile și comerciale, păstrând accesul integral la instanță și oferind un cadru confidențial și flexibil pentru soluționarea disputelor.
12:50
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20–25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, citați de Logos Press.
11:30
Republica Moldova va începe, treptat, delegarea competențelor legate de politica comercială către Uniunea Europeană, a declarat Rodica Crudu, secretar general adjunct al Guvernului, într-un interviu pentru agenția IPN. Aceasta a subliniat că politica comercială reprezintă o competență exclusivă a Comisiei Europene, iar Chișinăul urmează să stabilească etapele transferului printr-un plan de acțiune concret.
10:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit cu reprezentanții mediului de afaceri, asociațiilor de producători și ai Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) pentru a discuta cooperarea în actualizarea listelor de verificare utilizate în controalele oficiale din sectorul vitivinicol și producția alcoolică.
09:20
Primele patru luni ale sezonului 2025–2026 au adus Republicii Moldova un rezultat remarcabil în sectorul oleaginoaselor. În perioada iulie–octombrie, din țară au plecat 279 379 de tone de rapiță – cel mai mare volum exportat vreodată.
20 noiembrie 2025
15:50
Peste 90 de companii de pe ambele maluri ale Nistrului au participat, în perioada 7–11 noiembrie, la sesiuni de informare dedicate Principiilor de Abilitare a Femeilor (WEPs), organizate de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei (CCI a RM) împreună cu UN Women Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei.
11:30
Republica Moldova trebuie să prioritizeze consolidarea capacităților de administrare a sectorului agroalimentar, pentru a se pregăti pentru integrarea în Uniunea Europeană, susțin experții europeni. În cadrul unui atelier organizat de Proiectul „Dialogul Moldo-German privind Politicile în Agricultură" (APD Moldova), reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au discutat despre guvernanța europeană în agricultură.
10:40
Apelul IV de granturi din cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)" este în desfășurare, iar fermierii din sectorul zootehnic pot depune dosare pentru finanțarea modernizării exploatațiilor agricole. Proiectul, finanțat de Banca Mondială, se adresează crescătorilor de bovine, ovine și caprine, orientați spre producția de lapte, carne sau mixtă, și urmărește consolidarea fermelor prin investiții eficiente și adaptate cerințelor actuale din sector.
09:40
Republica Moldova este prezentă la Atena, unde în perioada 18–20 noiembrie are loc atelierul regional dedicat accelerării implementării conceptului One Health. Țara noastră este reprezentată de Alexandr Manciu, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
19 noiembrie 2025
11:20
Republica Moldova a devenit membră
10:00
Pe 18 noiembrie, viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Constantin Șchendra, a participat la Conferința de Asigurări a Republicii Moldova 2025, un eveniment în cadrul căruia au fost discutate transformările ce modelează piața de asigurări în procesul de aliniere la standardele europene. The post BNM prezintă direcțiile-cheie ale reformei pieței de asigurări appeared first on AgroBook.
18 noiembrie 2025
16:10
Balanța comercială a șrotului de soia reflectă evident impactul schimbărilor recente din piața ucraineană asupra industriei moldovenești. În momentul în care Ucraina a introdus taxa de export pentru boabele de soia și rapiță și a început să proceseze masiv culturile pe plan intern, fluxurile comerciale s-au intensificat. The post Invazia Șrotului Ucrainean: Presiune Maximă asupra Procesatorilor Moldoveni. Măsuri Necesare pentru Protejarea Pieței Interne appeared first on AgroBook.
15:10
Soia rămâne una dintre culturile strategice ale Republicii Moldova, însă suprafața cultivată continuă să se reducă an de an. În ultimii cinci ani, fermierii moldoveni au manifestat tot mai puțin interes pentru soia, iar datele oficiale prezintă un declin al suprafețelor însămânțate. The post Soia Moldovenească între Supraviețuire și Colaps appeared first on AgroBook.
10:40
În perioada 18–24 noiembrie 2025, Republica Moldova marchează Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței la antibiotice (World AMR Awareness Week – WAAW), cu genericul „Acționăm acum: să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul!”. The post Folosim antibioticele responsabil: Săptămâna mondială AMR 2025 în Moldova appeared first on AgroBook.
09:10
În perioada 24–28 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM”. Evenimentul continuă tradiția inițiată în urmă cu trei ani și reunește sute de studenți și profesioniști interesați să exploreze oportunitățile și perspectivele unei cariere în domeniul financiar-bancar. The post BNM conectează tinerii cu profesiile din sectorul financiar-bancar appeared first on AgroBook.
17 noiembrie 2025
15:20
În perioada 10–14 noiembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a desfășurat o nouă misiune în cadrul proiectului Twinning, axată pe îmbunătățirea proceselor de verificare pe teren și a controalelor ex post. Misiunea a avut ca obiectiv consolidarea instrumentelor operaționale pentru evaluarea riscurilor și eșantionarea proiectelor finanțate în agricultură. The post AIPA modernizează verificările prin proiectul Twinning appeared first on AgroBook.
14:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că în perioada 10–14 noiembrie 2025 au fost autorizate spre plată cereri de sprijin financiar destinate fermierilor și proiectelor agricole. The post AIPA aprobă plăți de sprijin pentru fermieri appeared first on AgroBook.
13:00
Veaceslav Ioniţă: Atunci când substitui Economia cu Propaganda, devii Ridicol, Primitiv și Jalnic # Agrobook
În 2024 Republica Moldova a intrat în recesiune, iar acest lucru s-a văzut limpede în scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Datele sunt acolo, oricine le poate vedea, inclusiv în graficul alăturat. Și pentru cine vrea să fie sincer până la capăt, aceasta a fost a III-a recesiune din ultimii cinci ani. O evoluție care vorbește de la sine despre starea proastă și tot mai fragilă a economiei naționale. The post Veaceslav Ioniţă: Atunci când substitui Economia cu Propaganda, devii Ridicol, Primitiv și Jalnic appeared first on AgroBook.
12:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) avertizează că prețurile la serviciile reglementate vor crește semnificativ în următoarele trimestre, influențând costul vieții în întreaga țară. Ajustările se vor resimți între sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2027, potrivit Raportului asupra inflației. The post Tarifele la apă, energie și transport vor crește semnificativ până în 2027 appeared first on AgroBook.
12:00
În perioada 10–16 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a înregistrat încasări la bugetul de stat de peste 789,3 milioane de lei. De la începutul anului, suma totală colectată se ridică la circa 35,1 miliarde lei. The post Serviciul Vamal colectează peste 789 mil. lei în noiembrie appeared first on AgroBook.
11:50
Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova: un barometru fidel al capacității naționale de procesare # Agrobook
Uleiul de soia reprezintă un alt produs cu valoare adăugată în portofoliul agroalimentar al Republicii Moldova, rezultat direct al procesării interne a boabelor de soia. Spre deosebire de alte produse alimentare, consumul intern de ulei de soia este extrem de redus, ce face ca aproape întreaga producție să fie orientată către export. The post Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova: un barometru fidel al capacității naționale de procesare appeared first on AgroBook.
11:30
În ultimele șase luni, viața în Moldova s-a scumpit vizibil pentru locuitori. Potrivit Numbeo, cea mai mare bază de date globală privind costul vieții, Moldova a urcat trei poziții în clasamentul mondial, de pe locul 97 pe locul 94, însă prețurile au crescut cu 10%. The post Costul vieții în Moldova a crescut cu 10% în ultimele șase luni appeared first on AgroBook.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a făcut un pas important spre modernizare: în perioada 10–14 noiembrie 2025 a fost lansat procesul de creare a unui nou sistem digital care va urmări fiecare medicament veterinar de la intrarea în țară până la utilizarea lui în ferme sau cabinete. The post ANSA lansează digitalizarea completă a circuitului medicamentelor veterinare în Moldova appeared first on AgroBook.
16 noiembrie 2025
12:50
12:20
15 noiembrie 2025
12:40
Piața mondială a porumbului intră într-o fază de suprasaturație. Ce înseamnă pentru Moldova? # Agrobook
Raportul USDA WASDE publicat în noiembrie aduce o imagine foarte clară asupra pieței globale a porumbului: lumea este suprasaturată de ofertă, iar acest lucru începe să se vadă tot mai vizibil în cifrele oficiale. Deși traderii sperau la o reducere a productivității în Statele Unite, Departamentul Agriculturii a surprins piața printr-o estimare mai optimistă decât cea a analiștilor, urcând randamentul la 186 bushels pe acru, echivalentul a circa 4,72 tone la hectar. The post Piața mondială a porumbului intră într-o fază de suprasaturație. Ce înseamnă pentru Moldova? appeared first on AgroBook.
14 noiembrie 2025
16:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum ajung banii în circuitul economic. The post BNM marchează Ziua leului cu o nouă ediție a turului educațional „Drumul banilor” appeared first on AgroBook.
14:20
Astăzi, la Chișinău, a avut loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară. The post Peste 300 de fermieri și cercetători la prima ediție a Forumului „AgroCunoștințe” appeared first on AgroBook.
